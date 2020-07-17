Прикордонники провели спільні навчання з ВМС у Чорному морі. ФОТОрепортаж

Підрозділи Південного регіонального управління, регіонального управління морської охорони Держприкордонслужби та Військово-Морських Сил ЗСУ відпрацювали дії резервів відомств у разі збройної агресії умовного противника на територію України.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.

"Основні тактичні дії розгорнулися на острові Зміїний, куди також на посилення висунулися спецпризначенці Південного регіонального управління, яких було доставлено прикордонною авіацією та корабельно-катерним складом Морської охорони. Дати збройну відсіч противнику, одночасно вийшли й корабельні тактичні групи та військовослужбовці окремого батальйону морської піхоти ВМС України, які десантувалися на острів", - зазначили в пресслужбі.

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Крім питань злагодженості та взаємодії підрозділів обох відомств, військовослужбовці відпрацювали і практичні вправи з бойовою стрільбою.



















