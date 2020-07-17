Радісна Верещук, Корнієнко, який насмішив зал, вітання Гетманцева Королевській і розуміючий погляд Третьякової на Тищенка, - робота ВР 17 липня. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 17 липня, відбулося останнє чергове пленарне засідання третьої сесії Верховної Ради дев'ятого скликання.

Від ранку під Радою другий день мітингували на підтримку української мови: між протестувальниками та правоохоронцями сталася бійка.

Тим часом у Раді в рамках години запитань до уряду виступав міністр оборони Андрій Таран, який заявив: "У 120-мм боєприпасах ЗСУ потреби не мають, ними армія укомплектована".

Потім Рада підтримала постанову про нелегітимність голосування за поправки до Конституції РФ в окупованому Криму.

Далі Рада ліквідувала 490 районів й утворила 136 нових, прийняла законопроєкт про оборонні закупівлі і закон про Службу зовнішньої розвідки.

Після оголошення запитів і виступів парламентарів Разумков закрив третю сесію Ради дев'ятого скликання.

Робочий день Ради в об'єктиві парламентського фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Пленарне засідання Верховної Ради 17 липня 202о р

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Черга парламентаріїв до заступника голови МВС Антона Геращенка.

Перший віцеспікер Руслан Стефанчук і Андрій Іванчук ("Довіра").

Кабмін на "Годині запитань до уряду"

Сергій Власенко ("Батьківщина") і Олег Макаров ("Голос").

"Слуги народу" вітаються.





Віталій Безгін (СН) читає матеріали щодо об`єднання Луцької ОТГ.





Не встигла закінчитися "Година запитань", як до Шмигаля вишикувалася черга нардепів.

Сергій Шахов ("Довіра"), який перехворів коронавірусом, хоче потиснути руку прем'єру Шмигалю, але той дотримується "карантинного етикету" і вітається тільки кулаком.





Розповідь Шахова Шмигалю.

Тим часом, "Голос" на чолі з головою партії Кірою Рудик заявляє про перехід в опозицію.

Шахов продовжує розмову з Шмигалем.

"Слуга народу" Олександр Юрченко не приховує радості від зустрічі з колегами по фракції.

Заступник голови фракції СН Артем Культенко розмовляє з Вадимом Новинським і вітається з Мусою Магомедовим.

Голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко розмовляє з Іваном Кириленком. Біля них стоїть Антон Яценко ("За майбутнє").

Кандидатка у мери Києва від СН Ірина Верещук не приховує своєї радості від перемоги на праймеріз. Тим часом, фігурантка скандалу з "робочою бабою" Ірина Аллахвердієва обіймається з колегою.

"Слуги народу" Олександр Скічко та Сергій Гривко.

"Слуга народу" Данило Гетманцев прийшов привітатися з Наталією Королевською (ОПЗЖ).





Перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко, взявши слово в Раді сказав: "Алло, добрий день!". Голова фракції СН Давид Арахамія, як і багато хто в залі, не зміг стримати сміх.

"Слуги народу" Арахамія, Корнієнко і Культенко.

"Слуги народу" Максим Бужанський і Олександр Дубінський.

"Нарада біля президії": спікер Дмитро Разумков, перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко, співголова фракції ЄС Ірина Геращенко, Гео Лерос (СН), Данило Гетманцев (СН).

Володимир Кабаченко ("Батьківщина") спілкується з колегою зі "Слуги народу".

Аллахвердієва обіймається зі Скічком.

Микола Тищенко, який програв праймеріз СН на кандидата в мери Києва, і переможець Ірина Верещук.

"Слуга народу" Олександр Корнієнко спілкується з колегою по фракції.





"Слуга народу" Галина Третьякова, яка оскандалилася заявою про дітей "низької якості", дивиться розуміючим поглядом на Миколу Тищенка, що танцював нещодавно в машині під "Попа как у Ким".

Фото: Цензор.НЕТ