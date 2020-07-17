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Радісна Верещук, Корнієнко, який насмішив зал, вітання Гетманцева Королевській і розуміючий погляд Третьякової на Тищенка, - робота ВР 17 липня. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 17 липня, відбулося останнє чергове пленарне засідання третьої сесії Верховної Ради дев'ятого скликання.

Від ранку під Радою другий день мітингували на підтримку української мови: між протестувальниками та правоохоронцями сталася бійка.

Тим часом у Раді в рамках години запитань до уряду виступав міністр оборони Андрій Таран, який заявив: "У 120-мм боєприпасах ЗСУ потреби не мають, ними армія укомплектована".

Потім Рада підтримала постанову про нелегітимність голосування за поправки до Конституції РФ в окупованому Криму.

Далі Рада ліквідувала 490 районів й утворила 136 нових, прийняла законопроєкт про оборонні закупівлі і закон про Службу зовнішньої розвідки.

Після оголошення запитів і виступів парламентарів Разумков закрив третю сесію Ради дев'ятого скликання.

Робочий день Ради в об'єктиві парламентського фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Радісна Верещук, Корнієнко, який насмішив зал, вітання Гетманцева Королевській і розуміючий погляд Третьякової на Тищенка, - робота ВР 17 липня 01

Пленарне засідання Верховної Ради 17 липня 202о р

Радісна Верещук, Корнієнко, який насмішив зал, вітання Гетманцева Королевській і розуміючий погляд Третьякової на Тищенка, - робота ВР 17 липня 02

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Радісна Верещук, Корнієнко, який насмішив зал, вітання Гетманцева Королевській і розуміючий погляд Третьякової на Тищенка, - робота ВР 17 липня 03

Черга парламентаріїв до заступника голови МВС Антона Геращенка.

Радісна Верещук, Корнієнко, який насмішив зал, вітання Гетманцева Королевській і розуміючий погляд Третьякової на Тищенка, - робота ВР 17 липня 04

Перший віцеспікер Руслан Стефанчук і Андрій Іванчук ("Довіра").

Радісна Верещук, Корнієнко, який насмішив зал, вітання Гетманцева Королевській і розуміючий погляд Третьякової на Тищенка, - робота ВР 17 липня 05

Кабмін на "Годині запитань до уряду"

Радісна Верещук, Корнієнко, який насмішив зал, вітання Гетманцева Королевській і розуміючий погляд Третьякової на Тищенка, - робота ВР 17 липня 06

Сергій Власенко ("Батьківщина") і Олег Макаров ("Голос").

Радісна Верещук, Корнієнко, який насмішив зал, вітання Гетманцева Королевській і розуміючий погляд Третьякової на Тищенка, - робота ВР 17 липня 07

"Слуги народу" вітаються.


Радісна Верещук, Корнієнко, який насмішив зал, вітання Гетманцева Королевській і розуміючий погляд Третьякової на Тищенка, - робота ВР 17 липня 08

Віталій Безгін (СН) читає матеріали щодо об`єднання Луцької ОТГ.

Радісна Верещук, Корнієнко, який насмішив зал, вітання Гетманцева Королевській і розуміючий погляд Третьякової на Тищенка, - робота ВР 17 липня 09
Радісна Верещук, Корнієнко, який насмішив зал, вітання Гетманцева Королевській і розуміючий погляд Третьякової на Тищенка, - робота ВР 17 липня 10

Не встигла закінчитися "Година запитань", як до Шмигаля вишикувалася черга нардепів.

Радісна Верещук, Корнієнко, який насмішив зал, вітання Гетманцева Королевській і розуміючий погляд Третьякової на Тищенка, - робота ВР 17 липня 11

Сергій Шахов ("Довіра"), який перехворів коронавірусом, хоче потиснути руку прем'єру Шмигалю, але той дотримується "карантинного етикету" і вітається тільки кулаком.


Радісна Верещук, Корнієнко, який насмішив зал, вітання Гетманцева Королевській і розуміючий погляд Третьякової на Тищенка, - робота ВР 17 липня 12

Розповідь Шахова Шмигалю.

Радісна Верещук, Корнієнко, який насмішив зал, вітання Гетманцева Королевській і розуміючий погляд Третьякової на Тищенка, - робота ВР 17 липня 13

Тим часом, "Голос" на чолі з головою партії Кірою Рудик заявляє про перехід в опозицію.

Радісна Верещук, Корнієнко, який насмішив зал, вітання Гетманцева Королевській і розуміючий погляд Третьякової на Тищенка, - робота ВР 17 липня 14

Шахов продовжує розмову з Шмигалем.

Радісна Верещук, Корнієнко, який насмішив зал, вітання Гетманцева Королевській і розуміючий погляд Третьякової на Тищенка, - робота ВР 17 липня 15

"Слуга народу" Олександр Юрченко не приховує радості від зустрічі з колегами по фракції.

Радісна Верещук, Корнієнко, який насмішив зал, вітання Гетманцева Королевській і розуміючий погляд Третьякової на Тищенка, - робота ВР 17 липня 16

Заступник голови фракції СН Артем Культенко розмовляє з Вадимом Новинським і вітається з Мусою Магомедовим.

Радісна Верещук, Корнієнко, який насмішив зал, вітання Гетманцева Королевській і розуміючий погляд Третьякової на Тищенка, - робота ВР 17 липня 17

Голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко розмовляє з Іваном Кириленком. Біля них стоїть Антон Яценко ("За майбутнє").

Радісна Верещук, Корнієнко, який насмішив зал, вітання Гетманцева Королевській і розуміючий погляд Третьякової на Тищенка, - робота ВР 17 липня 18

Кандидатка у мери Києва від СН Ірина Верещук не приховує своєї радості від перемоги на праймеріз. Тим часом, фігурантка скандалу з "робочою бабою" Ірина Аллахвердієва обіймається з колегою.

Радісна Верещук, Корнієнко, який насмішив зал, вітання Гетманцева Королевській і розуміючий погляд Третьякової на Тищенка, - робота ВР 17 липня 19

"Слуги народу" Олександр Скічко та Сергій Гривко.

Радісна Верещук, Корнієнко, який насмішив зал, вітання Гетманцева Королевській і розуміючий погляд Третьякової на Тищенка, - робота ВР 17 липня 20

"Слуга народу" Данило Гетманцев прийшов привітатися з Наталією Королевською (ОПЗЖ).


Радісна Верещук, Корнієнко, який насмішив зал, вітання Гетманцева Королевській і розуміючий погляд Третьякової на Тищенка, - робота ВР 17 липня 21

Перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко, взявши слово в Раді сказав: "Алло, добрий день!". Голова фракції СН Давид Арахамія, як і багато хто в залі, не зміг стримати сміх.

Радісна Верещук, Корнієнко, який насмішив зал, вітання Гетманцева Королевській і розуміючий погляд Третьякової на Тищенка, - робота ВР 17 липня 22

"Слуги народу" Арахамія, Корнієнко і Культенко.

Радісна Верещук, Корнієнко, який насмішив зал, вітання Гетманцева Королевській і розуміючий погляд Третьякової на Тищенка, - робота ВР 17 липня 23

"Слуги народу" Максим Бужанський і Олександр Дубінський.

Радісна Верещук, Корнієнко, який насмішив зал, вітання Гетманцева Королевській і розуміючий погляд Третьякової на Тищенка, - робота ВР 17 липня 24

"Нарада біля президії": спікер Дмитро Разумков, перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко, співголова фракції ЄС Ірина Геращенко, Гео Лерос (СН), Данило Гетманцев (СН).

Радісна Верещук, Корнієнко, який насмішив зал, вітання Гетманцева Королевській і розуміючий погляд Третьякової на Тищенка, - робота ВР 17 липня 25

Володимир Кабаченко ("Батьківщина") спілкується з колегою зі "Слуги народу".

Радісна Верещук, Корнієнко, який насмішив зал, вітання Гетманцева Королевській і розуміючий погляд Третьякової на Тищенка, - робота ВР 17 липня 26

Аллахвердієва обіймається зі Скічком.

Радісна Верещук, Корнієнко, який насмішив зал, вітання Гетманцева Королевській і розуміючий погляд Третьякової на Тищенка, - робота ВР 17 липня 27

Микола Тищенко, який програв праймеріз СН на кандидата в мери Києва, і переможець Ірина Верещук.

Радісна Верещук, Корнієнко, який насмішив зал, вітання Гетманцева Королевській і розуміючий погляд Третьякової на Тищенка, - робота ВР 17 липня 28

"Слуга народу" Олександр Корнієнко спілкується з колегою по фракції.

Радісна Верещук, Корнієнко, який насмішив зал, вітання Гетманцева Королевській і розуміючий погляд Третьякової на Тищенка, - робота ВР 17 липня 29
Радісна Верещук, Корнієнко, який насмішив зал, вітання Гетманцева Королевській і розуміючий погляд Третьякової на Тищенка, - робота ВР 17 липня 30

"Слуга народу" Галина Третьякова, яка оскандалилася заявою про дітей "низької якості", дивиться розуміючим поглядом на Миколу Тищенка, що танцював нещодавно в машині під "Попа как у Ким".

Фото: Цензор.НЕТ

Автор: 

Власенко Сергій (111) ВР (15025) Геращенко Ірина (1150) Кириленко Іван (12) Королевська Наталія (227) Новинський Вадим (535) Тимошенко Юлія (4697) Яценко Антон (96) Геращенко Антон (935) Іванчук Андрій (56) Арахамія Давид (1106) Шахов Сергій (116) Разумков Дмитро (1528) Гетманцев Данило (896) Стефанчук Руслан (760) Корнієнко Олександр (666) Дубінський Олександр (491) Бужанський Максим (104) Верещук Ірина (684) Скічко (46) Магомедов Муса (22) Лерос Гео (383) Третьякова Галина (111) Тищенко Микола (352) Віталій Безгін (42) Культенко Артем (10) Кормишкіна Аллахвердієва Ірина (39) Шмигаль Денис (4633) Рудик Кіра (104) Юрченко Олександр (109)


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Топ коментарі
+40
Радостная Верещук, рассмешивший зал Корниенко, приветствие Гетманцева Королевской и понимающий взгляд Третьяковой на Тищенко, - работа ВР 17 июля - Цензор.НЕТ 311
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17.07.2020 20:50
+30
Вагітні дуби і корабельні сосни - склад ******** Верховної Ради. Ми ще 1,5 назад такого собі навіть уявити не могли
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17.07.2020 20:59
+29
у корниенко - судя по всему будет двойня, или тройня? зелепупенков...
обрюхатили его за год нехило...
главное - щоб рожать не почав в ВР...
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17.07.2020 21:13
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Раденькі, що дурненькі.
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17.07.2020 20:44 Відповісти
у корниенко - судя по всему будет двойня, или тройня? зелепупенков...
обрюхатили его за год нехило...
главное - щоб рожать не почав в ВР...
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17.07.2020 21:13 Відповісти
Автобус будет.
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17.07.2020 21:27 Відповісти
Є кращі фотографії!
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18.07.2020 10:04 Відповісти
Радісна Верещук, Корнієнко, який насмішив зал, вітання Гетманцева Королевській і розуміючий погляд Третьякової на Тищенка, - робота ВР 17 липня - Цензор.НЕТ 7686
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18.07.2020 10:05 Відповісти
Радісна Верещук, Корнієнко, який насмішив зал, вітання Гетманцева Королевській і розуміючий погляд Третьякової на Тищенка, - робота ВР 17 липня - Цензор.НЕТ 4998
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18.07.2020 10:05 Відповісти
Радісна Верещук, Корнієнко, який насмішив зал, вітання Гетманцева Королевській і розуміючий погляд Третьякової на Тищенка, - робота ВР 17 липня - Цензор.НЕТ 5713
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18.07.2020 10:06 Відповісти
Радісна Верещук, Корнієнко, який насмішив зал, вітання Гетманцева Королевській і розуміючий погляд Третьякової на Тищенка, - робота ВР 17 липня - Цензор.НЕТ 1453
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18.07.2020 10:07 Відповісти
Радісна Верещук, Корнієнко, який насмішив зал, вітання Гетманцева Королевській і розуміючий погляд Третьякової на Тищенка, - робота ВР 17 липня - Цензор.НЕТ 8714
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18.07.2020 10:09 Відповісти
Та Ви шо!!! Я стільки не вип*ю!!!
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18.07.2020 12:05 Відповісти
"низкокачественна" полезла, по-человечески зайти не может.
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18.07.2020 16:41 Відповісти
Перенашивает уродец, на 12 месяц пошел!
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17.07.2020 21:52 Відповісти
с таким животом у мужчин часто проблемы с поджелудочной, любит жрать и пить алкоголь - а это - прямой путь к раку.
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18.07.2020 16:38 Відповісти
🤢
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17.07.2020 20:46 Відповісти
АРХІВИ МИРОТВОРЦЯ: ВЕРЕЩУК І КРЕМЛІВСЬКІ ПРОПАГАНДИСТИ - ЛЮБОВ У ЛИСТУВАННІ - читаємо - читаємо на сайті Миротворець
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17.07.2020 20:47 Відповісти
Баба да! Баба да!

Радостная Верещук, рассмешивший зал Корниенко, приветствие Гетманцева Королевской и понимающий взгляд Третьяковой на Тищенко, - работа ВР 17 июля - Цензор.НЕТ 3754
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17.07.2020 20:47 Відповісти
Вагітні дуби і корабельні сосни - склад ******** Верховної Ради. Ми ще 1,5 назад такого собі навіть уявити не могли
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17.07.2020 20:59 Відповісти
Да уж,зоопарк так зоопарк!!! Зебилы,вы счастливы?!Вы сделали это вместе!Смотрите,наслаждайтесь...
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18.07.2020 00:20 Відповісти
Гарантированная "дистанция".. еще скоро и 1,5 метра.
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17.07.2020 21:04 Відповісти
причем "баба" - СПРАВА)) на сносях))
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17.07.2020 21:14 Відповісти
Перенашивает, 12 месяц пошел!
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17.07.2020 21:53 Відповісти
Сосны и дубы + мадам Ку-Ку, на новом матрасе. Такое впечатление, что это стадо скоро начнет сношаться, прямо в зале.
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17.07.2020 20:47 Відповісти
Мама родная....
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17.07.2020 20:48 Відповісти
такого навіть фотошопити не потрібно - картинки журналу Перець- був колись такий сатиричний в Україні- яке стидобищне збіговисько ЗЕлене!
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17.07.2020 20:51 Відповісти
С такім пузом как у Крніенко только мечать о ДАбабах
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17.07.2020 20:48 Відповісти
...поки ці кремлівськи консерви тішаться,тим часом в країні : - https://www.youtube.com/watch?v=tj5MatiQAo8 ...Друзі президента везуть в Україну кримнашистку Zivert, а Білик і ко фестивалять із росіянами...
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17.07.2020 20:49 Відповісти
какой пузатый этот Корниенко...жесть...
баба да! баба да!
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17.07.2020 20:49 Відповісти
Радостная Верещук, рассмешивший зал Корниенко, приветствие Гетманцева Королевской и понимающий взгляд Третьяковой на Тищенко, - работа ВР 17 июля - Цензор.НЕТ 311
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17.07.2020 20:50 Відповісти
Радостная Верещук, рассмешивший зал Корниенко, приветствие Гетманцева Королевской и понимающий взгляд Третьяковой на Тищенко, - работа ВР 17 июля - Цензор.НЕТ 9284
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17.07.2020 20:52 Відповісти
Радостная Верещук, рассмешивший зал Корниенко, приветствие Гетманцева Королевской и понимающий взгляд Третьяковой на Тищенко, - работа ВР 17 июля - Цензор.НЕТ 9324
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17.07.2020 20:56 Відповісти
привіт, Коля ! шо дивишся- не впізнав ? я ж твоя колега по ВР ! Коля... - А ну станьте раком,,,, ------ Аааа то це ви !
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17.07.2020 21:00 Відповісти
🤣
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17.07.2020 21:15 Відповісти
И вот этот классический, не повторный, жанр - и есть ответ всем Святым, Мудрым, Дальновидным, Уставшим От Войны Украинцам - полтора года назад отдавших свои(ю) тухесы для - Анал не продлогать, но ради того - лишь бы не Порошенко, - согласен и на анал.
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18.07.2020 17:29 Відповісти
Жопа как у тищенко, а попа как у ким
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17.07.2020 20:52 Відповісти
а колись була ПОВНОЦІННОЮ ДИТИНОЮ...
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17.07.2020 20:54 Відповісти
в цієї нацистки 120 кг тільки целюліту, фууууууу
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17.07.2020 23:07 Відповісти


Радостная Верещук, рассмешивший зал Корниенко, приветствие Гетманцева Королевской и понимающий взгляд Третьяковой на Тищенко, - работа ВР 17 июля - Цензор.НЕТ 1394
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17.07.2020 20:53 Відповісти
Чем смотреть такую муть, лучше выпить и уснуть (без кошмаров).
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17.07.2020 20:53 Відповісти
лучше выгнать эту муть - потом выпить и уснуть
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17.07.2020 21:03 Відповісти
Тогда не до сна будет, придётся работать по чистке этих Авгиевых конюшень.
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17.07.2020 21:25 Відповісти
Беньки на мормізе некачественное с детства, от рождения, Третьяковой Коле Оболонскому говорит, - возьми меня Коля, кчественного слугу народа тебе рожу. Через 6 месяцев.
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17.07.2020 20:59 Відповісти
Матрац нахваливает.
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17.07.2020 21:30 Відповісти
"Слуга народа" Александр Юрченко не скрывает радости от встречи с коллегами по фракции. Источник: https://censor.net/p3208793

БАБА ДА!
Радостная Верещук, рассмешивший зал Корниенко, приветствие Гетманцева Королевской и понимающий взгляд Третьяковой на Тищенко, - работа ВР 17 июля - Цензор.НЕТ 1560
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17.07.2020 21:04 Відповісти
Этот "слуга" баллотировался у нас по округу. И победил, хотя были намного более достойные кандидаты. А с этим "громадським активістом" было ясно с самого начала. Рекламы по нему было больше всего, хотя кандидат нигде давно не работал
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17.07.2020 21:59 Відповісти
Якщо на цьому кадрі йому накласти грим "Рудий клоун", то буде доволі правдива, та весела картинка Майже "життєве кредо" всіх із "Сосни наріду"
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17.07.2020 22:08 Відповісти
ДеПУТАНЫ!!! Задумайтесь над своим поведением!
Не слишком ли мало вы себе позволяете?

🤑
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17.07.2020 21:06 Відповісти
Такої ганебної ради ще не було
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17.07.2020 21:07 Відповісти
а Савченко молчит, ей такая Рада нравится? ее уровень.
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18.07.2020 16:37 Відповісти
Радостная Верещук, рассмешивший зал Корниенко, приветствие Гетманцева Королевской и понимающий взгляд Третьяковой на Тищенко, - работа ВР 17 июля - Цензор.НЕТ 3951
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17.07.2020 21:11 Відповісти
Очередное отродье пришедшее к государственным ресурсам как свинья к корыту но от свиньи по конечному итогу будет польза а эти " велюры турборежимные" только жрут и гадят
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17.07.2020 21:14 Відповісти
в корнієнко живіт - да.
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17.07.2020 21:14 Відповісти
Радостная Верещук, рассмешивший зал Корниенко, приветствие Гетманцева Королевской и понимающий взгляд Третьяковой на Тищенко, - работа ВР 17 июля - Цензор.НЕТ 1613
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17.07.2020 21:15 Відповісти
ЗЕленскькй Корнійчуку - НУ ТИ НАДУМАВ КОЛИ ПРО БАБУ ДА МРІЯТИ В ГОЛОС! Корнійчук Зеленському - Подивись на моє пузо... Отож... - я усігда і вєзде про них тільки думаю... а тут, *** ,проговорився...
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17.07.2020 21:25 Відповісти
ну и рожа, фантамас отдыхает
Радісна Верещук, Корнієнко, який насмішив зал, вітання Гетманцева Королевській і розуміючий погляд Третьякової на Тищенка, - робота ВР 17 липня - Цензор.НЕТ 5626
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17.07.2020 21:32 Відповісти
"вср*лись без бою"
Радісна Верещук, Корнієнко, який насмішив зал, вітання Гетманцева Королевській і розуміючий погляд Третьякової на Тищенка, - робота ВР 17 липня - Цензор.НЕТ 6471
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17.07.2020 21:34 Відповісти
Из старенького....
Забегают автоматчики в ВР:
- Вова Парасюк есть?
- Нет!
- Ну, тогда.....ОГОНЬ !!!
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17.07.2020 21:35 Відповісти
Власенко в маске напомнил Ганнибала Лектора.
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17.07.2020 21:35 Відповісти
стадо сволочей
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17.07.2020 21:37 Відповісти
а Сааку и Савченко с Рубаном не нравилась предыдущая Рада, хотела расстрелять, поспешила
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18.07.2020 16:35 Відповісти
Самонапейсався експромтом віршик про Аллахвердієву:

сосна конечно ту мач тюнинг
но баба да и есть *****т
и инструмент-то есть рабочий
*****-т

Радісна Верещук, Корнієнко, який насмішив зал, вітання Гетманцева Королевській і розуміючий погляд Третьякової на Тищенка, - робота ВР 17 липня - Цензор.НЕТ 3946
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17.07.2020 21:38 Відповісти
контактний велюр , чи то тьфу -лямур
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17.07.2020 21:44 Відповісти
Сосна ,да?
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17.07.2020 22:06 Відповісти
Радісна Верещук, Корнієнко, який насмішив зал, вітання Гетманцева Королевській і розуміючий погляд Третьякової на Тищенка, - робота ВР 17 липня - Цензор.НЕТ 3177
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17.07.2020 22:21 Відповісти
Это не сосна, это баобаб
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17.07.2020 23:52 Відповісти
Баобаба да.
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18.07.2020 03:25 Відповісти
)) классическая сладкая парочка.
"Вовочку поднимают на уроке географии:
- Вовочка, расскажи нам про страны Ближнего Востока. Вовочка вдохновенно:
- На Ближнем Востоке есть страна ******...
- Не ******, Вовочка, а Египет!
- Там водятся большие *******...
- Да не *******, а бегемоты!
- А еще там растет большое дерево ******...
- Не ******, а ******! Тьфу, зараза, опять запутал, садись, *******!"
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18.07.2020 09:24 Відповісти
Це ж який треба матрас!!!
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18.07.2020 12:08 Відповісти
Слуги народа "низкого качества". )
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17.07.2020 23:50 Відповісти
Какое отвратительное зрелище. И эти люди учат нас как жить. Вакханалия...
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18.07.2020 02:13 Відповісти
Дійсно вірно сказано - бачили очі що вибирали.
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18.07.2020 12:15 Відповісти
БАРЕМЕННЫЙ КОРНИЕНКО из Слуг Зеленского СКОРО РАЗРОДИТСЯ !!!!
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18.07.2020 08:19 Відповісти
Во пузо нажрал! Это же надо так умудриться!
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18.07.2020 08:28 Відповісти
Арахамия одетый в бронежилет коррупционера, а корниенко слуга живота своего, до сосны ему не достать
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18.07.2020 08:33 Відповісти
на 9-м месяце уже, бедняга!
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18.07.2020 16:33 Відповісти
зборище фріків, ппц...
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18.07.2020 11:28 Відповісти
Як добре, що такі фоторепортажі не з кожного засідання, бо на пару з відосиками - це гримуча суміш!
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18.07.2020 12:19 Відповісти
системна криза суспільства та влади. спрацював негативний відбір, коли прийшли самі гірші і лише щоб заробити собі. всі їх заяви не варті тих звукових коливань, що створюють їх паскудні пельки - особливо на фоні розбещенності та "братання" з іншими фракціями (особливо жопоблоком).
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18.07.2020 14:14 Відповісти
Каначикова дача.
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18.07.2020 18:00 Відповісти
когда уже здохнет весь этот цирк уродов?
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18.07.2020 18:42 Відповісти
"слуга народа"имя нарицательное,бренд для отребья.
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19.07.2020 08:14 Відповісти
Якісь квазімоди.....сосни прикрашають....мабудь зе надивився на це все ііііііі опинився...вагітним.
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19.07.2020 08:18 Відповісти
Якісь квазімоди.....сосни прикрашають....мабудь зе надивився на це все ііііііі опинився...вагітним.
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19.07.2020 08:22 Відповісти
Ирина Аллахвердиева ,молодець,рейтинг в раді почав зашкалювати...хоча б доторкнутись....
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19.07.2020 08:23 Відповісти
 
 