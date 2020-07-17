Радісна Верещук, Корнієнко, який насмішив зал, вітання Гетманцева Королевській і розуміючий погляд Третьякової на Тищенка, - робота ВР 17 липня. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 17 липня, відбулося останнє чергове пленарне засідання третьої сесії Верховної Ради дев'ятого скликання.
Від ранку під Радою другий день мітингували на підтримку української мови: між протестувальниками та правоохоронцями сталася бійка.
Тим часом у Раді в рамках години запитань до уряду виступав міністр оборони Андрій Таран, який заявив: "У 120-мм боєприпасах ЗСУ потреби не мають, ними армія укомплектована".
Потім Рада підтримала постанову про нелегітимність голосування за поправки до Конституції РФ в окупованому Криму.
Далі Рада ліквідувала 490 районів й утворила 136 нових, прийняла законопроєкт про оборонні закупівлі і закон про Службу зовнішньої розвідки.
Після оголошення запитів і виступів парламентарів Разумков закрив третю сесію Ради дев'ятого скликання.
Робочий день Ради в об'єктиві парламентського фотокореспондента Цензор.НЕТ.
Пленарне засідання Верховної Ради 17 липня 202о р
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Черга парламентаріїв до заступника голови МВС Антона Геращенка.
Перший віцеспікер Руслан Стефанчук і Андрій Іванчук ("Довіра").
Кабмін на "Годині запитань до уряду"
Сергій Власенко ("Батьківщина") і Олег Макаров ("Голос").
"Слуги народу" вітаються.
Віталій Безгін (СН) читає матеріали щодо об`єднання Луцької ОТГ.
Не встигла закінчитися "Година запитань", як до Шмигаля вишикувалася черга нардепів.
Сергій Шахов ("Довіра"), який перехворів коронавірусом, хоче потиснути руку прем'єру Шмигалю, але той дотримується "карантинного етикету" і вітається тільки кулаком.
Розповідь Шахова Шмигалю.
Тим часом, "Голос" на чолі з головою партії Кірою Рудик заявляє про перехід в опозицію.
Шахов продовжує розмову з Шмигалем.
"Слуга народу" Олександр Юрченко не приховує радості від зустрічі з колегами по фракції.
Заступник голови фракції СН Артем Культенко розмовляє з Вадимом Новинським і вітається з Мусою Магомедовим.
Голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко розмовляє з Іваном Кириленком. Біля них стоїть Антон Яценко ("За майбутнє").
Кандидатка у мери Києва від СН Ірина Верещук не приховує своєї радості від перемоги на праймеріз. Тим часом, фігурантка скандалу з "робочою бабою" Ірина Аллахвердієва обіймається з колегою.
"Слуги народу" Олександр Скічко та Сергій Гривко.
"Слуга народу" Данило Гетманцев прийшов привітатися з Наталією Королевською (ОПЗЖ).
Перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко, взявши слово в Раді сказав: "Алло, добрий день!". Голова фракції СН Давид Арахамія, як і багато хто в залі, не зміг стримати сміх.
"Слуги народу" Арахамія, Корнієнко і Культенко.
"Слуги народу" Максим Бужанський і Олександр Дубінський.
"Нарада біля президії": спікер Дмитро Разумков, перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко, співголова фракції ЄС Ірина Геращенко, Гео Лерос (СН), Данило Гетманцев (СН).
Володимир Кабаченко ("Батьківщина") спілкується з колегою зі "Слуги народу".
Аллахвердієва обіймається зі Скічком.
Микола Тищенко, який програв праймеріз СН на кандидата в мери Києва, і переможець Ірина Верещук.
"Слуга народу" Олександр Корнієнко спілкується з колегою по фракції.
"Слуга народу" Галина Третьякова, яка оскандалилася заявою про дітей "низької якості", дивиться розуміючим поглядом на Миколу Тищенка, що танцював нещодавно в машині під "Попа как у Ким".
Фото: Цензор.НЕТ
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обрюхатили его за год нехило...
главное - щоб рожать не почав в ВР...
баба да! баба да!
БАБА ДА!
Не слишком ли мало вы себе позволяете?
🤑
Забегают автоматчики в ВР:
- Вова Парасюк есть?
- Нет!
- Ну, тогда.....ОГОНЬ !!!
сосна конечно ту мач тюнинг
но баба да и есть *****т
и инструмент-то есть рабочий
*****-т
"Вовочку поднимают на уроке географии:
- Вовочка, расскажи нам про страны Ближнего Востока. Вовочка вдохновенно:
- На Ближнем Востоке есть страна ******...
- Не ******, Вовочка, а Египет!
- Там водятся большие *******...
- Да не *******, а бегемоты!
- А еще там растет большое дерево ******...
- Не ******, а ******! Тьфу, зараза, опять запутал, садись, *******!"