УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11894 відвідувача онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
5 687 13

Волонтери презентували монету і поштову марку до Дня пам'яті полеглих захисників України. ФОТО

Волонтери просять усіх небайдужих українців та відомих особистостей вплинути на те, щоб монету викарбували саме до 29 серпня, до Дня пам'яті полеглих захисників України.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив волонтер Павло Нетесов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вашій увазі монета 10 гривень та поштова марка. Ескізи та описи два місяці тому розіслані у Національний Банк України, Офіс Президента України, Укрпошту. Усі відповіли, що ідея гарна, що треба вшановувати полеглих героїв, тому МОЖЛИВО наша пропозиція буде включена в план робіт на 2021-2022 роки", - говориться в повідомленні.

За словами Нетесова, йому відразу пригадалася медаль "За возвращение Крыма" яку зробили росіяни після його окупації.

"А ми навіть після обстрілів системами реактивного залпового вогню з території РФ, навіть після вторгнення регулярних військових частин ворога у Іловайську та Дебальцево не знайшли мужності назвати війну війною", - наголосив волонтер.

Читайте також: Вийшло нове доповнене видання книги добровольця полку "Дніпро-1" Романа Зіненка про Іловайську битву "Війна, якої не було". ФОТО

"Звертаюся до усіх відомих особистостей, до моральних авторитетів української нації, до кожного українця по допомогу!
Потрібно вплинути на ситуацію! Треба встигнути надрукувати марку та викарбувати монету саме до 29 серпня цього року.
Я так розумію прийняти рішення може тільки Президент України, як то було з офіційним визнанням Дня Пам'яті.
Прошу підключитися всіх небайдужих! Зробимо все можливе, щоб влада і Президент нас почули!" - підсумував Нетесов.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський під час урочистостей з нагоди Дня незалежності повідомив, що підписав указ про заснування свята 29 серпня - Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність країни.

Дата 29 серпня пов'язана з пам'яттю про Іловайську трагедію 2014 р коли після масштабних боїв військовослужбовці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом на Донбасі. Найманці РФ обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці.

Волонтери презентували монету і поштову марку до Дня памяті полеглих захисників України 01
Волонтери презентували монету і поштову марку до Дня памяті полеглих захисників України 02
Волонтери презентували монету і поштову марку до Дня памяті полеглих захисників України 03
Волонтери презентували монету і поштову марку до Дня памяті полеглих захисників України 04

Автор: 

монети (275) пам’ять (1190) Донбас (22356) волонтери (1339) Іловайськ (269)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
Хороша ідея! Цілком підтримую! Пам'ять та історія нашого народу, як і мова та віра - то і є цемент, що об'єднує націю
показати весь коментар
17.07.2020 17:57
+2
Надо было 1000-гривневую купюру с портретом Бандеры выпускать. Троллинг ваты был бы крутой...
показати весь коментар
17.07.2020 18:03
+2
Тільки нікчема може назвати це св*ятом!!! "Праздник"-твою мать!
показати весь коментар
17.07.2020 18:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хороша ідея! Цілком підтримую! Пам'ять та історія нашого народу, як і мова та віра - то і є цемент, що об'єднує націю
показати весь коментар
17.07.2020 17:57 Відповісти
За марки відповідає укрпошта, а за монети- НБУ. Все залежить від керівників цих установ.
показати весь коментар
17.07.2020 18:00 Відповісти
Соняшник голову півня нагадує. Треба якось інакше його намалювати.
показати весь коментар
17.07.2020 18:02 Відповісти
поцікавтесь, - чому соняшник!
показати весь коментар
17.07.2020 18:04 Відповісти
Бо розстрілювали наших хлопців в соняшниковому полі.
показати весь коментар
17.07.2020 18:06 Відповісти
А крила янголів' що нагадує?
показати весь коментар
17.07.2020 18:05 Відповісти
Справа в тому, що за будь яку неоднозначність вчепляться рашистські пропагандисти і почнуть фотошопити голову півня замість цього соняшника.
показати весь коментар
17.07.2020 18:09 Відповісти
Нехай кацапня що хоче, а як на мене то я бачу пелюстку яка виділила сльозу і скапує на землю. Навіть квіти плачуть...
показати весь коментар
17.07.2020 18:13 Відповісти
Нам на думку москалів насрать. Вони нас розстрілювали посеред соняшникових полів - рука не здригнулася. Що нам їх сміх.
показати весь коментар
17.07.2020 18:14 Відповісти
Надо было 1000-гривневую купюру с портретом Бандеры выпускать. Троллинг ваты был бы крутой...
показати весь коментар
17.07.2020 18:03 Відповісти
Тільки нікчема може назвати це св*ятом!!! "Праздник"-твою мать!
показати весь коментар
17.07.2020 18:04 Відповісти
Представьте ситуацию.
Оказался в плену воин. Может даже раненный.
Враг бросает ему на грудь монету в десять гривень приговаривая, мол, это твоя цена памяти о тебе, если не выйдешь из застенков.
--------------------
Алё! Генераторы идей! Вы обалдели? ... память такого рода в денежном эквиваленте в сознание граждан вселять!
показати весь коментар
17.07.2020 18:13 Відповісти
«По словам Нетесова, ему сразу вспомнилась медаль "За возвращение Крыма" которую сделали россияне после его оккупации.Источник: https://censor.net/p3208799»

Поправка, "За возвращение Крыма" була зроблена до початку окупації Криму, там дата 20.02.2014.
Себто дата, коли Янукович, і Лєбєдєв, почали діяти згідно плану РФ.
показати весь коментар
17.07.2020 18:22 Відповісти
 
 