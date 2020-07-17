Волонтери презентували монету і поштову марку до Дня пам'яті полеглих захисників України. ФОТО

Волонтери просять усіх небайдужих українців та відомих особистостей вплинути на те, щоб монету викарбували саме до 29 серпня, до Дня пам'яті полеглих захисників України.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив волонтер Павло Нетесов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вашій увазі монета 10 гривень та поштова марка. Ескізи та описи два місяці тому розіслані у Національний Банк України, Офіс Президента України, Укрпошту. Усі відповіли, що ідея гарна, що треба вшановувати полеглих героїв, тому МОЖЛИВО наша пропозиція буде включена в план робіт на 2021-2022 роки", - говориться в повідомленні.

За словами Нетесова, йому відразу пригадалася медаль "За возвращение Крыма" яку зробили росіяни після його окупації.

"А ми навіть після обстрілів системами реактивного залпового вогню з території РФ, навіть після вторгнення регулярних військових частин ворога у Іловайську та Дебальцево не знайшли мужності назвати війну війною", - наголосив волонтер.

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"Звертаюся до усіх відомих особистостей, до моральних авторитетів української нації, до кожного українця по допомогу!

Потрібно вплинути на ситуацію! Треба встигнути надрукувати марку та викарбувати монету саме до 29 серпня цього року.

Я так розумію прийняти рішення може тільки Президент України, як то було з офіційним визнанням Дня Пам'яті.

Прошу підключитися всіх небайдужих! Зробимо все можливе, щоб влада і Президент нас почули!" - підсумував Нетесов.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський під час урочистостей з нагоди Дня незалежності повідомив, що підписав указ про заснування свята 29 серпня - Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність країни.

Дата 29 серпня пов'язана з пам'яттю про Іловайську трагедію 2014 р коли після масштабних боїв військовослужбовці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом на Донбасі. Найманці РФ обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці.







