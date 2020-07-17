Архів національної пам'яті стане найбільшим на пострадянському просторі, - Ткаченко. ФОТОрепортаж

Журналістам представили концепцію реконструкції будівлі Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті. Після її завершення він стане найбільшим таким архівом на пострадянському просторі.

Про це міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів під час презентації проєкту реконструкції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми фактично даємо відлік часу, коли починає будуватися державний архів репресивних органів з 1917 року по 1991 рік. Це буде один із найбільших архівів на пострадянському просторі", - сказав міністр, додавши, що такі архіви є також у Німеччині і Польщі.

За його словами, проєкт реконструкції будівлі під архів національної пам'яті розраховано на два-три роки, і цього року вдалося виділити частину коштів для початку робіт.

Міністр зазначив, що після реконструкції в одній будівлі буде зібрано справи з усіх архівів радянських силових відомств, буде відкрито справжню дослідницьку інституцію.

"Він (проєкт. - Ред.) є символом того, що ми повинні пам'ятати свою історію в усіх її проявах - в хороших і не дуже, для того, щоб ми мали можливість будувати своє майбутнє, спираючись на те, що ми реально знаємо", - підкреслив Ткаченко.

Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович підкреслив, що створення такого архіву важливе не тільки для відновлення історичної справедливості, а й для доступу до правди, до прав людини.

Він розповів, що зараз в Україні є національна та обласні комісії з реабілітації, і вони перевантажені запитами людей. Архів нацпам'яті стане місцем, де будуть зібрані всі справи радянських репресивних органів.

"Галузевий державний архів Українського інституту національної пам'яті - це буде точка, місце, де будуть всі архіви з усієї країни зібрані, досліджені, оцифровані. У світоглядному сенсі це буде величезний флагман доступу до правди, до майже сторіччя репресій, які були вчинені на нашій території", - зазначив Дробович.

Директор Архіву національної пам'яті Ігор Кулик уточнив, що загальна вартість реконструкції будівлі, яка має тривати кілька років, становить 680 млн гривень, із них 400 млн гривень - будівельні роботи, 250 млн гривень - на обладнання.

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Він також пояснив, що загалом в архів планують зібрати чотири мільйони справ служб радянської міліції, прокуратури, судів, НКВС, КДБ, міністерства оборони, прикордонників.

Кулик додав, що будівля архіву розташована на території банкнотно-монетного двору Національного банку України, але будувалася для заводу "Алмаз" і була здана в експлуатацію в 1990 році.

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