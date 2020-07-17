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Архів національної пам'яті стане найбільшим на пострадянському просторі, - Ткаченко. ФОТОрепортаж

Журналістам представили концепцію реконструкції будівлі Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті. Після її завершення він стане найбільшим таким архівом на пострадянському просторі.

Про це міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів під час презентації проєкту реконструкції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми фактично даємо відлік часу, коли починає будуватися державний архів репресивних органів з 1917 року по 1991 рік. Це буде один із найбільших архівів на пострадянському просторі", - сказав міністр, додавши, що такі архіви є також у Німеччині і Польщі.

За його словами, проєкт реконструкції будівлі під архів національної пам'яті розраховано на два-три роки, і цього року вдалося виділити частину коштів для початку робіт.

Міністр зазначив, що після реконструкції в одній будівлі буде зібрано справи з усіх архівів радянських силових відомств, буде відкрито справжню дослідницьку інституцію.

"Він (проєкт. - Ред.) є символом того, що ми повинні пам'ятати свою історію в усіх її проявах - в хороших і не дуже, для того, щоб ми мали можливість будувати своє майбутнє, спираючись на те, що ми реально знаємо", - підкреслив Ткаченко.

Архів національної памяті стане найбільшим на пострадянському просторі, - Ткаченко 01

Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович підкреслив, що створення такого архіву важливе не тільки для відновлення історичної справедливості, а й для доступу до правди, до прав людини.

Він розповів, що зараз в Україні є національна та обласні комісії з реабілітації, і вони перевантажені запитами людей. Архів нацпам'яті стане місцем, де будуть зібрані всі справи радянських репресивних органів.

"Галузевий державний архів Українського інституту національної пам'яті - це буде точка, місце, де будуть всі архіви з усієї країни зібрані, досліджені, оцифровані. У світоглядному сенсі це буде величезний флагман доступу до правди, до майже сторіччя репресій, які були вчинені на нашій території", - зазначив Дробович.

Архів національної памяті стане найбільшим на пострадянському просторі, - Ткаченко 02

Директор Архіву національної пам'яті Ігор Кулик уточнив, що загальна вартість реконструкції будівлі, яка має тривати кілька років, становить 680 млн гривень, із них 400 млн гривень - будівельні роботи, 250 млн гривень - на обладнання.

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Він також пояснив, що загалом в архів планують зібрати чотири мільйони справ служб радянської міліції, прокуратури, судів, НКВС, КДБ, міністерства оборони, прикордонників.

Архів національної памяті стане найбільшим на пострадянському просторі, - Ткаченко 03

Кулик додав, що будівля архіву розташована на території банкнотно-монетного двору Національного банку України, але будувалася для заводу "Алмаз" і була здана в експлуатацію в 1990 році.

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Архів національної памяті стане найбільшим на пострадянському просторі, - Ткаченко 04

Архів національної памяті стане найбільшим на пострадянському просторі, - Ткаченко 05Архів національної памяті стане найбільшим на пострадянському просторі, - Ткаченко 06
Архів національної памяті стане найбільшим на пострадянському просторі, - Ткаченко 07
Архів національної памяті стане найбільшим на пострадянському просторі, - Ткаченко 08
Архів національної памяті стане найбільшим на пострадянському просторі, - Ткаченко 09
Архів національної памяті стане найбільшим на пострадянському просторі, - Ткаченко 10Архів національної памяті стане найбільшим на пострадянському просторі, - Ткаченко 11

Автор: 

архів (81) Інститут нацпам’яті (237) історія (1071) репресії (1623) СРСР (347) Ткаченко Олександр (509) Дробович Антон (83)


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е ні, панове, вже давайте період розширяйте по 2020 рік, бо є що сказати...
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17.07.2020 18:43 Відповісти
на построссийском пространстве
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17.07.2020 18:54 Відповісти
Это здание, от силы тысяч 50 квадратных метров.
Неужели стоимость ремонта составляет 8 тысяч гривен за квадратный метр?!
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17.07.2020 18:55 Відповісти
ткаченко-еще ниже,по росту, зеленого шмондера,а ГОВНА с тонну !!!!
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17.07.2020 18:59 Відповісти
Открыли бы лучше архив владельцов собственности на Хрещатике и других злачных местах, до того как их совки расскуркулили. И вернули бы недвигу законным владельцам. Ан нет, не хотят открывать такую инфу
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17.07.2020 19:00 Відповісти
Архив национальной памяти станет крупнейшим на постсоветском пространстве/ Рядом с уже построенным в Днепре крупнейшим в мире мемориальным комплексом «Память еврейского народа и Холокост в Украине» и мемориальным центром Холокоста «Бабий Яр» стоимостью 100 млн долларов, который будет построен в 2021 г.
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17.07.2020 19:01 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/05/14/7251525/ Иосиф Зисельс: Нельзя допустить путинский проект "Бабий Яр". Это "троянский конь", который Путин "дарит" Украине
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17.07.2020 19:44 Відповісти
 
 