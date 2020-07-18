ДПСУ на кордоні з Білоруссю вилучила найбільшу за останні роки партію контрабандних цигарок - понад 130 тис. пачок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Співробітники Державної прикордонної служби України виявили на кордоні з Білоруссю партію контрабанди з близько 130,3 тис. пачок цигарок, що є найбільшою виявленою партією за останні роки.
Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.
"У ніч на 18 липня під час оформлення на в'їзд до України двох автомобілів (DAF та MAN) із вантажем макулатури прикордонники виявили масштабну контрабанду цигарок. У подвійних стелях напівпричепів і подвійний стіні кожного транспортного засобу виявлено сховки з майже 54 тис. та понад 76 тис. пачок цигарок білоруського виробництва без акцизних марок", - йдеться в повідомленні.
Водіїв, громадян Білорусі, притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення митних правил.
Контрабандні цигарки та напівпричепи вилучено встановленим порядком. Триває підрахунок їхньої вартості.
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