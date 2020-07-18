"Світ хочу змінювати": патрульні в Києві затримали п'яного чоловіка, який викрав мотоцикл, погрожуючи ножем. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На вул. Кирилівській у Києві невідомий погрожував ножем і заволодів мотоциклом. Завдяки оперативним діям співробітників патрульної поліції злочинця вдалося знайти та затримати.
Про це повідомляє "Київ Оперативний", передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що після викрадення було введено поліцейську операцію "План перехоплення".
"Уже через 10 хвилин завдяки злагодженій роботі патрульних поліцейських мотоцикл виявили на вул. Петропавлівській, а підозрюваного затримали. У нетверезому стані. Кааже, що хоче змінити світ. Із собою ніж і пістолет.
На місці розбирається СОГ Подільського району", - повідомили в "Київ Оперативний".
Топ коментарі
+14 Welt Schmerz
показати весь коментар18.07.2020 12:43 Посилання
+12 Ksenia VB
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+12 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар18.07.2020 12:39 Посилання
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НепоганаТетяна
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Обоє маніпулюєте...
Доречі, ти вже зрозуміла, що Зе' буде і на другий термін?
Не смались, росіянцю, і вчи українську.
Це благодійність.