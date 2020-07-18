"Світ хочу змінювати": патрульні в Києві затримали п'яного чоловіка, який викрав мотоцикл, погрожуючи ножем. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На вул. Кирилівській у Києві невідомий погрожував ножем і заволодів мотоциклом. Завдяки оперативним діям співробітників патрульної поліції злочинця вдалося знайти та затримати.

Про це повідомляє "Київ Оперативний", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що після викрадення було введено поліцейську операцію "План перехоплення".

"Уже через 10 хвилин завдяки злагодженій роботі патрульних поліцейських мотоцикл виявили на вул. Петропавлівській, а підозрюваного затримали. У нетверезому стані. Кааже, що хоче змінити світ. Із собою ніж і пістолет.

На місці розбирається СОГ Подільського району", - повідомили в "Київ Оперативний".

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