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"Світ хочу змінювати": патрульні в Києві затримали п'яного чоловіка, який викрав мотоцикл, погрожуючи ножем. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На вул. Кирилівській у Києві невідомий погрожував ножем і заволодів мотоциклом. Завдяки оперативним діям співробітників патрульної поліції злочинця вдалося знайти та затримати.

Про це повідомляє "Київ Оперативний", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що після викрадення було введено поліцейську операцію "План перехоплення".

"Уже через 10 хвилин завдяки злагодженій роботі патрульних поліцейських мотоцикл виявили на вул. Петропавлівській, а підозрюваного затримали. У нетверезому стані. Кааже, що хоче змінити світ. Із собою ніж і пістолет.

На місці розбирається СОГ Подільського району", - повідомили в "Київ Оперативний".

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Світ хочу змінювати: патрульні в Києві затримали пяного чоловіка, який викрав мотоцикл, погрожуючи ножем 01
Світ хочу змінювати: патрульні в Києві затримали пяного чоловіка, який викрав мотоцикл, погрожуючи ножем 02
Світ хочу змінювати: патрульні в Києві затримали пяного чоловіка, який викрав мотоцикл, погрожуючи ножем 03
Світ хочу змінювати: патрульні в Києві затримали пяного чоловіка, який викрав мотоцикл, погрожуючи ножем 04
Світ хочу змінювати: патрульні в Києві затримали пяного чоловіка, який викрав мотоцикл, погрожуючи ножем 05
Світ хочу змінювати: патрульні в Києві затримали пяного чоловіка, який викрав мотоцикл, погрожуючи ножем 06

Світ хочу змінювати: патрульні в Києві затримали пяного чоловіка, який викрав мотоцикл, погрожуючи ножем 07

Автор: 

Київ (19636) викрадення автівки (208) патрульна поліція (1442)


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Топ коментарі
+14
"Мир хочу менять": патрульные в Киеве задержали пьяного мужчину, который угнал мотоцикл, угрожая ножом - Цензор.НЕТ 8937
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18.07.2020 12:43
+12
https://twitter.com/ian_tanya
https://twitter.com/ian_tanya
НепоганаТетяна



На фото українська вчителька початкових класів Наталя Без'язикова, яка прийшла на мітинг під ВР, щоб відстояти право викладати українською та наша нова реформована
https://twitter.com/PoliceKyiv @PoliceKyiv
Спецназ «Тор». СПЕЦНАЗ проти українців, які захищають свою мову!
https://twitter.com/AvakovArsen @AvakovArsen прівєт!
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18.07.2020 12:37
+12
Цього "українського полісмена" мають знайти та покарати !!)))
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18.07.2020 12:39
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"Мир хочу менять": патрульные в Киеве задержали пьяного мужчину, который угнал мотоцикл, угрожая ножом - Цензор.НЕТ 1830
показати весь коментар
18.07.2020 12:37 Відповісти
https://twitter.com/ian_tanya
https://twitter.com/ian_tanya
НепоганаТетяна



На фото українська вчителька початкових класів Наталя Без'язикова, яка прийшла на мітинг під ВР, щоб відстояти право викладати українською та наша нова реформована
https://twitter.com/PoliceKyiv @PoliceKyiv
Спецназ «Тор». СПЕЦНАЗ проти українців, які захищають свою мову!
https://twitter.com/AvakovArsen @AvakovArsen прівєт!
показати весь коментар
18.07.2020 12:37 Відповісти
Цього "українського полісмена" мають знайти та покарати !!)))
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18.07.2020 12:39 Відповісти
це бєзлікая "какая разніца".
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18.07.2020 12:47 Відповісти
Хто з вас більш маніпулятор інформації, ти чи Таня?
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18.07.2020 12:47 Відповісти
ти так само беркутню захищав ?
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18.07.2020 12:51 Відповісти
Він дупу свою захищав, м'яким теплим диванчіком...
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18.07.2020 13:15 Відповісти
Ага...
Обоє маніпулюєте...

Доречі, ти вже зрозуміла, що Зе' буде і на другий термін?
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18.07.2020 14:11 Відповісти
Та всі маніпулюють, окрім тебе.
Не смались, росіянцю, і вчи українську.
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18.07.2020 14:26 Відповісти
Ти звідкіль вилізло, чудо псевдопатріотичне?
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18.07.2020 14:34 Відповісти
Не дякуй, хамло.
Це благодійність.
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18.07.2020 15:08 Відповісти
Шизоїд !!!)))
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18.07.2020 12:38 Відповісти
"Мир хочу менять": патрульные в Киеве задержали пьяного мужчину, который угнал мотоцикл, угрожая ножом - Цензор.НЕТ 8937
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18.07.2020 12:43 Відповісти
Зачет)))
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18.07.2020 13:15 Відповісти
)))
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18.07.2020 13:30 Відповісти
Главное это делать с улыбкой. ))
"Світ хочу змінювати": патрульні в Києві затримали п'яного чоловіка, який викрав мотоцикл, погрожуючи ножем - Цензор.НЕТ 1881
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18.07.2020 15:04 Відповісти
Маламадре завітав в Україну?)))
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18.07.2020 12:44 Відповісти
Гірше. Чувака затримали - а десь вже розгулює Т-800, якого він взагалі-то має зупинити... "Мир хочу менять": патрульные в Киеве задержали пьяного мужчину, который угнал мотоцикл, угрожая ножом - Цензор.НЕТ 3933
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18.07.2020 12:47 Відповісти
А потім дивуємось із тупості кіношних поліцейських, що заважають врятувати людство))
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18.07.2020 13:00 Відповісти
Хочешь мир поменять, то измени себя, насилие тут не поможет над другими
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18.07.2020 12:45 Відповісти
Чому ж? Якщо вбити ***** і верхівку кремля- то світ стане кращим))
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18.07.2020 13:03 Відповісти
Звідки воно світ змінювати припхалося і так професійно нашпигований обладунками
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18.07.2020 12:51 Відповісти
Бажання змінити світ, пістолет і ніж - це значно більше, ніж просто бажання змінити світ.
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18.07.2020 12:55 Відповісти
Доки десятки мріють- одиниці діють))
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18.07.2020 13:04 Відповісти
Аль Капоне:Вежливым слово и револьвером можно добится больше,чем просто вежливым словлом)
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18.07.2020 13:17 Відповісти
"выманивали реквизиты банковских карт, а после переводили с них деньги на карточку организатора" - якось туповато - миттєво вираховуються організатори
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18.07.2020 13:17 Відповісти
"Світ хочу змінювати": патрульні в Києві затримали п'яного чоловіка, який викрав мотоцикл, погрожуючи ножем - Цензор.НЕТ 1490
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18.07.2020 13:27 Відповісти
Интересно,а как полиция, сначала ленточки натянула, а потом начала скручевать?Еще успела поставить табличку "Патрульна полиция".
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18.07.2020 13:54 Відповісти
Нее - вначале выступил речник , предупредил о будущем задержании ,потом ленточки , потом факт задержания хулиганистого хулигана . Кстати , мот чей ?
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18.07.2020 15:44 Відповісти
цікаво що за фрукт: тату, наколки, травмовані коліна, панківське (чи то лбгт?) фарбування волосся + чувак непогано приготувався для своєї високої місії (може і гранату б взяв але не було куди почепити )) )
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18.07.2020 14:21 Відповісти
То всі ознаки панка
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18.07.2020 15:48 Відповісти
панк наркоман с игрушечным дезерт иглом все на кичу паханом
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18.07.2020 19:45 Відповісти
 
 