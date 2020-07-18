Прем'єру опери про претендента на український престол Василя Вишиваного перенесли на квітень 2021 року, - продюсерка Саєнко. ФОТО

Прем'єру опери "Вишиваний. Король України" перенесли на квітень 2021 року.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла продюсерка опери Олександра Саєнко.

"У провідних операх світу скасовуються прем'єри через економічні обставини. Ми ж відступати не плануємо. Прем'єра відбудеться. Це знакова подія не просто для музичної культури, а і для новітньої історії України. Складна багатоярусна сценічна конструкція для артистів вартістю понад 2 млн гривень на замовлення Благодійного фонду "Україна ХХІ" Всеволода Кожемяка уже виготовлена, музиканти почали вчити партії. Запланували прем'єру на квітень 2021 року", - повідомила вона.

Саєнко назвала цю оперу зоряною, адже до її створення залучено провідних діячів сучасної української культури:

"Лібрето написав Сергій Жадан, музику - Алла Загайкевич, режисер - Ростислав Держипільський - усі відомі заслужені митці, кожен у своїй сфері. Попри значний досвід, для кожного з них ця опера - професійний виклик. Диригуватиме Оксана Линів, яка належить до найкращих світових жінок-диригенток.

Постановка є по суті міжнародним проєктом. Зокрема, Линів живе в Німеччині, а працює по всьому світу. Я сама живу і веду комунікації в Австрії".

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Прем'єра відбудеться в Харківському національному академічному театрі опери та балету ім. М.Лисенка (ХАТОБ).

"Постановка складна і в мистецькому сенсі, і в технічному. Амбітний задум композиторки і режисера втілився у складних дорогих декораціях і дуже гарних костюмах, викликав потребу у потужному звуковому і світловому обладнанні, які будуть передані театру на безоплатній основі. Усі ці витрати бере на себе той самий фонд і партнери, про яких свого часу обов'язково розкажемо докладно. Загалом це перша подібна оперна постановка часів незалежності", - підсумувала Саєнко.

Харківський театр отримає оперу у свій репертуар. У планах - створення камерної версії опери для гастролей в інші міста України та в Австрію.

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Василь Вишиваний (1895-1948 роки) - український військовий діяч, політик, дипломат, поет, ерцгерцог із династії Габсбургів, полковник Легіону українських січових стрільців, був неофіційним кандидатом на український престол у разі встановлення монархії. У 1947 році у Відні був викрадений радянською таємною службою СМЕРШ, згодом перевезений до Києва, де в 1948 році помер у Лук'янівській в'язниці.