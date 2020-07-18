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Прем'єру опери про претендента на український престол Василя Вишиваного перенесли на квітень 2021 року, - продюсерка Саєнко. ФОТО

Прем'єру опери про претендента на український престол Василя Вишиваного перенесли на квітень 2021 року, - продюсерка Саєнко. ФОТО

Прем'єру опери "Вишиваний. Король України" перенесли на квітень 2021 року.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла продюсерка опери Олександра Саєнко.

"У провідних операх світу скасовуються прем'єри через економічні обставини. Ми ж відступати не плануємо. Прем'єра відбудеться. Це знакова подія не просто для музичної культури, а і для новітньої історії України. Складна багатоярусна сценічна конструкція для артистів вартістю понад 2 млн гривень на замовлення Благодійного фонду "Україна ХХІ" Всеволода Кожемяка уже виготовлена, музиканти почали вчити партії. Запланували прем'єру на квітень 2021 року", - повідомила вона.

Саєнко назвала цю оперу зоряною, адже до її створення залучено провідних діячів сучасної української культури:

"Лібрето написав Сергій Жадан, музику - Алла Загайкевич, режисер - Ростислав Держипільський - усі відомі заслужені митці, кожен у своїй сфері. Попри значний досвід, для кожного з них ця опера - професійний виклик. Диригуватиме Оксана Линів, яка належить до найкращих світових жінок-диригенток.

Постановка є по суті міжнародним проєктом. Зокрема, Линів живе в Німеччині, а працює по всьому світу. Я сама живу і веду комунікації в Австрії".

Читайте також: На лібрето Жадана створюється опера про австрійського ерцгерцога Василя Вишиваного

Прем'єра відбудеться в Харківському національному академічному театрі опери та балету ім. М.Лисенка (ХАТОБ).

"Постановка складна і в мистецькому сенсі, і в технічному. Амбітний задум композиторки і режисера втілився у складних дорогих декораціях і дуже гарних костюмах, викликав потребу у потужному звуковому і світловому обладнанні, які будуть передані театру на безоплатній основі. Усі ці витрати бере на себе той самий фонд і партнери, про яких свого часу обов'язково розкажемо докладно. Загалом це перша подібна оперна постановка часів незалежності", - підсумувала Саєнко.

Харківський театр отримає оперу у свій репертуар. У планах - створення камерної версії опери для гастролей в інші міста України та в Австрію.

Повне інтерв'ю з Олександрою Саєнко читайте тут.

Премєру опери про претендента на український престол Василя Вишиваного перенесли на квітень 2021 року, - продюсерка Саєнко 01

Василь Вишиваний (1895-1948 роки) - український військовий діяч, політик, дипломат, поет, ерцгерцог із династії Габсбургів, полковник Легіону українських січових стрільців, був неофіційним кандидатом на український престол у разі встановлення монархії. У 1947 році у Відні був викрадений радянською таємною службою СМЕРШ, згодом перевезений до Києва, де в 1948 році помер у Лук'янівській в'язниці.

Автор: 

музика (498) Харків (5667) Жадан Сергій (65) опера (43) Вишиваний Василь (4)


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Топ коментарі
+3
Габсбурги - знана королівська династія у Європі.
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18.07.2020 14:47
+2
Мда. Габсбург основал УСС, которое преобразовалось в УГА и УПА, как военизированные подразделения и ОУН, как политическое движение..
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18.07.2020 14:14
+2
Хоть би почитали щось. Приєднався до УСС в 1918-ому, коли УСС було створено в 1914.
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18.07.2020 14:25
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Мда. Габсбург основал УСС, которое преобразовалось в УГА и УПА, как военизированные подразделения и ОУН, как политическое движение..
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18.07.2020 14:14 Відповісти
Хоть би почитали щось. Приєднався до УСС в 1918-ому, коли УСС було створено в 1914.
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18.07.2020 14:25 Відповісти
ОУН взагалі засноване Коновальцем, який до формування австрійского УСС прямого відношення не мав і просидів в полоні з 1915 в Росії до 1917. В 1917 були заснована частина Січових Стрільців в УНР з в тому числі полонених УСС. Саме тоді Коновалець приєднався до них.
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18.07.2020 14:35 Відповісти
УСС і УГА не має ніякого відношення до УПА ні в часі ні просторово. Ідеологічні натхненники так.
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18.07.2020 14:53 Відповісти
Это вы мне рассказываете, у которого дед был в УСС, УГА и ОУН и у которого Коновалец был на похоронах?
Да пошли вы в жопу!
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18.07.2020 15:45 Відповісти
Пысы. А Сам Вышиывный вытягивал моего деда из Березы, а Стецько снимал квартиру в соседнем доме.
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18.07.2020 15:50 Відповісти
******* іти ти вмієш . на що , ще здібний ?
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18.07.2020 22:18 Відповісти
Кому нужна эта хрень с монархией?
"У нас воля виростала, степом укривалась. Під голови гори клала, Дніпром умивалась."
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18.07.2020 14:43 Відповісти
Хрень - это когда вместо совести партбилет правящей власти и друг прокурор.
А наша воля заканчивается в отделе выдачи субсидий на отопление и кассе ахметовского завода... Так шо не смеши - профукали, просрали мы свою волю, на смартфоны обменяли, а Днепр фекалиями засрали.
Так шо монарх может и самый плохой выбор был бы. Все таки короли от Бога... А гетьманы от хитрой старшины...
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18.07.2020 16:54 Відповісти
извиняюсь, должно быть "не самый плохой"...
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18.07.2020 16:56 Відповісти
Свободу. На аметовских заводах Вы свою свободу меняете на деньги. А когда и её не хватает, тогда идёте в отдел выдачи субсидий. Воля - это несколько иное философское понятие. В двух словах воля даётся человеку при рождении, свобода приобретается в борьбе. В 20-м веке свободных людей практически не осталось. Кочующие цыгане и дальневосточные бичи - последние, вымирающие представители истинно свободных людей. Рассветы не на рыбалке, отсутствие понятий начальник и центральное отопление - это воля. И голод и постоянное отсутствие денег и выживание - это плата за волю.
А что до короля, в Украине. Габсбургский хрен не мог быть слаще романовской редьки.
"Никто не даст нам избавления, ни Бог ни Царь и не герой"
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18.07.2020 21:46 Відповісти
гетьмана ви вже маєте і не від старшини .
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18.07.2020 22:20 Відповісти
Габсбурги - знана королівська династія у Європі.
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18.07.2020 14:47 Відповісти
Москалі його згноїли у тюрмі і загинув нащадок Габсбургів за незалежність України.
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18.07.2020 15:53 Відповісти
на жаль
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18.07.2020 22:21 Відповісти
ОУН і УПА, це не тотожні явища. УПА - на початку була формую самоорганізації українців на Рівненщині і Волині, вже потім ОУН(б) очолила УПА наповнюючи боротьбу з окупантами ідеологією української державності.
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18.07.2020 16:38 Відповісти
 
 