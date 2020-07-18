Затонулий танкер Delfi почали піднімати з пляжу в Одесі. ФОТОрепортаж

В Одесі в суботу почали перевертати затонулий у листопаді минулого року танкер Delfi.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на місцеве видання "Думська".

Роботи з накачування понтонів почалися о 6:00. Між пляжем і Delfi постійно курсують катери, доставляючи водолазів до місця робіт. На відстань близько 100 метрів підійшли буксири, на них завели троси, щоб смикнути танкер та поставити його на кіль.

Під час спроби смикнути танкер у одного з буксирів порвався канат. Роботи тривають.

"Як я і обіцяв одеситам і особисто президенту, ми рухаємося за планом. Наразі триває активна фаза робіт із підняття борту Delfi. План такий: довести нахил танкера до 45 градусів, поставити на кіль і потім прибрати з пляжу. Представники судновласника нас запевнили, що після того, як танкер піднімуть, їм потрібно буде 2 тижні, щоб доправити його на місце майбутньої дислокації", - цитує пресслужба Одеської обладміністрації главу ОДА Максима Куцого.

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Одеситів і гостей міста попросили тимчасово не відпочивати на пляжі, на якому затонув танкер.













Нагадаємо, 22 листопада 2019 року, поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.

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Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий в Одесі в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.

16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.

21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.

Під час візиту в регіон президента Володимира Зеленського 4 липня місцева влада пообіцяла, що до 20 липня судно приберуть.