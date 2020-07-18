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Затонулий танкер Delfi почали піднімати з пляжу в Одесі. ФОТОрепортаж

В Одесі в суботу почали перевертати затонулий у листопаді минулого року танкер Delfi.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на місцеве видання "Думська".

Роботи з накачування понтонів почалися о 6:00. Між пляжем і Delfi постійно курсують катери, доставляючи водолазів до місця робіт. На відстань близько 100 метрів підійшли буксири, на них завели троси, щоб смикнути танкер та поставити його на кіль.

Під час спроби смикнути танкер у одного з буксирів порвався канат. Роботи тривають.

"Як я і обіцяв одеситам і особисто президенту, ми рухаємося за планом. Наразі триває активна фаза робіт із підняття борту Delfi. План такий: довести нахил танкера до 45 градусів, поставити на кіль і потім прибрати з пляжу. Представники судновласника нас запевнили, що після того, як танкер піднімуть, їм потрібно буде 2 тижні, щоб доправити його на місце майбутньої дислокації", - цитує пресслужба Одеської обладміністрації главу ОДА Максима Куцого.

Читайте також: У затонулого біля Одеси танкера Delfi знову зафіксували витік нафтопродуктів, - Адміністрація Одеського порту

Одеситів і гостей міста попросили тимчасово не відпочивати на пляжі, на якому затонув танкер.

Затонулий танкер Delfi почали піднімати з пляжу в Одесі 01
Затонулий танкер Delfi почали піднімати з пляжу в Одесі 02
Затонулий танкер Delfi почали піднімати з пляжу в Одесі 03
Затонулий танкер Delfi почали піднімати з пляжу в Одесі 04
Затонулий танкер Delfi почали піднімати з пляжу в Одесі 05
Затонулий танкер Delfi почали піднімати з пляжу в Одесі 06

Нагадаємо, 22 листопада 2019 року, поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.

Дивіться також: Збиток від аварії танкера Delfi поблизу Одеси станом на 8 липня становить понад $15 тисяч, - Держекоінспекція. ДОКУМЕНТ

Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий в Одесі в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.

16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.

21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.

Під час візиту в регіон президента Володимира Зеленського 4 липня місцева влада пообіцяла, що до 20 липня судно приберуть.

Автор: 

Одеса (5495) танкер (343) Куций Максим (56)


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Топ коментарі
+7
Немного не в тему.
Какие у нас в Одессе грязные пляжи!
Камни, стройки, мусор, водоросли, дренажные водостоки сбрасывают городской мусор в море.
И ночные клубы по берегу все сливают канализацию в акиян-буян.
И хлебная гавань, промышленные предприятия по берегу, нефтегавань, военные.
Просто атас.
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18.07.2020 15:45
+5
Блин, репка какая то...
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18.07.2020 15:41
+3
Эпоха Титаника наших времён и наших морей заканчивается! Даже жаль. Ну уберут---дальше скука. Какие раньше проводились сложные подьёмы, проводки многодневные на буксире, как работали водолазы?! Корыто бункеровщик---позор пляжный в сезон! Весной можно было убрать по тихому.
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18.07.2020 15:50
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Блин, репка какая то...
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18.07.2020 15:41 Відповісти
...а де миша?
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18.07.2020 18:42 Відповісти
Чому цец танкер досі не конфіскували в цього судновласника? Такий бункеровщикпотрібен ВМСУ та АМПУ! Його що збираються віддати судновласнику? Судновласник має бути арештований за екологічний теракт і засуджений на 15 років з виплатою всіх екологічних збитків які оцінюються в мільйони доларів! А це іржаве корито кошткє від сили 100 тис доларів якщо воно ціле і на плаву! За заборону екіпажу покинути аварійне судно судновласника потрібно посадити на довічне! І не тільки формального судновласника а й реалбного одеського бандита якому належить судно!
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18.07.2020 19:48 Відповісти
Немного не в тему.
Какие у нас в Одессе грязные пляжи!
Камни, стройки, мусор, водоросли, дренажные водостоки сбрасывают городской мусор в море.
И ночные клубы по берегу все сливают канализацию в акиян-буян.
И хлебная гавань, промышленные предприятия по берегу, нефтегавань, военные.
Просто атас.
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18.07.2020 15:45 Відповісти
Эпоха Титаника наших времён и наших морей заканчивается! Даже жаль. Ну уберут---дальше скука. Какие раньше проводились сложные подьёмы, проводки многодневные на буксире, как работали водолазы?! Корыто бункеровщик---позор пляжный в сезон! Весной можно было убрать по тихому.
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18.07.2020 15:50 Відповісти
Тросом надо не дергать,а плавно тянуть.
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18.07.2020 15:52 Відповісти
надо с разгону
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18.07.2020 18:56 Відповісти
Надо просто дождаться шторма такой же силы, но с ветром в обратную сторону.
И долить в море воды метра на 2.
А так буксиры могут тянуть хоть до Нового Года - зарплата-то идёт.

И рабочий стаж.
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18.07.2020 16:31 Відповісти
Предлагали мне на нем работу. Пару лет назад. На этом танкере. Я набрал название в гугол и прочитал, что ещё годом ранее он уже тонул у берегов Румынии.
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18.07.2020 17:13 Відповісти
после переворачивания танкера им понадобится 2 недели, чтобы транспортировать его на место будущей дислокации Источник: https://censor.net/p3208894
Что за чес?! 2 недели и два года?
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18.07.2020 17:41 Відповісти
Не факт, что он способен держаться на плаву. Его столько времени било корпусом о дно
(а там, похоже, бетонный выступ) что обшивка в плачевном состоянии.
Не хочется каркать - будем посмотреть.
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18.07.2020 17:57 Відповісти
Може цистерни не деряві
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18.07.2020 18:47 Відповісти
Операція «Танкєр» не викликає довіри. Два буксири на таку махіну.
Зробіть на ньому нічний клуб, турист папрьот одразу.
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18.07.2020 18:09 Відповісти
Онлайн подъема
https://www.youtube.com/watch?v=364YPwXiTjo&feature=emb_logo
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18.07.2020 18:20 Відповісти
а динамитом....
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18.07.2020 18:57 Відповісти
Какой в жопу танкер?
Судя по фото - шаланда длиной метров ну тридцать максимум! Смотрите на волнорез!

Затонулий танкер Delfi почали піднімати з пляжу в Одесі - Цензор.НЕТ 6999
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18.07.2020 19:31 Відповісти
шалада полная кфекалий
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18.07.2020 20:05 Відповісти
Гугл те в руки а чи акорь в опу, Длина / Ширина 59 / 10 m.
https://www.vesselfinder.com/ru/vessels/DELFI-IMO-8866266-MMSI-214181012
"Танкер - грузовое самоходное судно, предназначенное для перевозки наливных грузов. "
И при чем тут размеры?
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18.07.2020 23:47 Відповісти
Размеры при том, что есть устоявшееся представление о том, что такое "нефтяной танкер". Тем более "катастрофа нефтеналивного танкера". Любителю гугля:

Atlantic Empress и Aegean Captain столкнулись в море у берегов Тринидада и Тобаго в 1979 году. На борту Atlantic Empress произошел взрыв. 26 членов экипажа погибли. В море вылилось 300 тыс. тонн нефти
ABT Summer взорвалось у побережья Анголы в 1991. В море вылилось 260 тыс. тонн нефти, которые покрыли более 200 квадратных километров поверхности моря
В 1983 году на борту судна Castillo de Bellver, находившегося в районе Кейптауна, случился пожар, а затем танкер развалился на части. В море вылилось 250 тысяч тонн нефти
В 1978 году Amoco Cadiz налетел на скалы близ побережья Бретани, в море вылилось 230 тысяч тонн нефти
.Torrey Canyon налетел на риф у побережья Корнуолла в 1967 году. В море попало 120 тысяч тонн нефти. От разлива пострадало более 250 километров местного побережья.
C танкера Exxon Valdez у берегов Аляски в 1989 году вылилось всего 37 тыс. тонн нефти, однако ущерб окружающей среде был нанесен значительный.
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19.07.2020 09:31 Відповісти
Устоявшиеся представления о танкерах - "грузоподъемность от 150 тонн до 500 тыс", вики то и отражает "устоявшиеся" представления и твое личное представление относится скорее к "супер танкерам", а танкер это обобщение высшего порядка, которое содержит в себе все разновидности танкеров, и нефте и масло и спирто, всего чего только в низ не возят, хоть ассенизаторных.

Ну а делфи пальмомасловый танкер, для нефтяных супертанкеров и масла то, пальмового нехватить.

Тут все та же причина, твое личное представление просто пошло в разрез с общеприятым, с которым ты не удосужился ознакомится.
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19.07.2020 12:03 Відповісти
Какое, в жопу, пальмовое масло?
Вот что такое танкер:

Затонулий танкер Delfi почали піднімати з пляжу в Одесі - Цензор.НЕТ 4737
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19.07.2020 13:02 Відповісти
То я спутал https://focus.ua/ukraine/454981-tonny_palmovogo_masla_zagriaznili_akvatoriiu_odesskogo_porta Stavanger https://focus.ua/ukraine/454981-tonny_palmovogo_masla_zagriaznili_akvatoriiu_odesskogo_porta разливший пальмовое масло с https://nv.ua/ukraine/events/tanker-delfi-pyatno-nefteproduktov-dostiglo-plyazha-otrada-novosti-odessy-50095873.html Delfi .
Ну а Delfi, чем тебе не танкер?

А это, то же не танкеры?
Затонулий танкер Delfi почали піднімати з пляжу в Одесі - Цензор.НЕТ 606
Затонулий танкер Delfi почали піднімати з пляжу в Одесі - Цензор.НЕТ 7569
Затонулий танкер Delfi почали піднімати з пляжу в Одесі - Цензор.НЕТ 5668
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19.07.2020 21:46 Відповісти
Нет. Танкер - он огромный и возит нефть. Ещё вопросы?
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20.07.2020 09:39 Відповісти
Ну, вопросов к тебе и быть не может, а вот ответы к картинкам есть.

Первая https://stapel1.com/2018/03/13/ice-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B3-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA/ ICE обнародовал концепт малого СПГ- танкера
Вторая https://naukatehnika.com/tanker-akademik-pashin-traverznaya-peredacha-gruzov-v-more.html Новый морской танкер «Академик Пашин».

Третья https://www.kchf.ru/photos/photo_vspomog/vtn73_16.htm Малый морской танкер "ВТН-73"
https://www.kchf.ru/photos/photo_vspomog/vtn73_16.htm

Ну и источник информации, ты ведь любишь источники- https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjpkpflr9vqAhXHpIsKHedQDCsQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1260&bih=871 ысточникъ
ну и возять оне жидкие грузы и размерами нелимитированы.

"Танк (от англ. tank) - большая ёмкость для жидкости, цистерна, обычно для хранения горючего."

И танкеры бувають и на колесах, так видел на пограничном переходе ягодин, машинки оборудованные под танкер, ржавые дырявые но литров под девяносто берущие, подъезжают к бензоколонке на помост ставящий их боком горловиной вверх, заливают по пробку, затем раскачивают что б уселось, сдувают пену, добавляют и закрывают. Более продвинутые не такие ржавые, с большими баками и на газу. Заехали в Украину, до первой заправки, натоптали и назад, в поляндию. Говорили что одна ходка дает сто енотов прибыли(по тем временам). Их там так и называют, танкерами, развалюхи с аномальной вместимостью баков.
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20.07.2020 12:22 Відповісти
опачамба рядом дома а я думал там дикий берег во живут же люди зажрались как днепр только море окна смотрят и все им не так и танкер не так лежит и в море каналейку льют..тьху таки на вас
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18.07.2020 20:04 Відповісти
Можно загерметизировать несколько отсеков и закачать туда сжатый воздух,
выдавив воду - тогда это всё получит хоть какую-то плавучесть и его можно будет куда-то отбуксировать.
Скорее всего, на разделку.
Но разделить всё на транспортабельные части можно и прямо на месте.
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19.07.2020 00:51 Відповісти
судя по фото, это не поднимают, а имитируют.
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19.07.2020 12:51 Відповісти
 
 