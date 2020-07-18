Затонулий танкер Delfi почали піднімати з пляжу в Одесі. ФОТОрепортаж
В Одесі в суботу почали перевертати затонулий у листопаді минулого року танкер Delfi.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на місцеве видання "Думська".
Роботи з накачування понтонів почалися о 6:00. Між пляжем і Delfi постійно курсують катери, доставляючи водолазів до місця робіт. На відстань близько 100 метрів підійшли буксири, на них завели троси, щоб смикнути танкер та поставити його на кіль.
Під час спроби смикнути танкер у одного з буксирів порвався канат. Роботи тривають.
"Як я і обіцяв одеситам і особисто президенту, ми рухаємося за планом. Наразі триває активна фаза робіт із підняття борту Delfi. План такий: довести нахил танкера до 45 градусів, поставити на кіль і потім прибрати з пляжу. Представники судновласника нас запевнили, що після того, як танкер піднімуть, їм потрібно буде 2 тижні, щоб доправити його на місце майбутньої дислокації", - цитує пресслужба Одеської обладміністрації главу ОДА Максима Куцого.
Одеситів і гостей міста попросили тимчасово не відпочивати на пляжі, на якому затонув танкер.
Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.
Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.
Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий в Одесі в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.
16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.
21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.
Під час візиту в регіон президента Володимира Зеленського 4 липня місцева влада пообіцяла, що до 20 липня судно приберуть.
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Какие у нас в Одессе грязные пляжи!
Камни, стройки, мусор, водоросли, дренажные водостоки сбрасывают городской мусор в море.
И ночные клубы по берегу все сливают канализацию в акиян-буян.
И хлебная гавань, промышленные предприятия по берегу, нефтегавань, военные.
Просто атас.
И долить в море воды метра на 2.
А так буксиры могут тянуть хоть до Нового Года - зарплата-то идёт.
И рабочий стаж.
Что за чес?! 2 недели и два года?
(а там, похоже, бетонный выступ) что обшивка в плачевном состоянии.
Не хочется каркать - будем посмотреть.
Зробіть на ньому нічний клуб, турист папрьот одразу.
https://www.youtube.com/watch?v=364YPwXiTjo&feature=emb_logo
Судя по фото - шаланда длиной метров ну тридцать максимум! Смотрите на волнорез!
https://www.vesselfinder.com/ru/vessels/DELFI-IMO-8866266-MMSI-214181012
"Танкер - грузовое самоходное судно, предназначенное для перевозки наливных грузов. "
И при чем тут размеры?
Atlantic Empress и Aegean Captain столкнулись в море у берегов Тринидада и Тобаго в 1979 году. На борту Atlantic Empress произошел взрыв. 26 членов экипажа погибли. В море вылилось 300 тыс. тонн нефти
ABT Summer взорвалось у побережья Анголы в 1991. В море вылилось 260 тыс. тонн нефти, которые покрыли более 200 квадратных километров поверхности моря
В 1983 году на борту судна Castillo de Bellver, находившегося в районе Кейптауна, случился пожар, а затем танкер развалился на части. В море вылилось 250 тысяч тонн нефти
В 1978 году Amoco Cadiz налетел на скалы близ побережья Бретани, в море вылилось 230 тысяч тонн нефти
.Torrey Canyon налетел на риф у побережья Корнуолла в 1967 году. В море попало 120 тысяч тонн нефти. От разлива пострадало более 250 километров местного побережья.
C танкера Exxon Valdez у берегов Аляски в 1989 году вылилось всего 37 тыс. тонн нефти, однако ущерб окружающей среде был нанесен значительный.
Ну а делфи пальмомасловый танкер, для нефтяных супертанкеров и масла то, пальмового нехватить.
Тут все та же причина, твое личное представление просто пошло в разрез с общеприятым, с которым ты не удосужился ознакомится.
Вот что такое танкер:
Ну а Delfi, чем тебе не танкер?
А это, то же не танкеры?
Первая https://stapel1.com/2018/03/13/ice-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B3-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA/ ICE обнародовал концепт малого СПГ- танкера
Вторая https://naukatehnika.com/tanker-akademik-pashin-traverznaya-peredacha-gruzov-v-more.html Новый морской танкер «Академик Пашин».
Третья https://www.kchf.ru/photos/photo_vspomog/vtn73_16.htm Малый морской танкер "ВТН-73"
https://www.kchf.ru/photos/photo_vspomog/vtn73_16.htm
Ну и источник информации, ты ведь любишь источники- https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjpkpflr9vqAhXHpIsKHedQDCsQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1260&bih=871 ысточникъ
ну и возять оне жидкие грузы и размерами нелимитированы.
"Танк (от англ. tank) - большая ёмкость для жидкости, цистерна, обычно для хранения горючего."
И танкеры бувають и на колесах, так видел на пограничном переходе ягодин, машинки оборудованные под танкер, ржавые дырявые но литров под девяносто берущие, подъезжают к бензоколонке на помост ставящий их боком горловиной вверх, заливают по пробку, затем раскачивают что б уселось, сдувают пену, добавляют и закрывают. Более продвинутые не такие ржавые, с большими баками и на газу. Заехали в Украину, до первой заправки, натоптали и назад, в поляндию. Говорили что одна ходка дает сто енотов прибыли(по тем временам). Их там так и называют, танкерами, развалюхи с аномальной вместимостью баков.
выдавив воду - тогда это всё получит хоть какую-то плавучесть и его можно будет куда-то отбуксировать.
Скорее всего, на разделку.
Но разделить всё на транспортабельные части можно и прямо на месте.