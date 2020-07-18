Таксист у Києві затримав пасажира, який після відмови платити за проїзд жбурляв абрикоси і стріляв із пістолета. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Конфлікт зі стріляниною стався сьогодні в Києві на вул. Вишгородській. В результаті інциденту постраждав водій таксі.

Про це повідомляє "Київ Оперативний", інформує Цензор.НЕТ.

"Зі слів потерпілого, він привіз чоловіка за адресою (працює таксистом), той заплатив не повну суму, сказав що не вистачає, але в нього є пару абрикосів та жбурнув у водія.

Вийшовши з машини, вдарив по дверцятам з ноги. Як тільки водій вийшов з машини, щоб запитати, навіщо той так зробив, цей почав у нього стріляти, одна куля влучила під лопатку.

Це не зупинило водія, він зміг забрати пістолет, та ще і заломав його. На місце негайно виїхали співробітники патрульної поліції, яким він і передав нападника. Таксиста було госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.

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