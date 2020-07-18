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Таксист у Києві затримав пасажира, який після відмови платити за проїзд жбурляв абрикоси і стріляв із пістолета. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Конфлікт зі стріляниною стався сьогодні в Києві на вул. Вишгородській. В результаті інциденту постраждав водій таксі.

Про це повідомляє "Київ Оперативний", інформує Цензор.НЕТ.

"Зі слів потерпілого, він привіз чоловіка за адресою (працює таксистом), той заплатив не повну суму, сказав що не вистачає, але в нього є пару абрикосів та жбурнув у водія.

Вийшовши з машини, вдарив по дверцятам з ноги. Як тільки водій вийшов з машини, щоб запитати, навіщо той так зробив, цей почав у нього стріляти, одна куля влучила під лопатку.

Це не зупинило водія, він зміг забрати пістолет, та ще і заломав його. На місце негайно виїхали співробітники патрульної поліції, яким він і передав нападника. Таксиста було госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Київщині затримано озброєну групу осіб, які розстріляли чоловіка з травматичного пістолета, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Таксист у Києві затримав пасажира, який після відмови платити за проїзд жбурляв абрикоси і стріляв із пістолета 01
Таксист у Києві затримав пасажира, який після відмови платити за проїзд жбурляв абрикоси і стріляв із пістолета 02
Таксист у Києві затримав пасажира, який після відмови платити за проїзд жбурляв абрикоси і стріляв із пістолета 03
Таксист у Києві затримав пасажира, який після відмови платити за проїзд жбурляв абрикоси і стріляв із пістолета 04
Таксист у Києві затримав пасажира, який після відмови платити за проїзд жбурляв абрикоси і стріляв із пістолета 05

Таксист у Києві затримав пасажира, який після відмови платити за проїзд жбурляв абрикоси і стріляв із пістолета 06

Таксист у Києві затримав пасажира, який після відмови платити за проїзд жбурляв абрикоси і стріляв із пістолета 07

Київ (19636) стрілянина (1793) таксі (360)


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Топ коментарі
+22
Дедуля -потомственный бандеровец.Не испугался.Молодец!
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18.07.2020 15:48
+19
год високосный.. шизики выходят из спячки..
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18.07.2020 15:40
+12
Гребані редактори, заломав це не означає "поломал пистолет".
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18.07.2020 16:06
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абрикоси дорогі..
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18.07.2020 15:39 Відповісти
Мабуть справжній українець попався - абрикосовий.
Зате наших бдітєльних петрулів на ті абрикоси понабігало - як мух...
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18.07.2020 15:57 Відповісти
Тема абрикосів- не розкрита!!!
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18.07.2020 16:40 Відповісти
Таксист у Києві затримав пасажира, який після відмови платити за проїзд жбурляв абрикоси і стріляв із пістолета - Цензор.НЕТ 9869
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18.07.2020 16:43 Відповісти
год високосный.. шизики выходят из спячки..
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18.07.2020 15:40 Відповісти
сегодня на дороге столько дегенератов повстречал - может,у них сегодня профессиональный праздник ?
народ дуреет..
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18.07.2020 17:30 Відповісти
Після виборів термоса це вже підтверджений діагноз.
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18.07.2020 18:24 Відповісти
Началось все еще вчера, один нарушил и решил "пагаварить", глаза вылупил, пена у рта, орет как дурное... я сначала ствол достал и руку под сидение опустил, мало ли, потом понял что дурак, ствол положил и достал балончик..., а оно все орет и материться. Развернулось и ушло...
ХЗ че с такими делать...
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18.07.2020 23:24 Відповісти
ряд вопрос остался. И самый главный - что это за пистолет, который можно сломать руками ?
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18.07.2020 15:40 Відповісти
Вопрос как отобрал , получив пулю в спину?
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18.07.2020 15:43 Відповісти
Травмат какой-то... Гильза, на фото, от "травмата"... А они, наполовину, из сплавов алюминия делаются. И, тут же, не пишут, что он "ломал руками"... Об асфальт влупил, скорее всего...
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18.07.2020 15:48 Відповісти
Яр, заломав це водія, а не "поломал пистолет".
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18.07.2020 16:07 Відповісти
"буков", поставлю "двійку"... "Также отмечается, что подобная дерзость не остановила водителя: он смог забрать пистолет и поломал его."
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18.07.2020 16:24 Відповісти
Яр, читай орігінал українською, а не вільний переклад ЦН. " Як тільки водій вийшов з машини, щоб спитати нащо той так зробив, цей почав в нього стріляти" Це не зупинило водія, він зміг забрати пістолет, та й ще заломав його."Тобто заломав цього.
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18.07.2020 16:58 Відповісти
"Заломав" - не українське слово... Українські - "зламав", "зломив", "заламав", "заломив"... Про який "оригінал" може вестись мова?... Крім того, "поняття" "заламав", "заломив" можуть використовуваться в українській мові лише у сенсі "знерухомлення кінцівки" - пальця, кисті, руки, ноги, голови... Але не всієї людини... І ми тут, до того ж, російськомовний варіант читаємо...А в російській мові поняття "заломал", в одному з варіантів, якраз і застосовується в розумінні "скрутив"... Якщо "пеньок" написав текст статті, які до мене претензії?...
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18.07.2020 17:21 Відповісти
Так нижче текст поліції українською.
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18.07.2020 18:09 Відповісти
Я тобі детально все написав... І відповів: " Якщо "пеньок" написав текст статті, які до мене претензії?..."
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18.07.2020 18:15 Відповісти
Ще про лацкан жакета, його теж можна заломати.
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19.07.2020 15:10 Відповісти
"Заломити"...
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19.07.2020 15:16 Відповісти
Це Форт-12, цілком металевий, без грама сілуміну. Ним можна цвяхи забивати))
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18.07.2020 16:46 Відповісти
Наскільки я пам"ятаю, "Форт-12", фактично, одна з модифікацій чеського пістолета ЧЗ-75. У ньому купа дрібних деталей... З-за цього він набагато менш надійний та "ударостійкий", ніж той же ПМ... А поламать і його можна... Наприклад, впустить на тверду поверхню зі зведеним курком, щоб пістолет упав під кутом до неї... Погнутий курок не дасть можливості перезаряджання зброї... Це "поломка", чи ні?
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18.07.2020 17:39 Відповісти
Друг мой, алюминий - тоже металл!
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19.07.2020 09:53 Відповісти
Элементарно. Пистолет Макарова, к примеру: отделяешь затвор и ударно-спусковым механизмом с размаха по асфальту.
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18.07.2020 15:57 Відповісти
Допускаю. Но завладев орудием нападающего, будучи раненым да еще в поединке который не закончился, ломать оружие? Неандерталец какой-то
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18.07.2020 16:42 Відповісти
Да не ламав він пістолет, він заломав стрілка, а Цензор переклав заломав як "поломал", тоді б було написано зламав.
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18.07.2020 16:59 Відповісти
Таксист у Києві затримав пасажира, який після відмови платити за проїзд жбурляв абрикоси і стріляв із пістолета - Цензор.НЕТ 1479
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18.07.2020 17:22 Відповісти
..., противный!
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18.07.2020 18:20 Відповісти
Эмоции.
Может чтобы не пристрелить.
А может чтобы не вернулся владельцу.
Подобную ситуацию среднестатистический человек на себя не спроецирует.
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18.07.2020 18:12 Відповісти
какой такой среднестатистический? Каждый из нас индивидуален и ведет себя по разному в экстримальной ситуации
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19.07.2020 09:17 Відповісти
Поведение в экстремальной, конкретной, ситуации сводится к нескольким направлениям.
Среднестатистический - в данном случае тот, который не посещает курсы самообороны, не имеет специальной подготовки.
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19.07.2020 09:28 Відповісти
После фоток сообщение на украинском языке , написано вiдiбрав зброю , и його заломав
как я понял, заломал стрелка ,неправильно перевели.
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18.07.2020 16:13 Відповісти
Це Форт-12Р, і я не знаю, як його можна зламати руками...
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18.07.2020 16:44 Відповісти
Дедуля задержал синего амбала с пистолем))) модет рабоиу менять и идти раьотать инструктором в полицию
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18.07.2020 15:41 Відповісти
Паркове містечко, нічого собі
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18.07.2020 15:42 Відповісти
Це був румуноподдатий Дубінеску?
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18.07.2020 15:45 Відповісти
Дедуля -потомственный бандеровец.Не испугался.Молодец!
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18.07.2020 15:48 Відповісти
Гребані редактори, заломав це не означає "поломал пистолет".
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18.07.2020 16:06 Відповісти
да, безграмотные сейчас даже учителя в школе встречаются( образование, как и вся страна в жопе
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18.07.2020 16:18 Відповісти
да, жаль.. а при петеньке ведь у нас было лучшее образование в мире! и экономический рост.
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18.07.2020 16:46 Відповісти
Вот только не нужно про учителей только про сейчас говорить.) Просто когда учили нас, мы не знали, что некоторые из учителей тоже были безграмотными.))) А когда начинаешь вспоминать, то много таких моментов всплывает.)
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19.07.2020 11:40 Відповісти
Нападавший тоже не поломанный, а как огурчик.
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18.07.2020 17:04 Відповісти
Заломав це швидше "скрутил" по вашому.
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18.07.2020 17:15 Відповісти
нескончаемая тема это. Закон об оружии, короткий огнестрел. То со скорой помощью проблемы с идиотами, таксисты здесь давно в зоне риска. Если официально работает в такси, выдавать разрешение на травмат! Ну пожилой человек зарабатывает на жизнь и очередное чмо!Во все сложные времена для любого народа, на крутых поворотах судьбы своей и государства, люди сразу бежали к арсеналам. Правильно делали и делалось всё быстро тогда. Пока нет у нас прецендента такого. Или терпеливые, или бздливые мы. Подскажите третий вариант. Каждый сам себе.
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18.07.2020 16:18 Відповісти
Из травматов будут стрелять все и по любому случае - никто ведь не опасается, что убьет резинкой. Поэтому травмат - главное зло общества.
А вот достать настоящий ствол, и убить таксиста, когда не хватает денег расплатиться - тут из тысячи отморозков один может быть найдеться. А этот лось у синем даже не подумал бы - скоре бы пару патронов добавил к деньгам. Каждый патрон ведь от двух до пяти долларов стоит...
А насчет арсеналов - не зря их наша власть взрывает, поджигает и распродает за бугор мартышкам в джунгли...
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18.07.2020 16:44 Відповісти
На самом деле тема эта не простая---официально доступное огнестрельное оружие. Совсем тогда иная картина складывается во всех формах взаимотношений в обществе. Пока нам недоступно. сами себя унижаем---позволяя отмороженным править бал. Давно стоит тема. Как минимум с 2014г. В Молдавии давно и все целые.
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18.07.2020 16:56 Відповісти
Я сам за оружие для честных людей двумя руками - козак имеет право на шабельку сбоку! Мы не быдло!
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18.07.2020 16:58 Відповісти
Понятие честные люди---чуть моралистическое. Должен работать его величество Закон. Для всех. Когда закон работает---весь шлак быстро удаляется. Его тогда видно сразу. Исключения всегда были конечно. Но не они определяют. Скорее напоминают. Не идёт пока у нас. А вот почему я не знаю.
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18.07.2020 17:06 Відповісти
Ваша власть наши арсеналы взрывала.
И где ты патроны от двух до пяти долларов наблюдаешь?
К резинке - по полдоллара - дорого
Я бы брал "марголина", 150 грн. - 50 штук.
Да, 762*39, около доллара, но это не пистолетный вариант.
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18.07.2020 18:17 Відповісти
Треба щоб стріляв.Ти чо ,падло,на узькім ізикє белькочеш?
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18.07.2020 16:30 Відповісти
Какой-то лугандон походу.
Жена его - типичная четкая донбасита-мамасита: стиль одежды, прическа, цвет волос, манера разговора - не в обиду будет сказано, а констатация факта.

P.S. Рыженькая полицейская, ммм, прям огонь
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18.07.2020 16:45 Відповісти
Абрикос перешёл в разряд драгоценных фруктов.
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18.07.2020 16:52 Відповісти
Таксовый, настоящий казак!!!
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18.07.2020 16:52 Відповісти
Бомбила? На фотографии "Фольксваген" это такси?
В Киеве такси ездят без опознавательных знаков? "Адидас" и майка - это форма таксиста?
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18.07.2020 23:04 Відповісти
Что-то тут нечисто. Ну понимаю стрелял, но бросать абрикосами...
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18.07.2020 16:53 Відповісти
ну мож у него патронов в обрез , .. а абрикос в избытке , хоть пушку 45 ку заряжай !
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18.07.2020 17:10 Відповісти
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18.07.2020 17:27 Відповісти
"Абрикосы и Пистолет" - старичёк о-Генри нервно курит в сторонке !
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18.07.2020 16:56 Відповісти
народ вообще подурел, молодец, на тебе судимость на пустом месте....
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18.07.2020 17:23 Відповісти
Как-то слабо верится что продавец абрикосов отказался платить за проезд в такси.
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18.07.2020 18:03 Відповісти
Менты бы наказали неадекватное быдло сразу по месту, эти будут сюсюкаться, а суд выпишет штраф...Ходи делай, что хочешь.
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18.07.2020 18:12 Відповісти
Народ постепенно сходит с ума...
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18.07.2020 18:21 Відповісти
Видать выборец зеленского в велюр ехал
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18.07.2020 19:39 Відповісти
и еще с рогатки пулял и пукал ахахах пугач и абрикоски ..ну ясли вторая группа)
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18.07.2020 20:08 Відповісти
То что стрелял - хрен с ним. Но зачем же абрикосами кидаться?
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18.07.2020 20:13 Відповісти
А если бы это был торговец кокосами? Пипец новость...
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18.07.2020 20:16 Відповісти
Ну, из пистолета - это еще можно понять. Но бросаться абрикосами - это кощунство!
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18.07.2020 23:01 Відповісти
ыыы...
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19.07.2020 01:12 Відповісти
ЧуднЫе у вас новости...
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18.07.2020 23:42 Відповісти
А як тобі таке?
В Вильнюсе з пневматического пистолета обстреляли роддом.
«Стреляли в окно одной из палат. В стекле были обнаружены отверстия».
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31.12.2020 21:49 Відповісти
Я уже и не удивляюсь не чему. Каждый день - какая-то дичь.
Эпоха ЗЕ, чё тут поделаешь...
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19.07.2020 01:12 Відповісти
после легализации короткоствольного оружия, дурачок пассажир не махал бы стволом, так как ствол может быть у таксиста и у проходящих прохожих. оружие делает людей вежливыми. к слову резинка вероятно всего нелегальная, мусорить гильзами глупо т.к. при отстрелке они сохранятся в гильзотеке. дебилу дешевле было бы заплатить, сейчас полиняет на кучу денег
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19.07.2020 07:50 Відповісти
А таксист молодца, боевой хоть и в возрасте
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19.07.2020 10:38 Відповісти
сначала были абрикосы ....а потой """ай блеат йа маслину поймал. """ ))))
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19.07.2020 11:52 Відповісти
"Вдарив з ноги"... Це якою мовою написано? Може, вдарив "з голови"?
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31.12.2020 21:44 Відповісти
 
 