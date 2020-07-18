Таксист у Києві затримав пасажира, який після відмови платити за проїзд жбурляв абрикоси і стріляв із пістолета. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Конфлікт зі стріляниною стався сьогодні в Києві на вул. Вишгородській. В результаті інциденту постраждав водій таксі.
Про це повідомляє "Київ Оперативний", інформує Цензор.НЕТ.
"Зі слів потерпілого, він привіз чоловіка за адресою (працює таксистом), той заплатив не повну суму, сказав що не вистачає, але в нього є пару абрикосів та жбурнув у водія.
Вийшовши з машини, вдарив по дверцятам з ноги. Як тільки водій вийшов з машини, щоб запитати, навіщо той так зробив, цей почав у нього стріляти, одна куля влучила під лопатку.
Це не зупинило водія, він зміг забрати пістолет, та ще і заломав його. На місце негайно виїхали співробітники патрульної поліції, яким він і передав нападника. Таксиста було госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зате наших бдітєльних петрулів на ті абрикоси понабігало - як мух...
народ дуреет..
ХЗ че с такими делать...
Может чтобы не пристрелить.
А может чтобы не вернулся владельцу.
Подобную ситуацию среднестатистический человек на себя не спроецирует.
Среднестатистический - в данном случае тот, который не посещает курсы самообороны, не имеет специальной подготовки.
как я понял, заломал стрелка ,неправильно перевели.
А вот достать настоящий ствол, и убить таксиста, когда не хватает денег расплатиться - тут из тысячи отморозков один может быть найдеться. А этот лось у синем даже не подумал бы - скоре бы пару патронов добавил к деньгам. Каждый патрон ведь от двух до пяти долларов стоит...
А насчет арсеналов - не зря их наша власть взрывает, поджигает и распродает за бугор мартышкам в джунгли...
И где ты патроны от двух до пяти долларов наблюдаешь?
К резинке - по полдоллара - дорого
Я бы брал "марголина", 150 грн. - 50 штук.
Да, 762*39, около доллара, но это не пистолетный вариант.
Жена его - типичная четкая донбасита-мамасита: стиль одежды, прическа, цвет волос, манера разговора - не в обиду будет сказано, а констатация факта.
P.S. Рыженькая полицейская, ммм, прям огонь
В Киеве такси ездят без опознавательных знаков? "Адидас" и майка - это форма таксиста?
В Вильнюсе з пневматического пистолета обстреляли роддом.
«Стреляли в окно одной из палат. В стекле были обнаружены отверстия».
Эпоха ЗЕ, чё тут поделаешь...