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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Чиновники на Львівщині зібралися освятити свій новий офіс і виставили фото без масок. Їм виписали протоколи. ФОТО

Чиновники відділення освіти Самбірської міськради сфотографувалися під час обряду освячення свого нового приміщення. Вони були без масок і не дотримувалися соціальної дистанції.

Фото обряду опублікувала на своїй сторінці в фейсбуці пресслужба Самбірської міськради, інформує Цензор.НЕТ.

Освятити приміщення запросили самбірського декана о. Богдана Добрянського. Під час обряду кілька десятків чиновників перебували без масок в закритому приміщенні.

На опубліковані фотографії звернули увагу поліцейські.

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"Присутні зібралися у закритому приміщенні без масок, не дотримувалися соціальної дистанції та інших карантинних обмежень.На організатора заходу – керівника відділу освіти Самбірської міської ради та голову міськради поліцейські склали протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ст.44-3 (порушення правил щодо карантину людей) КУпАП. Санкція статті передбачає покарання – штраф на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних доходів громадян, а на посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - повідомили в поліції.

Чиновники на Львівщині зібралися освятити свій новий офіс і виставили фото без масок. Їм виписали протоколи 01
Чиновники на Львівщині зібралися освятити свій новий офіс і виставили фото без масок. Їм виписали протоколи 02
Чиновники на Львівщині зібралися освятити свій новий офіс і виставили фото без масок. Їм виписали протоколи 03

карантин (18172) Нацполіція (15264) штраф (1875) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2456)


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Топ коментарі
+8
Пожелаю им максимально безболезненной смерти, не звери же мы какие-то.
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18.07.2020 19:06
+6
да все уже без масок и везде...
фикция и они не помогают...., тем более в коллективе не возможно держат социальную дистанцию..
менты показали себя занудными идиотами как обычно...
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18.07.2020 19:03
+5
"Слуги неукраинского народа" отметили закрытие сессии Верховной Рады вечеринкой с песнями и плясками, естественно, без масок. Их развлекал репер Серега.
Видео есть в сети.
Их будут штрафовать?
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18.07.2020 19:16
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Тю. Сегодня приехал в Одессу. Почти не вижу тех, кто в масках вообще ходит. В этой самой Таврии Б вообще куча народу без масок.
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18.07.2020 18:59 Відповісти
да все уже без масок и везде...
фикция и они не помогают...., тем более в коллективе не возможно держат социальную дистанцию..
менты показали себя занудными идиотами как обычно...
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18.07.2020 19:03 Відповісти
Пожелаю им максимально безболезненной смерти, не звери же мы какие-то.
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18.07.2020 19:06 Відповісти
На Западной Украине существует особая этническая група - "Рагуль галицкий.Характерные признаки - жадность , тупость и продажносность2.Пример - перед нами.
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19.07.2020 08:06 Відповісти
Одесситов пора учить законопослушанию, и учить платно!
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18.07.2020 19:03 Відповісти
так на улице маска не нужна, а в помещении нужна. на фото все в помещении и без масок. ща что и получили.
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18.07.2020 20:41 Відповісти
Дармоеды.
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18.07.2020 19:03 Відповісти
менты или чиновники?
или те и другие?
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18.07.2020 19:04 Відповісти
попы их всех стоят по дармоедству - махнул веником, пробормотал чет - получил бабло, посмеялся с лохов)
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18.07.2020 19:54 Відповісти
У Нанті горить собор святих Петра і Павла. Повторення пожежі Нотр-Дам
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18.07.2020 19:03 Відповісти
..и выстрелили себе в ногу.
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18.07.2020 19:07 Відповісти
верующие то какие прям, смерти не боятся, ну надеюсь, после освящения взяток брать не будут, а то некоторые освящают офисы, богатые дома и квартиры с золотыми унитазами, а не знают что такое грех мздоимства
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18.07.2020 19:10 Відповісти
гроші не пахнуть...
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18.07.2020 19:13 Відповісти
тоді не треба витрачати гроші на освячення, який сенс?
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18.07.2020 19:20 Відповісти
Псевдоверующие. Тушуються при вопросе о "Не укради".
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19.07.2020 08:08 Відповісти
Дегенератов не соблюдающих норм элементарных научить может только болезнь их или близких. Иначе до рагулья имбецильного не доходит. А по поводу Адессы... Там те же дебилы что и 95 % населения этой страны непуганных мечтателей - идиотов, только с совковым налетом
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18.07.2020 19:15 Відповісти
А зато мы хорошо поем и у нас черноземы и все нам завидуют
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18.07.2020 19:56 Відповісти
"Слуги неукраинского народа" отметили закрытие сессии Верховной Рады вечеринкой с песнями и плясками, естественно, без масок. Их развлекал репер Серега.
Видео есть в сети.
Их будут штрафовать?
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18.07.2020 19:16 Відповісти
Рубрика: жлобьё и предрассудки в институтах государственной власти 2020 лет спустя рождения эпического персонажа...
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18.07.2020 19:21 Відповісти
К той исторической личности, что имелась в виду, данное действо никакого отношения не имеет. Иисус кадилом не махал и офисы не освящал.
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18.07.2020 21:15 Відповісти
Боженька не дай поймать нас на взятках непорочная дева благослови. Амень.
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18.07.2020 19:23 Відповісти
Хай платят, но только после тех тварей на попойке зедебилов по случаю окончания сессии.
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18.07.2020 19:24 Відповісти
Просто якось не так. Коли у Вінниці московські попи водили хороводи по 10 тис вірян без масок, чи на свята збирають у храмах в Києві, Дніпрі, Миколаєві, Одесі без масок - ні одного протоколу. А галичан всіх до адмін відповідальності.
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18.07.2020 19:46 Відповісти
Ахаха, даже попа оштрафуют?
Ниче, поп взбрызгнул - взяток будут нести больше.
ептель - и ЭТИ управляют? никакой дурак из них не кумекнул что что-то не так? желаю шоб все заразились - будет пример другим)
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18.07.2020 19:51 Відповісти
- не заплатят . скажут фотошопом маски убрали.
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18.07.2020 21:00 Відповісти
Это какой то сюр.XXI век,картина маслом-долбоёбы освящают офис.
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18.07.2020 21:31 Відповісти
Дикари.
А почему она жертву Бо Легбе не принесли? Человеческую, как полагается. Ну или того барана, который придумал освящать офис. Ведь не песен и плясок, не этнографии, а образования! Чему такие (две строчки мата вычеркнуты) могут научить детей?
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18.07.2020 23:06 Відповісти
Крепкая лестница на фото
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19.07.2020 00:13 Відповісти
Спочатку в церкву їдуть помолитись , а потім ліси вирубвати. Мракобісся. Релігія опіум - народу як писав Карл Маркс в своїй роботі "До критикі гегелевської філософії права", Народ, який темний і не освічений, сам собі придумує богів, і у них випрошує щасливої долі, ніби дошки чи вода можуть якось замінити протипожежні засоби і правовий захист працівників офісу. Скільки не бий лобом об підлогу а пеньки не зупинять розливи рік і денудацію і ерозію гірського біоценозу. Краще б запросили спеціаліста з ефективності, ніж попа.
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19.07.2020 06:55 Відповісти
там не за маски штрафувати потрібно.Міська влада закрила дитячу лікарню,бо немає коштів .І передала приміщення міському відділу освіти.І виділили кошти на ремонт приміщення колишньої дитячої лікарні.Правда,що там 200000 грн на ремонт.Вони фонтан за 4 600 000 грн збудували
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19.07.2020 08:29 Відповісти
Какие маски, когда поп рядом? Мракобесие 21 века.
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19.07.2020 09:01 Відповісти
Поп - провокатор? В общем - страна чудес!
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19.07.2020 09:26 Відповісти
На 34 тисячі населення Самбору чотири десятки чиновників тільки в одному відділі освіти міськради?! Навіщо? Що вони там роблять у такій кількості? А скільки їх в усіх відділах міськради? А скільки дармоїдів по всій Україні п'ють чай і перекладають папери по 8 годин на день, вигадуючи мимохідь різні правила, щоб ускладнити нам життя і якось виправдати своє існування?
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19.07.2020 09:49 Відповісти
 
 