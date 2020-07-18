Чиновники на Львівщині зібралися освятити свій новий офіс і виставили фото без масок. Їм виписали протоколи. ФОТО
Чиновники відділення освіти Самбірської міськради сфотографувалися під час обряду освячення свого нового приміщення. Вони були без масок і не дотримувалися соціальної дистанції.
Фото обряду опублікувала на своїй сторінці в фейсбуці пресслужба Самбірської міськради, інформує Цензор.НЕТ.
Освятити приміщення запросили самбірського декана о. Богдана Добрянського. Під час обряду кілька десятків чиновників перебували без масок в закритому приміщенні.
На опубліковані фотографії звернули увагу поліцейські.
"Присутні зібралися у закритому приміщенні без масок, не дотримувалися соціальної дистанції та інших карантинних обмежень.На організатора заходу – керівника відділу освіти Самбірської міської ради та голову міськради поліцейські склали протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ст.44-3 (порушення правил щодо карантину людей) КУпАП. Санкція статті передбачає покарання – штраф на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних доходів громадян, а на посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - повідомили в поліції.
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фикция и они не помогают...., тем более в коллективе не возможно держат социальную дистанцию..
менты показали себя занудными идиотами как обычно...
или те и другие?
и все нам завидуют
Видео есть в сети.
Их будут штрафовать?
Ниче, поп взбрызгнул - взяток будут нести больше.
ептель - и ЭТИ управляют? никакой дурак из них не кумекнул что что-то не так? желаю шоб все заразились - будет пример другим)
А почему она жертву Бо Легбе не принесли? Человеческую, как полагается. Ну или того барана, который придумал освящать офис. Ведь не песен и плясок, не этнографии, а образования! Чему такие (две строчки мата вычеркнуты) могут научить детей?