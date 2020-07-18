Чиновники на Львівщині зібралися освятити свій новий офіс і виставили фото без масок. Їм виписали протоколи. ФОТО

Чиновники відділення освіти Самбірської міськради сфотографувалися під час обряду освячення свого нового приміщення. Вони були без масок і не дотримувалися соціальної дистанції.

Фото обряду опублікувала на своїй сторінці в фейсбуці пресслужба Самбірської міськради, інформує Цензор.НЕТ.

Освятити приміщення запросили самбірського декана о. Богдана Добрянського. Під час обряду кілька десятків чиновників перебували без масок в закритому приміщенні.

На опубліковані фотографії звернули увагу поліцейські.

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"Присутні зібралися у закритому приміщенні без масок, не дотримувалися соціальної дистанції та інших карантинних обмежень.На організатора заходу – керівника відділу освіти Самбірської міської ради та голову міськради поліцейські склали протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ст.44-3 (порушення правил щодо карантину людей) КУпАП. Санкція статті передбачає покарання – штраф на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних доходів громадян, а на посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - повідомили в поліції.





