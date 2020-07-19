Бойові підрозділи повітряного командування "Захід" тренувалися реагувати на порушення кордону і відновлювати систему розвідки, - Міноборони. ФОТОрепортаж

У повітряному командуванні "Захід" завершилася командно-штабне тренування під керівництвом командувача з'єднання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, до тренування були залучені усі бойові підрозділи повітряного командування. Впродовж декількох діб військові працювали в режимі максимально наближеному до бойового.

Під час практичної фази тренувань було відпрацьовано низку завдань, зокрема, управління визначеними силами та засобами щодо недопущення порушення державного кордону України, продемонстровані дії підрозділів радіотехнічних та зенітних ракетних військ по порушниках використання повітряного простору, вжиті невідкладні заходи відновлення порушеної системи розвідки, протиповітряне прикриття важливих об’єктів, а також логістичне забезпечення тощо.

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