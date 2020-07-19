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Бойові підрозділи повітряного командування "Захід" тренувалися реагувати на порушення кордону і відновлювати систему розвідки, - Міноборони. ФОТОрепортаж

У повітряному командуванні "Захід" завершилася командно-штабне тренування під керівництвом командувача з'єднання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, до тренування були залучені усі бойові підрозділи повітряного командування. Впродовж декількох діб військові працювали в режимі максимально наближеному до бойового.

Під час практичної фази тренувань було відпрацьовано низку завдань, зокрема, управління визначеними силами та засобами щодо недопущення порушення державного кордону України, продемонстровані дії підрозділів радіотехнічних та зенітних ракетних військ по порушниках використання повітряного простору, вжиті невідкладні заходи відновлення порушеної системи розвідки, протиповітряне прикриття важливих об’єктів, а також логістичне забезпечення тощо.

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Бойові підрозділи повітряного командування Захід тренувалися реагувати на порушення кордону і відновлювати систему розвідки, - Міноборони 01

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Бойові підрозділи повітряного командування Захід тренувалися реагувати на порушення кордону і відновлювати систему розвідки, - Міноборони 02
Бойові підрозділи повітряного командування Захід тренувалися реагувати на порушення кордону і відновлювати систему розвідки, - Міноборони 03
Бойові підрозділи повітряного командування Захід тренувалися реагувати на порушення кордону і відновлювати систему розвідки, - Міноборони 04
Бойові підрозділи повітряного командування Захід тренувалися реагувати на порушення кордону і відновлювати систему розвідки, - Міноборони 05
Бойові підрозділи повітряного командування Захід тренувалися реагувати на порушення кордону і відновлювати систему розвідки, - Міноборони 06

Міноборони (7452) оборона (4812) військові навчання (2779)


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Топ коментарі
+9
Боевые подразделения воздушного командования "Запад" тренировались реагировать на нарушение границы и восстанавливать систему разведки, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8243
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19.07.2020 23:50
+3
Явка ЗЕлоха и ***** на Бирючем: что задумали Путин с Зеленским? Уж очень много совпадений https://www.youtube.com/watch?v=pqW96g6O4J8
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20.07.2020 00:06
+2
Тренируйтесь, ребятки, как говорят в футболе - порядок бьет класс.
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20.07.2020 00:07
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Боевые подразделения воздушного командования "Запад" тренировались реагировать на нарушение границы и восстанавливать систему разведки, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8243
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19.07.2020 23:50 Відповісти
Потрібно будувати систему ДРЛОіУ яка буде визначати повітряні цілі за 500-700км ще над територією сусідніх держав і наводити на них зенітні ракети, коли цілі перетнуть державний кордон! Для цього потрібні БПЛА ДРЛОіУ які досі розробляють ініціативними волонтерами та виробниками БПЛА (Касьянов та А-дронс) без державної підтримки і без державного фінансування!
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20.07.2020 13:47 Відповісти
Явка ЗЕлоха и ***** на Бирючем: что задумали Путин с Зеленским? Уж очень много совпадений https://www.youtube.com/watch?v=pqW96g6O4J8
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20.07.2020 00:06 Відповісти
Навряд чи ЗЕ піде на це. Каци його обов"язково засвітять (як в Омані) і буде черговий шкандаль.
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20.07.2020 00:13 Відповісти
ТАК ОНИ В ТУПУЮ СЛИВАЮТ.!!! ОТВЛЕКАЮЩИЙ МАНЕВР И ОПА - ФОКУС-ПОКУС
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20.07.2020 00:47 Відповісти
Тренируйтесь, ребятки, как говорят в футболе - порядок бьет класс.
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20.07.2020 00:07 Відповісти
Дай боже щоб це ніколи не стало в нагоді нашим воякам.
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20.07.2020 00:10 Відповісти
Особенно грозно выглядит л39.
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20.07.2020 01:48 Відповісти
без учебных никак нельзя.
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20.07.2020 07:46 Відповісти
Согласен на 90%.
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20.07.2020 08:50 Відповісти
Пару танков отключит.
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20.07.2020 03:58 Відповісти
Командование Воздушных Сил Украины:
Воздушное командование «Запад»
Воздушное командование «Центр»
Воздушное командование «Юг»
Бойові підрозділи повітряного командування "Захід" тренувалися реагувати на порушення кордону і відновлювати систему розвідки, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4732
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20.07.2020 08:48 Відповісти
А L-39 в якості кого виступає в цьму навчанні?
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20.07.2020 14:14 Відповісти
 
 