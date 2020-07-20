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Кілька тисяч людей вийшли на акцію підтримки суперниці Лукашенка на виборах Тіхановської в Мінську. ФОТОрепортаж

Не менш семи тисяч людей прийшли на передвиборчу акцію незалежної кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тіхановської.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время.

У районі проведення акції мобільний зв'язок працював з перебоями. Кореспонденти білоруської служби Радіо Свобода і порталу TUT.BY намагалися вести прямі відеотрансляції, але зв'язок регулярно переривався.

На пікеті Тіхановська виступала з промовою, разом з нею виступили і її соратниці зі штабів двох інших незареєстрованих кандидатів: Вероніка Цепкало і Марія Колесникова (від штабу Віктора Бабарика).

Також дивіться: Акція солідарності з Білоруссю відбулася в Києві. ФОТОрепортаж

До виборів президента в Білорусі залишається три тижні. З початку кампанії в країні вже 25 політв'язнів, в тому числі потенційний кандидат в президенти, головний конкурент Лукашенка Віктор Бабарико, а також блогер Сергій Тіхановський, якому не дали зареєструвати ініціативну групу. На мирних акціях і в "чергах солідарності" за цей час затримано понад тисяча білорусів.

Незважаючи на репресії активність громадян не спадає. 15 липня в Мінську близько двох тисяч людей прийшли до ЦВК подати скаргу через відмову в реєстрації Бабарика та Цепкала - і знову були затримані десятки людей.

16 липня стало відомо про об'єднання передвиборчих штабів трьох провідних опонентів Лукашенка. Кандидатка в президенти Світлана Тіхановська, яка пішла на вибори замість заарештованого чоловіка, Марія Колесникова, голова штабу Віктора Бабарика, якого не допустили до виборів, а також Вероніка Цепкало, дружина ще одного конкурента чинного президента і незареєстрованого кандидата Валерія Цепкала, провели пресконференцію, на якій позначили ключові позиції.

Читайте: Команда з Білорусі відмовилася від гри в прем'єр-лізі КВК, бо її збираються провести в окупованому Криму

Вони закликають виборців прийти на вибори, вимагають звільнити політв'язнів, просять громадян брати участь в спостереженні за голосуванням і, найголовніше, обіцяють провести повторні вибори після нинішніх президентських, вже чесні.

Кілька тисяч людей вийшли на акцію підтримки суперниці Лукашенка на виборах Тіхановської в Мінську 01
Кілька тисяч людей вийшли на акцію підтримки суперниці Лукашенка на виборах Тіхановської в Мінську 02
Кілька тисяч людей вийшли на акцію підтримки суперниці Лукашенка на виборах Тіхановської в Мінську 03
Кілька тисяч людей вийшли на акцію підтримки суперниці Лукашенка на виборах Тіхановської в Мінську 04
Кілька тисяч людей вийшли на акцію підтримки суперниці Лукашенка на виборах Тіхановської в Мінську 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЄ вперше не надішле спостерігачів на вибори президента Білорусі: "Не запросили"

Кілька тисяч людей вийшли на акцію підтримки суперниці Лукашенка на виборах Тіхановської в Мінську 06
Кілька тисяч людей вийшли на акцію підтримки суперниці Лукашенка на виборах Тіхановської в Мінську 07
Кілька тисяч людей вийшли на акцію підтримки суперниці Лукашенка на виборах Тіхановської в Мінську 08
Кілька тисяч людей вийшли на акцію підтримки суперниці Лукашенка на виборах Тіхановської в Мінську 09
Кілька тисяч людей вийшли на акцію підтримки суперниці Лукашенка на виборах Тіхановської в Мінську 10

Читайте: ЦВК оприлюднила декларації кандидатів у президенти Білорусі: Лукашенко за рік заробив $48,3 тис. і в нього немає жодного нерухомого майна

Кілька тисяч людей вийшли на акцію підтримки суперниці Лукашенка на виборах Тіхановської в Мінську 11
Кілька тисяч людей вийшли на акцію підтримки суперниці Лукашенка на виборах Тіхановської в Мінську 12
Кілька тисяч людей вийшли на акцію підтримки суперниці Лукашенка на виборах Тіхановської в Мінську 13
Кілька тисяч людей вийшли на акцію підтримки суперниці Лукашенка на виборах Тіхановської в Мінську 14
Кілька тисяч людей вийшли на акцію підтримки суперниці Лукашенка на виборах Тіхановської в Мінську 15
Кілька тисяч людей вийшли на акцію підтримки суперниці Лукашенка на виборах Тіхановської в Мінську 16

Дивіться: Стихійні акції протесту в Білорусі: спецпризначенці затримали понад 250 осіб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Кілька тисяч людей вийшли на акцію підтримки суперниці Лукашенка на виборах Тіхановської в Мінську 17
Кілька тисяч людей вийшли на акцію підтримки суперниці Лукашенка на виборах Тіхановської в Мінську 18
Кілька тисяч людей вийшли на акцію підтримки суперниці Лукашенка на виборах Тіхановської в Мінську 19
Кілька тисяч людей вийшли на акцію підтримки суперниці Лукашенка на виборах Тіхановської в Мінську 20

Читайте: Основних суперників Лукашенка на виборах Бабарику та Цепкала не зареєстрували кандидатами в президенти Білорусі

Автор: 

акція (1458) Білорусь (7959) вибори (6717) Мінськ (828)


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Топ коментарі
+10
Несколько тысяч человек вышли на акцию в поддержку соперницы Лукашенко на выборах Тихановской в Минске - Цензор.НЕТ 7020
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20.07.2020 06:32
+10
Почитатели Луки,я вас сильно расстрою,он не сдал Беларусь России по одной причине-очень любит власть,а реальная поддержка у него в народе не более10%.Я живу на этой территории с совка и одно точно могу сказать,такого беспредела и красно-коричневого колхозного террора не было даже при совке.
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20.07.2020 09:02
+10
Я ужо не кажу, каб вы хоць крыху падрыхтавалiся. Ну хоць далей загалоука чытайце! Якiя, нах, "тры жонкi" - у Бабарыка жонка загiнула. Штабы аб'ядналiся - каб мацней правесьцi кампанiю пад цiскам рэпрэсiй ды дыктатуры. Цiханоуская навогул - выпадковы чалавек i не збiраецца працаваць прэзыдэнтам. Вы хоць бы пацiкавiлiся - як яна апынулася у палiтыке. Выбары безумоуна будуць фальсiфiкаваныя. Дыктатуру можна перамагчы толькi з дапамогай "вулiцы" - шмат тысячных пратэстау. I вось потым альтэрнатыуныя кандыдаты прапануюць правесьцi сумленныя, дэмакратычныя выбары.
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20.07.2020 10:53
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Правила форума Рада форумчан
Не Лукашенко, а Саша 3%
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20.07.2020 02:11 Відповісти
Уже сашка-полторашка, а может и 0.5, я ХЗ?
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20.07.2020 03:31 Відповісти
Да, да. Бацька получит только один голос на выборах - свой, бо сын ещё не голосует.
Как вы меня умиляете.
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20.07.2020 06:26 Відповісти
Каму лука бацька, таму ***** дзядька.

Как вы меня , безотцовщина, умиляете.
https://censor.net/comments/locate/3208996/019214d3-e5e9-70f8-9346-6ba32e65d13a
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20.07.2020 20:03 Відповісти
Будет,как всегда - сашка 68%
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20.07.2020 07:21 Відповісти
Да всем пох сколько будет, важно то, что потом будет ... или не будет.
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20.07.2020 20:05 Відповісти
https://real-vin.com/v-belarusi-soobshhili-o-srochnoj-gospitalizacii-lukashenko В Беларуси сообщили о срочной госпитализации Лукашенко
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20.07.2020 11:14 Відповісти
Наскільки нормальні кандидати в Бєларусі для українців невідомо, бо нас більше хвилюють свої українські вибори.
Партія "Слуга народу" вже не набере стільки голосів на виборах, як минулого разу. Про це заявила народний депутат з "Слуги народу", ймовірний кандидат у мери Києва Ірина Верещук в ефірі каналу "Україна 24". "Якщо будуть дострокові вибори, "Слуга народу" вже не набере стільки голосів. Причини об'єктивні: рейтинги знижуються, ми йдемо на якісь кроки, які можуть не підтримувати певні групи - олігархічні фінансово-промислові", - сказала вона. Читайте також Кличко заявив, що його старший син зібрався на вибори мера Києва За словами Верещук, партію не підтримують великі бізнесмени та медіа. "Ми голосуємо за закони, які йдуть врозріз з розумінням того, як повинна була відбуватися співпраця між олігархами і парламентом. Зараз у нас немає своїх телеканалів, медіаплатформа", - сказала вона. Раніше були опубліковані свіжі дані опитування, які показали, які партії могли б потрапити до Ради на дострокових парламентських виборах.
https://www.unian.ua/politics/vibori-v-radu-vereshchuk-ocinila-shansi-slugi-narodu-novini-ukrajina-11080811.html
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20.07.2020 03:30 Відповісти
До речі, Уніан - це канал Деркача. Там часто запускають російські фейки.
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20.07.2020 03:43 Відповісти
Усі канали мають своїх власників. А тепер давайте говоріть по суті слів Верещук. Вона права, що рейтинг слуг обвалився? Чому це трапилося після 73%?
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20.07.2020 04:03 Відповісти
Це банальна істина. Все одно що столиця Франції Париж.
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20.07.2020 09:51 Відповісти
УНІАН (Українське Незалежне Інформаційне Агентство Новин) - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F інформаційна агенція , що працює на ринку https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України з https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1993 1993 року. випускає продукцію трьома мовами (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 українська , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 російська та https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англійська ). Регіональні кореспонденти агентства працюють у всіх областях України, а також в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москві і https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C Брюсселі .
УНІАН входить до медіахолдингу https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ігоря Коломойського разом з телеканалами https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1%2B1 1+1 , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/2%2B2 2+2 , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%95%D0%A2 ТЕТ , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81 ПлюсПлюс , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B3%D1%83%D0%B4%D1%96_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB) Бігуді , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%86%D0%90%D0%9D_%D0%A2%D0%91 УНІАН ТБ , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1%2B1_International 1+1 International , сайтами https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%9D ТСН .ua, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4 Главред , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Телекритика .https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%86%D0%90%D0%9D#cite_note-1 [1]
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20.07.2020 04:09 Відповісти
Це значить що вірити Уніан не можна.
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20.07.2020 09:52 Відповісти
УНІАН (Українське Незалежне Інформаційне Агентство Новин) входить до медіахолдингу https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ігоря Коломойського . Таке ж незалежне як https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1%2B1 1+1 Коломойського, а також 5 канал Порошенка. Таке ж незалежне як всі наші олігархічні ЗМІ.
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20.07.2020 10:13 Відповісти
брехня, в США такого бути не може... Чи може?
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20.07.2020 11:17 Відповісти
В Україні депутати ВР потерпають від низької зарплати. Допоможіть їм, виборці слуг народу!

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова, которая недавно заявила, что https://ukranews.com/news/711559-galina-tretyakova-sdelala-eshhe-odno-skandalnoe-zayavlenie родственники пропавших без вести на Донбассе наживаются на льготах, считает зарплату парламентариев "слишком низкой". Об этом она заявила в интервью https://hromadske.ua/ru/posts/zarplata-parlamentariya-slishkom-nizkaya-dlya-obespecheniya-ego-raboty-deputat-tretyakova hromadske .
"Она небольшая, можно даже сказать, что на самом деле для того, чтобы обеспечить работу народного депутата, она слишком низкая", - считает Третьякова.
Депутатам насчитывают в среднем 42 тыс. грн в месяц "брутто", а на руки (после вычета налогов) они получают от 32 до 35 тыс. грн в зависимости от того, брал ли парламентарий отпуск.
"Здесь очень интересные правила начисления, потому что зарплату мы получаем раз в месяц - у нас нет авансов. Нас все время дергают. Месяц прошел, ты получаешь ее 10-15-го числа, не успеваешь как-то сформировать свои расходы", - пожаловалась представитель монобольшинства.
Третьякова также считает, что нынешняя организация работы народного депутата не дает возможности "отдать все необходимое родине во время каденции". Большой проблемой она назвала низкие расценки на организацию работы народного депутата.
"Народный депутат обязан иметь юридическую поддержку, организационную... Должен быть контроль того, что отображается в СМИ. Кроме того, должен быть личный помощник, который будет формировать твое расписание... На помощников предоставляется 42 тыс. грн, на четырех человек. Этого мало", - заявила нардеп.
Напомним, ранее Третьякова заявила, что https://ukranews.com/news/710766-u-lyudej-poluchayushhih-posobie-poluchayutsya-deti-nizkogo-kachestva-deputat-tretyakova у людей, которые заводят детей ради социальных выплат , они рождаются "низкого качества".
Кроме того, https://ukranews.com/news/711159-tretyakova-ne-planiruet-uhodit-s-posta-iz-za-bullinga Третьякова считает последние события вокруг нее "организованным буллингом". https://ukranews.com/news/715533-tretyakova-zhaluetsya-na-malenkuyu-zarplatu
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20.07.2020 03:33 Відповісти
Вона права. Відносно суддів, які за законами про Судоустрій і Конституційний Суд, підписаних Порошенко в 2016 і 2017 роках, отримають зарплати 63...370тис.грн. на місяць і пенсії 31тис.грн...350тис.грн. на місяць (ЧИСТИМИ), зарплати нардепів просто сльози (див. розділи Х і ХІІ закону про судоустрій і статус суддів).
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20.07.2020 08:51 Відповісти
Так нахрена она полезла на эту малую зарплату. А если ее эта работа, с этой зарплатой не устраивает, то пусть пишет заявление на увольнение и идет куда нибудь на работу, которая устроит.
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20.07.2020 10:15 Відповісти
Однажды в студеную зимнюю пору
Все из лесу вышли и... снова зашли
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20.07.2020 06:00 Відповісти
Несколько тысяч человек вышли на акцию в поддержку соперницы Лукашенко на выборах Тихановской в Минске - Цензор.НЕТ 7020
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20.07.2020 06:32 Відповісти
Лисапетный батальон))))
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20.07.2020 06:57 Відповісти
Только не говорите что она тоже засланец Газпрома.
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20.07.2020 07:01 Відповісти
Виктор Бабарико, а также блогер Сергей Тихановский

Выдвиженцы кацапии...так что там то еще болото
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20.07.2020 07:09 Відповісти
Так это же жена блогера Тихановского. Кацапы обложили Батьку со всех сторон.
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20.07.2020 07:13 Відповісти
В Украине все блогеры зависимые. Одни на оплате у олигархов, другие у московии.
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20.07.2020 10:18 Відповісти
Там шансов нет, большинство не будет рисковать голосуя за пусть даже честную женщину но без опыта и команды.
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20.07.2020 07:19 Відповісти
За этой "честной женщиной" наверняка кто-то стоит. У нас уже большинство из 73% поняли, что за "честным парнем" ЗЕ стоит отпетый олигарх коломойский.
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20.07.2020 10:22 Відповісти
посмотрим насколько мудры белорусы ...
эти три "жены" не представляют ничего интересного и полезного для страны ...
абы не "лукашенко" в Украине уже проходили, ... теперь не знают как побыстрее отправить в Ростов неуча-клоуна-наркомана и его шайку, за год уничтоживших пятилетние достижения ...
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20.07.2020 07:21 Відповісти
Пятілєтніє достіженійа соєвого олігарха. Насмішили зранку.
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20.07.2020 08:22 Відповісти
Гэтыя "три жены" прапануюць правесьцi апасля перамогi сапраудныя дэмакратычныя выбары - з удзелам усiх кандыдатау, не дапушчаных Лукашэнкам. Уявiце сабе - нават у вынiку перамогi не жадаюць на троне панаваць! Прапануюць звярнуцца да канстытуцыi 1994, па якой у прэзыдэнта не так многа паунаважанняу.
Пiшы, Вера, "iшчо" - на самой справе насмяшыла людзей з ранiцы.
Асаблiва з успамiнамi "достижений" i прыхiльнасцю да Лукашэнак - Парашэнак.
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20.07.2020 09:10 Відповісти
В Украине все кандидаты и претенденты всегда что-то обещают, чтобы добраться до дерибана, а потом свои обещания напрочь забывают. Не думаю, что в Беларуси как то по-другому. Наверняка за этими тремя женами стоят люди которым Лукашенко очень много лет не позволил сделать дерибан Беларуси и стать олигархами.
Мы уже такое проходили. И Тимошенко и ЗЕ притворялись, что они никакого отношения к Коломойскому не имеют. А Юлька еще себя называла "Вона Україна". Технологии.
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20.07.2020 10:30 Відповісти
Я ужо не кажу, каб вы хоць крыху падрыхтавалiся. Ну хоць далей загалоука чытайце! Якiя, нах, "тры жонкi" - у Бабарыка жонка загiнула. Штабы аб'ядналiся - каб мацней правесьцi кампанiю пад цiскам рэпрэсiй ды дыктатуры. Цiханоуская навогул - выпадковы чалавек i не збiраецца працаваць прэзыдэнтам. Вы хоць бы пацiкавiлiся - як яна апынулася у палiтыке. Выбары безумоуна будуць фальсiфiкаваныя. Дыктатуру можна перамагчы толькi з дапамогай "вулiцы" - шмат тысячных пратэстау. I вось потым альтэрнатыуныя кандыдаты прапануюць правесьцi сумленныя, дэмакратычныя выбары.
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20.07.2020 10:53 Відповісти
Беларусы также трусливы ,как и москали.Батька их загонит в стойло,и не вякнут.Без провинции Минск не справится.У беларусов и москалей стадный инстинкт бить слабого.Люди не знают,что такое свобода волеизъявления,свобода слова и тд.
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20.07.2020 07:23 Відповісти
У каждого есть точка кипения при достижении которой страх исчезает. Его перекрывают другие чувства. Полиция им в этом не препятствует на самом деле а только подстегивает своими действиями и высказываниями в фейсбуке, где полицейские высказывают то что они думают о протестантах и активистах.
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20.07.2020 09:25 Відповісти
Зачем такую х.ню писать вообще, у своих моряков спроси про инстинкты.
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20.07.2020 10:50 Відповісти
Є нюанс. Її допустили до виборів, бо лука її не боїться. Всіх справжніх суперників він вже зняв з дистанції.
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20.07.2020 08:04 Відповісти
То фуфло промоскальское снятое.А женщины -сила!Дай Бог ,чтобы беларусы отряхнулись и вышли на улицы не только в Минске ,но и по всей Беларуси,тогда таракану -гаплык.
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20.07.2020 11:17 Відповісти
Учитывая , что там ватников 80%, то Лука для них еще не самый худший выбор , он хотя бы де юре держит Беларусь независимой , а любой другой президент превратит их в федеративный округ РФ и погонит на очередную бойню ради ***** , как сей час армяне , перекрывают поставки азерского газа..
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20.07.2020 08:14 Відповісти
Кассабські ГРУ-ники в Мінську отримали наказ організувати "мітінґ апазіциі", як попередження для Сашки 3%, що його можуть обнулити. Якщо недостатньо прогнеться під кремлівського недофюрера
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20.07.2020 08:25 Відповісти
Дык гэта "агенты" на фотаздымках - у вышыванках, з бела-чырвона- белымi сцягамi?
"Крамлеускiя" патрабуюць дэмакратычных зменау у краiне, патрабуюць сысьцi з пасады дыктатара -"патрыета" Лукашэнку.
Ну вось як вы ГЭТА у сваей галаве здолелi упарадкаваць?!
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20.07.2020 09:43 Відповісти
Лучше уж диктатура патриота Лукашенко чем диктатура международной олигархии как в Украине.
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20.07.2020 10:51 Відповісти
С него такой же патриот, как с тебя американец.Где он там уничтожается всё национальное Беларуское, начиная от языка, символов, традиций, лишают народ национальной идентичности и настоящие патриоты сидят по тюрьмам или в эмиграции.Лукобот закрывай уже свой фонтан, за такую брехню в Беларуси тебе уже просто хлебало разбили.
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20.07.2020 12:09 Відповісти
******'ловник, ти піготував заздалегідь портрет кремлівського фюрера, щоб повісити на стіну, коли невдовзі білорашка стане фєдєральним окруґом рашистскай підєрациі?
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21.07.2020 07:58 Відповісти
Дуже сумнівно щоб білоруси обрали когось іншого окрім "Бацьки". Тим паче дивлячись на те що коїться в інших пострадянських республіках. Зокрема - на Україні.
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20.07.2020 08:47 Відповісти
штин від кацапа за квітами не сховати... А знаєш чому?
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20.07.2020 11:30 Відповісти
Почитатели Луки,я вас сильно расстрою,он не сдал Беларусь России по одной причине-очень любит власть,а реальная поддержка у него в народе не более10%.Я живу на этой территории с совка и одно точно могу сказать,такого беспредела и красно-коричневого колхозного террора не было даже при совке.
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20.07.2020 09:02 Відповісти
Вы не расстроите этим почитателей Лукашенко. Всё равно он дальше будет президентом Беларуси независимо от реальной поддержки.
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20.07.2020 09:56 Відповісти
Пишут что Лука уже в больнице
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20.07.2020 09:12 Відповісти
Настроение: Беларусь - https://youtu.be/U70dj1BLTes
Кілька тисяч людей вийшли на акцію підтримки суперниці Лукашенка на виборах Тіхановської в Мінську - Цензор.НЕТ 5810
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20.07.2020 09:45 Відповісти
Україна -в третьому технологічному укладі, а Білорусь- в п'ятому. Медицина- на рівні США. Життя легке і приємне. Ніяких там ахмєтових, зеленських, януковичів, порошенок, авакових, яйценюків.
Людям просто хочеться пригод..
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20.07.2020 10:10 Відповісти
Немає ні зєлєбоби, ні парАшенок, зате є один олігарх, що тримає всю країну у своїх руках, в одному великому і прибутковому (для правлячої верхівки) колгоспі з капіталістичниии нашаруваннями. Гарно потріть цю декоративно-демократичну показуху, мішура злетить, і побачите потворний совок.
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20.07.2020 10:15 Відповісти
НАМ би такий "совок" замість інтернаціональної мафії
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20.07.2020 10:26 Відповісти
на квиток не в змозі заробити? Строчи більше.
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20.07.2020 11:34 Відповісти
роздаєш безкоштовні поради? - вони нікому не потрібні.
краще запихуй їх собі в ср@ky
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20.07.2020 12:08 Відповісти
нормальні дітлахи та до певного часу, пробують все на "зуб"... Кацап- вищий примат в природі, а тому чим думає- туди все й пхне.
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20.07.2020 12:27 Відповісти
ну, успіхів тобі, коцапе
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20.07.2020 12:45 Відповісти
що Ефективний-Дефективний, пляшка засвербіла? Чи дійшов сенс твоєї блювоти?
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20.07.2020 13:56 Відповісти
??...
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20.07.2020 19:12 Відповісти
навіщо тобі пляшка ?
просто візьми картонку від торта рошен, напиши свої поради і побажання , скрути і запхай куди я тобі написав.

НЕ ТРЕБА НІЧОГО ВИГАДУВАТИ !
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20.07.2020 19:17 Відповісти
Беларусы. Здесь против Лукашенко несколько ботоферм "работают".
В Беларуси ВВП на душу населения 20 тыс дол, в Украине 9.2 тыс дол. То есть в Украине более чем 2 раза меньше. По ВВП Украина на 111 месте из 185.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_країн_за_ВВП_(ПКС)_на_душу_населення.
В Украине, олигархия, дикий капитализм, война. Те кто финансирует эти ботофермы хотят чтобы и у Вас так было...
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20.07.2020 10:35 Відповісти
И по рейтингу счастья Беларусь на 81 месте, а Украина 133 место из 156. Поэтому Беларусы не верьте. Эти как бы оппозиционеры хотят вас обмануть и ограбить.
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20.07.2020 10:45 Відповісти
Здесь вообще никто никому особо уже не доверяет, времена такие пошли.
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20.07.2020 10:55 Відповісти
Беларусы багатые? Не смеши.
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20.07.2020 11:20 Відповісти
кацапе, ти хоча б "будьоновку" зніми.
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20.07.2020 11:37 Відповісти
Товарищ под звёздно-полосатым от тебя самого такой троллятиной несёт не помогает и вывеска, расскажи про свой доход в лукоферме.Такие как ты защитники лукорежима на всех предприятиях страны напиханы , спец.по идеологической работе называются с зарплатами превышающими пятикратно работяг, а сколько вас засекреченных сидит на форумах одному кгб известно.И не пиши лукачушь.
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20.07.2020 11:58 Відповісти
Наших олігархів коробить, що поруч є країна, в якій немає олігархії і ВВП на людину в 2 рази більше ніж в Україні. А в Україні менше, бо олігархи розкрадають і виводять в офшори. І олігархи підключають ботоферми з брехнею проти Лукашенко. І ботоферми все що не вигідно їх замовникам олігархам, по методичкам, підло представляють як якесь москальське і т.п.
Краще вже диктатура патріота Лукашенко, який не здає Білорусь ні Путіну ні злодіям, які хочуть стати біларуськими олігархами, ніж диктатура злодюг олігархів, які в Україні мають по декілька громадянств.
Нехай живе Білорусь без олігархів... Я сказав достатньо щоб нормальні люди зрозуміли.
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20.07.2020 15:08 Відповісти
Оце у тебе каша в голові. Змішались люди й коні....
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20.07.2020 21:45 Відповісти
Я все логічно по полицям розклав. Схоже ти не можеш розрізняти людей і коней.
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21.07.2020 11:31 Відповісти
То Бабарика, то Тихановская , а Кацмана случайно нет?
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20.07.2020 22:29 Відповісти
 
 