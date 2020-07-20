Кілька тисяч людей вийшли на акцію підтримки суперниці Лукашенка на виборах Тіхановської в Мінську. ФОТОрепортаж
Не менш семи тисяч людей прийшли на передвиборчу акцію незалежної кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тіхановської.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время.
У районі проведення акції мобільний зв'язок працював з перебоями. Кореспонденти білоруської служби Радіо Свобода і порталу TUT.BY намагалися вести прямі відеотрансляції, але зв'язок регулярно переривався.
На пікеті Тіхановська виступала з промовою, разом з нею виступили і її соратниці зі штабів двох інших незареєстрованих кандидатів: Вероніка Цепкало і Марія Колесникова (від штабу Віктора Бабарика).
До виборів президента в Білорусі залишається три тижні. З початку кампанії в країні вже 25 політв'язнів, в тому числі потенційний кандидат в президенти, головний конкурент Лукашенка Віктор Бабарико, а також блогер Сергій Тіхановський, якому не дали зареєструвати ініціативну групу. На мирних акціях і в "чергах солідарності" за цей час затримано понад тисяча білорусів.
Незважаючи на репресії активність громадян не спадає. 15 липня в Мінську близько двох тисяч людей прийшли до ЦВК подати скаргу через відмову в реєстрації Бабарика та Цепкала - і знову були затримані десятки людей.
16 липня стало відомо про об'єднання передвиборчих штабів трьох провідних опонентів Лукашенка. Кандидатка в президенти Світлана Тіхановська, яка пішла на вибори замість заарештованого чоловіка, Марія Колесникова, голова штабу Віктора Бабарика, якого не допустили до виборів, а також Вероніка Цепкало, дружина ще одного конкурента чинного президента і незареєстрованого кандидата Валерія Цепкала, провели пресконференцію, на якій позначили ключові позиції.
Вони закликають виборців прийти на вибори, вимагають звільнити політв'язнів, просять громадян брати участь в спостереженні за голосуванням і, найголовніше, обіцяють провести повторні вибори після нинішніх президентських, вже чесні.
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https://censor.net/comments/locate/3208996/019214d3-e5e9-70f8-9346-6ba32e65d13a
Партія "Слуга народу" вже не набере стільки голосів на виборах, як минулого разу. Про це заявила народний депутат з "Слуги народу", ймовірний кандидат у мери Києва Ірина Верещук в ефірі каналу "Україна 24". "Якщо будуть дострокові вибори, "Слуга народу" вже не набере стільки голосів. Причини об'єктивні: рейтинги знижуються, ми йдемо на якісь кроки, які можуть не підтримувати певні групи - олігархічні фінансово-промислові", - сказала вона. Читайте також Кличко заявив, що його старший син зібрався на вибори мера Києва За словами Верещук, партію не підтримують великі бізнесмени та медіа. "Ми голосуємо за закони, які йдуть врозріз з розумінням того, як повинна була відбуватися співпраця між олігархами і парламентом. Зараз у нас немає своїх телеканалів, медіаплатформа", - сказала вона. Раніше були опубліковані свіжі дані опитування, які показали, які партії могли б потрапити до Ради на дострокових парламентських виборах.
https://www.unian.ua/politics/vibori-v-radu-vereshchuk-ocinila-shansi-slugi-narodu-novini-ukrajina-11080811.html
УНІАН входить до медіахолдингу https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ігоря Коломойського разом з телеканалами https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1%2B1 1+1 , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/2%2B2 2+2 , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%95%D0%A2 ТЕТ , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81 ПлюсПлюс , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B3%D1%83%D0%B4%D1%96_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB) Бігуді , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%86%D0%90%D0%9D_%D0%A2%D0%91 УНІАН ТБ , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1%2B1_International 1+1 International , сайтами https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%9D ТСН .ua, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4 Главред , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Телекритика .https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%86%D0%90%D0%9D#cite_note-1 [1]
Народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова, которая недавно заявила, что https://ukranews.com/news/711559-galina-tretyakova-sdelala-eshhe-odno-skandalnoe-zayavlenie родственники пропавших без вести на Донбассе наживаются на льготах, считает зарплату парламентариев "слишком низкой". Об этом она заявила в интервью https://hromadske.ua/ru/posts/zarplata-parlamentariya-slishkom-nizkaya-dlya-obespecheniya-ego-raboty-deputat-tretyakova hromadske .
"Она небольшая, можно даже сказать, что на самом деле для того, чтобы обеспечить работу народного депутата, она слишком низкая", - считает Третьякова.
Депутатам насчитывают в среднем 42 тыс. грн в месяц "брутто", а на руки (после вычета налогов) они получают от 32 до 35 тыс. грн в зависимости от того, брал ли парламентарий отпуск.
"Здесь очень интересные правила начисления, потому что зарплату мы получаем раз в месяц - у нас нет авансов. Нас все время дергают. Месяц прошел, ты получаешь ее 10-15-го числа, не успеваешь как-то сформировать свои расходы", - пожаловалась представитель монобольшинства.
Третьякова также считает, что нынешняя организация работы народного депутата не дает возможности "отдать все необходимое родине во время каденции". Большой проблемой она назвала низкие расценки на организацию работы народного депутата.
"Народный депутат обязан иметь юридическую поддержку, организационную... Должен быть контроль того, что отображается в СМИ. Кроме того, должен быть личный помощник, который будет формировать твое расписание... На помощников предоставляется 42 тыс. грн, на четырех человек. Этого мало", - заявила нардеп.
Напомним, ранее Третьякова заявила, что https://ukranews.com/news/710766-u-lyudej-poluchayushhih-posobie-poluchayutsya-deti-nizkogo-kachestva-deputat-tretyakova у людей, которые заводят детей ради социальных выплат , они рождаются "низкого качества".
Кроме того, https://ukranews.com/news/711159-tretyakova-ne-planiruet-uhodit-s-posta-iz-za-bullinga Третьякова считает последние события вокруг нее "организованным буллингом". https://ukranews.com/news/715533-tretyakova-zhaluetsya-na-malenkuyu-zarplatu
Все из лесу вышли и... снова зашли
Выдвиженцы кацапии...так что там то еще болото
эти три "жены" не представляют ничего интересного и полезного для страны ...
абы не "лукашенко" в Украине уже проходили, ... теперь не знают как побыстрее отправить в Ростов неуча-клоуна-наркомана и его шайку, за год уничтоживших пятилетние достижения ...
Пiшы, Вера, "iшчо" - на самой справе насмяшыла людзей з ранiцы.
Асаблiва з успамiнамi "достижений" i прыхiльнасцю да Лукашэнак - Парашэнак.
Мы уже такое проходили. И Тимошенко и ЗЕ притворялись, что они никакого отношения к Коломойскому не имеют. А Юлька еще себя называла "Вона Україна". Технологии.
"Крамлеускiя" патрабуюць дэмакратычных зменау у краiне, патрабуюць сысьцi з пасады дыктатара -"патрыета" Лукашэнку.
Ну вось як вы ГЭТА у сваей галаве здолелi упарадкаваць?!
Людям просто хочеться пригод..
краще запихуй їх собі в ср@ky
просто візьми картонку від торта рошен, напиши свої поради і побажання , скрути і запхай куди я тобі написав.
НЕ ТРЕБА НІЧОГО ВИГАДУВАТИ !
В Беларуси ВВП на душу населения 20 тыс дол, в Украине 9.2 тыс дол. То есть в Украине более чем 2 раза меньше. По ВВП Украина на 111 месте из 185.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_країн_за_ВВП_(ПКС)_на_душу_населення.
В Украине, олигархия, дикий капитализм, война. Те кто финансирует эти ботофермы хотят чтобы и у Вас так было...
Краще вже диктатура патріота Лукашенко, який не здає Білорусь ні Путіну ні злодіям, які хочуть стати біларуськими олігархами, ніж диктатура злодюг олігархів, які в Україні мають по декілька громадянств.
Нехай живе Білорусь без олігархів... Я сказав достатньо щоб нормальні люди зрозуміли.