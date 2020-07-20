Кілька тисяч людей вийшли на акцію підтримки суперниці Лукашенка на виборах Тіхановської в Мінську. ФОТОрепортаж

Не менш семи тисяч людей прийшли на передвиборчу акцію незалежної кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тіхановської.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время.

У районі проведення акції мобільний зв'язок працював з перебоями. Кореспонденти білоруської служби Радіо Свобода і порталу TUT.BY намагалися вести прямі відеотрансляції, але зв'язок регулярно переривався.

На пікеті Тіхановська виступала з промовою, разом з нею виступили і її соратниці зі штабів двох інших незареєстрованих кандидатів: Вероніка Цепкало і Марія Колесникова (від штабу Віктора Бабарика).

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До виборів президента в Білорусі залишається три тижні. З початку кампанії в країні вже 25 політв'язнів, в тому числі потенційний кандидат в президенти, головний конкурент Лукашенка Віктор Бабарико, а також блогер Сергій Тіхановський, якому не дали зареєструвати ініціативну групу. На мирних акціях і в "чергах солідарності" за цей час затримано понад тисяча білорусів.

Незважаючи на репресії активність громадян не спадає. 15 липня в Мінську близько двох тисяч людей прийшли до ЦВК подати скаргу через відмову в реєстрації Бабарика та Цепкала - і знову були затримані десятки людей.

16 липня стало відомо про об'єднання передвиборчих штабів трьох провідних опонентів Лукашенка. Кандидатка в президенти Світлана Тіхановська, яка пішла на вибори замість заарештованого чоловіка, Марія Колесникова, голова штабу Віктора Бабарика, якого не допустили до виборів, а також Вероніка Цепкало, дружина ще одного конкурента чинного президента і незареєстрованого кандидата Валерія Цепкала, провели пресконференцію, на якій позначили ключові позиції.

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Вони закликають виборців прийти на вибори, вимагають звільнити політв'язнів, просять громадян брати участь в спостереженні за голосуванням і, найголовніше, обіцяють провести повторні вибори після нинішніх президентських, вже чесні.











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