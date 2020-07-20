Чоловік загинув, його дружина і двоє дітей потрапили до лікарні внаслідок ДТП на Рівненщині, - поліція. ФОТОрепортаж
Смертельна аварія сталася 19 липня близько 18:15 на автодорозі Устилуг-Луцьк-Рівне поблизу селища Клевань.
"Поліцейські на місці події попередньо з'ясували, що водій автомобіля ВАЗ, допустивши спочатку зіткнення з попутним аналогічним транспортним засобом, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Toyota Rav 4, яким керував водій з Житомирської області", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення відділу комунікації поліції Рівненщини.
Зазначається, що в результаті ДТП загинув водій ВАЗа. Його дружина і двоє малолітніх дітей дістали травми і госпіталізовані.
Водій позашляховика з дружиною також постраждали.
Топ коментарі
+17 Kamate Kaora
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+6 Русский Алкаш
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Не хотите чтоб были лобовые столкновения - делайте разделительные полосы или отбойники... Что не ясно???
От курения ежегодно умирают сотни тысяч - никто про это не говорит, никто не ограничивает продажу табака, никто законодательно не дает медикам принудительно делать медкомиссии курильщикам.
От алкоголя ежегодно гибнут тысячи людей - никому нет дела.
В водоёмах тонут люди - никто не законодательном уровне не заставляет каждого купающегося сдавать тесты на алкоголь, сдавать зачеты по плаванью.
Одному ЧЕРТУ АВАКОВУ хочется контролировать водителей, потому что за курение, алкоголь, костер, плавание нет штрафов, за счет которых можно обогатиться.