Чоловік загинув, його дружина і двоє дітей потрапили до лікарні внаслідок ДТП на Рівненщині, - поліція. ФОТОрепортаж

Смертельна аварія сталася 19 липня близько 18:15 на автодорозі Устилуг-Луцьк-Рівне поблизу селища Клевань.

"Поліцейські на місці події попередньо з'ясували, що водій автомобіля ВАЗ, допустивши спочатку зіткнення з попутним аналогічним транспортним засобом, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Toyota Rav 4, яким керував водій з Житомирської області", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення відділу комунікації поліції Рівненщини.

Зазначається, що в результаті ДТП загинув водій ВАЗа. Його дружина і двоє малолітніх дітей дістали травми і госпіталізовані.

Водій позашляховика з дружиною також постраждали.

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