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Новини Фото Силовики
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Чоловік загинув, його дружина і двоє дітей потрапили до лікарні внаслідок ДТП на Рівненщині, - поліція. ФОТОрепортаж

Смертельна аварія сталася 19 липня близько 18:15 на автодорозі Устилуг-Луцьк-Рівне поблизу селища Клевань.

"Поліцейські на місці події попередньо з'ясували, що водій автомобіля ВАЗ, допустивши спочатку зіткнення з попутним аналогічним транспортним засобом, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Toyota Rav 4, яким керував водій з Житомирської області", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення відділу комунікації поліції Рівненщини.

Зазначається, що в результаті ДТП загинув водій ВАЗа. Його дружина і двоє малолітніх дітей дістали травми і госпіталізовані.

Водій позашляховика з дружиною також постраждали.

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Чоловік загинув, його дружина і двоє дітей потрапили до лікарні внаслідок ДТП на Рівненщині, - поліція 01
Чоловік загинув, його дружина і двоє дітей потрапили до лікарні внаслідок ДТП на Рівненщині, - поліція 02
Чоловік загинув, його дружина і двоє дітей потрапили до лікарні внаслідок ДТП на Рівненщині, - поліція 03
Чоловік загинув, його дружина і двоє дітей потрапили до лікарні внаслідок ДТП на Рівненщині, - поліція 04

Читайте також: Дві особи загинули, одну госпіталізовано внаслідок ДТП на Старообухівській трасі, - поліція Києва

Автор: 

ДТП (4480) Нацполіція (15258) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) смерть (6772) Рівненська область (1187)


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Топ коментарі
+17
При чем тут "нагнетать"? Каждая такая новость отрезвляет. Путь таких "отрезвевших" будет мало, но это лучше, чем ничего.
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20.07.2020 02:23
+8
Хватит нагнетать! Люди гибли, гибнут и будут гибнуть в ДТП. Зачем рассказывать про каждое???
Не хотите чтоб были лобовые столкновения - делайте разделительные полосы или отбойники... Что не ясно???
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20.07.2020 02:09
+6
От пожаров люди гибнут - никто не запрещает пользоваться открытым огнём, в дома не приходят пожарные с проверками.
От курения ежегодно умирают сотни тысяч - никто про это не говорит, никто не ограничивает продажу табака, никто законодательно не дает медикам принудительно делать медкомиссии курильщикам.
От алкоголя ежегодно гибнут тысячи людей - никому нет дела.
В водоёмах тонут люди - никто не законодательном уровне не заставляет каждого купающегося сдавать тесты на алкоголь, сдавать зачеты по плаванью.
Одному ЧЕРТУ АВАКОВУ хочется контролировать водителей, потому что за курение, алкоголь, костер, плавание нет штрафов, за счет которых можно обогатиться.
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20.07.2020 05:16
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Хватит нагнетать! Люди гибли, гибнут и будут гибнуть в ДТП. Зачем рассказывать про каждое???
Не хотите чтоб были лобовые столкновения - делайте разделительные полосы или отбойники... Что не ясно???
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20.07.2020 02:09 Відповісти
При чем тут "нагнетать"? Каждая такая новость отрезвляет. Путь таких "отрезвевших" будет мало, но это лучше, чем ничего.
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20.07.2020 02:23 Відповісти
Иди в жопу, Мужчина погиб, его жена и двое детей попали в больницу в результате ДТП на Ривненщине, - полиция - Цензор.НЕТ 596 https://censor.net/user/349275. Не забудь про пожар, алкоголь, табак, водоем, COVID-19
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20.07.2020 05:18 Відповісти
А ви, судячи з ніку, пропонуєте бухати за рулем. Тому доля вашу дупу не буде оминати.
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20.07.2020 06:49 Відповісти
Почему бы и нет? Многие же курят за рулём. Это тоже вредная привычка и она не только отвлекает, но и замедляет реакцию.
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20.07.2020 07:19 Відповісти
Это смотря что курить. Табак обычный наоборот чаше всего помогает сосредоточится, а вот алкоголь наоборот. А то что отвлекает, так это может быть что угодно: насекомые, звуки, свет и тд отвлекать они будут всегда от этого никуда не деться. Но важно тут как вы отреагируете на это, а под действием алкоголя или табака будут совершенно разные реакции.
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20.07.2020 08:32 Відповісти
Лучше бы ввели штрафы для пьяных пешеходов в том же размере, что и для водителей.
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20.07.2020 09:04 Відповісти
Ого, а на употребление пешеходами лекарств тоже ввести штраф?
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20.07.2020 09:16 Відповісти
почему бы и нет, если они виновники ДТП
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20.07.2020 19:15 Відповісти
Вы наверно удивитесь, но так уже давно есть. А вот водителям за рулём и без дтп нельзя принимать алкоголь и некоторые лекарства.
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21.07.2020 07:59 Відповісти
Поддерживаю! И лишать права ходить на срок до 6 месяцев за ДТП по их вине
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21.07.2020 01:22 Відповісти
лучше рубить ноги
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21.07.2020 14:04 Відповісти
Это банальное привлечение трафика, люди очень любят смотреть всякую чернуху.
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20.07.2020 06:05 Відповісти
Меня, признаться, уже тошнит от таких новостей. Слава богу нет телевизора - я бы вообще умом тронулся
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21.07.2020 01:21 Відповісти
Тома хочет штрафы как в Ивропе!)
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20.07.2020 06:53 Відповісти
Срочно нагнать патрули в каждую область и стоять в кустах! Как в одесской области сделили! И тогда ДТП типа не будет больше))
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20.07.2020 03:35 Відповісти
Мусора во всех областях с цепи сорвались, чувствуют свою безнаказанность и скорое возвращение 90-х годов на дороги.
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20.07.2020 05:21 Відповісти
Дороги стали лучше и начали летать.
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20.07.2020 05:14 Відповісти
Дороги стали краще?! а мізків стало менше.
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20.07.2020 06:26 Відповісти
От пожаров люди гибнут - никто не запрещает пользоваться открытым огнём, в дома не приходят пожарные с проверками.
От курения ежегодно умирают сотни тысяч - никто про это не говорит, никто не ограничивает продажу табака, никто законодательно не дает медикам принудительно делать медкомиссии курильщикам.
От алкоголя ежегодно гибнут тысячи людей - никому нет дела.
В водоёмах тонут люди - никто не законодательном уровне не заставляет каждого купающегося сдавать тесты на алкоголь, сдавать зачеты по плаванью.
Одному ЧЕРТУ АВАКОВУ хочется контролировать водителей, потому что за курение, алкоголь, костер, плавание нет штрафов, за счет которых можно обогатиться.
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20.07.2020 05:16 Відповісти
Люди страх потеряли перед наказанием и не думают про возможную смерть свою и своих близких.
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20.07.2020 06:15 Відповісти
Тупорылая и алчная власть недает ездить на нормальных авто за доступную цену как весь цивилизованный мир и совковый пещерный овтопром продолжает отнимать жизни
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20.07.2020 06:20 Відповісти
Работайте лучше, быстрее и качественнее. Тогда и "Мазератти" будет для вас "авто за доступную цену".
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20.07.2020 07:37 Відповісти
Для нам євробояхи, якщо є лАноси ))
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20.07.2020 07:59 Відповісти
Ну да, на иномарках же аварий не бывает и никто не гибнет.
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20.07.2020 09:09 Відповісти
водію синього жигуля просто треба було пригальмувати і пропустити дурня
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20.07.2020 09:51 Відповісти
это вообще гробы для 2020 года ими только по селу ездить где машин немае
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20.07.2020 10:19 Відповісти
на іномарках не убиваються?
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20.07.2020 11:07 Відповісти
оптяь ути моя ласточка квадратная девочка класика ладочка жигули гробик ты мой на колесах квадратно кустовая заечка
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20.07.2020 10:18 Відповісти
Судя по фото снова неосторожный обгон. На наших одополосных хайвеях это основная причина лобовых столкновений с тяжелыми последствиями. Плюс отсутствие мозгов и элементарной осторожности.
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20.07.2020 10:46 Відповісти
 
 