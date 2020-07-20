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У курортній Затоці горіли дві бази відпочинку: вогонь охопив 500 квадратних метрів, постраждав відпочивальник. ФОТОрепортаж

У курортній Затоці (Одеська область) сталася пожежа на двох базах відпочинку. Постраждав один чоловік, він отруївся продуктами горіння, але від госпіталізації відмовився.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"20 липня о 3:50 в Службу порятунку "101" надійшло повідомлення про загорання на базі відпочинку "Граніт" за адресою: Білгород-Дністровський район, смт Затока, вул. Приморська 99 А.

По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили загоряння 6 дерев'яних будівель на базі відпочинку "Граніт" і "Атлантида"", - сказано в повідомленні.

У курортній Затоці горіли дві бази відпочинку: вогонь охопив 500 квадратних метрів, постраждав відпочивальник 01

У ДСНС повідомили, що о 4:53 пожежники пожежу локалізували та о 6:00 ліквідували на площі 500 м2.

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Зазначається, що підрозділи працювали за підвищеним номером виклику. В результаті пожежі зазнав отруєння продуктами горіння відпочивальник 1994 р.н., який після огляду лікарів від госпіталізації відмовився. Причина пожежі та збитки встановлюються.

У курортній Затоці горіли дві бази відпочинку: вогонь охопив 500 квадратних метрів, постраждав відпочивальник 02

Від ДСНС залучалися 5 одиниць техніки та 24 рятувальники особового складу.

У курортній Затоці горіли дві бази відпочинку: вогонь охопив 500 квадратних метрів, постраждав відпочивальник 03
У курортній Затоці горіли дві бази відпочинку: вогонь охопив 500 квадратних метрів, постраждав відпочивальник 04
У курортній Затоці горіли дві бази відпочинку: вогонь охопив 500 квадратних метрів, постраждав відпочивальник 05
У курортній Затоці горіли дві бази відпочинку: вогонь охопив 500 квадратних метрів, постраждав відпочивальник 06

Фото: сайт ДСНС в Одеській області

Автор: 

Одеська область (3273) пожежа (4350) ДСНС (5137) Затока (53)


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Топ коментарі
+9
Конкуренция?
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20.07.2020 08:23
+5
А чому брус, рейка не пропитані захисним розчином? Як таке сталось, що побудували сухим та не обробленим деревом?
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20.07.2020 08:26
+4
халабуда
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20.07.2020 09:05
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Конкуренция?
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20.07.2020 08:23 Відповісти
халабуда
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20.07.2020 09:05 Відповісти
То що халабуда то понятно. А от чому горіло також в Атлантиді, яка метрів за 200 від Граніта?
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20.07.2020 13:26 Відповісти
мотоцикл жалко..
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20.07.2020 09:31 Відповісти
А чому брус, рейка не пропитані захисним розчином? Як таке сталось, що побудували сухим та не обробленим деревом?
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20.07.2020 08:26 Відповісти
чому-чому...
потому, что от идиотов (от умышленного поджога) не защитишься...
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20.07.2020 08:56 Відповісти
а по бумагам - все по нормам
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20.07.2020 09:48 Відповісти
а ти що думаєш, якщо обробити то не горять, відкрию таємницю горять так само, тільки розгоряються трошки довше, а при високій температурі, що оброблене, що ні
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20.07.2020 10:46 Відповісти
Згоден, тільки тикають кончені кацапи. Українці спілкуються ввічливо.
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20.07.2020 13:19 Відповісти
тоді ввічливо пропоную тобі
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20.07.2020 18:35 Відповісти
Халабуды какие то....
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20.07.2020 08:30 Відповісти
Нет государственной политики ПОДДЕРЖКИ ЧАСТНОГО ИНВЕСТОРА В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ
Авот
а вот в Словакии , Венгрии, Австрии - есть . Это и дешевые кредиты, и оплата отдыха детям и семьям ( то есть поддержка гостиниц) и т д
Но там государство помогает - потому жестко спрашивает с владельцев Гостиниц и баз за качество
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20.07.2020 08:51 Відповісти
Не надо коммунистической заразы, всех этих поддержек, дотаций, субсидий. Почему один человек должен платить другому.
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20.07.2020 10:23 Відповісти
згоден, за рахунок інших оплачують відпочинок деяких, цього не повинно бути, а от просто дозволитинормально працювати, у нас не можуть
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20.07.2020 10:47 Відповісти
Ни одной "халабуды" на фото не увидел. Одни обгорелые остатки недвижимости.
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20.07.2020 08:54 Відповісти
Непонятно 6 зданий загорелось одновременно или огонь перекидывался с одного на другое, если одновременно то это поджог.
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20.07.2020 08:35 Відповісти
Ветром несёт - жара вчера 33 градуса
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20.07.2020 08:52 Відповісти
Від Граніта до Атлантиди трохи є. І декілька баз між ними.
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20.07.2020 13:22 Відповісти
база відпочинку, а на вигляд собача буда. Цікаво які там ціна за такий відпочинок? )))
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20.07.2020 08:41 Відповісти
Цены сейчас на пике - народа до фига
Ведь отдыхать негде людям сейчас из-за короны
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20.07.2020 08:54 Відповісти
Сгорели какие то курятники.
На номера для отдыха не очень похожи.
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20.07.2020 08:44 Відповісти
в СССР в курортный сезон за раскладушку под облезлой грушей в огороде за сутки - 3 рубля
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20.07.2020 09:49 Відповісти
Никто не заставлял так "отдыхать".
У курортній Затоці горіли дві бази відпочинку: вогонь охопив 500 квадратних метрів, постраждав відпочивальник - Цензор.НЕТ 5426
Мы ездили с палатками.
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20.07.2020 11:20 Відповісти
Металлурги отмечали праздник своей огненной профессии.

У курортній Затоці горіли дві бази відпочинку: вогонь охопив 500 квадратних метрів, постраждав відпочивальник - Цензор.НЕТ 8037
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20.07.2020 08:57 Відповісти
ета затока- такая скукотіща
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20.07.2020 09:57 Відповісти
прям сразу и везде... - значит "розетка коротнула" )))))
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20.07.2020 10:06 Відповісти
Розетка с таймером включения.
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20.07.2020 11:58 Відповісти
шашлычки делали.
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20.07.2020 15:12 Відповісти
 
 