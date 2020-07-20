У курортній Затоці горіли дві бази відпочинку: вогонь охопив 500 квадратних метрів, постраждав відпочивальник. ФОТОрепортаж

У курортній Затоці (Одеська область) сталася пожежа на двох базах відпочинку. Постраждав один чоловік, він отруївся продуктами горіння, але від госпіталізації відмовився.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"20 липня о 3:50 в Службу порятунку "101" надійшло повідомлення про загорання на базі відпочинку "Граніт" за адресою: Білгород-Дністровський район, смт Затока, вул. Приморська 99 А.

По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили загоряння 6 дерев'яних будівель на базі відпочинку "Граніт" і "Атлантида"", - сказано в повідомленні.

У ДСНС повідомили, що о 4:53 пожежники пожежу локалізували та о 6:00 ліквідували на площі 500 м2.

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Зазначається, що підрозділи працювали за підвищеним номером виклику. В результаті пожежі зазнав отруєння продуктами горіння відпочивальник 1994 р.н., який після огляду лікарів від госпіталізації відмовився. Причина пожежі та збитки встановлюються.

Від ДСНС залучалися 5 одиниць техніки та 24 рятувальники особового складу.









Фото: сайт ДСНС в Одеській області