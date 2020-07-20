На території гаражного кооперативу в Києві стався вибух: знесло стіну, згорів автомобіль, - ДСНС. ФОТОрепортаж

20 липня, о 01:00 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в м.Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Городній, 13 що в Солом'янському районі столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними відомства, на місце події негайно були направлені рятувальники 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Прибувши, рятувальники встановили, що на території гаражного кооперативу в одному з гаражів стався вибух з подальшим горінням. В результаті вибуху сталося руйнування цегляної стіни між гаражами, в одному з яких був автомобіль марки "Mercedes CLK 320".

Під час гасіння пожежі рятувальники винесли на безпечну відстань 4 кисневі балони і 1 балон з пропаном, тим самим запобігши можливим вибухам.

Уже о 2:02 пожежа на площі 50 кв. м була локалізована, а о 2:32 - ліквідовано.

В результаті пожежі в одному гаражі автомобіль згорів повністю, в іншому пошкоджено особисті речі і різні дерев'яні вироби.

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Фото: пресслужба ДСНС

На місці події було задіяно 3 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 рятувальників особового складу Головного управління ДСНС України в м.Києві.

Причина загоряння встановлюється.

На щастя, ніхто не постраждав.