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"Стан "Абхазія"": в мережі показали запущену територію біля "Донбас Арени". ФОТОрепортаж

У мережі з'явилися свіжі знімки території біля стадіону "Донбас Арена" в окупованому Донецьку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на користувача фейсбук Сєня Анатоліч Варм.

"Серце кров'ю обливається. Не зберегти навіть те, що дісталося даром. Багато хто запитує, який вигляд у парку "Ленінського комсомолу" і "Поляни казок". До війни - це улюблене місце відпочинку донеччан і жителів Донецької області. Завжди доглянута територія з зеленими, акуратно вистриженими газонами перетворилася на сумне видовище, заросле будяками і іншими добірними бур'янами в людський зріст", - пише він.

Стан Абхазія: в мережі показали запущену територію біля Донбас Арени 01
Стан Абхазія: в мережі показали запущену територію біля Донбас Арени 02

Також дивіться: Яке в нас було місто! Особливо в 2012 році. Тепер стало біднішим, людей мало, немає колишнього лоску і заторів, - жителі про окупований Донецьк. ВIДЕО


Стан Абхазія: в мережі показали запущену територію біля Донбас Арени 03
Стан Абхазія: в мережі показали запущену територію біля Донбас Арени 04
Стан Абхазія: в мережі показали запущену територію біля Донбас Арени 05
Стан Абхазія: в мережі показали запущену територію біля Донбас Арени 06
Стан Абхазія: в мережі показали запущену територію біля Донбас Арени 07
Стан Абхазія: в мережі показали запущену територію біля Донбас Арени 08
Стан Абхазія: в мережі показали запущену територію біля Донбас Арени 09
Стан Абхазія: в мережі показали запущену територію біля Донбас Арени 10
Стан Абхазія: в мережі показали запущену територію біля Донбас Арени 11

Люди в коментарях підтверджують показане на знімках.

Стан Абхазія: в мережі показали запущену територію біля Донбас Арени 12

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Стан Абхазія: в мережі показали запущену територію біля Донбас Арени 13

Автор: 

Донецьк (948) окупація (6739)


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Топ коментарі
+89
"Состояние "Абхазия"": в сети показали запущенную территорию возле "Донбасс Арены" - Цензор.НЕТ 5278
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20.07.2020 15:25
+68
"Состояние "Абхазия"": в сети показали запущенную территорию возле "Донбасс Арены" - Цензор.НЕТ 4086
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20.07.2020 15:44
+58
"Состояние "Абхазия"": в сети показали запущенную территорию возле "Донбасс Арены" - Цензор.НЕТ 6652
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20.07.2020 15:22
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Правила форума Рада форумчан
Да нормальное состояние,ахметка со своими бразилами может смело ехать туда и играть в том дэнэчемпионате.
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20.07.2020 15:20 Відповісти
"Состояние "Абхазия"": в сети показали запущенную территорию возле "Донбасс Арены" - Цензор.НЕТ 5278
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20.07.2020 15:25 Відповісти
Все чего касается сатанячья кацапская клешня чахнет и рушится.
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20.07.2020 15:49 Відповісти
- «Рассеяне», да что же вам неймётся? Всё «вошколупитесь», «вошколупитесь»… И сами не живёте, и другим не даёте…
- А мы хотим построить на земле РАЙ…
- Да видим, только, сколько вы ни стараетесь, у вас всё равно СаРАЙ получается…
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20.07.2020 18:34 Відповісти
Крымчане выбрали Крым без моря.

В Крыму все хорошие прибережные места застраивают русские миллионеры, так что к хорошим пляжам простым людям проходу нет.
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20.07.2020 19:38 Відповісти
Гы, точно. Со сборной Новоазовска или Красного Луча (простите, Хрустального)
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20.07.2020 18:53 Відповісти
развивается молодая республика
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20.07.2020 15:22 Відповісти
"Состояние "Абхазия"": в сети показали запущенную территорию возле "Донбасс Арены" - Цензор.НЕТ 4086
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20.07.2020 15:44 Відповісти
Умная женщина.
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20.07.2020 15:54 Відповісти
А там межгалактические турниры, между командами маладых риспуплик, проводятся? И не по пивасю, а по футболу?
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20.07.2020 15:22 Відповісти
Канешна.Чимпианат чего-то был.Осетия,приднестровье,две дыры и ещё какая-то свергдиржава была.
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20.07.2020 15:42 Відповісти
Не Карабах?
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20.07.2020 16:03 Відповісти
не,абхазия ж.тю блин...
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20.07.2020 16:07 Відповісти
"Состояние "Абхазия"": в сети показали запущенную территорию возле "Донбасс Арены" - Цензор.НЕТ 6652
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20.07.2020 15:22 Відповісти
Вроде как это разные тетки на фото - но тем не менее, та которая слева - один из главных персонажей ролика "Пареньок из Ровеньок"
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20.07.2020 15:25 Відповісти
пардон, справа которая
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20.07.2020 15:25 Відповісти
По мне так очень смахивает на постаревшую Мендель😉😉😉
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20.07.2020 15:42 Відповісти
Слевая)
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20.07.2020 15:43 Відповісти
іздохла коротче.
це нормально!
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20.07.2020 15:25 Відповісти
Это не судьба, это Закон Бумеранга, наср-ла на свою страну, предала - получила возмездие. И не только она, таких ублюдков много.
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20.07.2020 15:56 Відповісти
зато без барыг (с)
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20.07.2020 15:23 Відповісти
Первозданная природа!!!
Скоро туда вернутся дельфины!
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20.07.2020 15:23 Відповісти
Медведи!
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20.07.2020 16:13 Відповісти
З тиждень тому у ,,луганді,, вовки вкрали та з*їли двурічну дівчинку.Недавно бачив ролик,у якому по газонах у Донецьку бігають зайці.Значить через рік-два і у Донецьку будуть бігати вовки!
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20.07.2020 16:22 Відповісти
Услышьте жителей Донбасса....!!
Вас услышали в Московии - поздравляем дыбилы...

как было до руського Мира..
"Состояние "Абхазия"": в сети показали запущенную территорию возле "Донбасс Арены" - Цензор.НЕТ 3313
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20.07.2020 15:24 Відповісти
Мір не руський, а руССкій. Русь - це Україна.
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20.07.2020 16:38 Відповісти
Як на криме після 18 години - ПОРОЖНЬО.
на кримє ЖОПА і на даунбаце ЖОПА!

За що боролося кацапня місцева, на те і напоролося - НІЩЕТА!!!
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20.07.2020 15:24 Відповісти
Ахмэт не хочет туда съездить? Травку покосить. Или "пощипать".
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20.07.2020 15:24 Відповісти
Это все очень чудесно,но выглядит не совсем корректно.У нас такого не меньше.Приведите дела у нас в порядок,а потом тыкайте пальцами у кацапов.
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20.07.2020 15:27 Відповісти
Очам своїм не віру !
Знайшлась особина, яка би прагнула жити в днр !
Може вам квитка туди в один кінець придбати ?
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20.07.2020 16:28 Відповісти
"у кацапів"

придурку,а Донецьк це що,вже кацапщина? з яких пір?
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21.07.2020 07:03 Відповісти
Але ж тепер можна вільно розмовляти російською мовою.
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20.07.2020 15:28 Відповісти
и валяться бухим в чертополохе.
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20.07.2020 15:39 Відповісти
всі кацапи про це мріють.
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20.07.2020 16:32 Відповісти
кроты и раньше в каждой клумбе бухие валялись .....
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20.07.2020 16:32 Відповісти
То не "чортополох", а "осот"... Теж колючки має, але, порівняно з "будяком" (так правильно "чортополох" українською), дрібніші...
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20.07.2020 18:19 Відповісти
На руїнах древньої розвиненої цивілізації...
Трава вже є, скоро приручать корів. А там дивить і попре культура Даунбасу, почнуть поклонятись полосатим богам в бохатом і бальшом древнєм храме.
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20.07.2020 15:30 Відповісти
Так виглядає руський мір. Зелені ,вам таке требо по всій території України? А це нас може чекати ,якщо нам не вдасться зупинити зелену зраду.
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20.07.2020 15:31 Відповісти
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20.07.2020 15:37 Відповісти
Не руський, а руССкій. Русь - це Україна.
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20.07.2020 16:39 Відповісти
Предателей жалеть не стоит, на всех них одна судьба. Даже те, кто в Крыму перешел на российскую сторону, отправили по северам великой и необъятной медведей изучать, и даже подписи в удостоверениях написали: "склонен к измене Родине". Собака с говном в душе в говне только жить и достойна
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20.07.2020 15:36 Відповісти
На этом фоне прекрасно выглядит плитка Майдана, восстановленная Порошенко за свои деньги после революции.
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20.07.2020 15:41 Відповісти
Ай-яй-яй! Стадион у вас заростает? Какой ужас! Какой кошмар!
А о жизнях человеческих загубленных и искалеченных вы все уже забыли?
Бурьян возле стадиона растёт? Ну-ну...
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20.07.2020 15:42 Відповісти
Найгірше те, що добасяни не розуміють з чим це пов"язано. На їх думку це все біндери.
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20.07.2020 15:43 Відповісти
Не переконуйте їх у протилежному. Нехай так і думають. Бо нафіга вони нам тут здались з своєю ватою в голові?
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20.07.2020 16:12 Відповісти
Дійсно. Нам тут, от таких як ти напіватників вистачає.
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20.07.2020 16:39 Відповісти
Мабуть я відчутно російському шпигуну Порошенку сала за шкіру залив, що його тролі переслідують мене по всіх сайтах.
Але це і добре. Це гідна оцінка моєї діяльності. Свідомої діяльності, що ніким не оплачується. Діяльності за мій власний рахунок, акцентую.
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20.07.2020 21:34 Відповісти
Щоб випасати корів - так і корів немає. Там де панує кацапізм завжди розруха.
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20.07.2020 15:46 Відповісти
Зато бандеровцев нет. 😂😂😂. Или:- нехрен было по референдумам бегать в поиске лучшей жизни.
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20.07.2020 15:47 Відповісти
Да ерунда всё это!
Вот пройдёт ещё пару лет, Расия их присоединит, и вот тогда.....
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20.07.2020 15:47 Відповісти
Московии нужна вся Украина,это так информация для народа Украины ,который сейчас добрался до власти,когда Украинский народ на фронте защищает свою Родинуhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=1213011835717570&set=p.1213011835717570&type=3&av=100010262946037&eav=AfY8-rVL8HZsWy8YLpD6ClocbTMCzKrniQKvLN9LzwgiLCh8yLCLaJnT7-dmuLXfTxQ&__cft__[0]=AZX9fOvXlTlTBu25vYMnvAmiyq8aSSoKpyd-kQrKbBDdpla3PpgdKip98hBgrN3RomyPf9CCLO0kTogWbGOwvVCiXAcsneEVRbDLxTBTRRIdwZnstJ2H4SM1X0SBp54CLNQnVOIKXcWV55NkTNdOtm2y&__tn__=R]-R "Состояние "Абхазия"": в сети показали запущенную территорию возле "Донбасс Арены" - Цензор.НЕТ 7365
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20.07.2020 15:53 Відповісти
"Состояние "Абхазия"": в сети показали запущенную территорию возле "Донбасс Арены" - Цензор.НЕТ 4519
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20.07.2020 15:59 Відповісти
Так це ще треба врахувати, що дамбаси отримують в Україні шахтарську пенсію під 10тис, і російські виплати. І пуйло витрачає на Лугандон десь біля 3-4 млрд. дол. на рік. Лугандони не платять податків ні в Україну, ні в Рашу, і навіть за комуналку. Схоже "годувальники" скоро стануть рачки і будуть простись прийняти їх хоч кудись. Але бажання у всіх брати цих дебілів кудись все меньше і меньше.
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20.07.2020 16:06 Відповісти
Я тоже не хочу платить коммуналку. не хочу кормить этих тунеядцев в ВР и КМУ, не хочу кормить олигархов - хочу справедливые тарифы и налоги. Не хочу что бы мои деньги шли барыгам на Мальдивы.
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20.07.2020 16:19 Відповісти
Ти хотів написати "...баригам в Оман..."?
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20.07.2020 16:36 Відповісти
Пєця і Зєля - одна і та шобла російських шпигунів, а їх протистояння удаване, постановочне.
_____________
Ось така формула перетворює вас з вашим переписувачем з суперників на товарішів. І тепер ви вдвічі сильніші і небезпечніші для шахраїв, що керують владою вже 30 років.
______________
Інша справа, що нашу владу треба напрацювати, вистраждати. Ми маємо знати на 100% хто буде у нашій владі. І після кожного незрозумілого кроку ми маємо питати у нашій владі пояснень. А як ще?
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20.07.2020 21:44 Відповісти
ну погудите чтоли еще разок вдруг поможет
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20.07.2020 16:10 Відповісти
Там русский дух, там Русью пахнет!
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20.07.2020 16:10 Відповісти
https://www.e1.ru/text/health/2020/07/10/69361012/comments/61447357/ при чем эдесь Россия к Руси???
Мы в Европе знаем единственную Русь-Киевскую, последним королем которой был Данило Романович Галицкий!
(из письма Вольтера Екатерине Второй)
РуСь и РоССия это две разных цивилизации.
кто такие русские ?
Нет своей ни страны,
ни земли, ни веры, ни истории, все ворованное, одни скрепы родные.

Нет ни одного царя россиянина, то немцы то голштинцы, то еще какие то супостаты.
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20.07.2020 21:37 Відповісти
А меня раздражают пенсы которые "ах какой был наш даунецк красивый, ко-ко-ко!"
Притом что на Текстильщике, в Петровском и на Азотном и днем гулять не рекомендовалось, наркоманов было шо тараканов на совковой кухне, разруха чуть отойди за фасад центральных улиц - эти старые ватницы блеют про "красивый город". Даунецк всегда был вонючей помойкой с кучей алкашей, люмпенов и наркоманов. Где наркотики продавали среди бела дня, а негры на "Негробанке" открыто барыжили валютой и теми же наркотиками, где прямо в центре напротив Крупки открыто тусовались проститутки...
Тьфу.
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20.07.2020 16:12 Відповісти
В Киеве не лучше
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20.07.2020 16:16 Відповісти
аргументируй
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20.07.2020 16:31 Відповісти
Не понял, а что кормильцам не нравится? Биндеровцев нет, трава растет, что им надо?
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20.07.2020 16:17 Відповісти
блинов с лопаты
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21.07.2020 01:28 Відповісти
Що за соплі? Всьо строго по скрєпам руского міра.
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20.07.2020 16:21 Відповісти
вообще ничо не понятно. почему ещё тротуарную плитку не растащили? за унитазами руки не доходят?
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20.07.2020 16:22 Відповісти
не догадываетесь почему военно- политические училища были и в Донецке и в Симферополе?...
наркота шла с совка транзитом из средней азии через торчковый Краснодарский край и Ростов в восточные регионы Украины ...
в 90 -х дабы навести порядок в этом БЕСПРЕделе кучманы царём сделали ахмета, потом паРаша помогла ахмету обеспечить крышу, а овоща вытащить в презы, чтобы тупо воровать бюджет Украины...потом... потом вы всё знаете... какая нах армия, хотели продать последние армейские грузовики, даже те что после Чернобыля...
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20.07.2020 16:30 Відповісти
а Киевское высшее военно-морское политическое училище ? там сказочников для ВМФ готовили
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20.07.2020 16:33 Відповісти
Угу, Львовское военно-балалаечное забыл
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20.07.2020 16:57 Відповісти
Було Beyonce in Ukraine (Donetsk)
https://youtu.be/VhmujN7kPU0

"Стан "Абхазія"": в мережі показали запущену територію біля "Донбас Арени" - Цензор.НЕТ 9111

Стало.Чичерина.Як то кажуть вiдчуй рiзницю
"Стан "Абхазія"": в мережі показали запущену територію біля "Донбас Арени" - Цензор.НЕТ 482
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20.07.2020 16:31 Відповісти
"Стан "Абхазія"": в мережі показали запущену територію біля "Донбас Арени" - Цензор.НЕТ 2590
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20.07.2020 16:41 Відповісти
а какая разница?
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20.07.2020 18:59 Відповісти
зато без бендеривцев....и могут только па русцки гаварить
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20.07.2020 16:54 Відповісти
Ахметка погудеть не хочет с"ездить?
А то ж как загудит мля, пипец всем сорнякам.
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20.07.2020 17:34 Відповісти
Ахметка не дурак поди,кстати вылупка своего в лондоне держит, и педиков с нато не боится.
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20.07.2020 18:31 Відповісти
Тю, зато без биндер
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20.07.2020 18:30 Відповісти
стадион так стадион
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20.07.2020 19:00 Відповісти
нічого ви темні не розумієте: "там руССкій дух, там руССю пахнєт"
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20.07.2020 19:01 Відповісти
Крымчане выбрали Крым без моря.

В Крыму все хорошие прибережные места застраивают русские миллионеры, так что к хорошим пляжам простым людям проходу нет.
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20.07.2020 19:38 Відповісти
Так я не понял почему наши колаборанты которые так ненавидят Украину и так восхваляют рузькиймир и даунецкую республику не хотят туда уезжать? Мало того они хотят сделать из всей Украины то что сейчас творится на Даунецке
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20.07.2020 20:36 Відповісти
Дамбабве даже обнуленному ***** уже не нужен, орде нужна ВСЯ Украина, чтобы сытно харчеваться и вернуть статус империи.
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20.07.2020 21:45 Відповісти
Нафуя рогулям стадіон? Здали б його на металобрухт.
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20.07.2020 22:01 Відповісти
РУЦКІЙ МІР = БОЛОТО
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20.07.2020 23:21 Відповісти
а теперь все вместе дружно воскрикнем : РА СЕ ЙА ! СРА СЕ ЙА УРРАААААААААААААААА
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21.07.2020 00:00 Відповісти
Для Донбабве стадіон - то розкіш. Чемпіонати з гри на балалайці можна і в ДК металургів проводити.
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21.07.2020 09:17 Відповісти
Кормильцы ждут, когда фошизды придут и весь бурьян повыдёргивают, и накормят, как раньше было.
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21.07.2020 09:43 Відповісти
От вам і русскій мір. Радійте жителі Донбасу ви ж так мріяли туди потрапити.
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21.07.2020 10:22 Відповісти
А дехто і рогами і копитами і досі ВПИРАЄТЬСЯ щоб Дніпро не мав свого міжнародного аеропорта не мав метро .. але мав свою закриту спільноту на вул Ливарній Раніше кивали на Донецьк.. а зараз куди?
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21.07.2020 10:25 Відповісти
підкажить даунецкім що там металеві конструкціі всередині...нехай вирізають
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21.07.2020 11:20 Відповісти
 
 