"Стан "Абхазія"": в мережі показали запущену територію біля "Донбас Арени". ФОТОрепортаж

У мережі з'явилися свіжі знімки території біля стадіону "Донбас Арена" в окупованому Донецьку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на користувача фейсбук Сєня Анатоліч Варм.

"Серце кров'ю обливається. Не зберегти навіть те, що дісталося даром. Багато хто запитує, який вигляд у парку "Ленінського комсомолу" і "Поляни казок". До війни - це улюблене місце відпочинку донеччан і жителів Донецької області. Завжди доглянута територія з зеленими, акуратно вистриженими газонами перетворилася на сумне видовище, заросле будяками і іншими добірними бур'янами в людський зріст", - пише він.





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Люди в коментарях підтверджують показане на знімках.

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