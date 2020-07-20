"Стан "Абхазія"": в мережі показали запущену територію біля "Донбас Арени". ФОТОрепортаж
У мережі з'явилися свіжі знімки території біля стадіону "Донбас Арена" в окупованому Донецьку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на користувача фейсбук Сєня Анатоліч Варм.
"Серце кров'ю обливається. Не зберегти навіть те, що дісталося даром. Багато хто запитує, який вигляд у парку "Ленінського комсомолу" і "Поляни казок". До війни - це улюблене місце відпочинку донеччан і жителів Донецької області. Завжди доглянута територія з зеленими, акуратно вистриженими газонами перетворилася на сумне видовище, заросле будяками і іншими добірними бур'янами в людський зріст", - пише він.
Люди в коментарях підтверджують показане на знімках.
Топ коментарі
+89 Рома Маестро
показати весь коментар20.07.2020 15:25 Посилання
+68 Роман с камнем
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+58 Роман с камнем
показати весь коментар20.07.2020 15:22 Посилання
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- А мы хотим построить на земле РАЙ…
- Да видим, только, сколько вы ни стараетесь, у вас всё равно СаРАЙ получается…
В Крыму все хорошие прибережные места застраивают русские миллионеры, так что к хорошим пляжам простым людям проходу нет.
це нормально!
Скоро туда вернутся дельфины!
Вас услышали в Московии - поздравляем дыбилы...
как было до руського Мира..
на кримє ЖОПА і на даунбаце ЖОПА!
За що боролося кацапня місцева, на те і напоролося - НІЩЕТА!!!
Знайшлась особина, яка би прагнула жити в днр !
Може вам квитка туди в один кінець придбати ?
придурку,а Донецьк це що,вже кацапщина? з яких пір?
Трава вже є, скоро приручать корів. А там дивить і попре культура Даунбасу, почнуть поклонятись полосатим богам в бохатом і бальшом древнєм храме.
А о жизнях человеческих загубленных и искалеченных вы все уже забыли?
Бурьян возле стадиона растёт? Ну-ну...
Але це і добре. Це гідна оцінка моєї діяльності. Свідомої діяльності, що ніким не оплачується. Діяльності за мій власний рахунок, акцентую.
Вот пройдёт ещё пару лет, Расия их присоединит, и вот тогда.....
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Ось така формула перетворює вас з вашим переписувачем з суперників на товарішів. І тепер ви вдвічі сильніші і небезпечніші для шахраїв, що керують владою вже 30 років.
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Інша справа, що нашу владу треба напрацювати, вистраждати. Ми маємо знати на 100% хто буде у нашій владі. І після кожного незрозумілого кроку ми маємо питати у нашій владі пояснень. А як ще?
Мы в Европе знаем единственную Русь-Киевскую, последним королем которой был Данило Романович Галицкий!
(из письма Вольтера Екатерине Второй)
РуСь и РоССия это две разных цивилизации.
кто такие русские ?
Нет своей ни страны,
ни земли, ни веры, ни истории, все ворованное, одни скрепы родные.
Нет ни одного царя россиянина, то немцы то голштинцы, то еще какие то супостаты.
Притом что на Текстильщике, в Петровском и на Азотном и днем гулять не рекомендовалось, наркоманов было шо тараканов на совковой кухне, разруха чуть отойди за фасад центральных улиц - эти старые ватницы блеют про "красивый город". Даунецк всегда был вонючей помойкой с кучей алкашей, люмпенов и наркоманов. Где наркотики продавали среди бела дня, а негры на "Негробанке" открыто барыжили валютой и теми же наркотиками, где прямо в центре напротив Крупки открыто тусовались проститутки...
Тьфу.
наркота шла с совка транзитом из средней азии через торчковый Краснодарский край и Ростов в восточные регионы Украины ...
в 90 -х дабы навести порядок в этом БЕСПРЕделе кучманы царём сделали ахмета, потом паРаша помогла ахмету обеспечить крышу, а овоща вытащить в презы, чтобы тупо воровать бюджет Украины...потом... потом вы всё знаете... какая нах армия, хотели продать последние армейские грузовики, даже те что после Чернобыля...
https://youtu.be/VhmujN7kPU0
Стало.Чичерина.Як то кажуть вiдчуй рiзницю
А то ж как загудит мля, пипец всем сорнякам.
В Крыму все хорошие прибережные места застраивают русские миллионеры, так что к хорошим пляжам простым людям проходу нет.