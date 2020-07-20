Росіяни постійно збивають БПЛА, тому вони потрібні на передовій, як вода, - волонтер Толмачова просить українців про допомогу на спецтехніку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Українським воїнам потрібні коптери, приціли до кулеметів, метеостанції, планшети, рації.
Про це на своїй сторінці в фейсбук написала волонтер Юлія Толмачова, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Будь ласка, репост. Це дуже важливо. Дякую за підтримку всім небайдужим людям. Звіти всі написала за чергову поїздку на фронт.
Але війна триває і їхати треба знову. Думаю, що ми разом, як завжди, зможемо швидко зібрати все необхідне для повноцінної роботи наших захисників", - сподівається волонтер.
Нашим хлопцям дуже потрібно:
Все це потрібно для різних підрозділів: розвідки, снайперів, аеророзвідки
"Не кажіть, що держава має все забезпечувати, вона дає все, що може на даний момент, а все інше ми повинні зробити. Інакше наші діти і внуки нам не пробачать байдужості", - підкреслила Толмачова.
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ВІЙНА ТРИВАЄ!
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"Дякую всім, хто не втомився. Дякую за вашу небайдужість! Дякую кожному, хто продовжує допомагати від початку війни. Копійка до копійки - з маленьких струмочків починається будь-яка потужна річка. Ваші гроші підуть на добру справу. Вірю, що ми зможемо", - резюмувала волонтер.
Будь ласка, зачекайте...
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Якщо "штатські" мають змогу передавати військовим для використання електронні "іграшки" це відкриває великі можливості для шпіонажу та диверсій.
Але їм набагато легше "начинити" якусь електронну іграшку і підсунути її через волонтерів.
Їм довіряють в армії більше ніж мо.
это для остатков добрбатов, которые еще там присутствуют...
на фото командир ДУК ПС «Правого сектору» Да Вінчі..
Пускай ЗЕ и компания вмести с зебилами и покупает
у них война давно закончилась
не верите ? 1+1 так говорит
подкупленныотфильтрованные Её Величеством Мафией((
Особенно поразила критическая нужда украинских ВСУ в двух планках пикттини...
А пару розовых айфонов никому не надо?
Их РЭБами сажают через пять минут полета.
Деньги надо вкладывать в производство собственных коптеров с защищенными каналами связи.
Это очень дорого для роисси
Рашка имеет очень хорошие системы РЭБ.
И можешь пойти на ИнформНапалм - там фоток этих систем РЭБ с Донбасса полным полно.
І так по кожній позиції зі списку.
Скільки буде продовжуватись цей ідіотизм? Його наслідком є не що інше, як додаткові смерті українських військовослужбовців.