УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4711 відвідувач онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
7 687 53

Росіяни постійно збивають БПЛА, тому вони потрібні на передовій, як вода, - волонтер Толмачова просить українців про допомогу на спецтехніку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українським воїнам потрібні коптери, приціли до кулеметів, метеостанції, планшети, рації.

Про це на своїй сторінці в фейсбук написала волонтер Юлія Толмачова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Будь ласка, репост. Це дуже важливо. Дякую за підтримку всім небайдужим людям. Звіти всі написала за чергову поїздку на фронт.

Але війна триває і їхати треба знову. Думаю, що ми разом, як завжди, зможемо швидко зібрати все необхідне для повноцінної роботи наших захисників", - сподівається волонтер.

Нашим хлопцям дуже потрібно:

2 кілометри кабелю
3 рації Hytera
Квадрокоптер Mavic 2 Zoom
Квадрокоптер Фантом4
2 приціли на кулемет ДШКа
2 планки Пікатіні на ПКМ під Арчір
3 труби розвідника
4 штуки активних навушників
2 батареї на Фантом 4
4 планшети для 30 бригади
3 бінокля з сіткою
метеостанція Kestrel4500
2 акумулятора - 100
1 акумулятор - 80
Рюкзаки на квадрік Мавік зум (2 шт)
Гума 235/60/16

Все це потрібно для різних підрозділів: розвідки, снайперів, аеророзвідки

Росіяни постійно збивають БПЛА, тому вони потрібні на передовій, як вода, - волонтер Толмачова просить українців про допомогу на спецтехніку 01

Росіяни постійно збивають БПЛА, тому вони потрібні на передовій, як вода, - волонтер Толмачова просить українців про допомогу на спецтехніку 02
Росіяни постійно збивають БПЛА, тому вони потрібні на передовій, як вода, - волонтер Толмачова просить українців про допомогу на спецтехніку 03
Росіяни постійно збивають БПЛА, тому вони потрібні на передовій, як вода, - волонтер Толмачова просить українців про допомогу на спецтехніку 04

"Не кажіть, що держава має все забезпечувати, вона дає все, що може на даний момент, а все інше ми повинні зробити. Інакше наші діти і внуки нам не пробачать байдужості", - підкреслила Толмачова.

Карта приват - 5168742209101801 -Толмачова Юлія

ВІЙНА ТРИВАЄ!

Для юридичних осіб-БФ "Всесвіт за майбутнє"

ЄДРПО 37019766

р/р UA883077700000026008010018248

АТ "А - Банк"

Для валютних переказів:

Money gram або Western Union for #Yuliyа #Tolmachova

Толмачова Юлія - ​​0677834814

"Дякую всім, хто не втомився. Дякую за вашу небайдужість! Дякую кожному, хто продовжує допомагати від початку війни. Копійка до копійки - з маленьких струмочків починається будь-яка потужна річка. Ваші гроші підуть на добру справу. Вірю, що ми зможемо", - резюмувала волонтер.

Автор: 

допомога (8427) Донбас (22356) волонтери (1339)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
А в нас волонтери досі купують спецтехніку для ЗСУ?
показати весь коментар
20.07.2020 16:01
+10
Почему еврей должен забеспечувати украинскою армию ? Он подписал договор , что украинцы должны платит пенсии евреям в Израиле
показати весь коментар
20.07.2020 16:17
+8
Чим більше, тим краще.
показати весь коментар
20.07.2020 16:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А в нас волонтери досі купують спецтехніку для ЗСУ?
показати весь коментар
20.07.2020 16:01 Відповісти
Чим більше, тим краще.
показати весь коментар
20.07.2020 16:03 Відповісти
Я б не сказав...
Якщо "штатські" мають змогу передавати військовим для використання електронні "іграшки" це відкриває великі можливості для шпіонажу та диверсій.
показати весь коментар
20.07.2020 16:09 Відповісти
шпигуни можуть бути і в МО ось це, дійсно, серйозно!
показати весь коментар
20.07.2020 16:13 Відповісти
Звичайно що можуть...
Але їм набагато легше "начинити" якусь електронну іграшку і підсунути її через волонтерів.
показати весь коментар
20.07.2020 16:19 Відповісти
помиляєтесь.
Їм довіряють в армії більше ніж мо.
показати весь коментар
20.07.2020 16:56 Відповісти
Зеля с бюджета выделяет миллиард в год лично на себя, а на самое нужно для фронта 0
показати весь коментар
20.07.2020 16:12 Відповісти
это не для ВСУ..
это для остатков добрбатов, которые еще там присутствуют...
на фото командир ДУК ПС «Правого сектору» Да Вінчі..
показати весь коментар
20.07.2020 16:13 Відповісти
Блин, а может хватит в "Зарницу" играть на стороне барыг?
показати весь коментар
20.07.2020 16:22 Відповісти
Так, всі 6 років без перерви. А МО так і не бажає купувати беспілотні аппарати.
показати весь коментар
20.07.2020 16:19 Відповісти
Просветите, сколько стоит день боевых? По чём боеприпасы и всё такое?
показати весь коментар
20.07.2020 16:09 Відповісти
1.5 % из зарплат всей страны за лет - это военный сбор.Не считая отдельных бюджетов армии.А вы знаете сколько нулей в этой суме за 7 лет ?Украина ни на какой корм не пойдет,денег там больше чем нужно,просто нужно стрельнуть пару сотен ублюдков (например покупающих мерсы за 3 ляма во время войны и карантина) присосавшихся к деньгам,и потечет океан из денег.Выдержим.
показати весь коментар
20.07.2020 16:19 Відповісти
парашник не дает?
показати весь коментар
20.07.2020 16:06 Відповісти
+
показати весь коментар
20.07.2020 16:06 Відповісти
Плохо, что нет счета для перевода физических лиц, пусть нитка, а в целом одежда.
показати весь коментар
20.07.2020 16:07 Відповісти
Там дані картки "Привата" є.
показати весь коментар
20.07.2020 16:09 Відповісти
Точно есть, недосмотрел, спасибо. Сейчас хоть что-то но вышлю
показати весь коментар
20.07.2020 16:11 Відповісти
С пенсии выслал 200грн. Стыдно называть такую сумму (но честно озвучиваю), но если бы многие так сделали, то получилась бы сумма за которую не надо было бы стыдиться.
показати весь коментар
20.07.2020 16:31 Відповісти
Ахмет с Парашей ау,ободрали украинцев до нитки,так что будьте добры
показати весь коментар
20.07.2020 16:07 Відповісти
а 5 тыщ прод.наборов,а помпа,а 10 тыщ халатов.Забув,чи шо?!
показати весь коментар
20.07.2020 16:16 Відповісти
Ах да,помпа,как же я забыл)
показати весь коментар
20.07.2020 16:55 Відповісти
ЗЕ отдыхает в Омане , а холопы скиньтесь на армию ?

Пускай ЗЕ и компания вмести с зебилами и покупает
показати весь коментар
20.07.2020 16:11 Відповісти
и ЗЕ и ЗЕбилы и копейки не дадут
у них война давно закончилась
не верите ? 1+1 так говорит
показати весь коментар
20.07.2020 16:23 Відповісти
ЗЕ продал дом , пускай и купить что-то для армии
показати весь коментар
20.07.2020 16:13 Відповісти
+ На жаль, трішки
показати весь коментар
20.07.2020 16:14 Відповісти
Гражданские беспилотники глушаться на раз и время и дальность полета у них маленькие. Около 10 мин и дальность около 1,5 км.
показати весь коментар
20.07.2020 16:14 Відповісти
А чого Зе не забезпечує армію?
показати весь коментар
20.07.2020 16:14 Відповісти
Почему еврей должен забеспечувати украинскою армию ? Он подписал договор , что украинцы должны платит пенсии евреям в Израиле
показати весь коментар
20.07.2020 16:17 Відповісти
Тому, що його обрали 73 відсотка. Тепер, якщо він цього не робить, то ці зебіли обіцяли і повинні відправити його у відставку.
показати весь коментар
20.07.2020 16:20 Відповісти
Обіцяли ? Мій кіт тоже обіцяй не пісяти в мої тапки .
показати весь коментар
20.07.2020 16:23 Відповісти
Я їм говорив зебілам до виборів, що їхні обіцянки нічого не варті. Тепер треба їх мордою в їхні обіцянки.
показати весь коментар
20.07.2020 16:26 Відповісти
Не тиражируйте фейк - 73% от явившихся на выборы, или только около 35% всего населения.
показати весь коментар
20.07.2020 16:26 Відповісти
Це не фейк, а загальноприйнятий термін.
показати весь коментар
20.07.2020 16:27 Відповісти
Нищая страна. Честно говоря стыдно, что даже воины этой страны вынуждены просить по миру.
показати весь коментар
20.07.2020 16:15 Відповісти
Так вы гражданине Украины все это и сделали . Вы же голосуете за воров и бандитов . Чему удивляться?
показати весь коментар
20.07.2020 16:19 Відповісти
Надо понимать, что у руля страны стоит Мафия которая подсовывает к выборам только своих ставленников от тех или иных её кланов выдавая такие плутократические выборы за демократические. Раньше в Союзе голосовали за одного кандидата от коммунистов, а сейчас хотя голосуют за многих, но они заранее подкупленны отфильтрованные Её Величеством Мафией((
показати весь коментар
20.07.2020 16:40 Відповісти
На шестом году войны выглядит как список просанного, которое нужно вернуть.
Особенно поразила критическая нужда украинских ВСУ в двух планках пикттини...
А пару розовых айфонов никому не надо?
показати весь коментар
20.07.2020 16:18 Відповісти
Iнодi краще жувати ,нiж розмовляти
показати весь коментар
20.07.2020 16:55 Відповісти
Стыдно даже обращаться с подобными мелкими просьбами к государству. Какое оно вообще имеет отношение к чужой войне?
показати весь коментар
20.07.2020 16:22 Відповісти
Гражданские коптеры - бессмысленная трата денег.
Их РЭБами сажают через пять минут полета.
Деньги надо вкладывать в производство собственных коптеров с защищенными каналами связи.
показати весь коментар
20.07.2020 16:24 Відповісти
в каждом окопе у обдроченуев РЭБ ???
Это очень дорого для роисси
показати весь коментар
20.07.2020 17:17 Відповісти
В ЛЮБОМ!
Рашка имеет очень хорошие системы РЭБ.
И можешь пойти на ИнформНапалм - там фоток этих систем РЭБ с Донбасса полным полно.
показати весь коментар
20.07.2020 17:40 Відповісти
Практика показує інше.
показати весь коментар
20.07.2020 17:56 Відповісти
"практика показывает", что военные БПЛА живут на фронте ГОДАМИ, а гражданские коптеры - НЕДЕЛИ.
показати весь коментар
20.07.2020 19:58 Відповісти
Інформація про матеріально-технічне постачання, викладена в цій писанині, буде використана ворогом. Він знатиме, яка техніка постачається, він зараз отримав інформацію, наприклад, про квадрокоптери. Ворог тепер знає, що це невійськова техніка, яка не має захисту від перехоплення, яка працює на канальних частотах 2,4Ггц і 5,8Ггц, приймає сигнали GPS та Glonass. Такі квадрокоптери дуже легко заглушити, скерувати у свій бік і здійснити посадку, отримавши трофей. Більше того, виробник цих квадрокоптерів - китайська фірма DJI, передав Росії коди керування всіма квадрокоптерами в порядку "антитерористичної діяльності".
І так по кожній позиції зі списку.
Скільки буде продовжуватись цей ідіотизм? Його наслідком є не що інше, як додаткові смерті українських військовослужбовців.
показати весь коментар
20.07.2020 16:31 Відповісти
Может пора идти к Зеленскому и Слугам народа в Раду и у них просить деньги? А то они постоянно жалуются, что им зарплата в 35 тысяч очень маленькая... А куда военный сбор уходит? Его с зарплаты регулярно отчисляют! Где деньги Зеля?
показати весь коментар
20.07.2020 17:00 Відповісти
А хто такіє рАсєянє? Турків знаю, кацапів знаю, мадьярів знаю, поляків знаю... А хто такі рАсєянє?
показати весь коментар
20.07.2020 17:00 Відповісти
Для чего Украине МО, если волонтёры (а также $волонтёры$) до сих пор покрывают ряд критически важных потребностей ВС?
показати весь коментар
20.07.2020 17:24 Відповісти
Перевел немножко. Росіяни постійно збивають БПЛА, тому вони потрібні на передовій, як вода, - волонтер Толмачова просить українців про допомогу на спецтехніку - Цензор.НЕТ 7382
показати весь коментар
20.07.2020 18:33 Відповісти
 
 