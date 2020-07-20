Росіяни постійно збивають БПЛА, тому вони потрібні на передовій, як вода, - волонтер Толмачова просить українців про допомогу на спецтехніку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українським воїнам потрібні коптери, приціли до кулеметів, метеостанції, планшети, рації.

Про це на своїй сторінці в фейсбук написала волонтер Юлія Толмачова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Будь ласка, репост. Це дуже важливо. Дякую за підтримку всім небайдужим людям. Звіти всі написала за чергову поїздку на фронт.

Але війна триває і їхати треба знову. Думаю, що ми разом, як завжди, зможемо швидко зібрати все необхідне для повноцінної роботи наших захисників", - сподівається волонтер.

Нашим хлопцям дуже потрібно:

2 кілометри кабелю

3 рації Hytera

Квадрокоптер Mavic 2 Zoom

Квадрокоптер Фантом4

2 приціли на кулемет ДШКа

2 планки Пікатіні на ПКМ під Арчір

3 труби розвідника

4 штуки активних навушників

2 батареї на Фантом 4

4 планшети для 30 бригади

3 бінокля з сіткою

метеостанція Kestrel4500

2 акумулятора - 100

1 акумулятор - 80

Рюкзаки на квадрік Мавік зум (2 шт)

Гума 235/60/16

Все це потрібно для різних підрозділів: розвідки, снайперів, аеророзвідки







"Не кажіть, що держава має все забезпечувати, вона дає все, що може на даний момент, а все інше ми повинні зробити. Інакше наші діти і внуки нам не пробачать байдужості", - підкреслила Толмачова.

Карта приват - 5168742209101801 -Толмачова Юлія

ВІЙНА ТРИВАЄ!

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Для валютних переказів:

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Толмачова Юлія - ​​0677834814

"Дякую всім, хто не втомився. Дякую за вашу небайдужість! Дякую кожному, хто продовжує допомагати від початку війни. Копійка до копійки - з маленьких струмочків починається будь-яка потужна річка. Ваші гроші підуть на добру справу. Вірю, що ми зможемо", - резюмувала волонтер.