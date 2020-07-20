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Поліція Кривого Рогу звільнила двох викрадених підлітків, яких утримували і катували в підвалі гаража. ВІДЕО+ФОТО

Троє чоловіків у Кривому Розі викрали підлітків віком 14 і 16 років, закрили їх у гаражі і катували півтори доби.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, передає Цензор.НЕТ.

Повідомлення про зникнення двох друзів у Кривому Розі надійшло в поліцію ввечері 19 липня.

Під час оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до зникнення двох дев'ятикласників можуть бути причетні троє місцевих жителів. У гаражному кооперативі в Покровському районі правоохоронці виявили гараж, в якому, ймовірно, й утримували хлопців. Потрапивши всередину, правоохоронці виявили в підвальному приміщенні виснажених підлітків. Їх доставили в лікарню з численними тілесними ушкодженнями.

Як встановили поліцейські, підлітків викрали в суботу ввечері. Зловмисники одягли їм на голову пакети та посадили в багажник автомобіля "БМВ", вивезли в лісосмугу, де стали бити і катувати. Побитих підлітків привезли в гараж одного з підозрюваних і закрили в підвалі. З місця події вилучено біту, ножі і травматичний пістолет.

Поліція Кривого Рогу звільнила двох викрадених підлітків, яких утримували і катували в підвалі гаража 01

Поліція Кривого Рогу звільнила двох викрадених підлітків, яких утримували і катували в підвалі гаража 02

За підозрою в нападі на підлітків поліцейські затримали 36-річного чоловіка. Зараз він дає свідчення у відділенні поліції. Тривають заходи із затримання ще двох підозрюваних. За тортури і незаконне позбавлення волі двох підлітків поліція відкрила кримінальні провадження у ч. 3. ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (розбій) та ст. 127 (катування) Кримінального кодексу України.

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Автор: 

Кривий Ріг (1362) Нацполіція (15258) катування (607)


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Топ коментарі
+13
Просто так ничего не бывает в этом мире. Что бы выловить ,закрыть в подвале и допрашивать "с пристрастием" нужны серьёзные причины. Видать "мальчики" влезли или сотворили такое что вынудили мужиков на такое,ведь надежды что полиция разберётся нет абсолютно поэтому люди всё чаще идут на на собственное расследование и рано или поздно но начнут случаться трагедии когда кто то может не вернуться домой никогда. Если наши депутаты и полиция будут и дальше отмораживаться и не будут решать проблем с подростковой преступностью которая разростается как раковая опухоль такие случаи с "похищениями" будут происходить всё чаще и чаще,и дай Бог что бы всегда это заканчивалось так как на этот раз а не в лесополосе или в канализации.
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20.07.2020 16:53
+6
Какой мотив? Бизнес? Передел рынков?
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20.07.2020 16:19
+5
вряд ли....
может подростки изнасиловали дочку одного из этих мужиков, или украли что то серьезное, или избили бабушку какую нибудь...
в коллективных маньяков я не верю...
ну за выкуп может быть еще...
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20.07.2020 16:24
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Какой мотив? Бизнес? Передел рынков?
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20.07.2020 16:19 Відповісти
колпачок від колеса БМВ вкрали
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20.07.2020 16:21 Відповісти
"смешно". а если бы ваших детей так?
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20.07.2020 16:24 Відповісти
Нет информации о мотивах причинения пыток, поэтому осуждать какую либо из сторон нет смысла. Либо пацаны попались в руки маньякам, либо действительно что-то натворили - какими жестокими и безбашенными могут быть подростки без родительского воспитания, да даже и с воспитанием, известно немало случаев.
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03.11.2020 23:47 Відповісти
наверное это связано с наркотой
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20.07.2020 16:24 Відповісти
бідні, нещасні діти кривого рогу...от і бачимо, що з них виростає..
а поліція молодці, коли юзік за них взявся впритул...може й кривбас до вищої ліги витягне
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20.07.2020 16:46 Відповісти
Та, щас. Слонік витягне хіба що салупу на комір
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20.07.2020 17:42 Відповісти
))
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20.07.2020 21:45 Відповісти
вряд ли....
может подростки изнасиловали дочку одного из этих мужиков, или украли что то серьезное, или избили бабушку какую нибудь...
в коллективных маньяков я не верю...
ну за выкуп может быть еще...
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20.07.2020 16:24 Відповісти
Если бы изнасиловали, то им бы уже яйца отрезали. Тут что-то другое. Просто так не похищали бы. Скорее всего что-то украли, вот их и учили уму-разуму (себе, правда, на срок заработали)
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20.07.2020 16:42 Відповісти
Какой мотив, ******?
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20.07.2020 16:37 Відповісти
Просто так ничего не бывает в этом мире. Что бы выловить ,закрыть в подвале и допрашивать "с пристрастием" нужны серьёзные причины. Видать "мальчики" влезли или сотворили такое что вынудили мужиков на такое,ведь надежды что полиция разберётся нет абсолютно поэтому люди всё чаще идут на на собственное расследование и рано или поздно но начнут случаться трагедии когда кто то может не вернуться домой никогда. Если наши депутаты и полиция будут и дальше отмораживаться и не будут решать проблем с подростковой преступностью которая разростается как раковая опухоль такие случаи с "похищениями" будут происходить всё чаще и чаще,и дай Бог что бы всегда это заканчивалось так как на этот раз а не в лесополосе или в канализации.
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20.07.2020 16:53 Відповісти
У нас самое полицейское в мире государство, у нас такого быть не может,и вообще это всё выдумали противные журналюги. Стоп. Аааааааааааа, у нас такое может быть, если те двое мужиков, которых еще не споймали - полицейские. Как говорил знакомый опер: "ежедневно милиционер совершает от 2 до 12 преступлений"
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21.07.2020 00:32 Відповісти
Скорее всего дело в наркоте. Может товар подмутили у взрослых дядек. Кривой Рог же
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20.07.2020 17:28 Відповісти
Дивлячись за що, то може і треба було вивезти нахаб!
Не вірю що просто так!
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20.07.2020 18:08 Відповісти
 
 