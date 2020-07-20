Поліція Кривого Рогу звільнила двох викрадених підлітків, яких утримували і катували в підвалі гаража. ВІДЕО+ФОТО

Троє чоловіків у Кривому Розі викрали підлітків віком 14 і 16 років, закрили їх у гаражі і катували півтори доби.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, передає Цензор.НЕТ.

Повідомлення про зникнення двох друзів у Кривому Розі надійшло в поліцію ввечері 19 липня.

Під час оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до зникнення двох дев'ятикласників можуть бути причетні троє місцевих жителів. У гаражному кооперативі в Покровському районі правоохоронці виявили гараж, в якому, ймовірно, й утримували хлопців. Потрапивши всередину, правоохоронці виявили в підвальному приміщенні виснажених підлітків. Їх доставили в лікарню з численними тілесними ушкодженнями.

Як встановили поліцейські, підлітків викрали в суботу ввечері. Зловмисники одягли їм на голову пакети та посадили в багажник автомобіля "БМВ", вивезли в лісосмугу, де стали бити і катувати. Побитих підлітків привезли в гараж одного з підозрюваних і закрили в підвалі. З місця події вилучено біту, ножі і травматичний пістолет.

За підозрою в нападі на підлітків поліцейські затримали 36-річного чоловіка. Зараз він дає свідчення у відділенні поліції. Тривають заходи із затримання ще двох підозрюваних. За тортури і незаконне позбавлення волі двох підлітків поліція відкрила кримінальні провадження у ч. 3. ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (розбій) та ст. 127 (катування) Кримінального кодексу України.

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