Психічно хворий киянин намагався підірвати будинок і повідомив про замінування школи, - поліція. ФОТО

Чоловік подзвонив у поліцію і повідомив, що замінував школу на Академмістечку. Потім сказав матері, що хоче підірвати будинок, відкрив газові конфорки і втік.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

"По спецлінії 102 зателефонував невідомий із повідомленням про те, що він нібито заклав вибухівку в будівлі школи на вулиці Семашка. За адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група, рятувальники, вибухотехніки і кінолог зі службовим собакою", - сказано в повідомленні.

Поліцейські оглянули приміщення школи та прилеглу територію, але не знайшли жодних підозрілих предметів.

"Після опитування свідків і очевидців події ми встановили особу абонента, який зробив неправдивий виклик. Разом із цим, до нас надійшла інформація про те, що після цього дзвінка чоловік вдома відкрив газові конфорки і закрив вікна, після чого пішов у невідомому напрямку. При цьому він попередив матір про намір підірвати будинок", - розповів начальник Святошинського управління поліції Сергій Чернишов.

Читайте також: Пацієнт з психічним розладом втік зі спецпалати і вбив лікаря-педіатра на Київщині, - поліція. ФОТО

У будинку, в якому живе чоловік, відключили газ, із під'їзду евакуювали мешканців. Його розшукували кілька годин і врешті затримали. Виявилося, що 42-річний киянин перебуває на обліку у психіатра.

Слідчі повідомили затриманому про підозру і готують клопотання до суду про його примусове лікування.





