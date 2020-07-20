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Новини Фото Будні поліції
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Психічно хворий киянин намагався підірвати будинок і повідомив про замінування школи, - поліція. ФОТО

Чоловік подзвонив у поліцію і повідомив, що замінував школу на Академмістечку. Потім сказав матері, що хоче підірвати будинок, відкрив газові конфорки і втік.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

"По спецлінії 102 зателефонував невідомий із повідомленням про те, що він нібито заклав вибухівку в будівлі школи на вулиці Семашка. За адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група, рятувальники, вибухотехніки і кінолог зі службовим собакою", - сказано в повідомленні.

Поліцейські оглянули приміщення школи та прилеглу територію, але не знайшли жодних підозрілих предметів.

"Після опитування свідків і очевидців події ми встановили особу абонента, який зробив неправдивий виклик. Разом із цим, до нас надійшла інформація про те, що після цього дзвінка чоловік вдома відкрив газові конфорки і закрив вікна, після чого пішов у невідомому напрямку. При цьому він попередив матір про намір підірвати будинок", - розповів начальник Святошинського управління поліції Сергій Чернишов.

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У будинку, в якому живе чоловік, відключили газ, із під'їзду евакуювали мешканців. Його розшукували кілька годин і врешті затримали. Виявилося, що 42-річний киянин перебуває на обліку у психіатра.

Слідчі повідомили затриманому про підозру і готують клопотання до суду про його примусове лікування.

Психічно хворий киянин намагався підірвати будинок і повідомив про замінування школи, - поліція 01
Психічно хворий киянин намагався підірвати будинок і повідомив про замінування школи, - поліція 02
Психічно хворий киянин намагався підірвати будинок і повідомив про замінування школи, - поліція 03

Автор: 

Київ (19626) мінування (1218) Нацполіція (15258) психіатрія (92)


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Топ коментарі
+8
и шо, поймали этого кандидата в депутаты от партии Слуга Народа ?
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20.07.2020 16:59
+6
Ну какой из него депутат ? Вот в министерство энергетики можно...Будет газовые вопросы разруливать ))
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20.07.2020 17:01
+4
Колю тіщенка з лимонами на гарячому взяли?
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20.07.2020 17:04
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и шо, поймали этого кандидата в депутаты от партии Слуга Народа ?
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20.07.2020 16:59 Відповісти
Ну какой из него депутат ? Вот в министерство энергетики можно...Будет газовые вопросы разруливать ))
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20.07.2020 17:01 Відповісти
А на посаду прем'єра?
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20.07.2020 17:03 Відповісти
На премьера калибр не тот. Стратегическое видение в его поступке конечно присутствовало, какой-никакой план придумал и даже попытался на школу внимание отвлечь. Но увы, не смог, а зачем нам такой премьер, который не смог ? блин... так ведь и правда - типичный такой премьер...
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20.07.2020 17:08 Відповісти
Бачите, що позитив є. Можливо він кращий серед зебілів🐸
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20.07.2020 17:11 Відповісти
Да нет, лучше всего на место зеленского.
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20.07.2020 20:33 Відповісти
почему кандидат?
он и так депутат,только от другой
партии.у него даже и справка есть
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20.07.2020 17:08 Відповісти
Парубий?
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20.07.2020 17:14 Відповісти
тссссс.как догадался?
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20.07.2020 17:16 Відповісти
Может я не Ларсен, а Мессинг?
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20.07.2020 17:23 Відповісти
Лишь бы не путинг или петинг
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20.07.2020 17:24 Відповісти
Бог миловал.
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20.07.2020 17:47 Відповісти
девочки, вам никто с одного гаджета не мешает между собой ругаться ?
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20.07.2020 18:13 Відповісти
А на Цензорі один такий весь час мене запитував про школи і його давно нема🤔
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20.07.2020 17:02 Відповісти
царицей сооблазняли?
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20.07.2020 17:05 Відповісти
Та все пропонував йти у музей Івана Кудрі🤗
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20.07.2020 17:06 Відповісти
Ты здесь всех переживёшь.
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20.07.2020 17:15 Відповісти
Колю тіщенка з лимонами на гарячому взяли?
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20.07.2020 17:04 Відповісти
Колю тищенка в принципе невозможно взять. Он так жопом крутит, что не ухватить, не поймать. ))
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20.07.2020 17:14 Відповісти
Всех психов уже выпустили, гуманисты гребаные? Это уже мрак какой-то - ходи и оглядывайся на предмет психов из дурки.😕
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20.07.2020 17:06 Відповісти
У реальных психов из дурки нынче парламентские каникулы, а это так, кандидаты.
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20.07.2020 17:16 Відповісти
а это ж еще не сезонное (осеннее) обострение ))))
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20.07.2020 17:16 Відповісти
сейчас для нормальных людей дурка самое безопасное место!
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20.07.2020 17:28 Відповісти
А мог бы пойти в президенты. Как один не сдавший анализы🙄🙄🙄
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20.07.2020 17:37 Відповісти
Это пятиэтажки - бывшие гостинки . Публика там разношёрстная...
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20.07.2020 18:09 Відповісти
Таких надо в дурочке держать, а то горя не оберёшься.
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20.07.2020 20:37 Відповісти
 
 