Розшифровку даних чорних скриньок збитого над Іраном літака МАУ почали французькі фахівці. ФОТОрепортаж

Французькі експерти успішно завантажили дані з бортового самописця збитого в січні над Тегераном літака МАУ PS75 й узялися до їх розшифровки.

Про це в Twitter повідомило французьке Бюро з розслідування й аналізу безпеки цивільної авіації (BEA), інформує Цензор.НЕТ.

"Дані CVR (мовного самописця. - Ред.) з Боїнга 737 UR-PSR МАУ PS752, включно з самою подією, було успішно завантажено", - сказано в повідомленні.

Отримані дані також було передано в Бюро з розслідування авіаційних подій Ірану.

Читайте також: Чорну скриньку збитого в Ірані рейсу МАУ доставили у французьке Бюро розслідувань. ФОТОрепортаж

"Технічну роботу в нашій лабораторії знімають декілька камер. Вони в живому режимі транслюють її для всіх стрейкхолдерів, що перебувають у сусідній кімнаті", - додали у французькому Бюро.













Читайте: У Франції підтвердили отримання від Ірану чорних скриньок збитого літака МАУ, - AFP

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Читайте також: Іран відправив чорну скриньку зі збитого літака МАУ до Франції для розшифровки даних, - АР

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Пізніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.

6 червня заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що справа про збитий в січні 2020 року під Тегераном літак Міжнародних авіаліній України майже завершена.