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Новини Фото ДТП
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Під час переслідування п'яного водія-порушника поліцейські на Харківщині потрапили в ДТП. ФОТОрепортаж

У місті Краснограді (Харківська область) поліцейські, переслідуючи нетверезого водія, потрапили в подвійну ДТП, постраждалих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

"20 липня близько 05:30, під час патрулювання на службовому автомобілі Renault Dokker, поліцейські сектору реагування патрульної поліції на вулиці Харківській у місті Краснограді виявили автомобіль Chevrolet Аveo. Водій транспортного засобу переїхав зелене насадження на вулиці з одностороннім рухом. Вимогу поліцейських зупинити транспортний засіб він ігнорував і продовжував рухатися містом з перевищенням швидкісного режиму", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через деякий час у результаті різкої зупинки автомобіля Chevrolet Аveo на червоний сигнал світлофора на вулиці Полтавській службовий автомобіль Renault Dokker в’їхав у зазначений автомобіль. Chevrolet Аveo своєю чергою зіткнувся з Hyundai, який стояв попереду нього.

Під час переслідування пяного водія-порушника поліцейські на Харківщині потрапили в ДТП 01

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди ніхто із громадян не постраждав.

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У результаті освідування 40-річного водія Chevrolet Аveo на факт вживання спиртного було підтверджено алкогольне сп’яніння громадянина.

Під час переслідування пяного водія-порушника поліцейські на Харківщині потрапили в ДТП 02

Стосовно чоловіка складено адміністративні матеріали за ч.1 ст.122 (перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху), ч.1 ст.122-2 (невиконання водіями вимог про зупинку) та ч.1 ст. 130 (керування суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Під час переслідування пяного водія-порушника поліцейські на Харківщині потрапили в ДТП 03
Під час переслідування пяного водія-порушника поліцейські на Харківщині потрапили в ДТП 04

Автор: 

ДТП (4480) Нацполіція (15258) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+13
Мусорка заїхала в зад.100% вина мусарні.
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21.07.2020 07:50
+12
Чувак по пьяне лучше ездит чем трезвые полицнйские.
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21.07.2020 07:42
+6
Та не факт что они были трезвыми.
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21.07.2020 07:54
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Всё нормально... Водила получит хороший штраф и заплатит за ремонт ОБЕИХ автомобилей... Ведь сам создал аварийную ситуацию...
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21.07.2020 07:38 Відповісти
Мусорка заїхала в зад.100% вина мусарні.
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21.07.2020 07:50 Відповісти
Дурень ти, "Вітьок"... Постав собі питання - "А ЧОМУ "мусорка" в зад заїхала?"
Пояснюю "недоганяючому" - "Бо вела переслідування порушника ПДД, що не виконав законної вимоги поліції зупиниться, а пробував утекти...". Переслідування правопорушника іменується "крайньою необхідністю", і враховується навіть у кримінальному судочинстві... А тут і "криміналу" нема - одна "адміністративка"...
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21.07.2020 08:07 Відповісти
Дурак ты https://censor.net/user/420666 это машина не патрульной полиции это не их обязанности . Бабла срубить хотели а вышло как всегда .
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21.07.2020 08:55 Відповісти
"20 июля около 5:30, во время патрулирования на служебном автомобиле "Renault Dokker", полицейские сектора реагирования патрульной полиции на улице Харьковской в ​​городе Краснограде обнаружили автомобиль "Chevrolet Аveo". Водитель транспортного средства переехал зеленое насаждение по улице с односторонним движением. Требование полицейских остановить транспортное средство он проигнорировал и продолжал двигаться по городу с превышением скоростного режима"

И КТО "ДУРАК"?...
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21.07.2020 09:23 Відповісти
Це ти постав питання мусороці,чому вона переслідувала і заїхала в зад пошкодивши комунальну власність? За те що не зупинився є покарання і ніхто не дозволяв бити машини.Винні мусори.
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21.07.2020 18:28 Відповісти
Вітьок для тебе в мене між ногами.Я з тобою гусей не пас і на шкільній світлині тебе не бачу.Ви мусори всі такі дебільні?
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21.07.2020 18:33 Відповісти
Я не "пічник" і "глину" не "місю", так що те, що у тебе "між ногами", мене не цікавить... Можеш не пропонувать мені свій афедрон...
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21.07.2020 19:00 Відповісти
Тобі до пічника дуже далеко.Такі як ти можуть бути тільки мусорами..
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21.07.2020 19:12 Відповісти
Правильно... Я "глинкою" не займаюся... Особливо в задницях лахтинських наймитів... Вам і чеченів вистачить...
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21.07.2020 19:31 Відповісти
Правильно собака сере, та не правильно кучи кладе.
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21.07.2020 19:34 Відповісти
Деградовані аваківськи недоноски ганяли такого самого бухого мусора і потрапили в ДТП...ШАКАЛИ..
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21.07.2020 08:11 Відповісти
Чувак по пьяне лучше ездит чем трезвые полицнйские.
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21.07.2020 07:42 Відповісти
Талант не проп"єш.
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21.07.2020 07:46 Відповісти
Ты бы видел красноградских полицаев (их штаб-квартира в Натальино, на выезде в сторону Прещепино) - разнузданные, наглые, бесконтрольные, восстановившиеся... не оправдываю пьяную скотину, но мусоров бы проверить...
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21.07.2020 08:12 Відповісти
Підтверджую! Красноградські мєнти -підараси. Вата ще та, та й на бабло охочі!
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21.07.2020 09:29 Відповісти
Хуже нет красноградских мусоров по алчности.Всю жизнь так было при Украине.На скоростной трассе тормозят всех.
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21.07.2020 10:06 Відповісти
не, ну там у них пост и знак stop... имеют право. Но всякий раз мусор пытался свою мусорскую голову в окно сунуть, навонять перегаром, а потом проверить на драггере...
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21.07.2020 10:28 Відповісти
А чого вони взагалі за ним гнались? В нього що на дупі було написано що він на підпитку? Мусори спричинили аварію і повинні бути покарані
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21.07.2020 18:36 Відповісти
та я вже і думати про це забув
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21.07.2020 18:39 Відповісти
Нафіга за ним ганятись?
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21.07.2020 07:45 Відповісти
Дали дурням волю, от вони і бісуються. Волю та право дали, а мізків навіть за гроші не продають.
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21.07.2020 07:52 Відповісти
Для пополнения семейного бюджета.
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21.07.2020 07:52 Відповісти
Шоб пристрелить.
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21.07.2020 07:52 Відповісти
Читал, что около 5% ДТП совершается пьяными водителями, а 95% трезвыми. Были бы полицаи пьяными, ничего бы не случилось.
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21.07.2020 07:51 Відповісти
Та не факт что они были трезвыми.
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21.07.2020 07:54 Відповісти
Полицаї самі в"їхали на червоне світло, а приписують за ким їхали...
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21.07.2020 07:54 Відповісти
Пьяных за рулем надо расстреливать без суда и следствия, а не гоняться за ними. Сначала расстреляли, а потом разберётесь пьяный он был или нет. 😀😀😀
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21.07.2020 07:58 Відповісти
Тогда мусора друг друга постреляют...
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21.07.2020 08:30 Відповісти
Рефлекс на красный сработал) не подчинение полиции, создание аварийной ситуации, алкоголь плюс ремонт двух машин. Про свою машину можно забыть. Не мешало бы лишить прав на год. Хорошо если никто ничего себе не поломал
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21.07.2020 08:34 Відповісти
Ремонтом какраз полицаи займуцца.124 статью в списке видишь? Не? Так отож.
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21.07.2020 10:39 Відповісти
Полицаи были под кайфом как их зеблякомандующий
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21.07.2020 08:56 Відповісти
Пьяный ездит лучше трезвых патрулей.
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21.07.2020 09:00 Відповісти
Т.е. чувак остановился на красный сигнал светофора... а как надо было?
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21.07.2020 09:16 Відповісти
под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции

Это про полицейских?
.
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21.07.2020 09:30 Відповісти
ОНи уже приняли закон про ужесточение накказания пьянства?
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21.07.2020 09:52 Відповісти
рукажопые мусора сАбакова, продолжают уничтожать госимущество.
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21.07.2020 10:07 Відповісти
Интересно скоко промиллей у гражданина нашли? А у полицаев?
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21.07.2020 10:41 Відповісти
Была когда-то улица Харьковская чистая, аккуратная. Сейчас уроды, которым лень проехать пятьдесят метров до перекрестка для разворота, изъездили зеленые насаждения на разделительной полосе, накатали там колеи, как тракторами, устроили там стоянку, прямо на этих зеленых насаждениях. Местной власти плевать на то, что город ускоренными темпами превращается в помойку. А вы ругайте "мусоров".
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21.07.2020 12:56 Відповісти
 
 