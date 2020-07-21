Під час переслідування п'яного водія-порушника поліцейські на Харківщині потрапили в ДТП. ФОТОрепортаж

У місті Краснограді (Харківська область) поліцейські, переслідуючи нетверезого водія, потрапили в подвійну ДТП, постраждалих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

"20 липня близько 05:30, під час патрулювання на службовому автомобілі Renault Dokker, поліцейські сектору реагування патрульної поліції на вулиці Харківській у місті Краснограді виявили автомобіль Chevrolet Аveo. Водій транспортного засобу переїхав зелене насадження на вулиці з одностороннім рухом. Вимогу поліцейських зупинити транспортний засіб він ігнорував і продовжував рухатися містом з перевищенням швидкісного режиму", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через деякий час у результаті різкої зупинки автомобіля Chevrolet Аveo на червоний сигнал світлофора на вулиці Полтавській службовий автомобіль Renault Dokker в’їхав у зазначений автомобіль. Chevrolet Аveo своєю чергою зіткнувся з Hyundai, який стояв попереду нього.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди ніхто із громадян не постраждав.

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У результаті освідування 40-річного водія Chevrolet Аveo на факт вживання спиртного було підтверджено алкогольне сп’яніння громадянина.

Стосовно чоловіка складено адміністративні матеріали за ч.1 ст.122 (перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху), ч.1 ст.122-2 (невиконання водіями вимог про зупинку) та ч.1 ст. 130 (керування суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодексу України про адміністративні правопорушення.







