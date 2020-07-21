Упродовж першого півріччя СБУ нейтралізувала понад 300 кібератак на критичну інфраструктуру. ФОТО

Служба безпеки України нейтралізувала понад 300 кібератак і кіберінцидентів на об'єкти критичної інфраструктури протягом першого півріччя 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

До цих кібератак були причетні майже 20 хакерських угруповань, які також викрито і знешкоджено спецслужбою. Значну частину хакерів напряму контролювали з Російської Федерації. Їхньою метою було завдання шкоди українським державним органам і підприємствам оборонно-промислового комплексу.

Також Службою заблоковано масштабний механізм фінансування терористичної організації "ЛНР" через системи електронних платежів.

Група громадян на окупованій частині Луганщини під кураторством так званого "МДБ ЛНР" і ФСБ РФ створила псевдофінансову установу "Перший комерційний центр". Ця структура забезпечувала проведення в ОРЛО операцій з поповнення та зняття коштів з банківських платіжних карт України та РФ, валютно-обмінних операцій, грошових переказів через міжнародні платіжні системи, обіг електронних коштів у заборонених Україною ресурсах.

Також було заблоковано протиправну діяльність організованої групи мешканців Києва та Житомира. За допомогою програмного забезпечення вони здійснювали підміну номерів і видавали міжнародний трафік псевдооператорів "Фенікс" і "Лугаком" з території так званих "Л/ДНР" і Російської Федерації за місцеві телефонні розмови українських абонентів.

Як зазначили в спецслужбі, за цей період також була спроба кібератаки на українські ЗМІ. СБУ запобігла розсилці листів на тему COVID-19 начебто від імені Центру громадського здоров’я МОЗ України.

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Завдяки спільній спецоперації СБУ і Державної податкової служби заблоковано податкову схему, котра щомісяця завдавала збитки державі на 2 мільярди гривень.



Фото: сайт СБУ

Загалом за цей період викрито та припинено 219 фактів протиправного використання електронних платіжних систем і систем розрахунків, "криптовалют" і "криптовалютних технологій".

Для захисту кібербезпеки держави Службою було розпочато 295 кримінальних проваджень, у тому числі 82 – за несанкціоноване втручання у роботу комп’ютерів, 17 осіб притягнуто до кримінальної відповідальності.

Крім того, СБУ протидіє гібридним загрозам, поширенню фейків і проросійської пропаганди, які напряму впливають на інформаційну безпеку держави. Зокрема, за цей період припинено діяльність 2,7 тис. спільнот у соцмережах, 375 вебресурсів, 431 інтернет-агітатора і 10 ботоферм, які поширювали фейки та деструктивну інформацію.

Велику роль для захисту національного інформпростору відіграло продовження санкцій проти російських соцмереж "ВКонтакте" і "Одноклассники", а також продуктів "Яндекс", "Mail.ru", "Доктор Веб", "Касперский", "1С", "Парус".