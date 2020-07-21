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Упродовж першого півріччя СБУ нейтралізувала понад 300 кібератак на критичну інфраструктуру. ФОТО

Служба безпеки України нейтралізувала понад 300 кібератак і кіберінцидентів на об'єкти критичної інфраструктури протягом першого півріччя 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

До цих кібератак були причетні майже 20 хакерських угруповань, які також викрито і знешкоджено спецслужбою. Значну частину хакерів напряму контролювали з Російської Федерації. Їхньою метою було завдання шкоди українським державним органам і підприємствам оборонно-промислового комплексу.

Також Службою заблоковано масштабний механізм фінансування терористичної організації "ЛНР" через системи електронних платежів.

Упродовж першого півріччя СБУ нейтралізувала понад 300 кібератак на критичну інфраструктуру 01

Група громадян на окупованій частині Луганщини під кураторством так званого "МДБ ЛНР" і ФСБ РФ створила псевдофінансову установу "Перший комерційний центр". Ця структура забезпечувала проведення в ОРЛО операцій з поповнення та зняття коштів з банківських платіжних карт України та РФ, валютно-обмінних операцій, грошових переказів через міжнародні платіжні системи, обіг електронних коштів у заборонених Україною ресурсах.

Також було заблоковано протиправну діяльність організованої групи мешканців Києва та Житомира. За допомогою програмного забезпечення вони здійснювали підміну номерів і видавали міжнародний трафік псевдооператорів "Фенікс" і "Лугаком" з території так званих "Л/ДНР" і Російської Федерації за місцеві телефонні розмови українських абонентів.

Упродовж першого півріччя СБУ нейтралізувала понад 300 кібератак на критичну інфраструктуру 02

Як зазначили в спецслужбі, за цей період також була спроба кібератаки на українські ЗМІ. СБУ запобігла розсилці листів на тему COVID-19 начебто від імені Центру громадського здоров’я МОЗ України.

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Завдяки спільній спецоперації СБУ і Державної податкової служби заблоковано податкову схему, котра щомісяця завдавала збитки державі на 2 мільярди гривень.

Упродовж першого півріччя СБУ нейтралізувала понад 300 кібератак на критичну інфраструктуру 03
Фото: сайт СБУ

Загалом за цей період викрито та припинено 219 фактів протиправного використання електронних платіжних систем і систем розрахунків, "криптовалют" і "криптовалютних технологій".

Для захисту кібербезпеки держави Службою було розпочато 295 кримінальних проваджень, у тому числі 82 – за несанкціоноване втручання у роботу комп’ютерів, 17 осіб притягнуто до кримінальної відповідальності.

Крім того, СБУ протидіє гібридним загрозам, поширенню фейків і проросійської пропаганди, які напряму впливають на інформаційну безпеку держави. Зокрема, за цей період припинено діяльність 2,7 тис. спільнот у соцмережах, 375 вебресурсів, 431 інтернет-агітатора і 10 ботоферм, які поширювали фейки та деструктивну інформацію.

Велику роль для захисту національного інформпростору відіграло продовження санкцій проти російських соцмереж "ВКонтакте" і "Одноклассники", а також продуктів "Яндекс", "Mail.ru", "Доктор Веб", "Касперский", "1С", "Парус".

Автор: 

кіберзлочин (810) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12912) силовики (2514) кібербезпека (1169)


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А сантехник отремонтировал 400 унитазов! Это ваша работа ! Кто еще её должен делать?
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21.07.2020 12:19 Відповісти
 
 