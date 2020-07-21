УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7365 відвідувачів онлайн
Новини Фото
6 151 26

Відбулася офіційна церемонія зустрічі Зеленського і президентки Швейцарії Соммаруги, - ОП. ФОТОрепортаж

У Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Президентки Швейцарської Конфедерації Симонетти Соммаруги, яка перебуває в Україні з державним візитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Це перший державний візит Президента Швейцарської Конфедерації в Україну в історії двосторонніх дипломатичних відносин.

Під час церемонії, що відбулася в Маріїнському палаці, начальник роти почесної варти відрапортував главам двох держав.

Військовий оркестр виконав державні гімни Швейцарської Конфедерації та України. Пролунав салют націй – двадцять один артилерійський залп. Зеленський і Соммаруга обійшли стрій воїнів почесної варти.

Відбулося представлення членів офіційних делегацій України та Швейцарської Конфедерації.

Також читайте: У дні візиту президентки Швейцарії Соммаруги в Києві тимчасово перекриватимуть деякі дороги, - УДО

Після цього Зеленський і Соммаруга розпочали зустріч у форматі віч-на-віч, після завершення якої заплановано українсько-швейцарські переговори під головуванням президентів двох країн.

Після закінчення перемовин буде підписано низку двосторонніх документів та відбудеться спілкування президентів України та Швейцарії з представниками ЗМІ.

Раніше повідомлялося, що Зеленський і Соммаруга здійснять спільну робочу поїздку на Донбас для ознайомлення з безпековою і соціально-економічною ситуацією в регіоні, а також станом реалізації проєктів швейцарської гуманітарної допомоги.

Читайте також: Президент Швейцарії Соммаруга прибула в Україну з триденним візитом

Відбулася офіційна церемонія зустрічі Зеленського і президентки Швейцарії Соммаруги, - ОП 01
Відбулася офіційна церемонія зустрічі Зеленського і президентки Швейцарії Соммаруги, - ОП 02
Відбулася офіційна церемонія зустрічі Зеленського і президентки Швейцарії Соммаруги, - ОП 03
Відбулася офіційна церемонія зустрічі Зеленського і президентки Швейцарії Соммаруги, - ОП 04

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) Швейцарія (867) Соммаруга Симонетта (17)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16
Зачем было так далеко ехать...неужели на клоунов нельзя было в Швейцарии посмотреть??
показати весь коментар
21.07.2020 12:16
+10
Велосипеда в подарунок не привезла часом?
показати весь коментар
21.07.2020 12:15
+9
Будет вечером играть на рояле?
показати весь коментар
21.07.2020 12:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Велосипеда в подарунок не привезла часом?
показати весь коментар
21.07.2020 12:15 Відповісти
У нього вже є.З скоростями й дзвіночком.Пора на мопеди переходити.
Состоялась официальная церемония встречи Зеленского и президента Швейцарии Соммаруги, - ОП - Цензор.НЕТ 926
показати весь коментар
21.07.2020 12:22 Відповісти
Будет вечером играть на рояле?
показати весь коментар
21.07.2020 12:16 Відповісти
А хіба прихильників Петра Олексійовича туди запрошували?
показати весь коментар
21.07.2020 12:42 Відповісти
Они такого не слушают.
показати весь коментар
21.07.2020 20:43 Відповісти
ага..Вагнера..
показати весь коментар
21.07.2020 12:43 Відповісти
Скорей всего вагинарева!
показати весь коментар
21.07.2020 14:03 Відповісти
Зачем было так далеко ехать...неужели на клоунов нельзя было в Швейцарии посмотреть??
показати весь коментар
21.07.2020 12:16 Відповісти
Нi котопуляцii!
показати весь коментар
21.07.2020 12:18 Відповісти
Вона дивиться на шмарклю як на говно)))
показати весь коментар
21.07.2020 12:18 Відповісти
А почему как...
показати весь коментар
21.07.2020 14:04 Відповісти
Та то ясно.Видно, європейці цією Сімонетою вирішили передати Зєлі маляву (без посередництва ефесбешника Єрмака).
показати весь коментар
21.07.2020 12:25 Відповісти
Именно представителей Швейцарии отправляет Запад для вразумления нарывающихся.

"Программой визита предусмотрены переговоры глав государств в формате с глазу на глаз и в составе делегаций. Планируется обсуждение широкого спектра вопросов двусторонних украинско-швейцарских отношений, а также взаимодействия сторон на международной арене"Ⓒ

Ключевое - "переговоры глав государств в формате с глазу на глаз".

Так понимаю, чумная бубочка враскоряку зависла на "вилах"?
С одной стороны путинская бородая тёлка от имени пахана грозится "папочкой" с видеоматериалами, с другой - из Швейцарии привезут не менее увесистую "папочку" со счетами?

Или её, как нейтральную фигуру, отрядили "прервать" отпуск бубона, удержав от опрометчивых встреч "где-то посередине"?"
показати весь коментар
21.07.2020 12:22 Відповісти
ПреЗедент:
- Вітаю Президента с міста Бернска......
показати весь коментар
21.07.2020 12:36 Відповісти
надіюсь не обрюхатить
показати весь коментар
21.07.2020 13:20 Відповісти
заспокойтесь , невігласи!
показати весь коментар
21.07.2020 13:52 Відповісти
Зеля для неё на пианино играл?
показати весь коментар
21.07.2020 14:29 Відповісти
У двоих акромегалов....форма не наглажена ремень криво..караул!! почётный КАРАУЛ!!)
показати весь коментар
21.07.2020 17:54 Відповісти
молодцы. хорошо.
показати весь коментар
22.07.2020 04:56 Відповісти
 
 