Відбулася офіційна церемонія зустрічі Зеленського і президентки Швейцарії Соммаруги, - ОП. ФОТОрепортаж
У Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Президентки Швейцарської Конфедерації Симонетти Соммаруги, яка перебуває в Україні з державним візитом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Це перший державний візит Президента Швейцарської Конфедерації в Україну в історії двосторонніх дипломатичних відносин.
Під час церемонії, що відбулася в Маріїнському палаці, начальник роти почесної варти відрапортував главам двох держав.
Військовий оркестр виконав державні гімни Швейцарської Конфедерації та України. Пролунав салют націй – двадцять один артилерійський залп. Зеленський і Соммаруга обійшли стрій воїнів почесної варти.
Відбулося представлення членів офіційних делегацій України та Швейцарської Конфедерації.
Після цього Зеленський і Соммаруга розпочали зустріч у форматі віч-на-віч, після завершення якої заплановано українсько-швейцарські переговори під головуванням президентів двох країн.
Після закінчення перемовин буде підписано низку двосторонніх документів та відбудеться спілкування президентів України та Швейцарії з представниками ЗМІ.
Раніше повідомлялося, що Зеленський і Соммаруга здійснять спільну робочу поїздку на Донбас для ознайомлення з безпековою і соціально-економічною ситуацією в регіоні, а також станом реалізації проєктів швейцарської гуманітарної допомоги.
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"Программой визита предусмотрены переговоры глав государств в формате с глазу на глаз и в составе делегаций. Планируется обсуждение широкого спектра вопросов двусторонних украинско-швейцарских отношений, а также взаимодействия сторон на международной арене"Ⓒ
Ключевое - "переговоры глав государств в формате с глазу на глаз".
Так понимаю, чумная бубочка враскоряку зависла на "вилах"?
С одной стороны путинская бородая тёлка от имени пахана грозится "папочкой" с видеоматериалами, с другой - из Швейцарии привезут не менее увесистую "папочку" со счетами?
Или её, как нейтральную фигуру, отрядили "прервать" отпуск бубона, удержав от опрометчивых встреч "где-то посередине"?"
- Вітаю Президента с міста Бернска......