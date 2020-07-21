Відбулася офіційна церемонія зустрічі Зеленського і президентки Швейцарії Соммаруги, - ОП. ФОТОрепортаж

У Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Президентки Швейцарської Конфедерації Симонетти Соммаруги, яка перебуває в Україні з державним візитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Це перший державний візит Президента Швейцарської Конфедерації в Україну в історії двосторонніх дипломатичних відносин.

Під час церемонії, що відбулася в Маріїнському палаці, начальник роти почесної варти відрапортував главам двох держав.

Військовий оркестр виконав державні гімни Швейцарської Конфедерації та України. Пролунав салют націй – двадцять один артилерійський залп. Зеленський і Соммаруга обійшли стрій воїнів почесної варти.

Відбулося представлення членів офіційних делегацій України та Швейцарської Конфедерації.

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Після цього Зеленський і Соммаруга розпочали зустріч у форматі віч-на-віч, після завершення якої заплановано українсько-швейцарські переговори під головуванням президентів двох країн.

Після закінчення перемовин буде підписано низку двосторонніх документів та відбудеться спілкування президентів України та Швейцарії з представниками ЗМІ.

Раніше повідомлялося, що Зеленський і Соммаруга здійснять спільну робочу поїздку на Донбас для ознайомлення з безпековою і соціально-економічною ситуацією в регіоні, а також станом реалізації проєктів швейцарської гуманітарної допомоги.

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