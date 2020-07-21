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Активісти під Радою провели акцію "Картковий будиночок Путіна": За сім років війни з РФ так і не ухвалено закон про військових злочинців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Перед центральним входом до Верховної Ради відбувся артперформанс "Картковий будиночок Путіна" донецького художника Сергія Захарова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Цією акцією колишні полонені, їхні родичі, правозахисники і художники хочуть привернути увагу нардепів до проблеми безкарності за військові злочини.

"За сім років війни парламент так і не знайшов часу для ухвалення законопроєкту про військових злочинців (№2689), який вводить у Кримінальному кодексі відповідальність за злочини проти людяності і військові злочини. Це дає як учасникам незаконних збройних формувань, так і самому Путіну, всі можливості уникати правосуддя", - наголошується в пресрелізі.

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Учасники акції зібрали будиночок з великих карт із зображенням Путіна, терористів "Л/ДНР" і демонстративно зруйнували його.

Активісти під Радою провели акцію Картковий будиночок Путіна: За сім років війни з РФ так і не ухвалено закон про військових злочинців 01
Активісти під Радою провели акцію Картковий будиночок Путіна: За сім років війни з РФ так і не ухвалено закон про військових злочинців 02
Активісти під Радою провели акцію Картковий будиночок Путіна: За сім років війни з РФ так і не ухвалено закон про військових злочинців 03
Активісти під Радою провели акцію Картковий будиночок Путіна: За сім років війни з РФ так і не ухвалено закон про військових злочинців 04
Активісти під Радою провели акцію Картковий будиночок Путіна: За сім років війни з РФ так і не ухвалено закон про військових злочинців 05
Активісти під Радою провели акцію Картковий будиночок Путіна: За сім років війни з РФ так і не ухвалено закон про військових злочинців 06
Активісти під Радою провели акцію Картковий будиночок Путіна: За сім років війни з РФ так і не ухвалено закон про військових злочинців 07
Активісти під Радою провели акцію Картковий будиночок Путіна: За сім років війни з РФ так і не ухвалено закон про військових злочинців 08
Активісти під Радою провели акцію Картковий будиночок Путіна: За сім років війни з РФ так і не ухвалено закон про військових злочинців 09
Активісти під Радою провели акцію Картковий будиночок Путіна: За сім років війни з РФ так і не ухвалено закон про військових злочинців 10
Активісти під Радою провели акцію Картковий будиночок Путіна: За сім років війни з РФ так і не ухвалено закон про військових злочинців 11
Активісти під Радою провели акцію Картковий будиночок Путіна: За сім років війни з РФ так і не ухвалено закон про військових злочинців 12
Активісти під Радою провели акцію Картковий будиночок Путіна: За сім років війни з РФ так і не ухвалено закон про військових злочинців 13
Активісти під Радою провели акцію Картковий будиночок Путіна: За сім років війни з РФ так і не ухвалено закон про військових злочинців 14
Активісти під Радою провели акцію Картковий будиночок Путіна: За сім років війни з РФ так і не ухвалено закон про військових злочинців 15
Активісти під Радою провели акцію Картковий будиночок Путіна: За сім років війни з РФ так і не ухвалено закон про військових злочинців 16
Активісти під Радою провели акцію Картковий будиночок Путіна: За сім років війни з РФ так і не ухвалено закон про військових злочинців 17

Фото, відео - Олег Богачук

Автор: 

акція (1458) ВР (15021) путін володимир (24060) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+4
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https://twitter.com/umancherkassy UKRAINE FOREVER
https://twitter.com/umancherkassy @umancherkassy

Тим часом ОПЗЖшника Олега Волошина пофарбували в актуальні ( зелені) політичні кольори перед входом в Раду.
https://pbs.twimg.com/media/EdcGqj5WAAA-yFw?format=jpg&name=small
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21.07.2020 13:03
+2
Если Зеленский, под давлением сквозь зубы выдавил, что раша-параша агрессор, то понятно, когда это будет закон.
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21.07.2020 13:09
+1
После того, как добили нашего бойца, а Зеленский солгал, что у него все под контролем, я его возненавидел и не забуду никогда. Ему надо трубить на международном уровне, а он имеет как президент право, но "вокруг тишина и мертвые с косами стоят"!
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21.07.2020 13:12
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https://twitter.com/umancherkassy
https://twitter.com/umancherkassy UKRAINE FOREVER
https://twitter.com/umancherkassy @umancherkassy

Тим часом ОПЗЖшника Олега Волошина пофарбували в актуальні ( зелені) політичні кольори перед входом в Раду.
https://pbs.twimg.com/media/EdcGqj5WAAA-yFw?format=jpg&name=small
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21.07.2020 13:03 Відповісти
Облившего зеленкой гниду Волошина ветерана АТО уже задержали аваковцы.
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21.07.2020 13:13 Відповісти
обратили внимание- терминолония какая - не полицейские, не милиционеры, а "АВАКОВЦЫ" - новая порода.
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21.07.2020 14:00 Відповісти
Он за них в ответе. Его имя уже давно стало нарицательным.
Вошел, вляпался в историю.
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21.07.2020 14:07 Відповісти
Если Зеленский, под давлением сквозь зубы выдавил, что раша-параша агрессор, то понятно, когда это будет закон.
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21.07.2020 13:09 Відповісти
А предыдущему парламенту кто мешал принять антитеррористические законы, усилить Уголовный кодекс, поменять уголовно-процессуальный?
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21.07.2020 13:13 Відповісти
Может хватит кивать на папередников. Если они не утвердили и не приняли, то кто мешает этому парламенту?
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21.07.2020 13:20 Відповісти
Конечно хватит кивать на попередников, которые ничего не сделали в этом отношении и сегодня гиперактивно, обсираясь, критикуют уже новых. Ответь за своё и только потом кукарекай на нынешних. Правильно?
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21.07.2020 13:22 Відповісти
После того, как добили нашего бойца, а Зеленский солгал, что у него все под контролем, я его возненавидел и не забуду никогда. Ему надо трубить на международном уровне, а он имеет как президент право, но "вокруг тишина и мертвые с косами стоят"!
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21.07.2020 13:12 Відповісти
а оно ему (зеле) это надо? Ведь какая разница....
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21.07.2020 13:12 Відповісти
Война между Украиной и паРашей. Кого привлекать по законам Украины?
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21.07.2020 13:15 Відповісти
также и Жулька молчала кто агрессор -ни слова о России, Путине и агрессоре.
даже когда Порошенко поехал в Стамбул получать ТОмос, Жулька выступила: " Нам все-время кто-то мешал" (получить Томос). КТО-ТО! примазалась перед выборами.
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21.07.2020 14:04 Відповісти
Немає закона про колаборантів. Для судової системи всі рівні, що атошник, що ссучений сепар.
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21.07.2020 13:18 Відповісти
Порошенко много раз побеждал Путина, а Зеленский ни разу.
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21.07.2020 13:27 Відповісти
За 7 лет наши бздливые власти так и не назвали войну войной
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21.07.2020 15:28 Відповісти
Так в Украине войны то нет: а была какая-то АТО, теперь еще интереснее - ООС. Правда против кого ООС воюет тоже неизвестно. Вот и все.....
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21.07.2020 16:53 Відповісти
Это ж каким себя пуйло божеством считает, что приказывает в Мордоре "повысить ожидаемую продолжительность жизни", а??!Активісти під Радою провели акцію "Картковий будиночок Путіна": За сім років війни з РФ так і не ухвалено закон про військових злочинців - Цензор.НЕТ 1058
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21.07.2020 17:05 Відповісти
 
 