Активісти під Радою провели акцію "Картковий будиночок Путіна": За сім років війни з РФ так і не ухвалено закон про військових злочинців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Перед центральним входом до Верховної Ради відбувся артперформанс "Картковий будиночок Путіна" донецького художника Сергія Захарова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Цією акцією колишні полонені, їхні родичі, правозахисники і художники хочуть привернути увагу нардепів до проблеми безкарності за військові злочини.

"За сім років війни парламент так і не знайшов часу для ухвалення законопроєкту про військових злочинців (№2689), який вводить у Кримінальному кодексі відповідальність за злочини проти людяності і військові злочини. Це дає як учасникам незаконних збройних формувань, так і самому Путіну, всі можливості уникати правосуддя", - наголошується в пресрелізі.

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Учасники акції зібрали будиночок з великих карт із зображенням Путіна, терористів "Л/ДНР" і демонстративно зруйнували його.



































Фото, відео - Олег Богачук