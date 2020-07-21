Активісти під Радою провели акцію "Картковий будиночок Путіна": За сім років війни з РФ так і не ухвалено закон про військових злочинців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Перед центральним входом до Верховної Ради відбувся артперформанс "Картковий будиночок Путіна" донецького художника Сергія Захарова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Цією акцією колишні полонені, їхні родичі, правозахисники і художники хочуть привернути увагу нардепів до проблеми безкарності за військові злочини.
"За сім років війни парламент так і не знайшов часу для ухвалення законопроєкту про військових злочинців (№2689), який вводить у Кримінальному кодексі відповідальність за злочини проти людяності і військові злочини. Це дає як учасникам незаконних збройних формувань, так і самому Путіну, всі можливості уникати правосуддя", - наголошується в пресрелізі.
Учасники акції зібрали будиночок з великих карт із зображенням Путіна, терористів "Л/ДНР" і демонстративно зруйнували його.
Фото, відео - Олег Богачук
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Тим часом ОПЗЖшника Олега Волошина пофарбували в актуальні ( зелені) політичні кольори перед входом в Раду.
https://pbs.twimg.com/media/EdcGqj5WAAA-yFw?format=jpg&name=small
Вошел, вляпался в историю.
даже когда Порошенко поехал в Стамбул получать ТОмос, Жулька выступила: " Нам все-время кто-то мешал" (получить Томос). КТО-ТО! примазалась перед выборами.