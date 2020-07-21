"Ти мені око випалив, сука! П#дар!" - нардепа ОПЗЖ Волошина, який заявляв про відсутність в Україні суверенітету, облили зеленкою. ВIДЕО
Депутата фракції "Опозиційна платформа - За життя" Олега Волошина облили зеленкою під Верховною Радою. Увага! Ненормативна лексика!
Про це пише "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
Судячи з відео, нардеп скористався моментом, коли поліцейські міцно тримали руки одного з нападників, і вдарив одного з них в обличчя.
Відео Pavlovsky News
"Після п'ятничної заяви депутата ОПЗЖ Олега Волошина про "відсутність суверенітету" в Україні, його ось так сьогодні зустріли під Верховною Радою України. Олександру Кабанову зі "Слуги народу", який невдало проходив поруч, також дісталося", - зазначила журналістка видання.
Топ коментарі
+68 Рома Маестро
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+65 VOLVO XC 70
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+63 ВКЛ_это_мы_01
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Эта гнида опжзовская мозг людям выжег. Ну, тем, кто за этих тварей голосует.
Этот позЕленевший считает, что только зЕбилы живут в Украине!
Странно, что никто о этой ватной мразине не упомянул, все же гнида не безысвестная. Если что, это именно он меньше года назад на кацапском пропагандистском шоу телемосты с Чепушилиным устраивал, да и с медведчуковских каналов не вылазит, постоянно о "соросе" и "соросятах" кудахчет по кремлевским методичкам.
особенно сильное впечатление производит крупный плотный мужик, который яростно кричал Волошину: "Это тебе, подонок, за твои слова про суверенитет: я воевал за мою страну, за Украину, а ты, мразь, выступаешь за Россию..."
вылез из Жопж-стал Зе-леной гусеницей
а собственно говоря
-КАКА-я разница...
Чому Волошин не задоволений?
Зеленка... антисептик ... коронавірус.....
все було правильно.
Волошин, ти в своєму розумі, взагалі?
"Слуг олигархов" в союзе с Мертечуками
Ветеран АТО і громадський активіст Олександр Погребиський заявив про свою непричетність до ******* зеленкою народного депутата від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Олега Волошина.
Про це він повідомив в ефірі "Прямого".
"Чоловік у чорній бейсболці й масці (який облив зеленкою нардепа ОПЗЖ Олега Волошина - ред.) сидить поруч зі мною. На вдвох затримали за *********** дії, як каже поліція. Наразі ми перебуваємо у відділку. Особисто я ************ дій не вчиняв.
Дій пана у чорній масці я не побачив, лише коли підбіг Волошин і вдарив цього пана кулаком по обличчю в районі лівого ока", - сказав громадський активіст.
Погребиський також пояснив, що вони хотіли поспілкуватися з Волошиним біля Верховної Ради щодо його заяви про те, що в Україні нібито немає суверенітету, а також про "зовнішній вплив", під яким начебто перебуває країна.
"Як люди, які боронили й боронять незалежність України, ми хотіли задати питання Волошину", - сказав ветеран АТО.
Детальніше дивіться у відео за ссиллю зверху.
Навесить ему как ШУФРИЧУ, ДЕСЯТОК ФИНГАЛОВ И кровяшку пустить. Падла пророссийская!
Не облили зеленкой, а помазали больное место!
Перед вступом на посаду народні депутати України складають перед Верховною Радою України таку присягу:«Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників.»
Присягу зачитує найстарший за віком народний депутат України перед відкриттям першої сесії новообраної Верховної Ради України, після чого депутати скріплюють присягу своїми підписами під її текстом.
Відмова скласти присягу має наслідком втрату депутатського мандата.
Повноваження народних депутатів України починаються з моменту складення присяги.вопрос депутат какой страны по иго заяве ИМ к врачу раздвоением личности
"Я адвокат затриманого Олександра Погребиського. Взагалі мій клієнт не має ніякого відношення до тих подій, які на сьогоднішній день обговорюються в студії. Він фактично був свідком, як народний депутат України вдарив пересічного громадянина. При цьому висловлювався в його адресу нецензурною лайкою. І саме з метою допомогти з'ясувати, залишити свої анкетні дані, щоб бути викликаним і допитаним в якості свідка, він підійшов в цю гущу подій. Однак поліція, не розібравшись в ситуації, не з'ясувавши події, затримала його і доставила в Печерське управління Національної поліції в місті Києві", - сказала адвокат.
"Щодо стану мого підзахисного, то, звісно, він шокований. Щодо фізичних якихось ушкоджень - ні, в нього немає тілесних ушкоджень, нічого. Однак він шокований тим безпідставним затриманням, коли він навпаки намагався допомогти. Однак фактично був позбавлений свободи, був затриманий. І на сьогоднішній день він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.
Щодо інформації, яка у нас мається, то другий затриманий звернувся з заявою про скоєння кримінального правопорушення народним депутатом України, а саме - це нанесення легких тілесних ушкоджень. На протязі 24 годин ці відомості повинні бути внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань, повинна бути призначена і проведена судово-медична експертиза, і проведено обслідування затриманого", - зазначила Тонконожко.