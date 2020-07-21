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"Ти мені око випалив, сука! П#дар!" - нардепа ОПЗЖ Волошина, який заявляв про відсутність в Україні суверенітету, облили зеленкою. ВIДЕО

Депутата фракції "Опозиційна платформа - За життя" Олега Волошина облили зеленкою під Верховною Радою. Увага! Ненормативна лексика!

Про це пише "Радіо Свобода",  інформує Цензор.НЕТ.

Судячи з відео, нардеп скористався моментом, коли поліцейські міцно тримали руки одного з нападників, і вдарив одного з них в обличчя.

Відео Pavlovsky News

"Після п'ятничної заяви депутата ОПЗЖ Олега Волошина про "відсутність суверенітету" в Україні, його ось так сьогодні зустріли під Верховною Радою України. Олександру Кабанову зі "Слуги народу", який невдало проходив поруч, також дісталося", - зазначила журналістка видання.

Ти мені око випалив, сука! П#дар! - нардепа ОПЗЖ Волошина, який заявляв про відсутність в Україні суверенітету, облили зеленкою 01
Ти мені око випалив, сука! П#дар! - нардепа ОПЗЖ Волошина, який заявляв про відсутність в Україні суверенітету, облили зеленкою 02
Ти мені око випалив, сука! П#дар! - нардепа ОПЗЖ Волошина, який заявляв про відсутність в Україні суверенітету, облили зеленкою 03

У коментарі "Радіо Свобода" Волошин сказав, що людина, яка облила його зеленкою, аргументував це заявами народного депутата про суверенітет України.

Також читайте: Нардеп ОПЗЖ Волошин заявив що Україна "не має суверенітету". Нардепи 5 фракцій закликали Разумкова звернутися до правоохоронців

Автор: 

ВР (15021) суверенітет (67) Волошин Олег ОПЗЖ (38)


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Топ коментарі
+68
LIKE!!! GOOD JOB!!!
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21.07.2020 13:17
+65
не смотрите логика этого ублюдка хоть он типа нардеп если эта тварь утверждает что украина не имеет суверенитета то воно падаль никакой не нардеп и не имеет какого либо специального иммунитета так что ЛЮБОЙ МОЖЕТ ЕМУ НАМАНДЮЛЕТЬ ПЕНДЕЛЬ И ЕМУ ЗА ЭТО НИЧЕГО НЕ БУДЕТ..
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21.07.2020 13:31
+63
А Слуги сразу объявили, что они - зелёные, но 73% этого не поняли...
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21.07.2020 13:16
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Глаз ему выжгли!
Эта гнида опжзовская мозг людям выжег. Ну, тем, кто за этих тварей голосует.
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21.07.2020 14:18 Відповісти
Завтра произойдёт ЧУДО, вырастит новый глаз!!! Если бы, хоть пол капли попало в глаз, верещал бы громче шуфрича!!!
Этот позЕленевший считает, что только зЕбилы живут в Украине!
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21.07.2020 15:15 Відповісти
Кто такая Волошина?
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21.07.2020 14:18 Відповісти
...опзжопа - це пі@ари *****!!! ХЛОПЦЯМ РЕСПЕКТ !!!
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21.07.2020 14:19 Відповісти
Нужно было говном. Еще предки говорили, что если приснится дерьмо, это к деньгам. А если всерьез, то лучше бы во время заседания этой ничтожной партии, ассенизатор с 38 кубовой емкостью окатил эту прокацапскую мразь от всей души. Всего лишь мелкое хулиганство.
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21.07.2020 14:20 Відповісти
Лучше хлоркой и "Кротом"! Говно говном не выпачкаешь, только потолстеет...
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21.07.2020 15:24 Відповісти
Надо и второй - до пары!
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21.07.2020 14:20 Відповісти
А что там за второе чмо, лысое в очках, которое про фашистов кукарекало?
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21.07.2020 14:24 Відповісти
наверно его помощник или водитель.
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21.07.2020 14:33 Відповісти
На водителя точно не похож, водитель бы тихо в сторонке стоял, а этот перья распустил и пытался пальцы гнуть похлеще у#бка Волошина. Я сначала подумал, что тоже зажопный депутат какой-то, но во всех новостях этого персонажа почему-то проигнорили, а жаль, интересно было бы узнать, что за животное.
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21.07.2020 14:57 Відповісти
То з партії холуї кремля які себе чомусь називають СН
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21.07.2020 15:14 Відповісти
подібний на депутата шевченка з слуг.
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21.07.2020 15:15 Відповісти
Да, похоже это он и есть.
Странно, что никто о этой ватной мразине не упомянул, все же гнида не безысвестная. Если что, это именно он меньше года назад на кацапском пропагандистском шоу телемосты с Чепушилиным устраивал, да и с медведчуковских каналов не вылазит, постоянно о "соросе" и "соросятах" кудахчет по кремлевским методичкам.
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21.07.2020 15:58 Відповісти
Тю! Навіть я знаю! -Це нардеп Шевченко-проросійське чмо і зрадник.
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21.07.2020 18:39 Відповісти
ТЕБЕ ВОЛОШИН НАДО ЯЗЫК ТВОЙ ПОГАНЫЙ ЗАТКНУТЬ, ХОЛУЙ ПУТИНСКИЙ!!!!!!!!!!!!!
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21.07.2020 14:39 Відповісти
очень харизматичные парни, которые уделали зелёнкой совковую мразоту Волошина:

особенно сильное впечатление производит крупный плотный мужик, который яростно кричал Волошину: "Это тебе, подонок, за твои слова про суверенитет: я воевал за мою страну, за Украину, а ты, мразь, выступаешь за Россию..."
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22.07.2020 02:59 Відповісти
Хай вас Бог береже, хлопці. А галошьін то мєрзость і плут.
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21.07.2020 14:41 Відповісти
Глист
вылез из Жопж-стал Зе-леной гусеницей

а собственно говоря
-КАКА-я разница...
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21.07.2020 14:41 Відповісти
Надо было смолой горячей или кислотой...
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21.07.2020 14:42 Відповісти
на вас, паскудах, тавро треба випалити. Прямо на лобі - "ЗРАДНИК". Зеленки воно злякалось.
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21.07.2020 14:46 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЭТИХ СЕПАРОВ НАДО ЛОВИТЬ ПО-ТИХОМУ, БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ,РАЗ И НЕТУ!
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21.07.2020 14:50 Відповісти
Лучше бы эта зеленка волошину мозг выжгла.
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21.07.2020 14:54 Відповісти
видно до етого волошина не дошло,надо в следующий раз его на гиляку публично!
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21.07.2020 14:56 Відповісти
"Ти мені око випалив, сука! П#дар!" - нардепа ОПЗЖ Волошина, який заявляв про відсутність в Україні суверенітету, облили зеленкою - Цензор.НЕТ 3709
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21.07.2020 15:00 Відповісти
Этих тварей волошиношуфричеймедведчуков и прочих нужно концентрированной серной кислотой поливать,глядишь и толк будет.
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21.07.2020 15:01 Відповісти
Отличная работа!!))) Только вату нужно не зелёнкой поливать ,а выжигать горящим напалмом!))
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21.07.2020 15:05 Відповісти
Нічого не розумію.
Чому Волошин не задоволений?
Зеленка... антисептик ... коронавірус.....

все було правильно.
Волошин, ти в своєму розумі, взагалі?
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21.07.2020 15:11 Відповісти
Пацанам- Респект и Уважуха..!!! А, эту суку, волошина, надо уже не зелёнкой обливать.....
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21.07.2020 15:18 Відповісти
Ворогів України на гиляку!
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21.07.2020 15:26 Відповісти
Та за 100 км видно, что бородач с пацанвой проплаченные. Сейчас многие, к примеру, бизнес терки решаются при помощи активистов, митингов, толп "правдолюбов" И самое прикольное, их услугами может пользоваться любая из сторон. "Правота" зависит от цены вопроса
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21.07.2020 15:28 Відповісти
Один глаз у волошина, один у шуфрича, а в результате - два сапога пара!
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21.07.2020 15:31 Відповісти
Какой негодяй и подонок. Как можно ударить человека,которого держат за руки?
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21.07.2020 15:32 Відповісти
Волошин по факту оказался, вошь лобковая и самозванный политолог самоучка, и в придачу, подпольный коммуняка.
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21.07.2020 15:32 Відповісти
Чому Бужанський досі без зеленки? Цей пасивний підор вже наговорив на цілу ванну з зеленої рідини? Привіт мудаку зі "Слуги урода" Кабанову - типовий совкодрочер
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21.07.2020 15:33 Відповісти
Браво
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21.07.2020 15:37 Відповісти
Детский сад. Неужели в Украине нет нормального патриота который бы етой твари да и многим другим колаборантам пустил пулю в затылок? Что даст ваше обливание зеленкой?
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21.07.2020 16:01 Відповісти
точно! а вообще-то это задание спецслужб в любой воюющей стране
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21.07.2020 17:35 Відповісти
Почему мусора держат граждан Украины сзади за руки пока колаборанты их избивают?
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21.07.2020 16:03 Відповісти
Фаши́зм (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA итал. fascismo, от fascio - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%B8 союз, пучок, связка, объединение ) - обобщённое название политических движений и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F идеологий , проповедующих https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC вождизм ,, презрение к выборной демократии и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC либерализму , веру https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC в господство элит -на сегодняшний день
"Слуг олигархов" в союзе с Мертечуками
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21.07.2020 19:46 Відповісти
Глаз - мало! Сделать из него отбивную и отправить на сРашку в качестве гарнира для свинособак.
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21.07.2020 16:24 Відповісти
По мне так лучше бы Бужанско-Дубинского озеленили - две антиукраинские твари
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21.07.2020 16:50 Відповісти
Зеленка, мусорні баки..... Ну, прям як діти малі. Да перевилися справжні чоловіки, які могли просто ворогу башку знести, залишилися тільки ті хто гімном кидається...
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21.07.2020 17:07 Відповісти
Сто років тому - фільм "Чорний ворон".
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21.07.2020 21:55 Відповісти
почему не киросином и спичкой или фотки плакатов в запорожье выложить этих террористов
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21.07.2020 17:22 Відповісти
"Вони не ми, залишимось людьми!" Помните? Вот, бльодь, залишились, получите. Волошина, Лукаш, онучу...Мало?Скоро и Овоща получите.
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21.07.2020 17:30 Відповісти
Какая Украина странная страна - такие себе предатели как єта ж"па, медведчуки и тд давно в норм стране біли бы ликвидированы - будь то в Израиле или Польше.......
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21.07.2020 17:33 Відповісти
Зеленка...ніж...пістолет...похорон...Маятник розхитується...розхитується...і все ближче до тих,які радіють з ситуаціі...все ближче до всіх...
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21.07.2020 17:43 Відповісти
Можно понять реакцию даже такой гниды как Волошин.. Но вот его гнилое нутро видно из того, что он подбежал ( как та шавка блохастая) и ударила человека которого уже за обе руки держали полицейские... " герой" ****.. еще бы Киву - гоблина позвал на помощь.
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21.07.2020 17:50 Відповісти
https://prm.ua/pogrebiskiy-pro-********-zelenkoyu-nardepa-vid-opzzh-hotili-pospilkuvatisya-pro-vidsutnist-v-********-suverenitetu/ О.Погребиський про ******* зеленкою нардепа від ОПЗЖ: хотіли поспілкуватися про "відсутність" в України суверенітету

Ветеран АТО і громадський активіст Олександр Погребиський заявив про свою непричетність до ******* зеленкою народного депутата від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Олега Волошина.
Про це він повідомив в ефірі "Прямого".
"Чоловік у чорній бейсболці й масці (який облив зеленкою нардепа ОПЗЖ Олега Волошина - ред.) сидить поруч зі мною. На вдвох затримали за *********** дії, як каже поліція. Наразі ми перебуваємо у відділку. Особисто я ************ дій не вчиняв.
Дій пана у чорній масці я не побачив, лише коли підбіг Волошин і вдарив цього пана кулаком по обличчю в районі лівого ока", - сказав громадський активіст.
Погребиський також пояснив, що вони хотіли поспілкуватися з Волошиним біля Верховної Ради щодо його заяви про те, що в Україні нібито немає суверенітету, а також про "зовнішній вплив", під яким начебто перебуває країна.
"Як люди, які боронили й боронять незалежність України, ми хотіли задати питання Волошину", - сказав ветеран АТО.
Детальніше дивіться у відео за ссиллю зверху.
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21.07.2020 17:55 Відповісти
"Мама, вызывай ментов!! 2.0"
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21.07.2020 22:31 Відповісти
Тобі яйця тре вирвати з коренем, щоби не розмножувався, падлюка прокацапська...
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21.07.2020 18:09 Відповісти
Этому уроду нужно глаз на ж---у натянуть. Зелёнки мало!
Навесить ему как ШУФРИЧУ, ДЕСЯТОК ФИНГАЛОВ И кровяшку пустить. Падла пророссийская!
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21.07.2020 19:08 Відповісти
Надо было говном. И в уши нассать.
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21.07.2020 20:05 Відповісти
Неправильный заголовок!
Не облили зеленкой, а помазали больное место!
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21.07.2020 20:12 Відповісти
Цей волошин досить велике московське гівно , раз до жопоблоку потрапив . Туди кого попало не беруть.
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21.07.2020 20:49 Відповісти
Нардеп ОПЗЖ Волошин заявив про відсутність в України суверенітету, п'ять фракцій вимагають оцінку його слів правоохоронцями

Перед вступом на посаду народні депутати України складають перед Верховною Радою України таку присягу:«Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників.»
Присягу зачитує найстарший за віком народний депутат України перед відкриттям першої сесії новообраної Верховної Ради України, після чого депутати скріплюють присягу своїми підписами під її текстом.
Відмова скласти присягу має наслідком втрату депутатського мандата.
Повноваження народних депутатів України починаються з моменту складення присяги.вопрос депутат какой страны по иго заяве ИМ к врачу раздвоением личности
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21.07.2020 22:27 Відповісти
https://prm.ua/pogrebiskiy-buv-lishe-svidkom-togo-yak-nardep-vid-opzzh-voloshin-vdariv-gromadyanina-advokat/ "Ветеран АТО, громадський активіст Олександр Погребиський був лише свідком того, як нардеп від ОПЗЖ Олег Волошин вдарив пересічного громадянина" - заявила в ефірі "Прямого" адвокат затриманого Олександра Погребиського Євгенія Тонконожко .
"Я адвокат затриманого Олександра Погребиського. Взагалі мій клієнт не має ніякого відношення до тих подій, які на сьогоднішній день обговорюються в студії. Він фактично був свідком, як народний депутат України вдарив пересічного громадянина. При цьому висловлювався в його адресу нецензурною лайкою. І саме з метою допомогти з'ясувати, залишити свої анкетні дані, щоб бути викликаним і допитаним в якості свідка, він підійшов в цю гущу подій. Однак поліція, не розібравшись в ситуації, не з'ясувавши події, затримала його і доставила в Печерське управління Національної поліції в місті Києві", - сказала адвокат.
"Щодо стану мого підзахисного, то, звісно, він шокований. Щодо фізичних якихось ушкоджень - ні, в нього немає тілесних ушкоджень, нічого. Однак він шокований тим безпідставним затриманням, коли він навпаки намагався допомогти. Однак фактично був позбавлений свободи, був затриманий. І на сьогоднішній день він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.
Щодо інформації, яка у нас мається, то другий затриманий звернувся з заявою про скоєння кримінального правопорушення народним депутатом України, а саме - це нанесення легких тілесних ушкоджень. На протязі 24 годин ці відомості повинні бути внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань, повинна бути призначена і проведена судово-медична експертиза, і проведено обслідування затриманого", - зазначила Тонконожко.
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21.07.2020 23:04 Відповісти
Жаль не вбили тварюку з сракоблоку. Це скот, біомаса.
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22.07.2020 04:49 Відповісти
Отут въ*бут по полной! Сядут как за измену Родине.
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22.07.2020 08:15 Відповісти
"Ти мені око випалив, сука! П#дар!" - нардепа ОПЗЖ Волошина, який заявляв про відсутність в Україні суверенітету, облили зеленкою - Цензор.НЕТ 9578
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22.07.2020 09:47 Відповісти
Скільки москаль ще повинен перебити українців щоб вони зрозуміли, що потрібно розмовляти українською?
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22.07.2020 12:13 Відповісти
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