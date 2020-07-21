"Ти мені око випалив, сука! П#дар!" - нардепа ОПЗЖ Волошина, який заявляв про відсутність в Україні суверенітету, облили зеленкою. ВIДЕО

Депутата фракції "Опозиційна платформа - За життя" Олега Волошина облили зеленкою під Верховною Радою. Увага! Ненормативна лексика!

Про це пише "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Судячи з відео, нардеп скористався моментом, коли поліцейські міцно тримали руки одного з нападників, і вдарив одного з них в обличчя.

Відео Pavlovsky News

"Після п'ятничної заяви депутата ОПЗЖ Олега Волошина про "відсутність суверенітету" в Україні, його ось так сьогодні зустріли під Верховною Радою України. Олександру Кабанову зі "Слуги народу", який невдало проходив поруч, також дісталося", - зазначила журналістка видання.







У коментарі "Радіо Свобода" Волошин сказав, що людина, яка облила його зеленкою, аргументував це заявами народного депутата про суверенітет України.

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