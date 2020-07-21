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Новини Фото Захоплення заручників у Луцьку
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Захоплення заручників у Луцьку: відкрито кримінальне провадження, терористові загрожує до 15 років в'язниці. ФОТО

Прокуратура Волинської області здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом захоплення заручників, поєднаного з погрозою знищення людей (ч.2 ст. 147 КК України), скоєного сьогодні в Луцьку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За попередніми даними, громадянин захопив рейсовий автобус приміського сполучення з пасажирами, який зараз перебуває на Театральному майдані в обласному центрі Волині.

"Чоловік повідомив, що автобус замінований, у нього при собі автоматична зброя та велика кількість вибухівки. Окрім того, за його словами, ще один вибуховий пристрій є в іншому місці та може бути приведений в дію дистанційно.

Свої вимоги він висунув у соціальних мережах", - йдеться в повідомленні.

Захоплення заручників у Луцьку: відкрито кримінальне провадження, терористові загрожує до 15 років вязниці 01

У відомстві зазначили, що з автобуса пролунало декілька пострілів, пошкоджено два вікна. Відомостей про постраждалих наразі немає.

Групу процесуальних керівників у провадженні очолює прокурор Волинської області.

Також читайте: "Знайди Цензор.НЕТ. Постарайся з цим каналом зв'язати, щоб ми передали вимоги", - одна з жінок у захопленому автобусі зателефонувала синові. АУДІО

Зазначимо, що санкція статті (ч.2 ст. 147 КК України) передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

Захоплення заручників у Луцьку: відкрито кримінальне провадження, терористові загрожує до 15 років вязниці 02

Також читайте: Луцького терориста звати Максим Кривош, - ЗМІ

Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".

Захоплення заручників у Луцьку: відкрито кримінальне провадження, терористові загрожує до 15 років вязниці 03
Фото: сайт Офісу Генпрокурора

Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.

Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".

Журналісту Юрію Бутусову телефонував "Максим Плохой", який захопив автобус з людьми в Луцьку. Каже, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.

Автор: 

заручник (823) Луцьк (419) Офіс Генпрокурора (3268)


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Топ коментарі
+13
Угрожать террористу, когда у него в руках заложники - ГЕНИАЛЬНО!
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21.07.2020 13:38
+7
Лучше пуля снайпера
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21.07.2020 13:37
+6
какой тюрьмы? он в дурке лечился!!!! *********....................
Захват заложников в Луцке: открыто уголовное производство, террористу грозит до 15 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 5426
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21.07.2020 13:39
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Лучше пуля снайпера
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21.07.2020 13:37 Відповісти
уроженець росії...ше один сашко білий для авакова..чим почав кар,єру тим і завершить
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21.07.2020 13:45 Відповісти
вы его сначала поймайте арестуйте.... а то если бабахнет автобусс то арестовывать будет уже народ Украины всю ту погань что властью у нас назвалась самозванцы обрезанные...
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21.07.2020 13:47 Відповісти
в теорії, він не підсудний: Также из официальных источников стало известно, что Максим Кривош принудительно лечился в психиатрической больнице", - говорится в заметке.Источник: https://censor.net/n3209292
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21.07.2020 14:00 Відповісти
Це гнила постановка Авакова щоб відвернути увагу народу України від смерті українського військового на фронті, який поранений пролежав 4 доби без допомоги і помер, в той час як Зеленський заявив що особисто займеться його порятунком!
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21.07.2020 16:29 Відповісти
Ты не много берешь на себя кацарылый говорить за народ Украины? За свой поребрик побеспокойся лучше.
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21.07.2020 14:02 Відповісти
пуля говоришь. Террорист подстраховался и сообщил о взрывчатке, заложенной в людном месте. Грохнешь террориста и со временем долбанет.
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21.07.2020 13:52 Відповісти
Террористы вообще много разговаривают и привлекают к себе внимание, это их фишка. Нам для чего тысячи правоохранителей? Проституток и мелких наркобарыг гонять? Антитеррор - это вообще сложно, затратно и без потерь не будет, к сожалению
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21.07.2020 13:56 Відповісти
а у Максима есть винтовка ? если пару бандитов в форме положит, то какая разница из чего ?
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21.07.2020 14:02 Відповісти
Угрожать террористу, когда у него в руках заложники - ГЕНИАЛЬНО!
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21.07.2020 13:38 Відповісти
это раз..
а во вторых очевидно что это Чел просто психический больной и наблюдался и лежал в псих.больнице и сейчас по видео видно что он псих на срыве....
Террорист! - у прокуроров крыша течет больше чем у этого бедолаги...
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21.07.2020 13:42 Відповісти
та на каком срыве? вон, кто-то уже и телефонный разговор записал и выложил (прямо студийная запись). все спокойные, шо удавы - и "псих", и "заложники".
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21.07.2020 13:47 Відповісти
Дедушка ты с какого года? Сейчас в любом телефоне есть функция "записать звонок", а что должно быть на записи? Крики и оры? Или сын должен был сказать как в голивудских фильмах "Если хоть пальцем ее тронишь..."
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21.07.2020 13:52 Відповісти
дааа?! внучек, какая-никакая, а ситуация стрессовая должна быть. и записывать, а потом ещё и в сеть выкладывать разговор - как-то не вписывается в ситуацию.
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21.07.2020 13:59 Відповісти
это тупо мусорской цирк, видимо зеленский таки решил кацапам воду дать, вот мусора и начали бомбы взрывать по городам
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21.07.2020 14:03 Відповісти
Разблокировать телефон и нажать кнопку "записать разговор" на этом все действия заканчиваются. Выложить в сеть как раз было требования террориста, в подвале сайта есть ссылки на соц.сети и контакты
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21.07.2020 14:04 Відповісти
Фахівці!
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21.07.2020 14:34 Відповісти
А ведь нужен один человек, профессионал, но у нас в МВД 300000 чел с бараном во главе, да и в стране тоже самое.
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21.07.2020 13:39 Відповісти
Я чекала на такий пост.Моя версія.Є такий наливайченко тіпа спєц по терористам.Це ,часом,не його кадр тероризує в Луцьку?Може каламойскій йому обіцяв посаду голови СБУ?Тим більше,що смотрящий за Волинью палиця (каламойского).Ось "нужнік"-нужний нагадав про себе.
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21.07.2020 14:05 Відповісти
Не знаю при чем тут Наливайченко и Коломойский. Там нужен спец в звании лейтенанта, который сможет залепить этому дятлу пулю между глаз, и все...
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21.07.2020 14:10 Відповісти
Тут для спєца головне процес,щоб про нього згадали.А лейтенант за дужками.само собом.
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21.07.2020 14:14 Відповісти
какой тюрьмы? он в дурке лечился!!!! *********....................
Захват заложников в Луцке: открыто уголовное производство, террористу грозит до 15 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 5426
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21.07.2020 13:39 Відповісти
Вообще-то он не только лечился, но и сидел. Написано же "психически нездоровый уголовник".
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21.07.2020 14:09 Відповісти
та да... признаете неподсудным психом и ничего там грозить не будет (если конечно без жертв)...
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21.07.2020 13:40 Відповісти
Сейчас вертолеты дозаправят, и понеслась
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21.07.2020 13:42 Відповісти
Хотелось бы узнать, что думает Супрун по этому поводу?
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21.07.2020 13:46 Відповісти
СУПРУН ПОД СУД И В ТЮРЬМУ !!!!!!!!!!!!!
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21.07.2020 13:47 Відповісти
два зебила заблудилось?
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21.07.2020 13:49 Відповісти
где заблудилось?
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21.07.2020 13:55 Відповісти
а! так это она мозги тебе ампутировала?
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21.07.2020 13:49 Відповісти
ты своё ампутированное "хозяйство" хранишь в холодильнике или его съели мыши на свалке?
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21.07.2020 13:54 Відповісти
всё ясно. хронический недотрах.
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21.07.2020 14:01 Відповісти
Мне тоже ОЧЕНЬ интересны мысли Доктора Смерть!
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21.07.2020 14:10 Відповісти
АВАКОВА В АВТОБУС НА ПЕРЕГОВОРЫ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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21.07.2020 13:46 Відповісти
В Крыму никогда не было террактов. Пришла Россия - пришел Керченский Стрелок. У нас никогда не было террактов - пришел Зеленеский, появился Максим Плохой. Думайте сами.
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21.07.2020 13:46 Відповісти
При Порошенко автобус під Волновахою і Маріуполь обстрілювали з градів.
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21.07.2020 13:53 Відповісти
Это война, а не теракт. Цель теракта запугать мирное население. Чтобы оно сидело под шконарем.
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21.07.2020 13:55 Відповісти
это спецоперация аваковских наёмников
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21.07.2020 14:00 Відповісти
Я понимаю, что немного не в тему, но интересный факт, в Луцке есть одна интересная метаморфоза, террорист захватил людей перед зданием театра имени Тараса Шевченко, но как вы видите, перед театром стоит памятник Лесе Украинке, а буквально через 500 метров находится центральный корпус ВНУ имени Леси Украины, перед которым стоит памятник Тарасу Шевченко.
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21.07.2020 13:47 Відповісти
Гадаєте тому у понаєхавшого криша поїхала?)
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21.07.2020 13:50 Відповісти
та у нас щас по всей стране сплошной дурдом.
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21.07.2020 13:51 Відповісти
Мобильную связь он сам попросил не глушить? ну, шоб взорвать вторую бомбу то
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21.07.2020 13:53 Відповісти
Ой как много. Покажите страну где еще такой срок. И написано "до", а почему не пишут от скольки
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21.07.2020 13:54 Відповісти
90% что это спецоперация ФСБ. Типа показать вот вы называете наш "Лугандон" террористами, а ваше руководство тоже террористы.
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21.07.2020 13:59 Відповісти
аваковские мусора устроили провокацию,
мусорским тварям хочется больше прав
откуда мусора могли про соцсети раньше имени "террориста" узнать ?
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21.07.2020 13:59 Відповісти
Офигеть, да ты аналитик от природы.
Расходимся, дело раскрыто.
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21.07.2020 14:04 Відповісти
кто ему оружие кроме аваковских мог дать ?
или вы у мусоров подрабатываете ?
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21.07.2020 14:12 Відповісти
А нафига это сейчас сообщать? Чтобы он прочёл и "живым не сдался"? Вы для начала упакуйте того, кого "сажать на 15 лет" собрались!
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21.07.2020 14:08 Відповісти
 
 