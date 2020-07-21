Захоплення заручників у Луцьку: відкрито кримінальне провадження, терористові загрожує до 15 років в'язниці. ФОТО
Прокуратура Волинської області здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом захоплення заручників, поєднаного з погрозою знищення людей (ч.2 ст. 147 КК України), скоєного сьогодні в Луцьку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
За попередніми даними, громадянин захопив рейсовий автобус приміського сполучення з пасажирами, який зараз перебуває на Театральному майдані в обласному центрі Волині.
"Чоловік повідомив, що автобус замінований, у нього при собі автоматична зброя та велика кількість вибухівки. Окрім того, за його словами, ще один вибуховий пристрій є в іншому місці та може бути приведений в дію дистанційно.
Свої вимоги він висунув у соціальних мережах", - йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що з автобуса пролунало декілька пострілів, пошкоджено два вікна. Відомостей про постраждалих наразі немає.
Групу процесуальних керівників у провадженні очолює прокурор Волинської області.
Зазначимо, що санкція статті (ч.2 ст. 147 КК України) передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.
Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".
Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.
Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".
Журналісту Юрію Бутусову телефонував "Максим Плохой", який захопив автобус з людьми в Луцьку. Каже, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.
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а во вторых очевидно что это Чел просто психический больной и наблюдался и лежал в псих.больнице и сейчас по видео видно что он псих на срыве....
Террорист! - у прокуроров крыша течет больше чем у этого бедолаги...
мусорским тварям хочется больше прав
откуда мусора могли про соцсети раньше имени "террориста" узнать ?
Расходимся, дело раскрыто.
или вы у мусоров подрабатываете ?