Захоплення заручників у Луцьку: відкрито кримінальне провадження, терористові загрожує до 15 років в'язниці. ФОТО

Прокуратура Волинської області здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом захоплення заручників, поєднаного з погрозою знищення людей (ч.2 ст. 147 КК України), скоєного сьогодні в Луцьку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За попередніми даними, громадянин захопив рейсовий автобус приміського сполучення з пасажирами, який зараз перебуває на Театральному майдані в обласному центрі Волині.

"Чоловік повідомив, що автобус замінований, у нього при собі автоматична зброя та велика кількість вибухівки. Окрім того, за його словами, ще один вибуховий пристрій є в іншому місці та може бути приведений в дію дистанційно.



Свої вимоги він висунув у соціальних мережах", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що з автобуса пролунало декілька пострілів, пошкоджено два вікна. Відомостей про постраждалих наразі немає.



Групу процесуальних керівників у провадженні очолює прокурор Волинської області.

Також читайте: "Знайди Цензор.НЕТ. Постарайся з цим каналом зв'язати, щоб ми передали вимоги", - одна з жінок у захопленому автобусі зателефонувала синові. АУДІО

Зазначимо, що санкція статті (ч.2 ст. 147 КК України) передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

Також читайте: Луцького терориста звати Максим Кривош, - ЗМІ

Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".



Фото: сайт Офісу Генпрокурора

Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.

Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".

Журналісту Юрію Бутусову телефонував "Максим Плохой", який захопив автобус з людьми в Луцьку. Каже, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.