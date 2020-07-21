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Новини Фото Захоплення заручників у Луцьку
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Захоплення заручників у Луцьку: У центр міста прибув БТР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У центр Луцька, де зараз стоїть автобус із заручниками, яких утримує озброєний чоловік, прибув БТР.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Під прицілом".

У центрі міста перекрито рух.

Автобус "Берестечко-Краснилівка" стоїть посеред Театральної площі з розбитими вікнами. Усередині перебувають люди.

Також читайте: Захоплення автобуса в Луцьку: Мешканців прилеглих будинків евакуювали через загрозу стрілянини по вікнах

Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".

Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.

Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".

Журналісту Юрію Бутусову телефонував "Максим Плохой", який захопив автобус з людьми в Луцьку. Каже, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий і перебував на психіатричному лікуванні.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про захоплення автобуса в Луцьку: Ситуація під контролем, ідуть переговори з терористом

Захоплення заручників у Луцьку: У центр міста прибув БТР 01
Захоплення заручників у Луцьку: У центр міста прибув БТР 02
Захоплення заручників у Луцьку: У центр міста прибув БТР 03
Захоплення заручників у Луцьку: У центр міста прибув БТР 04
Захоплення заручників у Луцьку: У центр міста прибув БТР 05

Автор: 

захоплення (220) Луцьк (419) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514)


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Топ коментарі
+30
Захват заложников в Луцке: В центр города прибыл БТР - Цензор.НЕТ 6926
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21.07.2020 15:46
+22
Захват заложников в Луцке: В центр города прибыл БТР - Цензор.НЕТ 8600
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21.07.2020 15:51
+19
ТЫБИЛЫ!
Они что, собираются заложников БТРом давить?!!
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21.07.2020 15:46
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Сторінка 2 з 2
Головне, як оперативно! І що цікаву, відразу видно, що це не простий піхотний БТР, а спеціальний, підрозділу протидії терору!
Який же піз.дец довкола. Що ми набудували за 30 років? Де спецпідрозділ СБУ "Т"? ах так, це ж славне місто "Волинь" "Луцької області"... вони мабуть зайняті, бурштин кришують?
А де хвалені мусарські гелікоптери?
Патрульні поліцейські, військовий старезний БТР і клоун, що з екрану розповідає, як він усе контролює...
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21.07.2020 16:03 Відповісти
Съемочная группа Г+Г небось еще до начала событий с 6 утра на месте дежурит.
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21.07.2020 16:05 Відповісти
Цікаво, а що БТР там буде робити? по автобусу стріляти?
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21.07.2020 16:04 Відповісти
Необходимый антураж.

Всмони чувака с карабином на мосту метро в Киеве - БТР, дроны, собаки, лично Аваков, селфи, эффектные съемки...
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21.07.2020 16:08 Відповісти
Угу, добре що ви нагадали... Дуже показово.
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21.07.2020 16:09 Відповісти
Заблы чучка - там еще и Кличко приезжал.
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21.07.2020 16:13 Відповісти
Еще и катера внизу
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21.07.2020 16:18 Відповісти
Жаль нет у нас авианосцев и подводных лодок...
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21.07.2020 16:56 Відповісти
Захоплення заручників у Луцьку: У центр міста прибув БТР - Цензор.НЕТ 6118
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21.07.2020 16:06 Відповісти
а цель и назначения бтр, декорация для кино?
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21.07.2020 16:06 Відповісти
Чем, чем? БТРом блокировать автобус лучше, чем "Приусом" или вашим диваном. Не волноВАЙтесь, снайпера уже сидят и выглядывают "тело" в прицелы, переговорЧики переговариваются... всё идет по годами отработанной схеме. Вам что, схему расположения огневых точек публиковать он-лайн... Нам остаётся только молиться за счастливый финал этой истории, а не "каркать" под руку.
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21.07.2020 16:09 Відповісти
Измельчали наши политики. Да ситуацию с псевдо террористом можно было ТАК обставить, что мама не горюй!
Например:
1) Тимошенко выступает по ТВ и предлагает себя в качестве заложницы в обмен на беременную заложницу и детей в автобусе!!! (+10% на выборах Бюту)
2) Зеленский сам отправляется на переговоры с террористом и всех спасает (+30% на выборах Слугам Народа)
3) Аваков лично идет в автобус и скручивает руки террористу и всех спасает (Аваков народный герой и несменяемый министр МВД лет на 10)
4) Порошенко заявляет что заплатит семье терориста миллион долларов если он сдастся! (+10% Порошенко на выборах)
... список можете продолжить сами...
Медведчука и Рабиновича не предлагать
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21.07.2020 16:14 Відповісти
Напомни хоть какие-то примеры, когда топ-политики предлагали себя террористам.
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21.07.2020 16:16 Відповісти
Снайперы там не сработают. Наверняка он рассадил всех заложников возле окон. Та что его снайпера не словят.
Есть несколько вариантов: или его требования будут выполнять, и он сдастся, тянуть время, и готовить штурм.
БТР - значит будет медленный штурм. Взяли бы вертолет и высадили десант на крышу - это было бы более эффективно.
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21.07.2020 16:29 Відповісти
Раз САМ взяв "під контроль"--жди біди.
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21.07.2020 16:29 Відповісти
МВД+СБУ наплодили кучу спецслужб и подразделений, а с одним луцким террористом не могут справиться. Игрун писюном на пианино после этого также будет рассказывать о том, что собаков самый лучший.
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21.07.2020 16:36 Відповісти
вот если бы командовал операцией https://censor.net/user/395786,он бы показал как надо! так https://censor.net/user/395786?
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21.07.2020 16:54 Відповісти
Еще один зеленый свидетель засветился. Ты наверное из кристально чистого МВД или неподкупного СБУ и безусловно ждешь медальку от четырежды откосившего. Тебя ждут большие свершения в погоне за своей зе-морковкой!
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21.07.2020 17:10 Відповісти
не угадал,просто ты выглядишь жалюгидно,сидя на диване,ковыряя в носу критикуешь наших силовиков,которые уже не один раз выходили с честью из таких ситуаций
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21.07.2020 17:14 Відповісти
Не смеши мои тапочки. Вот небольшой список событий где твои силовики не один раз "вышли с честью": Кагарлык, 2020 г., пытали и изнасиловали девушку в отделении полиции, Врадиевка, 2013 г. группа страж порядка изнасиловали и попытались убить женщину, Кривое Озеро, 2016 г. - полицейские жестоко убили местного жителя и пытались все замять, Переяслав, 2019 г., стреляя по банкам, пьяные блюстители убили 5-летнего мальчика. Почти все случаи при нынешнем руководстве МВД. Дальше продолжать, мусорок?
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21.07.2020 17:35 Відповісти
Вот еще, КОРД опять подстрелил своего:
https://www.youtube.com/watch?v=NH44vZ5ggT8
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21.07.2020 18:58 Відповісти
А где дармоеды с корда или они только алкашей заламывают?
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21.07.2020 16:46 Відповісти
посм. сразу выше ролик - не надо КОРД, перестреляют себя, традиционно.
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21.07.2020 18:59 Відповісти
а почему бтр не брендированный
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21.07.2020 16:49 Відповісти
Аваков - талановитий сценарист. В Голівуді йому б ціни не було. Тільки треба все поновій перезаписати. Не природньо якось виглядає. Треба більше стурбованості на обличчах. Терорист озброєний, як не як!
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21.07.2020 16:53 Відповісти
Ех, чому ти не в тому автобусі....
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21.07.2020 18:11 Відповісти
тут не БТР тут танк нужен...сначала производится выстрел покалиберным по автобусу в примерной место расположения террориста...если террорист не сдается тогда производится выстрел осколочнофугасным...
Как вариант можно вплотную приблизится к автобусу и произвести несколько холостых выстрелов внутрь салона...напугать таким образом террориста...
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21.07.2020 18:17 Відповісти
Они бы ещё туда РСЗО стянули....дебилы аваковские
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21.07.2020 20:14 Відповісти
А где же хваленные спецподразделения МВД, НАБУ, СБУ и других страшных букв? Где Корды-Шморды? Где эти парни в дорогущем обмундировании купленном на деньги налогоплательщиков? Или они только под Верховной Зрадой могут защищать толстые жопы Геращенко и других Слуг Народа от возмущенного народа?
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21.07.2020 21:11 Відповісти
Чекають поки засне?
Розумна тактика
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21.07.2020 22:18 Відповісти
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