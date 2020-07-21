Захоплення заручників у Луцьку: У центр міста прибув БТР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У центр Луцька, де зараз стоїть автобус із заручниками, яких утримує озброєний чоловік, прибув БТР.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Під прицілом".
У центрі міста перекрито рух.
Автобус "Берестечко-Краснилівка" стоїть посеред Театральної площі з розбитими вікнами. Усередині перебувають люди.
Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.
Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".
Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.
Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".
Журналісту Юрію Бутусову телефонував "Максим Плохой", який захопив автобус з людьми в Луцьку. Каже, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.
У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий і перебував на психіатричному лікуванні.
Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.
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Який же піз.дец довкола. Що ми набудували за 30 років? Де спецпідрозділ СБУ "Т"? ах так, це ж славне місто "Волинь" "Луцької області"... вони мабуть зайняті, бурштин кришують?
А де хвалені мусарські гелікоптери?
Патрульні поліцейські, військовий старезний БТР і клоун, що з екрану розповідає, як він усе контролює...
Всмони чувака с карабином на мосту метро в Киеве - БТР, дроны, собаки, лично Аваков, селфи, эффектные съемки...
Например:
1) Тимошенко выступает по ТВ и предлагает себя в качестве заложницы в обмен на беременную заложницу и детей в автобусе!!! (+10% на выборах Бюту)
2) Зеленский сам отправляется на переговоры с террористом и всех спасает (+30% на выборах Слугам Народа)
3) Аваков лично идет в автобус и скручивает руки террористу и всех спасает (Аваков народный герой и несменяемый министр МВД лет на 10)
4) Порошенко заявляет что заплатит семье терориста миллион долларов если он сдастся! (+10% Порошенко на выборах)
... список можете продолжить сами...
Медведчука и Рабиновича не предлагать
Есть несколько вариантов: или его требования будут выполнять, и он сдастся, тянуть время, и готовить штурм.
БТР - значит будет медленный штурм. Взяли бы вертолет и высадили десант на крышу - это было бы более эффективно.
https://www.youtube.com/watch?v=NH44vZ5ggT8
Как вариант можно вплотную приблизится к автобусу и произвести несколько холостых выстрелов внутрь салона...напугать таким образом террориста...
Розумна тактика