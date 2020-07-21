У Києві пройшов ураган зі зливою: повалено дерева, затоплено вулиці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У вівторок у Києві пройшла сильна злива з градом, внаслідок чого в різних частинах міста попадали дерева.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Київ Оперативний".
На вулиці Польовій, 24Д дерево вирвало з коренем і воно впало на машину. На щастя, ніхто не постраждав.
На вулиці Лаврській (спуск до бульвару Дружби Народів) також впало дерево. Ніхто не травмувався.
Затоплено вулицю Борщагівську.
Топ коментарі
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Суд вирішить долю історика Юрія Дмитрієва у сфабрикованій справі. «Меморіал» визнав 64-річного історика політв'язнем. Йому загрожує до 20 років тюрми.
Юрія Дмитрієва переслідують за дослідження сталінських репресій та збереження історичної пам'яті. Він багато років шукав розстрільні поховання та укладав списки тисяч убитих людей. Саме завдяки йому світ дізнався про те, як загинули Лесь Курбас, Микола Куліш, Микола Зеров, Валер'ян Підмогильний та інші українські генії.
Це судилище відбувається на тлі спроб сфальшувати історію Сандармоху та представити похованих там жертв розстрілів НКВД жертвами Другої світової війни.
Я дякую історику Юрію Дмитрієву, який захищав моє право на пам'ять про тисячі вбитих у роки Великого терору.
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https://twitter.com/S_Andrushko/status/1285574335504277505 19 хв
Біля офіса президента розкололося навпіл дерево, пошкоджені авто.