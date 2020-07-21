У Києві пройшов ураган зі зливою: повалено дерева, затоплено вулиці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У вівторок у Києві пройшла сильна злива з градом, внаслідок чого в різних частинах міста попадали дерева.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Київ Оперативний".

На вулиці Польовій, 24Д дерево вирвало з коренем і воно впало на машину. На щастя, ніхто не постраждав.





На вулиці Лаврській (спуск до бульвару Дружби Народів) також впало дерево. Ніхто не травмувався.

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Затоплено вулицю Борщагівську.