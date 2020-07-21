Близько 100 нацгвардійців і техніка беруть участь у спецоперації зі звільнення заручників у Луцьку. ФОТО
Штурмові групи спецпідрозділу "Омега" і військовослужбовці патрульних підрозділів місцевої військової частини беруть участь у спецоперації зі звільнення заручників у Луцьку.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Національної гвардії.
"У Луцьку, де чоловік захопив рейсовий автобус "Берестечко — Краснилівка" з пасажирами, близько сотні військовослужбовців та спецтехніка Національної гвардії України беруть участь у спецоперації зі звільненню заручників", - сказано в повідомленні.
"Задля безпеки громадян гвардійці оточили територію та здійснюють заходи щодо попередження можливих деструктивних дій, спрямованих на погіршення ситуації. Рух транспорту та людей центром міста повністю перекрито", - додали в Нацгвардії.
Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.
Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".
Терорист стверджує, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".
Він також телефонував головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову, і сказав, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.
У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.
Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.
На місце події з Дубна, де проживає сім'я терориста, їде його дружина.
Час від часу терорист намагається збити пострілами або гранатою літаючий над автобусом поліцейський коптер.
Терорист не дає передати заручникам воду і їжу і не випускає їх у туалет.
За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, переговори з терористом тривають, і силовики роблять все, щоб вирішити ситуацію мирно.
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Не вірте ви у всі ці постанови! Нема там правди не на ...., ну ладно. Хоча, як вам буде до столу))
Але пан(пані) зовсім не має почуття гумору. Це хімічна проблема, чи психологічна?
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Американські сенатори внесли резолюцію, що блокує повернення Росії у Велику Сімку.
В її тексті варто чітко записати, що розмови про це навіть не мають вестися до повернення нам Криму та Донбасу.
"А те люди, которые возмущаются, что войну за 6 лет не "закончили", не спрашивают сейчас, почему за 6 часов одного шизика из автобуса не вытравили? И нет, это не манипуляция. Просто сейчас они почему-то говорят, что это сложная задача, а вот войну им надо было "закончить" к обеду."
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Что то я размечтался.