Близько 100 нацгвардійців і техніка беруть участь у спецоперації зі звільнення заручників у Луцьку. ФОТО

Штурмові групи спецпідрозділу "Омега" і військовослужбовці патрульних підрозділів місцевої військової частини беруть участь у спецоперації зі звільнення заручників у Луцьку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Національної гвардії.

"У Луцьку, де чоловік захопив рейсовий автобус "Берестечко — Краснилівка" з пасажирами, близько сотні військовослужбовців та спецтехніка Національної гвардії України беруть участь у спецоперації зі звільненню заручників", - сказано в повідомленні.

"Задля безпеки громадян гвардійці оточили територію та здійснюють заходи щодо попередження можливих деструктивних дій, спрямованих на погіршення ситуації. Рух транспорту та людей центром міста повністю перекрито", - додали в Нацгвардії.







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Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".

Терорист стверджує, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".

Він також телефонував головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову, і сказав, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

На місце події з Дубна, де проживає сім'я терориста, їде його дружина.

Час від часу терорист намагається збити пострілами або гранатою літаючий над автобусом поліцейський коптер.

Терорист не дає передати заручникам воду і їжу і не випускає їх у туалет.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, переговори з терористом тривають, і силовики роблять все, щоб вирішити ситуацію мирно.