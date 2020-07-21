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Новини Фото Захоплення заручників у Луцьку
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Близько 100 нацгвардійців і техніка беруть участь у спецоперації зі звільнення заручників у Луцьку. ФОТО

Штурмові групи спецпідрозділу "Омега" і військовослужбовці патрульних підрозділів місцевої військової частини беруть участь у спецоперації зі звільнення заручників у Луцьку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Національної гвардії.

"У Луцьку, де чоловік захопив рейсовий автобус "Берестечко — Краснилівка" з пасажирами, близько сотні військовослужбовців та спецтехніка Національної гвардії України беруть участь у спецоперації зі звільненню заручників", - сказано в повідомленні.

"Задля безпеки громадян гвардійці оточили територію та здійснюють заходи щодо попередження можливих деструктивних дій, спрямованих на погіршення ситуації. Рух транспорту та людей центром міста повністю перекрито", - додали в Нацгвардії.

Близько 100 нацгвардійців і техніка беруть участь у спецоперації зі звільнення заручників у Луцьку 01
Близько 100 нацгвардійців і техніка беруть участь у спецоперації зі звільнення заручників у Луцьку 02
Близько 100 нацгвардійців і техніка беруть участь у спецоперації зі звільнення заручників у Луцьку 03

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Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".

Терорист стверджує, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".

Він також телефонував головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову, і сказав, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

На місце події з Дубна, де проживає сім'я терориста, їде його дружина.

Час від часу терорист намагається збити пострілами або гранатою літаючий над автобусом поліцейський коптер.

Терорист не дає передати заручникам воду і їжу і не випускає їх у туалет.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, переговори з терористом тривають, і силовики роблять все, щоб вирішити ситуацію мирно.

Автор: 

заручник (823) Луцьк (419) тероризм (2867) Національна гвардія (1562)


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Топ коментарі
+19
ОТВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ ОТ ЖОПЫ В КОТОРУЮ ПОГРУЗИЛИ УКРАИНУ ЗЕЛЯ И Ко. НАСЛАЖДАЙТЕСЬ.
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21.07.2020 18:20
+17
Сабаков закінчуй цю виставу, зеленувате лайно тебе не буде прибирати. Тебе знесе народ разом зішмарклею.
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21.07.2020 18:19
+15
Около 100 нацгвардейцев и техника участвуют в спецоперации по освобождению заложников в Луцке - Цензор.НЕТ 7169
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21.07.2020 18:28
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...завязывай с этим делом, чувак Хотя бы перед тем, как заходить на Цензор
Близько 100 нацгвардійців і техніка беруть участь у спецоперації зі звільнення заручників у Луцьку - Цензор.НЕТ 8677
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21.07.2020 19:01 Відповісти
Пан дуже серьозний, впав на розумняк. Передоз?
____________________
Не вірте ви у всі ці постанови! Нема там правди не на ...., ну ладно. Хоча, як вам буде до столу))
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21.07.2020 19:17 Відповісти
...знатный у тебя приход, вася... Дилер тот же, что и у криворожского чмыря?
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21.07.2020 19:23 Відповісти
Не знаю, як звертатись, пан, чи пані, але я не вживаю наркотиків. Принципово. Хоч знаю їх дію.
Але пан(пані) зовсім не має почуття гумору. Це хімічна проблема, чи психологічна?
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21.07.2020 19:28 Відповісти
В мережі пишуть, що луцький терорист отримав громадянство у 1999 році, колишній громадянин РФ. Оце і є "прівєєт" кадиркіна нашому Зе?
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21.07.2020 18:56 Відповісти
А ничего, что его отцу и партнерам выдали Авторское свидетельство в Луцке еще в 1989 году?
Близько 100 нацгвардійців і техніка беруть участь у спецоперації зі звільнення заручників у Луцьку - Цензор.НЕТ 578
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21.07.2020 19:15 Відповісти
Нічого, ми от до майдану жили і не знали скільки падлюки серед нас
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21.07.2020 19:24 Відповісти
Вони навіть серед депутатів є, пташенята пуйла. Хто Селігер відвідував, хто з сепарнею на Донбасі якшався. Всі таки білі і пухнасті
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21.07.2020 19:26 Відповісти
а чи не з цього приводу в нас фєєрвєрк?..

https://twitter.com/PavloKlimkin

https://twitter.com/PavloKlimkin Pavlo Klimkin https://twitter.com/PavloKlimkin @PavloKlimkin https://twitter.com/PavloKlimkin/status/1285505230952714246 6 ч

Американські сенатори внесли резолюцію, що блокує повернення Росії у Велику Сімку.
В її тексті варто чітко записати, що розмови про це навіть не мають вестися до повернення нам Криму та Донбасу.
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21.07.2020 19:01 Відповісти
100 бездельников и один генерал!! Вы, что делаете??!! Давно надо было грохнуть этого козла -россиянина!! Как это делается В США!! Что снайперов у авакова нет??!! или мужества??
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21.07.2020 19:14 Відповісти
Ви з глузду з'їхали? Це - головний герой. Ще 13 серій!
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21.07.2020 19:20 Відповісти
А если взрыватель срабатывает от размыкания контактов? Одним выстрелом уничтожается террорист, и все заложники...
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21.07.2020 19:30 Відповісти
Если он есть. Вполне вероятно, что там муляж, в итоге статья не теракта, а хулиганки и пиар уроду на всю страну
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21.07.2020 20:02 Відповісти
не хватает только танка и пулемета максим для понта
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21.07.2020 19:21 Відповісти
Йо-о-о-о-п...
"А те люди, которые возмущаются, что войну за 6 лет не "закончили", не спрашивают сейчас, почему за 6 часов одного шизика из автобуса не вытравили? И нет, это не манипуляция. Просто сейчас они почему-то говорят, что это сложная задача, а вот войну им надо было "закончить" к обеду."
Protein Printer
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21.07.2020 19:25 Відповісти
Обезвреживание террориста,особенно кацапа,сложнейшее оперативное мероприятие для всех спецслужб! Суть в том и состоит,что бы сохранить жизни мирняка! А урода приговорить недолго...Печально то,что в операции очевидно участвуют люди,прошедшие войну на даунбассе,но пока результатов нет... Урод должен быть уничтожен!
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21.07.2020 19:50 Відповісти
А что делать с 450 террористами, которые уничтожают Украину???
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21.07.2020 20:07 Відповісти
Тільки не узагальнуйте, будь ласка. Краще ходіть на вибори і голосуйте свідомо, а не за гроші.
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21.07.2020 20:11 Відповісти
авакян погиб в схватке с террористом - неплохая была бы новость из Луцкой области , да зеля ?
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21.07.2020 20:41 Відповісти
А если б еще в этой схватке погиб и Зеля...
Что то я размечтался.
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21.07.2020 20:49 Відповісти
А зачем там более 100 человек? Они что, в атаку собираются идти на автобус? Для эфективного захвата вполне хватило бы десятка профессионалов. А так нагнали кучу народа для создания массовости и изображают активную деятельность. Боюсь с такими профи во главе с Собаковым все это может закончится трагично.
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21.07.2020 20:48 Відповісти
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