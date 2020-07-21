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Начальник відділу ДБР Корецький зареєстрував у НАБУ заяву про злочин своїх керівників Бабікова і Соколова. ДОКУМЕНТ

Начальник третього відділу управління з розслідування кримінальних правопорушень ДБР Олег Корецький написав заяву до директора НАБУ Артема Ситника про вчинення кримінального правопорушення керівниками Бюро Олександром Соколовим і Олександром Бабіковим.

Як повідомив начальник відділу ДБР телеканалу "Прямий", відповідну заяву вже зареєстровано в НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

У своїй заяві Корецький зазначає, що окрім тиску та вказівок арештувати телеканал "Прямий", Олександр Соколов та Олександр Бабіков дали незаконну вказівку слідчому підготувати клопотання про проведення обшуків на цьому телеканалі, щоб відшукати і вилучити сервери, а також припинити діяльність телеканалу.

Начальник відділу ДБР Корецький зареєстрував у НАБУ заяву про злочин своїх керівників Бабікова і Соколова 01

Читайте також: У ДБР ситуація дійшла до абсурду. Виконуєш команди - отримуєш зарплату з премією, - Корецький

Начальник відділу ДБР Корецький зареєстрував у НАБУ заяву про злочин своїх керівників Бабікова і Соколова 02
Начальник відділу ДБР Корецький зареєстрував у НАБУ заяву про злочин своїх керівників Бабікова і Соколова 03

Нагадаємо, керівник слідчої групи ДБР Олег Корецький заявив, що фактичне керівництво Державного бюро розслідувань в особі Олександра Бабікова чинило тиск на слідчих з метою заарештувати телеканал "Прямий".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Венедіктова і Соколов мене підвищили, але потім я їм почав "капати на мізки" через справи Порошенка, і мене вирішили звільнити, - Корецький

Автор: 

НАБУ (5085) заява (223) Прямий канал (65) Корецький Олег (25) Бабіков Олександр (77) Соколов Олександр (32)


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Топ коментарі
+18
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Львівський метрополітен

@natohawks

·https://twitter.com/natohawks/status/1285561069562363906 3 ч

Все уже видели как кремлёвского холуя из ОПЗЖ Волошина украсили зелёнкой. Но главное не это. За ним бежал "слуга народа" Евгений Шевченко и орал в спину ветерану АТО "тварь, фашист!". Запомните эту харю. Она была доверенным лицом Зеленского на выборах президента по г.Запорожью.

Начальник отдела ГБР Корецкий зарегистрировал в НАБУ заявление о преступлении своих руководителей Бабикова и Соколова - Цензор.НЕТ 7291
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21.07.2020 19:07
+12
Я извиняюсь, но в отношении членограя кипрско-офшорного, оманско-сцикливого, писать надо ГОВНокомандующий, а не главнокомандующий.
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21.07.2020 19:29
+11
а ведь ниточки тянутся к Венедиктовой и лично Зеленскому..
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21.07.2020 19:27
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Начальник отдела ГБР Корецкий зарегистрировал в НАБУ заявление о преступлении своих руководителей Бабикова и Соколова - Цензор.НЕТ 3924
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21.07.2020 18:53 Відповісти
Корецький.
"Як забезпечити солодким дітей і внуків."
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21.07.2020 18:53 Відповісти
"Слуга народа" - s04e07 - "Порох наносит ответный удар".
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21.07.2020 18:56 Відповісти
по лобі,
і прибором важчим, ніж прибор піаніста....
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21.07.2020 19:00 Відповісти
Пора и крашеный Веник с "поддельными" часами и липовой докторской степенью за соучастие!
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21.07.2020 18:57 Відповісти

Два терпеливых санитара отвели сварливого вице-короля Берлагу в небольшую палату для больных с неправильным поведением, где смирно лежали три человека. Только тут бухгалтер понял, что такое настоящие сумасшедшие.(с)
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21.07.2020 18:57 Відповісти
Порошенко схиляв Бабікова і Соколова до порушення закону ? Треба розібратись !
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21.07.2020 18:58 Відповісти
«В своем заявлении Корецкий отмечает, что кроме давления и указаний арестовать телеканал "Прямой", Александр Соколов и Александр Бабиков дали незаконное указание следователю подготовить ходатайство о проведении обысков на этом телеканале, чтобы отыскать и изъять серверы и прекратить деятельность телеканала.Источник: https://censor.net/p3209389»
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21.07.2020 19:01 Відповісти
Ааааааа! Я зрозумів, це ти про ваш зє партєйний колір вів мову.
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21.07.2020 19:19 Відповісти
Жаби та гадюки...
😁
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21.07.2020 19:01 Відповісти
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https://twitter.com/natohawks

Львівський метрополітен

@natohawks

·https://twitter.com/natohawks/status/1285561069562363906 3 ч

Все уже видели как кремлёвского холуя из ОПЗЖ Волошина украсили зелёнкой. Но главное не это. За ним бежал "слуга народа" Евгений Шевченко и орал в спину ветерану АТО "тварь, фашист!". Запомните эту харю. Она была доверенным лицом Зеленского на выборах президента по г.Запорожью.

Начальник отдела ГБР Корецкий зарегистрировал в НАБУ заявление о преступлении своих руководителей Бабикова и Соколова - Цензор.НЕТ 7291
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21.07.2020 19:07 Відповісти
звичайний рашист.
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21.07.2020 19:10 Відповісти
Так и есть эта зеленая тварь участвовала в дебатах на канале параша тудей!Причем сразу ,через неделю после избрания в партию уродов.
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21.07.2020 19:20 Відповісти
Порошенка від Зеленського відлічається лише за рівнем цукру в крові.
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21.07.2020 19:18 Відповісти
А уровнем кокса? Не хочешь проверить?
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21.07.2020 19:21 Відповісти
лучше алкоголя
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21.07.2020 19:23 Відповісти
Банку выбрал? Может уже 5 литров входит.
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21.07.2020 19:36 Відповісти
Канешна-канешна, а создание анти-путинской коалиции на Западе - заслуга "мудрого наріда", который выбрал себе клоуна в главнокомандующие во время войны
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21.07.2020 19:23 Відповісти
Я извиняюсь, но в отношении членограя кипрско-офшорного, оманско-сцикливого, писать надо ГОВНокомандующий, а не главнокомандующий.
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21.07.2020 19:29 Відповісти
тада... антіпутінська коаліція.. це хто? франція, німетчина? хто ще? не коаліція а колаборація. жму руку.
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21.07.2020 19:30 Відповісти
Йди на йух в свій кацяпстан, штопаний
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21.07.2020 19:39 Відповісти
Да-да, а расея - братья навек
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21.07.2020 19:47 Відповісти
Да вы шо? А вот членограй говорил, что всем отличается. При этом, от него, в Мариинском парке стоял отвратительный запах пареной репы. просто тошнотворный. Ну, такой, какой от него шол, когда ему повестки в военкомат приносили.
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21.07.2020 19:31 Відповісти
а ведь ниточки тянутся к Венедиктовой и лично Зеленскому..
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21.07.2020 19:27 Відповісти
Какие бы мотивы им не двигали, будь то меркантильный поск личной выгоды при шухере для ЗЕлёной плесени, либо что то другое, ему от меня респект.
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21.07.2020 19:28 Відповісти
+100%
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21.07.2020 19:50 Відповісти
КацЯпи завжди були бєспрєдельщіками. Отримають дуже поганий кінець ці потвори. Нарід колись прокинеться від сну.
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21.07.2020 19:36 Відповісти
зеленая плесень действует давно позабытыми методами из девяностых, навязывая ручное управление, строя вертикаль власти по кацапскому подобию, подминая под себя все ветви власти, начиная с "четвертой власти", представительской, монобольшинства и дальше. Такие, как Корецкий, как минимум заслуживают уважения за то, что не прогибаются.
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21.07.2020 19:45 Відповісти
Начальник отдела ГБР Корецкий зарегистрировал в НАБУ заявление о преступлении своих руководителей Бабикова и Соколова - Цензор.НЕТ 5397
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21.07.2020 19:47 Відповісти
панєслось!!!
Дзвін по кому зі слуг потвори чи по саму потвору.
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21.07.2020 19:49 Відповісти
А у зелено ботів підйом по тривозі! 😁 І екстреному порядку зібрали - і з ходу за клавіатури! Давно стільки не спостерігав, як нині.
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21.07.2020 19:52 Відповісти
Как вы говорите? В ЭКСКРЕМЕНТному порядку собрали?
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21.07.2020 19:55 Відповісти
Така інтерпретація теж правильна. 😁
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21.07.2020 20:05 Відповісти
Стэтхэм)
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21.07.2020 20:06 Відповісти
блінкасапи забули, що таке люстрація в сміттєконтейнерах...
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21.07.2020 20:08 Відповісти
сливают вазелина...
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21.07.2020 20:11 Відповісти
У Сытника работы- непочатый край... , а предьява- серьёзная.
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21.07.2020 20:40 Відповісти
а чувак по жизни не пропадет, ему в отделе кадров надо работать
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21.07.2020 20:40 Відповісти
Скоро такі заяви підуть і на інших керівників, які витворяють, все, що їм стукне в голову.
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22.07.2020 08:18 Відповісти
 
 