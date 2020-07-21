Начальник відділу ДБР Корецький зареєстрував у НАБУ заяву про злочин своїх керівників Бабікова і Соколова. ДОКУМЕНТ

Начальник третього відділу управління з розслідування кримінальних правопорушень ДБР Олег Корецький написав заяву до директора НАБУ Артема Ситника про вчинення кримінального правопорушення керівниками Бюро Олександром Соколовим і Олександром Бабіковим.

Як повідомив начальник відділу ДБР телеканалу "Прямий", відповідну заяву вже зареєстровано в НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

У своїй заяві Корецький зазначає, що окрім тиску та вказівок арештувати телеканал "Прямий", Олександр Соколов та Олександр Бабіков дали незаконну вказівку слідчому підготувати клопотання про проведення обшуків на цьому телеканалі, щоб відшукати і вилучити сервери, а також припинити діяльність телеканалу.

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Нагадаємо, керівник слідчої групи ДБР Олег Корецький заявив, що фактичне керівництво Державного бюро розслідувань в особі Олександра Бабікова чинило тиск на слідчих з метою заарештувати телеканал "Прямий".

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