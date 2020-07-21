Заходи безпеки посилили в Києві. ФОТО

Вулиці столиці патрулюють додаткові наряди поліції і військовослужбовці Національної гвардії України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

"Під посиленим наглядом правоохоронців перебуватимуть не тільки вулиці Києва, а й місця масового скупчення громадян, ринки, транспортні розв'язки, станції метрополітену тощо", - сказано в повідомленні.

"У разі виявлення вибухонебезпечного або підозрілого предмета необхідно терміново повідомити про знахідку правоохоронцям та надати максимально детальну інформацію. Категорично заборонено торкатися неідентифікованих предметів, розглядати або самостійно їх розгортати. При цьому слід зберігати спокій і рівновагу, не провокувати паніку", - додали в поліції.

Нагадаємо, сьогодні біля станції метро "Мінська" в Києві стався вибух. Пізніше стало відомо, що там знешкодили два саморобні вибухові пристрої.







