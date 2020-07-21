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Прокляте місце, принцип укрупнення районів, результат подорожей. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Прокляте місце, принцип укрупнення районів, результат подорожей. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Може, годі подорожувати?

Прокляте місце, принцип укрупнення районів, результат подорожей. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Все під контролем...

Прокляте місце, принцип укрупнення районів, результат подорожей. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Прокляте місце

Також читайте: Ексглаві "Укравтодору" Новаку в Польщі висунули звинувачення в керівництві ОЗГ

Прокляте місце, принцип укрупнення районів, результат подорожей. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Не будь натовпом

Прокляте місце, принцип укрупнення районів, результат подорожей. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Тому що зарплата маленька

Читайте: Зарплата в 32-35 тис. для депутата - це занадто мало, - "слуга народу" Третьякова

Прокляте місце, принцип укрупнення районів, результат подорожей. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Принцип укрупненния районів

Прокляте місце, принцип укрупнення районів, результат подорожей. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Елементарно...

Прокляте місце, принцип укрупнення районів, результат подорожей. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

На короткім повідку

Читайте також: Кадиров пригадав Зеленському вибачення за номер "Кварталу 95" і пригрозив особистою помстою, якщо той не покінчить "з цією громадянською війною на сході України"

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) Кадиров Рамзан (528) путін володимир (24060) фотожаба (13955) Третьякова Галина (111)


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Топ коментарі
+56
Проклятое место, принцип укрупнения районов, результат путешествий. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9275
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21.07.2020 22:17
+43
Проклятое место, принцип укрупнения районов, результат путешествий. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 100
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21.07.2020 22:32
+42
Проклятое место, принцип укрупнения районов, результат путешествий. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4335
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21.07.2020 22:18
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21.07.2020 22:14 Відповісти
Жаба про поездку в Луцк на юмор не тянет. Ему вообще пора законодательно запретить с Банковой выезжать.
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21.07.2020 22:59 Відповісти
ну хто ж йому заборонить, воно ж й...те.
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22.07.2020 02:11 Відповісти
З ферми йому не можна виїзжати
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22.07.2020 08:32 Відповісти
У меня создалось впечатление, что некоторые недолюбливают одного полупрекрасного человека
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21.07.2020 22:14 Відповісти
Кадирка - муртад, але він не є путінською собакою. Він має серйозний вплив на діла у московії. Нохчі виграли у москалів дві війни, і останні тепер сплачують їм данину. Журналістка, що порівняла кадирку з собакою, влучила мимо цілі.
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21.07.2020 22:15 Відповісти
Проклятое место, принцип укрупнения районов, результат путешествий. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2906
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21.07.2020 22:18 Відповісти
этот выглядит имеет интелект, так что похвала дыркину.
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21.07.2020 23:00 Відповісти
Katsapus chechenskiy?
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21.07.2020 23:50 Відповісти
Yes!
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22.07.2020 02:07 Відповісти
ЗаСрашкинские силовики давно мечтают его закопать, но ВВХ не дает.Всему свое время.Попкорна понадобится много.
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21.07.2020 22:19 Відповісти
Так ще з 94 хочуть закопати, але їх чомусь весь умивають. Мабуть, карма така.
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21.07.2020 22:21 Відповісти
Проклятое место, принцип укрупнения районов, результат путешествий. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5720
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21.07.2020 22:23 Відповісти
Помпео - американець, тому його кадирка може безкарно поливати - геополітика. Так само як мавпи з "Української правди" і місцеві тролі Трампа.
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21.07.2020 22:28 Відповісти
Проклятое место, принцип укрупнения районов, результат путешествий. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9025

...
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21.07.2020 22:17 Відповісти
Проклятое место, принцип укрупнения районов, результат путешествий. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9275
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21.07.2020 22:17 Відповісти
Заявку на рекорд було оформлено ще минулого року...

Прокляте місце, принцип укрупнення районів, результат подорожей. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 501
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23.07.2020 13:38 Відповісти
Проклятое место, принцип укрупнения районов, результат путешествий. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4335
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21.07.2020 22:18 Відповісти
Про картошку було смішно)
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21.07.2020 22:19 Відповісти
Щось зарано - треба було почекати реакцію на сьогоднішній "подвиг" блазня...
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21.07.2020 22:20 Відповісти
Проклятое место, принцип укрупнения районов, результат путешествий. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9608
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21.07.2020 22:21 Відповісти
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21.07.2020 22:23 Відповісти
https://ukranews.com/news/715935-uchenym-internam-i-prepodavatelyam-medikam-razreshili-okazyvat-pomoshh-v-bolnitsah Зеленский разрешил ученым, интернам и преподавателям-медикам оказывать помощь в больницах ...
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1214115475607206&set=p.1214115475607206&type=3&av=100010262946037&eav=AfaX1fZHEJj6qZJUVRFS1-B5JWFexQft67Mij6Z-Qc7UBYT_tFf6jKQ6zAAQ8mVFiyg&__cft__[0]=AZWspOBWO8cVXRpCbDiPcr0dSGMeOWUFQ2z8Cm89uUpu0rnus87pjqOcppm9QiLSW-v0M_BoJMQsVAroXu4kfOhpOP02isDbrPdp0nnqx0jALMItNj8GlHNpf8Td-AZ0wUHDTTxy11Qbh4QArzHq1Y6J1zlFr_Zuqgi1spdq-h4MjPr6dZpB3Zsh-7CeG4ecfWU&__tn__=R]-R Проклятое место, принцип укрупнения районов, результат путешествий. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4199
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21.07.2020 22:21 Відповісти
Проклятое место, принцип укрупнения районов, результат путешествий. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 577
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21.07.2020 22:22 Відповісти
дивлюсь на картинку, а у вухах вже тарахкотить...
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22.07.2020 02:18 Відповісти
А не верещить?
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22.07.2020 06:49 Відповісти
Щось у горлі... верещить.
Треба б його промочить.
© з народної пісні
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23.07.2020 13:42 Відповісти
Проклятое место, принцип укрупнения районов, результат путешествий. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6965
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21.07.2020 22:26 Відповісти
Интересно как эта сценка будет выглядеть на 95 квартале?https://images.cnscdn.com/images/8/3/d/b/83db65edd222b6fde9214b40a7ab0ac6/original.jpg
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21.07.2020 22:26 Відповісти
А не навпаки?
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21.07.2020 22:45 Відповісти
Можна і не ставити таке питання.
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22.07.2020 06:51 Відповісти
Алёша СТУПИН - это совершенно гениальный карикатурист: наповал бьёт.

Особенно потрясающий сарказм у Ступина в серии карикатур на Обер-Прокурора Московского патриархата генерал-полковника ФСБ Гундяева...
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22.07.2020 03:09 Відповісти
смешно что почти всегда у ватников в карманах бутылки
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22.07.2020 07:52 Відповісти
Проклятое место, принцип укрупнения районов, результат путешествий. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9281
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21.07.2020 22:33 Відповісти
Картина маслом "Изгнание Мендель из-под одеяла"..
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22.07.2020 07:23 Відповісти
Проклятое место, принцип укрупнения районов, результат путешествий. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 100
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21.07.2020 22:32 Відповісти
І що Вона єдина симулянтка ?
А я ще згадати ... є кого
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22.07.2020 06:50 Відповісти
У порохоботов память стерлась бабками.
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22.07.2020 13:59 Відповісти
Бабу Юлю Пальчевский из Качановской колонии вывозил. Спроси у этого кадрового ГРУ-шника про порохоботов, он в курсе
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22.07.2020 18:57 Відповісти
Большое спасибо Пальчевскому,как только появляется нормальный кандидат,не миллиардер,так вы ,порохоботы ,такое впечатление, что виагры обожрались,как по команде сразу же возбуждаетесь,мова вира и тд,язык без костей,сколько можно верить этому человеку за 5 лет запомнился,взрывами складов ,посадками патриотов,назначением кумовьев, сотнями миллионов из бюджета своим предприятиям и поднятием доллара
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22.07.2020 20:46 Відповісти
https://censor.net/user/105661 - "спасибо Пальчевскому...... мова вира и тд....... посадками патриотов"


Истерикой серливых граждан, не козацкой крови мы уже сыты по горло..... Вы не редактор у читы **********? Вы все тезисы параша-СМИ перечислили? Барышня из рязанской конюшни, не палите так свои лапти ,а то мамка ножки не отмоет. P.S. Единственное, что Порошенко украл, будучи Президентом, это "рюский мир" у малороссов. За что его и ненавидят по обе стороны поребрика.
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22.07.2020 23:18 Відповісти
Наивный вы, Van Basten, верите во всё,не анализируя.
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23.07.2020 12:41 Відповісти
Нижняя фотка пехотинца с карликом зачетная. Кода у мордора закончатся финансы, поменяем хозяина и пехотинца местами.
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21.07.2020 23:26 Відповісти
Два неловких поворота - и ***** е*ет пехота.
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22.07.2020 07:30 Відповісти
Кому шо, а курці просо. Зеленский работает, людей спасает, вместе с Аваковым и Бакановым, а Юрец сидит на больничном "в самоизоляции" и пакостные картинки на него рисует..... Не стыдно?
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21.07.2020 23:31 Відповісти
Кацап, хто куда кого спасает? Уже спасли. Иди смотреть кыно "Зымляне" и соси дальше зелену шмарклю, дабы собственную дурь не показывать.
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21.07.2020 23:46 Відповісти
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22.07.2020 00:09 Відповісти
Зеленский работает, людей спасает, вместе с Аваковым и Бакановым, ныряет в море пруд за амфорами бутылками и летает вместе со стерхами с воробьями

...
fixed
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22.07.2020 00:46 Відповісти
Ой, Господи. Да спать уже иди, чудо малолетнее. "Опусы"- на уровне 5-го класса.

В каком месте хоть смеяться надо было? Или плакать? Что сказать-то хотел?
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22.07.2020 02:39 Відповісти
Недолуге тут тільки ти, зелепупень
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22.07.2020 08:35 Відповісти
Окремо сміюся від "влучних" визначень зебілами віку опонента
Я хз, скільки там років Максимові Воронцову, тому взагалі не торкаюся цього питання... Але він вже безпомилково визначив - "чудо малолетнее"
(хоча в 41 рік навряд чи мене можна назвати "малолетним"... але зебобікові *****)
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22.07.2020 23:31 Відповісти
я надеюсь, это такая тупая шутка, про работающих паразитов?
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22.07.2020 10:11 Відповісти
Ніт. Пацієнт це пише на повному серйозі
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22.07.2020 23:25 Відповісти
Прокляте місце, принцип укрупнення районів, результат подорожей. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4435
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21.07.2020 23:49 Відповісти
какая то дурка блевотная
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21.07.2020 23:49 Відповісти
Тема для карикатуры- сидит зелёный чел с зелёным огурцом смотрит телевизор и говорит: Вован, фильм Земляне посмотрел, чё дальше?
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22.07.2020 07:14 Відповісти
 
 