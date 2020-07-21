Прокляте місце, принцип укрупнення районів, результат подорожей. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Може, годі подорожувати?
Все під контролем...
Прокляте місце
Не будь натовпом
Тому що зарплата маленька
Принцип укрупненния районів
Елементарно...
На короткім повідку
Більше фотошопів дивіться тут
Топ коментарі
+56 Павло ШОвте
показати весь коментар21.07.2020 22:17 Посилання
+43 Павло ШОвте
показати весь коментар21.07.2020 22:32 Посилання
+42 Van-Basten Van-Basten
показати весь коментар21.07.2020 22:18 Посилання
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Треба б його промочить.
© з народної пісні
Особенно потрясающий сарказм у Ступина в серии карикатур на Обер-Прокурора Московского патриархата генерал-полковника ФСБ Гундяева...
А я ще згадати ... є кого
Истерикой серливых граждан, не козацкой крови мы уже сыты по горло..... Вы не редактор у читы **********? Вы все тезисы параша-СМИ перечислили? Барышня из рязанской конюшни, не палите так свои лапти ,а то мамка ножки не отмоет. P.S. Единственное, что Порошенко украл, будучи Президентом, это "рюский мир" у малороссов. За что его и ненавидят по обе стороны поребрика.
морепруд за амфорамибутылками и летает вместе со стерхамис воробьями
...
fixed
В каком месте хоть смеяться надо было? Или плакать? Что сказать-то хотел?
Я хз, скільки там років Максимові Воронцову, тому взагалі не торкаюся цього питання... Але він вже безпомилково визначив - "чудо малолетнее"
(хоча в 41 рік навряд чи мене можна назвати "малолетним"... але зебобікові *****)