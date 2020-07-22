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Депутати з "Євросолідарності", "Голосу" і "Слуги народу" подали заяву в СБУ на Волошина з ОПЗЖ. ДОКУМЕНТ

Група народних депутатів з фракцій "Європейська Солідарність", "Голос", "Слуга народу" подала звернення до голови Служби безпеки України з вимогою розпочати кримінальне провадження проти депутата з фракції "Опозиційна платформа - За життя" Олега Волошина за висловлювання про відсутність в Україні суверенітету.

Документ з підписами депутатів оприлюднила на сторінці в Facebook співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Як і обіцяли, звернулися до керівництва СБУ з вимогою порушити справу за злочин у ВР, коли депутат заперечував суверенітет України, а це - державна зрада. Дякую колегам з різних фракцій, які підписали наше спільне звернення", - пише Геращенко.

Депутати з Євросолідарності, Голосу і Слуги народу подали заяву в СБУ на Волошина з ОПЗЖ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Шевченко має намір судитися через напад із зеленкою на нардепа ОПЗЖ Волошина: "А якби це була сірчана кислота?"

"Зараз, в умовах тривалої збройної агресії Російської Федерації, України незмінно відстоює позицію, що Крим - це Україна, а Росія - окупант. І проведення референдуму в окупованому Криму є протиправним і незаконним діянням Російської Федерації. Але саме при розгляді цього питання народний депутат України Волошин О.А. заявив, що "Україна не має суверенітету".

Заяви О.Волошина підпадають під статтю 110 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання за публічні заклики представників влади з метою зміни меж території або державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України, з розпалюванням національної ворожнечі, - йдеться у зверненні, яке підписали більше 30 депутатів. Зокрема, від фракції "Слуга народу" документ підписали Микита Потураєв, Єлизавета Богуцька, герой України Ігор Герасименко, учасник російсько-української війни Єгор Чернєв.

Депутати з Євросолідарності, Голосу і Слуги народу подали заяву в СБУ на Волошина з ОПЗЖ 02
Депутати з Євросолідарності, Голосу і Слуги народу подали заяву в СБУ на Волошина з ОПЗЖ 03
Депутати з Євросолідарності, Голосу і Слуги народу подали заяву в СБУ на Волошина з ОПЗЖ 04

Також читайте: Нардеп ОПЗЖ Волошин заявив що Україна "не має суверенітету". Нардепи 5 фракцій закликали Разумкова звернутися до правоохоронців

Нагадаємо, 17 липня під час обговорення постанови про нелегітимне проведення загальноросійського голосування за поправки до Конституції Російської Федерації на території тимчасово окупованих Криму і Севастополя Олег Волошин заявив, що український суверенітет перебуває під зовнішнім управлінням, а "країна, в якій немає суверенітету, не може відновити суверенітет над українським Кримом".

21 липня перед початком позачергової сесії парламенту Олега Волошина ветерани війни проти російської агресії облили зеленкою.

Автор: 

Геращенко Ірина (1150) СБУ (12915) Слуга народу (2816) Голос партія (512) Європейська Солідарність (1089) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (492) Волошин Олег ОПЗЖ (38)


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Топ коментарі
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Львівський метрополітен

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·https://twitter.com/natohawks/status/1285561069562363906 7 ч

Все уже видели как кремлёвского холуя из ОПЗЖ Волошина украсили зелёнкой. Но главное не это. За ним бежал "слуга народа" Евгений Шевченко и орал в спину ветерану АТО "тварь, фашист!". Запомните эту харю. Она была доверенным лицом Зеленского на выборах президента по г.Запорожью.

Депутаты из "Евросолидарности", "Голоса" и "Слуги народа" подали заявление в СБУ на Волошина из ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 8138
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21.07.2020 23:56
+35
типовий ***********.
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21.07.2020 23:57
+20
Ватная падаль совсем при Зеблане распоясалась
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22.07.2020 00:06
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До чого тут Пєця ,якщо якогось злодія не посадили , то це підстава випустити всіх злодіїв !!!! Можливо досить валити все на попередників , настав час відповідати за власні дії чи власну бездіяльність !!)))
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22.07.2020 00:38 Відповісти
про Пєцю таки слушне питання. Бо за його часів на голов-опозажоповця було відкрито аж два провадження. Це коли цей Медведчук у своїх передвиборних промовах призивав до порушення кордонів та цілісності України. Але ж... що з тими провадженнями? Нічого. Закрили. Тому якщо є прецедент нічого не робити, то щось мені підказує, що й зараз буде те саме: відкриють провадження за запитом депутатів, нічого не робитимуть рік, а потім закриють провадження.

То ж це не звалювання на папєрєдніків, а прецедент. І найвтомленнішому усіх часів та народів Зе нічого не заважає подзвонити у київський окружний адмінсуд та попросити там своїх суддів щось придумати, аби закрити й цю справу.
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22.07.2020 01:02 Відповісти
АГОВ зе і ДЕбіли (що власне ТЕЖ САМЕ) ПРЕЗИДЕНТ не СУД і у ПРЕЗИДЕНТА України ГенПрокурор не 100% "свій" ПРЕЗИДЕНТ нікого нікуди не саджає -бо ПРОТИЗАКОННО!!! Таке буває лише у ЗЛОДІЯ який вперся па крісло ПРЕЗИДЕНТА з допомогою агітбригади ґебельсів пукіна
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22.07.2020 06:27 Відповісти
тобто відкрити ДВА провадження на медведчука і нічогенько не зробити - це зе і дебіли? оригінально. хто, власне, нічого не зробить - президент з ручним генпрокурором, сбу або інший хтось - яке це має значення? якщо ви не бачите буков, то підкреслюю: головні букви тут саме у словах "НІЧОГО НЕ ТРАПИЛОСЬ" (перекладаю простішими словами, якщо досі не зрозуміло: є ДВА позови, відкрито аж ДВІ справи по лінії СБУ, а не відбулося жодного судового засідання, та медведчук не тільки не сидить, але й не сплатив ані копійки штрафу). тобто провадження були, а результатів - нуль. і ви з супер-розумними обзивалками - гарантуєте, що з цього теперішнього позиву у зе, чи у депутатів ЕС вийде хоч щось?
доречі, я жодного разу не голосував за Зе, якщо це хоч якось зупинить ваш лемент.
корисно зразу ДУМАТИ. а ПОТІМ писати. а якщо в думальці щось гальмує, то взяти час і подумати двічи.
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23.07.2020 00:57 Відповісти
а якщо такий лемент викликали слова про дзвінок зе до адмінсуду - то читайте цензор. про дзінки до цього суду від зе та рішення адмінсуду за вказівками зе тут було чимало статей. і я нічим не можу вам допомогти, якщо вам така ситуація не подобається. вона просто є.
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23.07.2020 01:10 Відповісти
Альо! Гараж, ви де Едварда поділи ??)))
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22.07.2020 00:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=uf08GQzAIrE ОПЗЖ зеленіє. Чому? Знає Сергій Стерненко...

Депутати з "Євросолідарності", "Голосу" і "Слуги народу" подали заяву в СБУ на Волошина з ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 2245
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22.07.2020 00:31 Відповісти
Надабылабы Боярой или Йодом облить..
🤣
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22.07.2020 00:33 Відповісти


Чимось скрєпним: щами, квасом, брагою, згаданою Вами боярою...
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22.07.2020 00:43 Відповісти
І балалалайку в дупу..😁
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22.07.2020 00:47 Відповісти
А барабан на шию !!))
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22.07.2020 00:53 Відповісти
А палочки куди?
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22.07.2020 00:59 Відповісти
До балалайки , для ущільнення !!))
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22.07.2020 01:14 Відповісти
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22.07.2020 00:56 Відповісти
йодом так само погано як і зеленкою - можна спалити роговицю. Спирт (з настоянки глоду) майже так само шкідливий. Обливання не має шкодити здоровью, а має створювати імідж та виражати ставлення.

Найкраще обливання зробили тому керівнику росіяньскої "співпраці" (забув як звали).
Памьятаєте чим його поливали? Я певний, що саме це обливання його дуже переконливо спонукало зібрати валізи для подорожі у рф.

Украинские радикалы из организации С14 («Сич») облили зеленкой и помоями руководителя Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве Константина Воробьева. Об этом он сам сообщил РБК.
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22.07.2020 01:13 Відповісти
РБК не читаю..
Нехай ХЗ чим там там поливаються...
😁
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22.07.2020 01:24 Відповісти
пробачте, якщо чимсь образив, пославшися на рбк. але ту саму статтю кореспондента цензора я не знайшов. це досить давній випадок. але ж я надав цитату. саме тому. щоб ви не ходили на рбк. і читайте уважніше. поливалися не на рбк, а українські націоналісти з С14. Десь є дуже цікавий репортаж від цензора про це. майже те ж саме, але ні слова про зеленку. а от інша субстанція - таки була виляпана на того дідька з россотруднічєства.
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23.07.2020 01:05 Відповісти
Зрадникам України місце за гратами,а не в ВР.
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22.07.2020 00:52 Відповісти
Депутати з "Євросолідарності", "Голосу" і "Слуги народу" подали заяву в СБУ на Волошина з ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 7419
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22.07.2020 04:52 Відповісти
ЗЕ-не-лох своих не бросит...
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22.07.2020 00:56 Відповісти
Давно нужно запретить прокацапские партии в Украине!
и так и будет сделано!
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22.07.2020 01:26 Відповісти
А Йуля со своим "внешним управлением" когда под раздачу попадет? А Баканов сам такой же?
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22.07.2020 01:38 Відповісти
одразу після відсидки ліпєцкага мародьора
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22.07.2020 05:34 Відповісти
Депутати з "Євросолідарності", "Голосу" і "Слуги народу" подали заяву в СБУ на Волошина з ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 6003
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22.07.2020 04:55 Відповісти
більше на виборців Трампа схожі
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22.07.2020 05:36 Відповісти
таак, зелёные петрушки, давайте выяснять кто к кому примазался в писульках на товарища, такого же как вы?? а по морде слабо навешать, или кива может прибежать и надругаться?? вы ж рядом, руку протяни - достанешь, вон у перцев, которым респект, не смотря на полицейские кордоны получилось....
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22.07.2020 05:50 Відповісти
Ха)Не сложно заметить,что среди заявителей никого из жулькиной "Батькивщины".Жуля на своих не лает?
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22.07.2020 06:01 Відповісти
ну хоть трохи позитиву за послідній день

А жюлька таки така ***** , що краще було її з тюраги не витаскувати - тепер - пора знову засунути - та трудно
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22.07.2020 08:14 Відповісти
А як можна довести в суді наявність чи відсутність суверенітету?
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22.07.2020 08:17 Відповісти
це проблема тільки для спадкових дегенератів расєян.
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22.07.2020 08:49 Відповісти
треба дотиснути ублюдка з опзж і довести справу до кінця - суд і посадка ублюдка у тюрму.
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22.07.2020 08:50 Відповісти
Треба всю ОПЗЖ посадити на зону
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22.07.2020 11:28 Відповісти
ОПЗЖ та інши вороги України, Новинський, ватні організвції в Україні НЕ ЗАСЛУГОВУЮТЬ ДЕМОКРАТІЇ І ГУМАНОГО ВІДНОШЕННЯ, НАЧАСІ РІШУЧІ ДІЇ ПО ІЗОЛЮВАННЮ, ДЕПОРТАЦІЇ, А ЯКЩО ТРЕБА І БІЛЬШЕ РІШУЧІ ДІЇ (У МАЙБУТНЬОМУ ТРЕБА ВВЕСТИ ВИЩУ МІРУ ПОКАРАННЯ ЗА ДЕРЖЗРАДУ) ДО ЦИХ ВНУТРІШНІХ ВОРОГІВ УКРАЇНИ
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22.07.2020 11:27 Відповісти
зеленкой лечат ветрянку...это полезно....правда, у волошина ветрянка головного мозга.....решили тоже подлечить, так как другие методы лечения для него не эффективны...
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22.07.2020 11:40 Відповісти
разродились тугодумы.
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22.07.2020 12:31 Відповісти
давно пора- я б и гитлеру подал и в сс и гестапо лишь бы толк был
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22.07.2020 13:39 Відповісти
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