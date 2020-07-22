Затриманий у межах справи про захоплення заручників у Луцьку харків'янин співпрацює зі слідством, - поліція. ФОТОрепортаж

Співробітники поліції встановили причетність 44-річного харків'янина до історії із захопленням заручників у Луцьку.

Про це заявив начальник ГУНП на Харківщині Валерій Сокуренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції області.

Під час огляду домоволодіння затриманого поліцейські вилучили чотири корпуси ручних гранат РГД-5, два корпуси ручних гранат Ф-1 і шість запалів типу УЗРГМ до них, три навчально-імітаційні запали, два пістолети ТТ, "Дрейзе" і 100 патронів до них, гладкоствольну рушницю і 122 патрони до нього.

Зброя і боєприпаси вилучені та будуть направлені на експертне дослідження.

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"На цей час чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, він співпрацює зі слідством. Відпрацьовуються всі версії кримінального правопорушення", - наголошується в повідомленні.







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Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.

В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали.