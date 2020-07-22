"Укрзалізниці" постачали неякісні запчастини на суму майже 200 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України задокументувала масштабне розкрадання коштів акціонерного товариства "Укрзалізниця", що створювало загрозу стабільному функціонуванню залізничних перевезень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що протягом 2018-2019 років комерсанти вступили у змову з деякими керівниками одного з департаментів та структурних підрозділів АТ "Укрзалізниця". Посадовці забезпечували ділкам перемоги у тендерах, попри те, що "підрядники" не мали відповідних дозволів та сертифікатів на здійснення ремонту колісних пар для пасажирських вагонів. Вони також постачали товариству запасні частини неналежної якості та невідомого походження, завезені контрабандним шляхом з РФ. Загальна сума контактів становила майже 200 млн гривень.

Водночас шляхом масштабних фальсифікацій обсягів виконаних робіт фігурантами провадження із використанням суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності близько 50 млн гривень переведено у готівку та привласнено.

За висновками фахівців, експлуатація на рухомому складі запасних частин, відновлених із порушенням технологічних процесів, могла створити реальні передумови до виникнення надзвичайних подій.

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У межах розпочатого кримінального провадження співробітники СБ України проводять у п’яти областях 27 обшуків у структурних підрозділах "Укрзалізниці", виробничих і офісних приміщеннях та місцях проживання фігурантів.

В офісі компанії-постачальника, причетної до протиправного механізму, правоохоронці вилучили 65 тис. доларів США, понад 2 млн гривень, печатки низки комерційних структур, залучених до фіктивних господарських операцій, у тому числі підроблену печатку національного перевізника.

Наразі за всіма адресами проведення обшуків описується та вилучається фінансово-господарська документація, що підтверджує протиправний характер діяльності фігурантів. Зокрема, виявлено договори постачання, акти здачі-приймання робіт, реєстри податкових та видаткових накладних, рахунки на оплати, авізо, технічні паспорти, посадові інструкції, довіреності, сертифікати.

Триває досудове слідство у кримінальному провадження за ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

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