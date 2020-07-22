У Костянтинівці підліток, намагаючись захистити свого батька, застрелив чоловіка і поранив ще одного, - поліція. ФОТОрепортаж

Неповнолітній хлопець здійснив постріли з рушниці, намагаючись захистити свого батька від нападу двох чоловіків. За фактом порушено кримінальне провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Донецької області.

"Вчора приблизно о 22-00 до поліції Костянтинівки надійшло повідомлення про те, що на перехресті вулиць Курської та Мінської чутно постріли. Прибувши на виклик, поліцейські виявили тіло 47-річного краматорчанина без ознак життя та 34-річного чоловіка з вогнепальним пораненням. Працюючи на місці події, поліцейські з’ясували обставини злочину", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що потерпілі приїхали до свого знайомого в Костянтинівку для вирішення конфлікту. Під час сварки прокинувся неповнолітній син господаря. Побачивши бійку, хлопець вирішив захистити батька. Він пішов у гараж, де взяв батькову рушницю, і зробив два постріли у бік кривдників, завдавши смертельних тілесних ушкоджень одному та поранивши іншого.

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Наразі тривають слідчі дії, призначено ряд судових експертиз.

За фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ст. 15 ч.2, ст.115 ч.2 п.1 "Закінчений замах на вбивство" Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Костянтинівської місцевої прокуратури.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.



Фото: сайт Нацполіції