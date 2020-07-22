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У Костянтинівці підліток, намагаючись захистити свого батька, застрелив чоловіка і поранив ще одного, - поліція. ФОТОрепортаж

Неповнолітній хлопець здійснив постріли з рушниці, намагаючись захистити свого батька від нападу двох чоловіків. За фактом порушено кримінальне провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Донецької області.

"Вчора приблизно о 22-00 до поліції Костянтинівки надійшло повідомлення про те, що на перехресті вулиць Курської та Мінської чутно постріли. Прибувши на виклик, поліцейські виявили тіло 47-річного краматорчанина без ознак життя та 34-річного чоловіка з вогнепальним пораненням. Працюючи на місці події, поліцейські з’ясували обставини злочину", - сказано в повідомленні.

У Костянтинівці підліток, намагаючись захистити свого батька, застрелив чоловіка і поранив ще одного, - поліція 01

Правоохоронці встановили, що потерпілі приїхали до свого знайомого в Костянтинівку для вирішення конфлікту. Під час сварки прокинувся неповнолітній син господаря. Побачивши бійку, хлопець вирішив захистити батька. Він пішов у гараж, де взяв батькову рушницю, і зробив два постріли у бік кривдників, завдавши смертельних тілесних ушкоджень одному та поранивши іншого.

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Наразі тривають слідчі дії, призначено ряд судових експертиз.

У Костянтинівці підліток, намагаючись захистити свого батька, застрелив чоловіка і поранив ще одного, - поліція 02

За фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ст. 15 ч.2, ст.115 ч.2 п.1 "Закінчений замах на вбивство" Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Костянтинівської місцевої прокуратури.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

У Костянтинівці підліток, намагаючись захистити свого батька, застрелив чоловіка і поранив ще одного, - поліція 03
Фото: сайт Нацполіції

Автор: 

діти (5128) Нацполіція (15260) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) стрілянина (1793) Донецька область (8734)


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Топ коментарі
+85
Красавец! Надо взять ход дела под общественный контроль, чтобы парнишку не закрыли за самозащиту.
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22.07.2020 11:32
+71
Потерпевшие приехали для разрешения конфликта! Вот это формулировка! Потерпевшие при ограблении банка приехали для разрешения тяжелого материального положения! Потерпевший напал в парке на девочку для разрешения половой неудовлетворенности!
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22.07.2020 11:35
+60
Пацан Защитил Отца.

Наградить бы надо было бы его.

Но при ЗЕленой власти дело "шить" будут......
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22.07.2020 11:32
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"сделал два выстрела в сторону обидчиков..."-неплохой результат
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22.07.2020 11:42 Відповісти
И кучность отличная...
"Маленький мальчик лучше стрелял..." (с).
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22.07.2020 11:52 Відповісти
Потужні рехформи..
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22.07.2020 11:45 Відповісти
кто ж на ночь деньги отдает?!..
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22.07.2020 11:46 Відповісти
Садить убийцу!!!!!
Стерненко 2 нашелся!!! Защищать семью - низзя!!!
Кива, Дубинский, Венедиктова - ФАС!!!!
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22.07.2020 11:46 Відповісти
На первый взгляд, все очевидно: Сын за отца ... напали ... защитил... герой. А ведь все могло быть и не так очевидно. Возможно это семейка кидал. Берут в долг и не возвращают. И нападавшие приехали "на разборки" почему-то без оружия. И на счет того, как именно "нападали" на отца - не слова. Возврат долгов - это всегда неприятно. И на повышенных. И по шее можно получить. И за это жизни лишать? Так мы скоро в зверинец превратимся.
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22.07.2020 11:48 Відповісти
не обижай зверюшек - люди ведут себя значительно хуже.
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22.07.2020 11:59 Відповісти
А ведь все могло быть и не так очевидно. Они приехали, стали кричать Зеленский наш президент. В стране потужны реформы. Пацанёнок подумал, что это приехал Зеленский, не будь дурак, тут же метнулся за ружьём, дальше вы знаете
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22.07.2020 23:02 Відповісти
Ошибочка. "Пацаненок" и есть элехторат Зе, т.к. "по приколу" ...
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23.07.2020 09:42 Відповісти
На первый взгляд все очевидно. Просто Владимир написал комментарий в защиту нападавших. А ведь могло быть и не так очевидно. Возможно, это шайка педофилов. Врываются в дома и насилуют детей. А Владимир - один из них, и отбеливает их действия в соцсетях. Когда тебя насиловать хотят, всегда неприятно, вот и придумали историю про долги. А педиков замочили. Разве можно таких живыми оставлять? Так мы скоро в зверинец превратимся.
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23.07.2020 14:03 Відповісти
На первый взгляд, кажется что нечто по кличке "ОК ОК" против педофилов, которое оно по своему недоумию путает с педиками. Но не все так просто, ибо только нечто по кличке "ОК ОК", готово защищать убийцу, прекрываясь словестным поносом про педофилов/педиков. Ибо для существ, типа "ОК ОК" понятие "ценность человеческой жизни" - понятие чуждое. Им намного привычнее понятия педофилы, педики, насиловать... Все, как говорится, по Фрейду.
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23.07.2020 14:20 Відповісти
Юный Рембо.
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22.07.2020 11:50 Відповісти
Цитата: "потерпевшие приехали к своему знакомому в Константиновку для разрешения конфликта"! У себя ДОМА с оружием в руках защитил родного и близкого человека, прав на 100% вне зависимости от причин конфликта (а законы в Украине РАБСКИЕ). Парнишка НЕ РАБ (как БОЛЬШИНСТВО), ибо это поступок СВОБОДНОГО ЧЕЛОВЕКА (ГРАЖДАНИНА, а не ПОДДАННОГО или РАБА), к сожалению, в Украине у него могут быть проблемы с законами господ, написанных для рабов!
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22.07.2020 11:52 Відповісти
У себя ДОМА

==
Где єто в описании, балабол?
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22.07.2020 14:01 Відповісти
Это подразумевается из описания. Пациенты просыпаются в больнице, а все нормальные люди у себя дома!
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22.07.2020 16:17 Відповісти
какая разница где он проснулся?
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22.07.2020 16:49 Відповісти
Посторонние с преступными намерениями проникли на территорию частного домовладения, хотели убить отца, в итого несовершеннолетний защитил отца, как мог защитил. 15 лет надо давать тому, кто его засудит за это.
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22.07.2020 11:53 Відповісти
преступные намерения еще нужно доказать. а так будет слово убийцы и отца убийцы против слова "знакомого". может все было наоборот - преступно заманили двух человек к себе домой, одного расстреляли, второго ранили. и только из-за приехавших вовремя - внезапно - полицейских второй выжил. а то тоже сходить взять ружье, патроны, зарядить, прицелиться в темноте, не попасть в сообщника отца, и двумя выстрелами завалить двух человек...
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22.07.2020 13:50 Відповісти
Отцу грозит до 3 лет за то, что не обеспечил надлежащее хранение огнестрельного оружия. Или разрешение на на 12-й калибр есть у подростка?
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22.07.2020 23:57 Відповісти
А почему не 30 лет?? Если выдумываешь какую-то дикую ***** - то выдумывай уже хоть с фантазией и размахом.

P.S. Для тех, кто не в курсе:
1. Нарушение правил храния оружия - административка.
2. Сообщить сыну пароль от сейфа - не является нарушением правил храниения.
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23.07.2020 14:08 Відповісти
Для "знатока":

Стаття 264. Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів
Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -
карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.Кримінальний Кодекс України
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29.07.2020 22:01 Відповісти
проникли на территорию частного домовладения

==
Где описание, что они "проникли"? Сам придумал?
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22.07.2020 14:02 Відповісти
Несовершеннолетнему до 15? Да такого и при ссср не было.
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22.07.2020 11:54 Відповісти
Защитил? А что если папаня первій драться начал?
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22.07.2020 14:03 Відповісти
Если есть смертельная угроза, а она всегда есть при нападении, то лучше уж трое засудят, чем шестеро понесут.
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22.07.2020 11:59 Відповісти
Мальчик действительно защищал свою семью. Вчера жаловались на то, что у тех, кто в автобусе, нет оружия, чтобы убить террориста. У этого парня была пушка. Готовы ли вы его защитить?
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22.07.2020 12:00 Відповісти
Припишут, как обычно, превышение мер самообороны.
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22.07.2020 12:10 Відповісти
А что если папаня первій драться начал, а сінок в Рембо решил поиграть?Над таким вариантом не думали?
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22.07.2020 14:04 Відповісти
Не у парня оружие, а у папы. Разницу улавливаете?
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22.07.2020 23:59 Відповісти
15 років? за що? за те що захистив батька?
зелена шмаркля не таке не здатна - тільки ЧОЛОВІК.
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22.07.2020 12:00 Відповісти
А что если папаня первый драться начал, а сынок в Рэмбо решил поиграть?Над таким вариантом не думали?
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22.07.2020 14:05 Відповісти
а если так?

отец, сыну: "Сейчас ко мне два терпилы заедут, я им обоим денег должен"
"возьмешь ствол стрельнешь - ты несовершеннолетний, тебе ничего не будет. АУЕ!"
" а денег я лучше тебе дам, брат"(с)
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22.07.2020 12:00 Відповісти
ага и ждал пока его избивают, ну ну.
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22.07.2020 12:44 Відповісти
Ну якщо вони його дійсно били - то повинні бути сліди як на них так і на батьку.
Якщо не били а погрожували - то зброя
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22.07.2020 14:00 Відповісти
Если он должен был денег, то пусть терпилы идут в суд, а не приезжают домой с угрозами и насилием...
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22.07.2020 14:49 Відповісти
нехер вламываться к людям в частное владение, да еще и отца избивали.. Сын достоин уважения.
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22.07.2020 12:01 Відповісти
вламываться к людям

==
брехунок, где это в описании? Там даже не упомянуто, где это произошло.А папаня мог первый драку начать.
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22.07.2020 14:07 Відповісти
шизик, таблетки сегодня уже принял?
как думаешь, сын где-то на улице спал или все же в доме?

Правоохранители установили, что потерпевшие приехали к своему знакомому в Константиновку для разрешения конфликта. Во время ссоры проснулся несовершеннолетний сын хозяина. Увидев драку, парень решил защитить отца. Он пошел в гараж, где взял ружье отца и сделал два выстрела в сторону обидчиковИсточник: https://censor.net/p3209496
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22.07.2020 14:50 Відповісти
Как думаешь, он спал или был вмазаный под солями? Где ты видел подростков, в 9 вечера ложащихся спать?
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22.07.2020 15:03 Відповісти
И какая разница где он "спал", если стрельба была на перекрёстке улиц.Он две улицы выкупил себе?
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22.07.2020 15:05 Відповісти
Молодець хлопак ! В слід. раз інши сто раз ще подумають чи йти наізжати на когось то чи ні
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22.07.2020 12:12 Відповісти
А что если папаня первый драться начал, а сынок в Рэмбо решил поиграть?Над таким вариантом не думали?
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22.07.2020 14:07 Відповісти
но по нашим дебильным законам парня закроют. У себя дома ты не имеешь права себя защищать с оружием.
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22.07.2020 12:42 Відповісти
дормидонт, где описание того, что єто біло "дома", а не у кафе Метелица на перекрестке улиц Курской и МинскойИсточник: https://censor.net/p3209496
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22.07.2020 14:54 Відповісти
Если было, как написано, то это чистая самооборона!
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22.07.2020 12:48 Відповісти
А что если гости были мыролюбные, пришли просто узнать о планах возврата долга, а папаня первый драться начал, а сынок в Рэмбо решил поиграть?Над таким вариантом не думали?
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22.07.2020 14:09 Відповісти
а как изменятся комментарии , если вдруг окажется , что два украинских патриота приехали к сепару и его семейке на разговор...?
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22.07.2020 13:03 Відповісти
https://censor.net/user/179551 сразу порохнявые ощетинятся и завопят что убили ни в чем не повинных патриотов проезжавших мимо и остановившихся спросить как проехать в библиотеку
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22.07.2020 22:43 Відповісти
Мусорня традиционно будет делать из хлопца чуть ли не серийного убивца. Нет никаких сомнений.
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22.07.2020 13:04 Відповісти
Думаю что стрелял папаша, но решили рассказать что сын, тогда версия про самооборону сильнее выглядит и несовершеннолетнему тюрьма не грозит.
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22.07.2020 13:12 Відповісти
Русский украинец это бред. Такого в природе не бывает. Русский хахляра, малорос - вот этого сколько угодно.
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22.07.2020 13:17 Відповісти
тебе из такси виднее. На дорогу смотри лучше, не отвлекайся.
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22.07.2020 13:24 Відповісти
Там не два трупа. Один вижив, тому таке інсценування не проканає. Крім того, під час слідчого експеременту почнуть косяки вилазити...
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22.07.2020 14:27 Відповісти
Гараж = частная собственность которая не прикосновенна по конституции. Все правильно пацан сделал.
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22.07.2020 13:21 Відповісти
Во время ссоры проснулся сын.
Он в гараже спал?)
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22.07.2020 13:40 Відповісти
Спал на перекрьостке, у кафе "Метелица".
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22.07.2020 14:49 Відповісти
Самозащита карается уголовным сроком. трындец. А вот если бы эти г**доны покалечили или убили отца парня. им бы дали по паре лет. Самозащита должна оправдываться. а не караться. Меньше бы было желающих нападать.
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22.07.2020 13:26 Відповісти
Самозахист ні, умисне вбивство так. Із змісту статті нічого не зрозуміло. На чому особисто ви зробили висновки? А якщо вони не г**дони?
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22.07.2020 14:16 Відповісти
а что если папаня боевичок и сынок той же тропкою, завалить с двух выстрелов двоих без подготовочки шансы у пересичного подростка 1 к 10...
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22.07.2020 14:24 Відповісти
И каков итог?
Два дебила пришли побыковать на чужую частную территорию и у всех на глазах начали топтать хозяина.
Малый сделал ровно то, что нужно было сделать.
В Америке их бы пристрелили только за то, что через забор перелезли.
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22.07.2020 13:37 Відповісти
где написано что они перелезли через забор?
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22.07.2020 14:11 Відповісти
А якщо йому цього дуже хочеться? То яка різниця є це у статті чи не має?
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22.07.2020 14:28 Відповісти
точно, какаяразнiца..
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22.07.2020 14:44 Відповісти
А что мог сделать несовершеннолетний против двух мужиков?
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22.07.2020 13:38 Відповісти
вызвать ментов?
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22.07.2020 13:51 Відповісти
Пока отца убивают?
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22.07.2020 14:13 Відповісти
А вбивали? Я із змісту статті ніх.ра не зрозумів. Може батько драку почав, а синуля допоміг? Чому ви це виключаєте?
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22.07.2020 14:29 Відповісти
А может вообще никакой драки не было, а он просто расстрелял? Почему ты это исключаешь?
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22.07.2020 15:57 Відповісти
я нічого не виключаю, я їх питав, з якого бую вони відразу вирішили, що це самооборона.
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22.07.2020 16:05 Відповісти
Вот просыпаешься ты, а твоего отца метелят какие 2 хмыря. Твои действия?
Я так понял, что надо убедиться кто ты? Я адвокат. Уже неплохо.
Потом: где я? У себя. Адвокату это важно. Если бы метелили отца на пересечении улиц, то это совсем другое дело! Пусть метелят, имеют право! Нейтральная территория.(не факт!) Адвокаты ведь обычно просыпаются не у себя дома. Но в статье не написали и есть поле для маневров. Я правильно понимаю ход мыслей?
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22.07.2020 16:33 Відповісти
Та ні. Адвокати би пальнув для початку у повітря... але то таке. Робіть що знаєте. Ваша глупість = мій гонорар. Чим більше ви допускаєте помилок, тим мені краще. А чомусь нормальному вас навчити, це на себе відро лайна вилити.
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22.07.2020 16:47 Відповісти
Кто нибудь, когда нибудь вызывал ментов? Убили, нет? Ждите, ждать приходится очень долго.
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22.07.2020 18:38 Відповісти
кросавчег
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22.07.2020 13:57 Відповісти
Стремноватое дело... особенно "ружье в гараже"...

Осталось узнать сумму долга и версию которую расскажет раненый.
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22.07.2020 14:30 Відповісти
В статті немає нічого що дозволило би зробити висновки.
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22.07.2020 14:33 Відповісти
В статтi є все, щоб зробити висновок про недолугого коментатора подій з " https://dn.npu.gov.ua/news/vbivstvo/policziya-kostyantinivki-vstanovila-pidlitka-yakij-zastreliv-odnogo-cholovika-ta-shhe-odnogo-poraniv/ Отдел коммуникации полиции Донецкой области".
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22.07.2020 14:47 Відповісти
Це ви мене недолугим коментатором обізвали?
В статті не вказано із-за чого почалася бійка, хто перший почав і чому син господаря вирішив що потрібна його допомога, а ці питання дуже важливі.
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22.07.2020 20:30 Відповісти
мораль:
не мешайте спать несовершеннолетним геймерам!
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22.07.2020 14:57 Відповісти
Во второго поцыка парнишка не очень метко стрелял... Теперь из-за этого могут быть проблемы...
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22.07.2020 16:40 Відповісти
Тут есть пару вариантов...
1. Кому задолжал или кинул?
2.Конкуренты...
3.Малолетка защищал свою семью...
===
а) Если папа кинул на стройке работяг и они пришли разобраться...то за них необходимо отомстить...убить сначала малолетку на глазах у папы (чтобы папа видел, что мертвый сын не может отомстить за него) за тем убить папу...
б) Если пришли просто грабонуть то понять и простить...
в) если конкуренты по бизнесу то применить п.б
В нашей стране нет законов и справедливости...нужно мстить жестоко и беспощадно...воры не выплатившие деньги рабочим должны быть казнены...
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22.07.2020 16:51 Відповісти
Не пошли в суд, а пришли разбираться домой на ночь глядя, вдвоем на одного, точно пришли убивать. Парень молодец, спас отца.
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22.07.2020 18:34 Відповісти
Я вас правильно понял, что застреливший семерых на житомирском ставке тоже "молодец"?
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22.07.2020 21:47 Відповісти
С таким ником сначала пройди курс лечения, а потом я буду отвечать на твои вопросы.
Ник выбери правильно, долбовата!
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22.07.2020 22:30 Відповісти
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