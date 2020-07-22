У Костянтинівці підліток, намагаючись захистити свого батька, застрелив чоловіка і поранив ще одного, - поліція. ФОТОрепортаж
Неповнолітній хлопець здійснив постріли з рушниці, намагаючись захистити свого батька від нападу двох чоловіків. За фактом порушено кримінальне провадження.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Донецької області.
"Вчора приблизно о 22-00 до поліції Костянтинівки надійшло повідомлення про те, що на перехресті вулиць Курської та Мінської чутно постріли. Прибувши на виклик, поліцейські виявили тіло 47-річного краматорчанина без ознак життя та 34-річного чоловіка з вогнепальним пораненням. Працюючи на місці події, поліцейські з’ясували обставини злочину", - сказано в повідомленні.
Правоохоронці встановили, що потерпілі приїхали до свого знайомого в Костянтинівку для вирішення конфлікту. Під час сварки прокинувся неповнолітній син господаря. Побачивши бійку, хлопець вирішив захистити батька. Він пішов у гараж, де взяв батькову рушницю, і зробив два постріли у бік кривдників, завдавши смертельних тілесних ушкоджень одному та поранивши іншого.
Наразі тривають слідчі дії, призначено ряд судових експертиз.
За фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ст. 15 ч.2, ст.115 ч.2 п.1 "Закінчений замах на вбивство" Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Костянтинівської місцевої прокуратури.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
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"Маленький мальчик лучше стрелял..." (с).
Стерненко 2 нашелся!!! Защищать семью - низзя!!!
Кива, Дубинский, Венедиктова - ФАС!!!!
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Где єто в описании, балабол?
сообщникаотца, и двумя выстрелами завалить двух человек...
P.S. Для тех, кто не в курсе:
1. Нарушение правил храния оружия - административка.
2. Сообщить сыну пароль от сейфа - не является нарушением правил храниения.
Стаття 264. Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів
Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -
карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.Кримінальний Кодекс України
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Где описание, что они "проникли"? Сам придумал?
зелена шмаркля не таке не здатна - тільки ЧОЛОВІК.
отец, сыну: "Сейчас ко мне два терпилы заедут, я им обоим денег должен"
"возьмешь ствол стрельнешь - ты несовершеннолетний, тебе ничего не будет. АУЕ!"
" а денег я лучше тебе дам,
брат"(с)
Якщо не били а погрожували - то зброя
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брехунок, где это в описании? Там даже не упомянуто, где это произошло.А папаня мог первый драку начать.
как думаешь, сын где-то на улице спал или все же в доме?
Правоохранители установили, что потерпевшие приехали к своему знакомому в Константиновку для разрешения конфликта. Во время ссоры проснулся несовершеннолетний сын хозяина. Увидев драку, парень решил защитить отца. Он пошел в гараж, где взял ружье отца и сделал два выстрела в сторону обидчиковИсточник: https://censor.net/p3209496
Он в гараже спал?)
Два дебила пришли побыковать на чужую частную территорию и у всех на глазах начали топтать хозяина.
Малый сделал ровно то, что нужно было сделать.
В Америке их бы пристрелили только за то, что через забор перелезли.
Я так понял, что надо убедиться кто ты? Я адвокат. Уже неплохо.
Потом: где я? У себя. Адвокату это важно. Если бы метелили отца на пересечении улиц, то это совсем другое дело! Пусть метелят, имеют право! Нейтральная территория.(не факт!) Адвокаты ведь обычно просыпаются не у себя дома. Но в статье не написали и есть поле для маневров. Я правильно понимаю ход мыслей?
Осталось узнать сумму долга и версию которую расскажет раненый.
В статті не вказано із-за чого почалася бійка, хто перший почав і чому син господаря вирішив що потрібна його допомога, а ці питання дуже важливі.
не мешайте спать несовершеннолетним геймерам!
1. Кому задолжал или кинул?
2.Конкуренты...
3.Малолетка защищал свою семью...
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а) Если папа кинул на стройке работяг и они пришли разобраться...то за них необходимо отомстить...убить сначала малолетку на глазах у папы (чтобы папа видел, что мертвый сын не может отомстить за него) за тем убить папу...
б) Если пришли просто грабонуть то понять и простить...
в) если конкуренты по бизнесу то применить п.б
В нашей стране нет законов и справедливости...нужно мстить жестоко и беспощадно...воры не выплатившие деньги рабочим должны быть казнены...
Ник выбери правильно, долбовата!