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Новини Фото Хабарники
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Офіцер одного з військових вищих навчальних закладів Львова вимагав $1,2 тис. за працевлаштування в ЗСУ, - МВС. ФОТОрепортаж

1,2 тис. доларів США неправомірної вигоди вимагав та отримав капітан за працевлаштування в Збройні сили України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Правоохоронці встановили, що капітан пообіцяв курсанту академії працевлаштувати його до Збройних сил України, але за умови надання йому 1200 доларів США "винагороди".

У вівторок, 21 липня, у Львові неподалік навчального закладу правоохоронці затримали офіцера під час одержання неправомірної вигоди. З місця затримання вилучили 1200 доларів США.

Наразі зловмисника затримано. Йому вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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Офіцер одного з військових вищих навчальних закладів Львова вимагав $1,2 тис. за працевлаштування в ЗСУ, - МВС 01
Офіцер одного з військових вищих навчальних закладів Львова вимагав $1,2 тис. за працевлаштування в ЗСУ, - МВС 02
Офіцер одного з військових вищих навчальних закладів Львова вимагав $1,2 тис. за працевлаштування в ЗСУ, - МВС 03

Автор: 

хабар (4727) затримання (4350) Львів (3087) МВС (3509) ЗСУ (7642)


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Капитан за 1200 баксов обещал устроить на службу в ВСУ на должность начальника продовольственного склада
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22.07.2020 12:11 Відповісти
Уж точно не в окоп рвался.
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22.07.2020 12:49 Відповісти
 
 