Інспектора ювенальної поліції Вінниччини затримано на хабарі в $5,5 тис. ФОТО
Правоохоронці затримали інспектора відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності Головного управління Нацполіції у Вінницькій області під час одержання 5,5 тис. доларів США неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України).
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
За даними слідства, поліцейський, перебуваючи у змові з іншим правоохоронцем, вимагав та отримав кошти за вирішення питання про закриття кримінального провадження щодо незаконного позбавлення волі людини.
Інспектора поліції затримано у порядку ст. 208 КПК України після передачі коштів.
Хабарнику повідомили про підозру, до суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу.
Наразі перевіряється причетність інших працівників ГУ Нацполіції у Вінницькій області до вчинення зазначеного злочину.
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