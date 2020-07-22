Інспектора ювенальної поліції Вінниччини затримано на хабарі в $5,5 тис. ФОТО

Правоохоронці затримали інспектора відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності Головного управління Нацполіції у Вінницькій області під час одержання 5,5 тис. доларів США неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, поліцейський, перебуваючи у змові з іншим правоохоронцем, вимагав та отримав кошти за вирішення питання про закриття кримінального провадження щодо незаконного позбавлення волі людини.



Інспектора поліції затримано у порядку ст. 208 КПК України після передачі коштів.

Хабарнику повідомили про підозру, до суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу.

Наразі перевіряється причетність інших працівників ГУ Нацполіції у Вінницькій області до вчинення зазначеного злочину.

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