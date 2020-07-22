Маск прокоментував захоплення заручників у Луцьку і реакцію Зеленського: "Просто ще один день у 2020-му". ФОТО

Ілон Маск залишив коментар під постом The New York Times у Twitter про захоплення автобуса в Луцьку і ролик Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так під дописом із текстом "Чоловік з вогнепальною зброєю і вибухівкою захопив 13 заручників і зажадав, щоб президент України порекомендував документальний фільм про жорстоке поводження з тваринами, озвучений Хоакіном Феніксом. Президент виконав вимогу і заручники були звільнені" Маск написав: "Просто ще один день у 2020-му".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час звільнення заручників у Луцьку перевірялося, чи немає у Кривоша пульта дистанційного керування вибухівкою, - начальник СБУ Волині Данюков

Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.

В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема, в Харкові. Їх затримали.