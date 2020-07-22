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Новини Фото Захоплення заручників у Луцьку
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Маск прокоментував захоплення заручників у Луцьку і реакцію Зеленського: "Просто ще один день у 2020-му". ФОТО

Ілон Маск залишив коментар під постом The New York Times у Twitter про захоплення автобуса в Луцьку і ролик Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так під дописом із текстом "Чоловік з вогнепальною зброєю і вибухівкою захопив 13 заручників і зажадав, щоб президент України порекомендував документальний фільм про жорстоке поводження з тваринами, озвучений Хоакіном Феніксом. Президент виконав вимогу і заручники були звільнені" Маск написав: "Просто ще один день у 2020-му".

Маск прокоментував захоплення заручників у Луцьку і реакцію Зеленського: Просто ще один день у 2020-му 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час звільнення заручників у Луцьку перевірялося, чи немає у Кривоша пульта дистанційного керування вибухівкою, - начальник СБУ Волині Данюков

Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.

В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема, в Харкові. Їх затримали.

Автор: 

заручник (823) Луцьк (419) Маск Ілон (658)


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Топ коментарі
+65
Маск прокомментировал захват заложников в Луцке и реакцию Зеленского: "Просто еще один день в 2020-м" - Цензор.НЕТ 2112
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22.07.2020 13:23
+47
Маск прокомментировал захват заложников в Луцке и реакцию Зеленского: "Просто еще один день в 2020-м" - Цензор.НЕТ 9895Маск прокомментировал захват заложников в Луцке и реакцию Зеленского: "Просто еще один день в 2020-м" - Цензор.НЕТ 2616
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22.07.2020 13:28
+39
Маск прокоментував захоплення заручників у Луцьку і реакцію Зеленського: "Просто ще один день у 2020-му" - Цензор.НЕТ 7157
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22.07.2020 13:51
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Маск на копростане точно был! И сомневаюсь, что после маацковцких аавтобусов и метро, увидит "автобусы такие нищебродские"...
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22.07.2020 15:43 Відповісти
А такие Богданы есть в природе?
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22.07.2020 16:04 Відповісти
теперь уже так - если ты не запилил видосик - то ты не человек... вон даже ******* с кавказских гор знает об этом)).. новая эпоха
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22.07.2020 14:24 Відповісти
перекажу зміст: 2020 рік - паскудний! і це ще одне свідчення.
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22.07.2020 15:11 Відповісти
так.. просто ще один день 2020...
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22.07.2020 16:16 Відповісти
Логично, Илон уже живет на Марсе в 2050-м году.
Для него все это тлен...
Маск прокоментував захоплення заручників у Луцьку і реакцію Зеленського: "Просто ще один день у 2020-му" - Цензор.НЕТ 7958 Маск прокоментував захоплення заручників у Луцьку і реакцію Зеленського: "Просто ще один день у 2020-му" - Цензор.НЕТ 6382
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22.07.2020 16:18 Відповісти
це просто ще один день в українському дурдомі від зеленої шмарклі.
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22.07.2020 17:37 Відповісти
Грета Тунберг. получила в Португалии премию «За гуманизм»
Just another day in 2020
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22.07.2020 20:07 Відповісти
Еще один день в 95 квартале
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23.07.2020 06:14 Відповісти
Как у Маска волосы выросли, где брали рассаду?
Маск прокоментував захоплення заручників у Луцьку і реакцію Зеленського: "Просто ще один день у 2020-му" - Цензор.НЕТ 4154

Маск прокоментував захоплення заручників у Луцьку і реакцію Зеленського: "Просто ще один день у 2020-му" - Цензор.НЕТ 3230
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23.07.2020 09:16 Відповісти
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