Маск прокоментував захоплення заручників у Луцьку і реакцію Зеленського: "Просто ще один день у 2020-му". ФОТО
Ілон Маск залишив коментар під постом The New York Times у Twitter про захоплення автобуса в Луцьку і ролик Зеленського.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так під дописом із текстом "Чоловік з вогнепальною зброєю і вибухівкою захопив 13 заручників і зажадав, щоб президент України порекомендував документальний фільм про жорстоке поводження з тваринами, озвучений Хоакіном Феніксом. Президент виконав вимогу і заручники були звільнені" Маск написав: "Просто ще один день у 2020-му".
Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.
У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.
Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.
Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.
Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.
В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема, в Харкові. Їх затримали.
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