МВС підписало контракт з французькою ОCEA на будівництво 20 патрульних катерів для прикордонників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Міністерство внутрішніх справ України підписало контракт на будівництво патрульних катерів для Державної прикордонної служби України з французькою ОCEA за участю компанії "Нібулон".
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС.
"Сьогодні ми закладаємо перші патрульні катери для Державної прикордонної служби України. Підписано контракт з французькою компанією ОСЕА", - сказав Арсен Аваков.
Міністр зазначив, що партнери з компанії ОCEA вибрали завод "Нібулон" для часткової локалізації виробництва катерів.
"Ці наші кораблі будуть називатися "кораблі компанії ОCEA-Нібулон". В рамках реалізації цього проєкту Україна отримає сучасні кораблі для захисту державного кордону, отримає сучасні технології в будівництві кораблів. Що в подальшому дозволить нам самостійно обслуговувати кораблі і розвивати власне виробництво", - сказав Аваков.
За словами глави МВС, проєкт передбачає протягом трьох років будівництво для Держприкордонслужби України 20 сучасних патрульних катерів.
Генеральний директор ТОВ СП "Нібулон" Олексій Вадатурський зазначив, що підприємство готове виконати умови контракту в найкоротші терміни.
Як повідомлялося, в березні Верховна Рада ратифікувала Рамковий договір між урядами України та Франції на будівництво і придбання 20 катерів орієнтовною вартістю 4,39 млрд грн. При цьому, частина катерів (25%) будуть побудовані на вітчизняних суднобудівних підприємствах.
У 2020 році передбачено здійснення передоплати в розмірі 15% від загальної вартості контракту або орієнтовно 660 млн грн, які передбачені в держбюджеті на 2020 рік.
У 2021 році для будівництва і придбання 7 катерів додатково необхідно 1,31 млрд грн і 1,49 млрд грн - в 2022 році.
Згідно з угодою, уряд Франції готовий надати для фінансування проєкту кредит на суму до 116 млн євро або максимум 85% загальної суми контракту. При цьому аванс в розмірі 15% зобов'язана сплатити українська сторона.
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А как же СИСТЕМА "ПРОЗОРО"?!!!
Авакову закон, разумеется, НЕ писан!
Vyacheslav Shalashenko:
Хотите украинский ВМФ? - Да вот он. Яхта Асе ******* Косюка длиной 87 м , водоизмещением около 2000 тонн - это 40 артиллерийский катеров Гюрза водоизмещением 50 тонн или один новейший корвет, о лучших из них можно прочесть здесь https://topwar.ru/65551-korvety-vmesto-kreyserov.html
А есть еще почти такая же яхта у Медведчука, но больше всего яхт приписывают олигарху из Днепра - Игорю Коломойскому. Сейчас нардеп, а в прошлом журналист Сергей Лещенко сообщал, что плавучая империя бизнесмена насчитывает 4 лодки и стоит по приблизительным подсчетам $165 млн.
Самая пафосная из них, пожалуй, называется Trident, что в переводе означает «трезубец». Она 65 метров в длину, может перевозить 15 гостей и столько же членов экипажа, оснащена лифтом и вертолетной площадкой.
Сейчас эта яхта находится у берегов греческого острова Миконос, известного своими белоснежными деревушками. Кстати, рядышком плавает 40-метровая яхта по-скромнее под названием Apostrophe.
Джеймс Клефан, сотрудник одной из европейских фрахтовых компаний утверждает, что ее купил нардеп Виталий Хомутынник. Лодка была сделана по спецзаказу и обошлась молодому политику в $56 млн.
Но вернемся к Коломойскому. Другая лодка олигарха с начала июня стоит на Французской Ривьере в марине Канн. Еще две - в данный момент пришвартованы на итальянском острове Сардиния, правда в разных портах https://strana.ua/%E2%80%A6/24437-yahty-kolomojskogo-nasardine-i-vo%E2%80%A6 https://strana.ua/…/24437-yahty-kolomojskogo-nasardine-i-vo…
Представляете сколько можно купить корветов и подводных лодок, продав все эти наворованные яхты, да и на достройку своих фрегатов и крейсера Украна еще останется.
Но и это еще не все, сколько яхт поменьше у проворовавшихся прокуроров, судей и бизнесменов, не внесенных в декларации, вообще никто не считал, а ведь стоит поставить на них крупнокалиберный пулемет и противозенитный ракетный комплекс и штурмовой катер готов.
Так делали все страны во время Второй Мировой войны. Предвидя возмущенные возгласы, хочу спросить: Камазы, Богданы и трактора когда брали на нужды армии можно было, а яхты, купленные на украденное у украинцев, почему нет?
А пара сотен таких катеров, еще и оснащенных БПЛА, создаст для доходящего ВМФ высокодуховной такую массу целей, что ни один флот не справится.
Всвязи с вышеизложенным утверждаю - ФЛОТ МОЖНО ПОСТРОИТЬ ЗА МЕСЯЦЫ, а не за полвека!
Источник
http://ua24ua.net/hotite-ukrainskiy-vmf-da-vot-on-yahta-ase-*******-dlinoy-87-m-eto-40-artilleriyskih-katerov-gyurza-vodoizmeshcheniem-50-tonn-ili-odin-noveyshiy-korvet/
Вам дозволяю хоч на голову йому накати!!
Любить очередного или экспрезидента - это ваше интимное дело.. Закройте глаза и откройте рот и любите.. Не занимайтесь интимом на людях.
🤗
https://www.economics-prorok.com/2020/07/%d0%be%d0%b1%d1%8b%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b8%d0%b7-%d0%b7%d0%b0-%d1%85%d0%b8%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5.html
🤗
...
Аваков и вертолеты покупает тоже гражданские, чтоб с комфортом полетать с Зеленским.
Кому война, а кому мать родная. Аваков с Зеленским усиленно изображают, что войны нет, и никого не убивают каждый день.
вот кстати наш проект . как по мне не хуже француза