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МВС підписало контракт з французькою ОCEA на будівництво 20 патрульних катерів для прикордонників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Міністерство внутрішніх справ України підписало контракт на будівництво патрульних катерів для Державної прикордонної служби України з французькою ОCEA за участю компанії "Нібулон".

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС.

"Сьогодні ми закладаємо перші патрульні катери для Державної прикордонної служби України. Підписано контракт з французькою компанією ОСЕА", - сказав Арсен Аваков.

Міністр зазначив, що партнери з компанії ОCEA вибрали завод "Нібулон" для часткової локалізації виробництва катерів.

"Ці наші кораблі будуть називатися "кораблі компанії ОCEA-Нібулон". В рамках реалізації цього проєкту Україна отримає сучасні кораблі для захисту державного кордону, отримає сучасні технології в будівництві кораблів. Що в подальшому дозволить нам самостійно обслуговувати кораблі і розвивати власне виробництво", - сказав Аваков.

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МВС підписало контракт з французькою ОCEA на будівництво 20 патрульних катерів для прикордонників 01
МВС підписало контракт з французькою ОCEA на будівництво 20 патрульних катерів для прикордонників 02
МВС підписало контракт з французькою ОCEA на будівництво 20 патрульних катерів для прикордонників 03
МВС підписало контракт з французькою ОCEA на будівництво 20 патрульних катерів для прикордонників 04
МВС підписало контракт з французькою ОCEA на будівництво 20 патрульних катерів для прикордонників 05
МВС підписало контракт з французькою ОCEA на будівництво 20 патрульних катерів для прикордонників 06

За словами глави МВС, проєкт передбачає протягом трьох років будівництво для Держприкордонслужби України 20 сучасних патрульних катерів.

Генеральний директор ТОВ СП "Нібулон" Олексій Вадатурський зазначив, що підприємство готове виконати умови контракту в найкоротші терміни.

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Як повідомлялося, в березні Верховна Рада ратифікувала Рамковий договір між урядами України та Франції на будівництво і придбання 20 катерів орієнтовною вартістю 4,39 млрд грн. При цьому, частина катерів (25%) будуть побудовані на вітчизняних суднобудівних підприємствах.

У 2020 році передбачено здійснення передоплати в розмірі 15% від загальної вартості контракту або орієнтовно 660 млн грн, які передбачені в держбюджеті на 2020 рік.

У 2021 році для будівництва і придбання 7 катерів додатково необхідно 1,31 млрд грн і 1,49 млрд грн - в 2022 році.

Згідно з угодою, уряд Франції готовий надати для фінансування проєкту кредит на суму до 116 млн євро або максимум 85% загальної суми контракту. При цьому аванс в розмірі 15% зобов'язана сплатити українська сторона.

Автор: 

Аваков Арсен (2190) корабель (1616) МВС (3509) Нібулон (73) прикордонники (1105) Франція (3098)


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Топ коментарі
+17
Помню какая зрада була когда такие катера делала Кузня на Рибальском. Дубинский наизнанку выворачивался рассказывая что они Украине нафиг не нужны. А вот купить теперь у французов - самое оно
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22.07.2020 16:21
+11
Вважаю, що витрачати гроші на інозeмні катeри - цe бeзглуздя, якe крім корупцією та відкатом ніяк нe пояснити. Зараз ці гроші трeба було витрачати на відчизняні ракeтні комплeкси, той жe "Нeптун", "Стугна". Такe відчуття, що цe робиться спeціально пeрeд наступом рашистів на півдні та сході Украіни
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22.07.2020 16:38
+10
Ну то збудуй у Кривому Розі, у чому проблема? Не здатні? а що вмієте, тільки відкати із французами пиляти?
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22.07.2020 16:43
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Вопрос в доли локализации. Если вся локализация будет заключаться в заточке якорей, то в ж...пу такую локализацию !
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22.07.2020 16:17 Відповісти
Вважаю, що витрачати гроші на інозeмні катeри - цe бeзглуздя, якe крім корупцією та відкатом ніяк нe пояснити. Зараз ці гроші трeба було витрачати на відчизняні ракeтні комплeкси, той жe "Нeптун", "Стугна". Такe відчуття, що цe робиться спeціально пeрeд наступом рашистів на півдні та сході Украіни
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22.07.2020 16:38 Відповісти
менты ...пограничники ...французы ...яхты ...катера ...Средиземное море ...виллариба ...виллабаджо ... корочше бред ...але за наші з вами гроші
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22.07.2020 16:20 Відповісти
И когда он все успевает?
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22.07.2020 16:20 Відповісти
Помню какая зрада була когда такие катера делала Кузня на Рибальском. Дубинский наизнанку выворачивался рассказывая что они Украине нафиг не нужны. А вот купить теперь у французов - самое оно
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22.07.2020 16:21 Відповісти
Лайно було на Кузні..))
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22.07.2020 16:31 Відповісти
Ну то збудуй у Кривому Розі, у чому проблема? Не здатні? а що вмієте, тільки відкати із французами пиляти?
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22.07.2020 16:43 Відповісти
лайно вы год назад президентом сделали
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22.07.2020 18:50 Відповісти
+++
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22.07.2020 18:57 Відповісти
Мда....позорище........
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22.07.2020 16:22 Відповісти
Интересный вы человек! Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем - и на свободе.
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22.07.2020 16:23 Відповісти
Аваков молодец. Хороший министр.
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22.07.2020 16:24 Відповісти
Вы забыли артикль "***".
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22.07.2020 16:40 Відповісти
самый главный вопрос как они будут вооружены и оснащены, если туда постявят модуль с Гюрзы то это не понятная сделка!!!!!!!!!!!!!!!!!
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22.07.2020 16:26 Відповісти
Шо там с вертолетами, все уже поставили?
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22.07.2020 16:27 Відповісти
А шотама "Кузня на Р'ыбальском"??
🤔
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22.07.2020 16:30 Відповісти
А там якісь пітари мабуть працюють? Ми їм робочі місця не будемо створювати, ми французам створимо!
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22.07.2020 16:42 Відповісти
Вот так, взяло и подписало?
А как же СИСТЕМА "ПРОЗОРО"?!!!
Авакову закон, разумеется, НЕ писан!
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22.07.2020 16:33 Відповісти
ХОТИТЕ УКРАИНСКИЙ ВМФ? - ДА ВОТ ОН. ЯХТА АСЕ КОСЮКА ДЛИННОЙ 87 М. - ЭТО 40 АРТИЛЛЕРИЙСКИХ КАТЕРОВ ГЮРЗА ОДИН НОВЕЙШИЙ КОРВЕТ.
Vyacheslav Shalashenko:
Хотите украинский ВМФ? - Да вот он. Яхта Асе ******* Косюка длиной 87 м , водоизмещением около 2000 тонн - это 40 артиллерийский катеров Гюрза водоизмещением 50 тонн или один новейший корвет, о лучших из них можно прочесть здесь https://topwar.ru/65551-korvety-vmesto-kreyserov.html
А есть еще почти такая же яхта у Медведчука, но больше всего яхт приписывают олигарху из Днепра - Игорю Коломойскому. Сейчас нардеп, а в прошлом журналист Сергей Лещенко сообщал, что плавучая империя бизнесмена насчитывает 4 лодки и стоит по приблизительным подсчетам $165 млн.
Самая пафосная из них, пожалуй, называется Trident, что в переводе означает «трезубец». Она 65 метров в длину, может перевозить 15 гостей и столько же членов экипажа, оснащена лифтом и вертолетной площадкой.
Сейчас эта яхта находится у берегов греческого острова Миконос, известного своими белоснежными деревушками. Кстати, рядышком плавает 40-метровая яхта по-скромнее под названием Apostrophe.
Джеймс Клефан, сотрудник одной из европейских фрахтовых компаний утверждает, что ее купил нардеп Виталий Хомутынник. Лодка была сделана по спецзаказу и обошлась молодому политику в $56 млн.
Но вернемся к Коломойскому. Другая лодка олигарха с начала июня стоит на Французской Ривьере в марине Канн. Еще две - в данный момент пришвартованы на итальянском острове Сардиния, правда в разных портах https://strana.ua/%E2%80%A6/24437-yahty-kolomojskogo-nasardine-i-vo%E2%80%A6 https://strana.ua/…/24437-yahty-kolomojskogo-nasardine-i-vo…
Представляете сколько можно купить корветов и подводных лодок, продав все эти наворованные яхты, да и на достройку своих фрегатов и крейсера Украна еще останется.
Но и это еще не все, сколько яхт поменьше у проворовавшихся прокуроров, судей и бизнесменов, не внесенных в декларации, вообще никто не считал, а ведь стоит поставить на них крупнокалиберный пулемет и противозенитный ракетный комплекс и штурмовой катер готов.
Так делали все страны во время Второй Мировой войны. Предвидя возмущенные возгласы, хочу спросить: Камазы, Богданы и трактора когда брали на нужды армии можно было, а яхты, купленные на украденное у украинцев, почему нет?
А пара сотен таких катеров, еще и оснащенных БПЛА, создаст для доходящего ВМФ высокодуховной такую массу целей, что ни один флот не справится.
Всвязи с вышеизложенным утверждаю - ФЛОТ МОЖНО ПОСТРОИТЬ ЗА МЕСЯЦЫ, а не за полвека!
Источник
http://ua24ua.net/hotite-ukrainskiy-vmf-da-vot-on-yahta-ase-*******-dlinoy-87-m-eto-40-artilleriyskih-katerov-gyurza-vodoizmeshcheniem-50-tonn-ili-odin-noveyshiy-korvet/
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22.07.2020 16:38 Відповісти
Твій Зеленський теж міг би катерок для армії прикупити... Чи вілла у Італії не дозволяє?
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22.07.2020 16:40 Відповісти
Ойц!! Чому Мій?!
Вам дозволяю хоч на голову йому накати!!
Любить очередного или экспрезидента - это ваше интимное дело.. Закройте глаза и откройте рот и любите.. Не занимайтесь интимом на людях.

🤗
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22.07.2020 16:45 Відповісти
традиція на сайті, якщо ти проти Пеці, значить за Зелю. Не завжди звісно, але дуже часто.
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22.07.2020 16:49 Відповісти
Тому що ти за нього голосував. Ти його вибрав - ти за нього відповідаєш. Чи ти інфант малолітній?
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22.07.2020 16:55 Відповісти
Швидко французи опанували систему відкатів...
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22.07.2020 16:38 Відповісти
В Україні власні верфі простоюють, а ми французам робочі місця створюємо...
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22.07.2020 16:39 Відповісти
Новость хорошая,но каким боком Аваков к пограничникам?
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22.07.2020 16:39 Відповісти
Їх мають під систему МВС віддати...
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22.07.2020 16:41 Відповісти
"для пограничников"-это система МВС?
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22.07.2020 18:48 Відповісти
Про передачу вже дано ведуть серйозну розмову.
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22.07.2020 18:52 Відповісти
Обыски из-за хищений на строительстве Подольского моста провели на заводе Порошенко.
https://www.economics-prorok.com/2020/07/%d0%be%d0%b1%d1%8b%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b8%d0%b7-%d0%b7%d0%b0-%d1%85%d0%b8%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5.html

🤗
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22.07.2020 16:49 Відповісти
Тобі, як і ідіоту Портнову, мабуть не відомо, що "Кузня на Рібальському", Пороху не належить. Але то таке, твій кумир прокуратурі Панами на всі питання відповів?
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22.07.2020 16:58 Відповісти
"МВД подписало контракт с французской ОСЕА на строительство 20 патрульных катеров для пограничников" .. В стране нет денег? В стране куча денег ! Просто вы не знаете где они лежат А США вообще то бесплатно отдает (с)
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22.07.2020 16:54 Відповісти
ой а где те 150 так же франзуских геликоптеров которые рюкзаков так же помпезно покупал 3 года назад??
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22.07.2020 17:10 Відповісти
Кому там рабочие места обещали, французам?
МВС підписало контракт з французькою ОCEA на будівництво 20 патрульних катерів для прикордонників - Цензор.НЕТ 3054
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22.07.2020 17:23 Відповісти
Рюкзакяну мало французских вертолетов, еще катера нужно подкупить. Наверное нашел там концы через которые можно откаты получать.
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22.07.2020 17:27 Відповісти
Авакян, а де обіцяні ще 50 французьких гвинтокрилів для України? Гроші на них с3,14здили? Тепер на біс з катерами те саме прокрутиш? Чи все ж вертаки до України долетять...колись...після нас? Чи може вони долетять коли гнилі рюкзаки стануть новими і міцними, як стіна Яценюка?
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22.07.2020 17:36 Відповісти
Жабоеды такие откаты гонят - что даже видавшим виды на голову не налазит от наглости...
...
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22.07.2020 18:03 Відповісти
Дааа видно нашли Французы подходы к рюкзачному барыге авакову То вертолётов у них закупит то катера Кстати где вертолёты хвранцузкие были когда пожары на Луганщине бушевали Почему не мониторили ситуацию и не выявляли поджигателей А может и нетути никаких вертолётов Один для журналистов стоит в ангаре ржавеет
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22.07.2020 18:08 Відповісти
Абсолютно солидарен с Андреем Калнишевским!! Наши киевские катера ничуть не хуже!! Зато французские катера в пять раз дороже и там можно соответственно отмыть 300-400 миллиончиков евро. И причём тут до пограничных катеров, рукзаков-аваков и ворюга-вадатурский?? Где граница и где аваков -рюкзаков??
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22.07.2020 18:19 Відповісти
З нашими Рибальськими Ковалями ніхто вже й на катери контрактів підписувать не хоче?
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22.07.2020 18:24 Відповісти
Ключевое слово - НИБУЛОН.
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22.07.2020 18:37 Відповісти
Это обычные гражданские быстроходные катера, без вооружения и защиты. Покататься на скорости по волнам.
Аваков и вертолеты покупает тоже гражданские, чтоб с комфортом полетать с Зеленским.
Кому война, а кому мать родная. Аваков с Зеленским усиленно изображают, что войны нет, и никого не убивают каждый день.
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22.07.2020 19:02 Відповісти
с одной стороны какие ни какие нове технологии освоим . с другой стороны если поднапрячься можно и свой проект не хуже выдать . в общем не однозначное решение . по крайней мере в распределении строительства бортов . 15 там и 5 у нас . логичнее было бы наоборот

вот кстати наш проект . как по мне не хуже француза
МВС підписало контракт з французькою ОCEA на будівництво 20 патрульних катерів для прикордонників - Цензор.НЕТ 7344
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22.07.2020 19:04 Відповісти
 
 