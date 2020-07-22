МВС підписало контракт з французькою ОCEA на будівництво 20 патрульних катерів для прикордонників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Міністерство внутрішніх справ України підписало контракт на будівництво патрульних катерів для Державної прикордонної служби України з французькою ОCEA за участю компанії "Нібулон".

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС.

"Сьогодні ми закладаємо перші патрульні катери для Державної прикордонної служби України. Підписано контракт з французькою компанією ОСЕА", - сказав Арсен Аваков.

Міністр зазначив, що партнери з компанії ОCEA вибрали завод "Нібулон" для часткової локалізації виробництва катерів.

"Ці наші кораблі будуть називатися "кораблі компанії ОCEA-Нібулон". В рамках реалізації цього проєкту Україна отримає сучасні кораблі для захисту державного кордону, отримає сучасні технології в будівництві кораблів. Що в подальшому дозволить нам самостійно обслуговувати кораблі і розвивати власне виробництво", - сказав Аваков.

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За словами глави МВС, проєкт передбачає протягом трьох років будівництво для Держприкордонслужби України 20 сучасних патрульних катерів.

Генеральний директор ТОВ СП "Нібулон" Олексій Вадатурський зазначив, що підприємство готове виконати умови контракту в найкоротші терміни.

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Як повідомлялося, в березні Верховна Рада ратифікувала Рамковий договір між урядами України та Франції на будівництво і придбання 20 катерів орієнтовною вартістю 4,39 млрд грн. При цьому, частина катерів (25%) будуть побудовані на вітчизняних суднобудівних підприємствах.

У 2020 році передбачено здійснення передоплати в розмірі 15% від загальної вартості контракту або орієнтовно 660 млн грн, які передбачені в держбюджеті на 2020 рік.

У 2021 році для будівництва і придбання 7 катерів додатково необхідно 1,31 млрд грн і 1,49 млрд грн - в 2022 році.

Згідно з угодою, уряд Франції готовий надати для фінансування проєкту кредит на суму до 116 млн євро або максимум 85% загальної суми контракту. При цьому аванс в розмірі 15% зобов'язана сплатити українська сторона.