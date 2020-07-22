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Одна з комерційних структур Дніпра підозрюється у фінансуванні сепаратизму, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України розслідує обставини щодо фінансування сепаратизму менеджментом однієї з комерційних структур Дніпра.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що впродовж 2018 комерсанти на замовлення місцевої влади розробили низку проєктів землеустрою на території обласного центру на загальну суму понад 28 млн гривень.

В рамках кримінального провадження співробітники СБУ задокументували, що після отримання оплати за договором учасники схеми перерахували понад 7 млн ​​гривень на фіктивні підприємства. Серед них є зареєстровані на осіб, причетних до сепаратистської діяльності, які постійно проживають на тимчасово окупованій території АР Крим.

Під час обшуків правоохоронці вилучили документацію та інші докази, що підтверджують протиправну діяльність.

Тривають слідчі дії.

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Одна з комерційних структур Дніпра підозрюється у фінансуванні сепаратизму, - СБУ 01
Одна з комерційних структур Дніпра підозрюється у фінансуванні сепаратизму, - СБУ 02
Одна з комерційних структур Дніпра підозрюється у фінансуванні сепаратизму, - СБУ 03

Автор: 

Дніпро (3295) СБУ (12915) сепаратизм (757)


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Топ коментарі
+9
СБУ, ви там живі? ОПЗЖ в Дніпрі референдуми хоче проводити
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22.07.2020 16:36
+4
Медведчук, Бойко, Рабинович, Волошин. Достаточно? Только где то СБУ?
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22.07.2020 16:43
+2
Эти скоты зеленые что угодно сбрешут, лишь бы Альбертыча подсидеть.
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22.07.2020 16:38
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Одна?
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22.07.2020 16:36 Відповісти
СБУ, ви там живі? ОПЗЖ в Дніпрі референдуми хоче проводити
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22.07.2020 16:36 Відповісти
Скорее всего, это смертельный удар по сепарам.
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22.07.2020 16:37 Відповісти
Эти скоты зеленые что угодно сбрешут, лишь бы Альбертыча подсидеть.
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22.07.2020 16:38 Відповісти
за Альбертыча тов. Корбан со всей синагогой мазу тянет..
Так что не переживай..
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22.07.2020 16:40 Відповісти
Ну не за зелю же с мертвечуком переживать!
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22.07.2020 16:42 Відповісти
а за Зелю и мертветчука мазу тянет тов. Беня тоже со всей своей синагогой ..
Так что за них тоже не переживай гой..
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22.07.2020 16:45 Відповісти
"-не рехнуться мне б друзья, может быть еврей и я." (С)
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22.07.2020 17:09 Відповісти
при чому це одна і теж сінагога
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22.07.2020 17:43 Відповісти
дай вгадаю, Філатова чи одного з волонтерів?
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22.07.2020 16:40 Відповісти
бабушка Беня неее жаль жаль....
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22.07.2020 16:42 Відповісти
Кто такой этот Альбертыч? Зелёные это те что в зелёнке ходят?
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22.07.2020 16:42 Відповісти
Я Медведчука подозреваю, и самого Рината тоже. И владыку Лавры Павла. Что,ручки стали сразу коротенькие, как у тиранозавра?
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22.07.2020 16:42 Відповісти
Медведчук, Бойко, Рабинович, Волошин. Достаточно? Только где то СБУ?
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22.07.2020 16:43 Відповісти
хм... та в Украине и государственные структуры занимаются спонсорством сепаратизма ..
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22.07.2020 16:43 Відповісти
Але, СБУ! Хватит уже всех за идиотов держать. Уже все давно знают, что в Днепре вы отрабатываете Филатова по заказу из АП. И ваши детские отмазки про "фирмы оформленные на лиц причастных к сепаратизму" просто бесят своим тупизмом и маразмом. Вы лучше расскажите, как это без вас в Луцке "террориста" обезвредили. Не читали об этом? За Филатовым некогда?
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22.07.2020 17:20 Відповісти
а как же пеця, который исправно, в виде налогов, пополнял казну врага, ах, ну да на этой пециной ботоферме "сензор.нет" говорить такое ниЗЗя, сразу БАН...
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22.07.2020 18:51 Відповісти
укргаз, теплоэнерго и энерго .. основные террористы страны!
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22.07.2020 21:20 Відповісти
Да какие они терористы им просто очень деньги нужны
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23.07.2020 06:13 Відповісти
 
 