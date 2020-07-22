Одна з комерційних структур Дніпра підозрюється у фінансуванні сепаратизму, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України розслідує обставини щодо фінансування сепаратизму менеджментом однієї з комерційних структур Дніпра.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що впродовж 2018 комерсанти на замовлення місцевої влади розробили низку проєктів землеустрою на території обласного центру на загальну суму понад 28 млн гривень.

В рамках кримінального провадження співробітники СБУ задокументували, що після отримання оплати за договором учасники схеми перерахували понад 7 млн ​​гривень на фіктивні підприємства. Серед них є зареєстровані на осіб, причетних до сепаратистської діяльності, які постійно проживають на тимчасово окупованій території АР Крим.

Під час обшуків правоохоронці вилучили документацію та інші докази, що підтверджують протиправну діяльність.

Тривають слідчі дії.

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