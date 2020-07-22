За півроку СБУ ліквідувала 11 нарколабораторій та вилучила контрабанду на 150 мільйонів гривень. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України у першому півріччі 2020 року ліквідувала 11 нарколабораторій, вилучила з незаконного обігу 334 кілограми наркотичних засобів, 27 кілограмів психотропних речовин і 188 кілограмів прекурсорів.

Також Службою безпеки та за її матеріалами вилучено предмети контрабанди і виявлено порушення митних правил на загальну суму 150 мільйонів гривень, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Уточнюється, що за зібраними матеріалами у цьому році засуджено 7 учасників так званого наркосиндикату "Хімпром", які налагодили розгалужену мережу з продажу наркотиків за криптовалюту на території країн колишнього СНД. Ще 5 учасникам синдикату повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Загалом протягом 2019-2020 років повідомлено про підозру 21 учаснику "Хімпрому".

Масштабну операцію СБУ провела спільно з Євроюстом, Європолом і правоохоронними органами Франції, Польщі та Словаччини. Її результатом стало припинення діяльності міжнародного угруповання, що спеціалізувалося на виготовленні та контрабанді стероїдів. На території ЄС правоохоронці затримали 24 фігурантів і заарештували активи на загальну суму майже 2,1 мільйона євро.

У першому півріччі 2020 року у порту "Південний" було вилучено партію контрабандного кокаїну (понад 50 кг) вартістю майже 200 мільйонів гривень. Також блоковано контрабандне ввезення в Україну понад 277 тисяч прекурсоровмісних пігулок з Європи і 12 кілограмів психотропних речовин з Китаю.

Загалом за півроку за напрямом боротьби з міжнародним наркобізнесом слідчими спецслужби та за матеріалами СБУ розпочато 105 досудових розслідувань, у тому числі 31 – за ст. 305 Кримінального кодексу України, 50 осіб засуджено.

За напрямом протидії контрабанді за цей період розпочато 30 досудових розслідувань за ст. 201 Кримінального кодексу України, засуджено 15 осіб.

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Так у Закарпатській області припинено протиправну діяльність громадянина Словаччини, який намагався контрабандно вивезти з України до ЄС 8,65 кілограма ртуті.

Засуджено трьох членів організованої злочинної групи, які займались контрабандним переміщенням в Україну з КНР сильнодіючих речовин та організували виробництво фальсифікованих лікарських засобів під маркою відомих брендів.

Також припинено діяльність двох організованих злочинних угруповань, які займалися незаконним виготовленням підакцизної тютюнової продукції та її протиправним переправленням за кордон.







