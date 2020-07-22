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Новини Фото Силовики
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За півроку СБУ ліквідувала 11 нарколабораторій та вилучила контрабанду на 150 мільйонів гривень. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України у першому півріччі 2020 року ліквідувала 11 нарколабораторій, вилучила з незаконного обігу 334 кілограми наркотичних засобів, 27 кілограмів психотропних речовин і 188 кілограмів прекурсорів.

Також Службою безпеки та за її матеріалами вилучено предмети контрабанди і виявлено порушення митних правил на загальну суму 150 мільйонів гривень, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Уточнюється, що за зібраними матеріалами у цьому році засуджено 7 учасників так званого наркосиндикату "Хімпром", які налагодили розгалужену мережу з продажу наркотиків за криптовалюту на території країн колишнього СНД. Ще 5 учасникам синдикату повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Загалом протягом 2019-2020 років повідомлено про підозру 21 учаснику "Хімпрому".

Масштабну операцію СБУ провела спільно з Євроюстом, Європолом і правоохоронними органами Франції, Польщі та Словаччини. Її результатом стало припинення діяльності міжнародного угруповання, що спеціалізувалося на виготовленні та контрабанді стероїдів. На території ЄС правоохоронці затримали 24 фігурантів і заарештували активи на загальну суму майже 2,1 мільйона євро.

У першому півріччі 2020 року у порту "Південний" було вилучено партію контрабандного кокаїну (понад 50 кг) вартістю майже 200 мільйонів гривень. Також блоковано контрабандне ввезення в Україну понад 277 тисяч прекурсоровмісних пігулок з Європи і 12 кілограмів психотропних речовин з Китаю.

Загалом за півроку за напрямом боротьби з міжнародним наркобізнесом слідчими спецслужби та за матеріалами СБУ розпочато 105 досудових розслідувань, у тому числі 31 – за ст. 305 Кримінального кодексу України, 50 осіб засуджено.

За напрямом протидії контрабанді за цей період розпочато 30 досудових розслідувань за ст. 201 Кримінального кодексу України, засуджено 15 осіб.

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Так у Закарпатській області припинено протиправну діяльність громадянина Словаччини, який намагався контрабандно вивезти з України до ЄС 8,65 кілограма ртуті.

Засуджено трьох членів організованої злочинної групи, які займались контрабандним переміщенням в Україну з КНР сильнодіючих речовин та організували виробництво фальсифікованих лікарських засобів під маркою відомих брендів.

Також припинено діяльність двох організованих злочинних угруповань, які займалися незаконним виготовленням підакцизної тютюнової продукції та її протиправним переправленням за кордон.

За півроку СБУ ліквідувала 11 нарколабораторій та вилучила контрабанду на 150 мільйонів гривень 01
За півроку СБУ ліквідувала 11 нарколабораторій та вилучила контрабанду на 150 мільйонів гривень 02
За півроку СБУ ліквідувала 11 нарколабораторій та вилучила контрабанду на 150 мільйонів гривень 03
За півроку СБУ ліквідувала 11 нарколабораторій та вилучила контрабанду на 150 мільйонів гривень 04

Автор: 

контрабанда (1825) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12918) силовики (2514) боротьба з наркотиками (148)


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Топ коментарі
+2
судя по вчерашнему дню 350 кг наркоты не уничтожили а "списали во временное пользование"
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22.07.2020 19:01
+1
Ми вчора бачили як працює сбу. ГАНЬБА Це не сбу, а прогнивша мусорка з котрою почуватись у безпеці не можна.
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22.07.2020 19:13
+1
Гарна робота. А хто шпигунів і диверсантів лове? Держнаркоконтроль?
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22.07.2020 20:45
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судя по вчерашнему дню 350 кг наркоты не уничтожили а "списали во временное пользование"
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22.07.2020 19:01 Відповісти
А как будет "работать" офис ПРЕЗедента?
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22.07.2020 21:45 Відповісти
Ми вчора бачили як працює сбу. ГАНЬБА Це не сбу, а прогнивша мусорка з котрою почуватись у безпеці не можна.
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22.07.2020 19:13 Відповісти
Потроху таке СБУ подобалось, а Зе тільки обіцяє реформувати.
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22.07.2020 23:34 Відповісти
Маловато нарколабов прикрыли - по порохосвиноте не заметно. Бред в каждом посте. Вот - засекайте!
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22.07.2020 19:20 Відповісти
Мне вот интересно.... Откуда сумма ? Что продали ? Тогда где инфа: "...вырученные средства направлены на повышения пенсий... "
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22.07.2020 19:30 Відповісти
https://www.unn.com.ua/uk/news/1882019-sbu-zatrimala-ekssilovika-yakogo-boyoviki-zvinuvatili-u-vbivstvi-zakharchenka "СБУ затримало екссиловика, якого бойовики звинуватили у вбивстві захарченка"
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22.07.2020 20:02 Відповісти
Мне вот интересно.... Откуда сумма ? Что продали ? Тогда где инфа: "...вырученные средства направлены на повышения пенсий... "
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22.07.2020 20:09 Відповісти
Оценочная таможенная стоимость.
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22.07.2020 23:32 Відповісти
Гарна робота. А хто шпигунів і диверсантів лове? Держнаркоконтроль?
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22.07.2020 20:45 Відповісти
Прикордонники та збройники.
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22.07.2020 23:31 Відповісти
конкурентов зачищают.. сууки продажные!
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22.07.2020 21:17 Відповісти
Странно, результативность СБУ совпала с результативностью Европола и Азербайджанских таможеннтков, может просто СБУ на подтанцовке галочек нарубило и весь секрет.
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22.07.2020 23:30 Відповісти
Я так розумію що вся наркота йшла до кацапів. Інакше б "наша СБУ" навіть не почухалась...
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23.07.2020 03:17 Відповісти
 
 