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Загиблого на Донбасі бійця 503-го ОБМП Василя Кравченка поховали на Хмельниччині. ФОТОрепортаж

В Ізяславі Хмельницької області 22 липня відбулася церемонія прощання з бійцем 503-го ОБМП Василем Кравченком.

Про це йдеться на офіційній facebook-сторінці Ізяславської районної державної адміністрації, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьомий рік в Україні триває справжня війна, з усіма її наслідками. Їй не писані закони, смерть забирає цвіт нації. Не думаючи про своє життя, наші відважні захисники на перший поклик стали на захист своєї Вітчизни, за її свободу, незалежність і територіальну цілісність. І знову страшна чорна звістка прийшла в Ізяславський район. 20 липня близько дванадцятої години дня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на сході України під час виконання службових обов'язків загинув 26-річний військовий з Ізяслава Василь Кравченко", - сказано в повідомленні.

Сьогодні у дворі, де жив загиблий, зібралися сотні людей, щоб із ним попрощатися. Потім у Свято-Миколаївському храмі Ізяслава відправили поминальну службу.

"Похоронна процесія, яка розтяглася через усе місто, йшла в невимовній тузі під звуки духового оркестру. Поховали нового Героя з військовими почестями на центральному кладовищі міста Ізяслав, на алеї почесних поховань", - повідомили в РДА.

Загиблого на Донбасі бійця 503-го ОБМП Василя Кравченка поховали на Хмельниччині 01
Загиблого на Донбасі бійця 503-го ОБМП Василя Кравченка поховали на Хмельниччині 02
Загиблого на Донбасі бійця 503-го ОБМП Василя Кравченка поховали на Хмельниччині 03
Загиблого на Донбасі бійця 503-го ОБМП Василя Кравченка поховали на Хмельниччині 04

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Загиблого на Донбасі бійця 503-го ОБМП Василя Кравченка поховали на Хмельниччині 05
Загиблого на Донбасі бійця 503-го ОБМП Василя Кравченка поховали на Хмельниччині 06
Загиблого на Донбасі бійця 503-го ОБМП Василя Кравченка поховали на Хмельниччині 07
Загиблого на Донбасі бійця 503-го ОБМП Василя Кравченка поховали на Хмельниччині 08
Загиблого на Донбасі бійця 503-го ОБМП Василя Кравченка поховали на Хмельниччині 09

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Загиблого на Донбасі бійця 503-го ОБМП Василя Кравченка поховали на Хмельниччині 10
Загиблого на Донбасі бійця 503-го ОБМП Василя Кравченка поховали на Хмельниччині 11
Загиблого на Донбасі бійця 503-го ОБМП Василя Кравченка поховали на Хмельниччині 12
Загиблого на Донбасі бійця 503-го ОБМП Василя Кравченка поховали на Хмельниччині 13
Фото: facebook.com/izyaslav.rda

Нагадаємо, Василь Сергійович Кравченко народився 14 лютого 1994 року. Навчався в Ізяславській загальноосвітній школі III ступенів №4 та Ізяславському НВК "ЗОШ I-III ст. № 2, ліцей" ім. А.Кушнірука.

Його мобілізували в другу хвилю в лютому 2018 року. Кравченко двічі укладав контракт на військову службу. У квітні 2020-го - одружився.

Кравченко служив старшим стрільцем десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти 503-го окремого батальйону морської піхоти. Загинув 20 липня близько полудня в районі селища Шуми Торецької міської ради Донецької області внаслідок кульового поранення, якого зазнав під час ворожого обстрілу з гранатометів, стрілецької та снайперської зброї.

У нього залишилися батьки, сестра і дружина.

Автор: 

похорон (1289) Ян Осока (1495) 503 ОБМП (32) Хмельницька область (975)


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Топ коментарі
+31
Світла пам'ять та вічна Слава загиблому воїну!
Співчуття його рідним та побратимам.Погибшего на Донбассе бойца 503-го ОБМП Василия Кравченко похоронили на Хмельнитчине - Цензор.НЕТ 1966
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22.07.2020 21:37
+19
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ Погибшего на Донбассе бойца 503-го ОБМП Василия Кравченко похоронили на Хмельнитчине - Цензор.НЕТ 4844
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22.07.2020 21:38
+15
Погибшего на Донбассе бойца 503-го ОБМП Василия Кравченко похоронили на Хмельнитчине - Цензор.НЕТ 7365
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22.07.2020 21:57
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Світла пам'ять та вічна Слава загиблому воїну!
Співчуття його рідним та побратимам.Погибшего на Донбассе бойца 503-го ОБМП Василия Кравченко похоронили на Хмельнитчине - Цензор.НЕТ 1966
показати весь коментар
22.07.2020 21:37 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ Погибшего на Донбассе бойца 503-го ОБМП Василия Кравченко похоронили на Хмельнитчине - Цензор.НЕТ 4844
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22.07.2020 21:38 Відповісти
Много при совдепии в Изяславе и рядом было воинских частей. И не простые. Старинный городок, почти ровесник Киева кажись. Та много уже гробов приплыло в ту сторону. Потому что там настоящая Украина! ГЕРОЯМ СЛАВА!
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22.07.2020 21:49 Відповісти
Хороним и идём в церковь кацапского патриархата Хороним и едем на заработки в срашку Хороним и голосуем за партию мертвечука Хороним и торгуем с эрэфией берём кредиты в альфа-банке покупаем товары из рашки смотрим кацапские фильмы (И наивно ждём когда срашка развалится) Нихрена для этого не делая Причём что власти что простые люди
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22.07.2020 21:50 Відповісти
26 років, йому б ще жити і жити...
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22.07.2020 21:52 Відповісти
Погибшего на Донбассе бойца 503-го ОБМП Василия Кравченко похоронили на Хмельнитчине - Цензор.НЕТ 7365
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22.07.2020 21:57 Відповісти
СЛАВА ГЕРОЮ!
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22.07.2020 21:59 Відповісти
щиро дякую хто підтримв! Це не мете. це від душі..
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22.07.2020 22:22 Відповісти
**
Я стрінув Смерть. І я відчув ті кроки.
Вона дивилась в мої очі, в саму глиб.
А я хлопчина, лише двадцять років.
Моє життя - одна єдина мить.

А що я мав? Скажіть, а що я мав на світі?
А що я бачив? Що я відчував?
Мені на груди зараз несуть квіти,
Та краще б я дружині квіти дарував..

А я не мав нічого, знаєш, Боже!
Не мав я сина, дерева свого.
Не збудував домівку теплу й гожу!
А в мене, Боже, нічого і не було!

Чи взнає хто... як ми ділили кусень хліба
на десятьох? На десятьох осіб!!!
Одну цигарку - на десятьох курили.
Одним життям на десятьох жили.

Чи взнає хто.. як день у день ми помирали?

Як в бій кидались не людьми - звірьми.
А що ми, Боже, бачили? А що ми мали?
Окрім цієї клятої гібридної Війни?!

Я починав лиш жити!! ЖИТИ!
І не лічив своїх широких кроків...
Та ось мені на груди несуть квіти.
Мені… назавжди….тільки двадцять років...

Володимир Чоботарь.
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22.07.2020 21:59 Відповісти
Погибшего на Донбассе бойца 503-го ОБМП Василия Кравченко похоронили на Хмельнитчине - Цензор.НЕТ 2074
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22.07.2020 22:06 Відповісти
У меня родственники по Маминой линии из Изяславского района Сам в детстве часто в Изяславе бывал (Спи спокойно земляк ) Не знаю как дальше будут развиваться события в Украине и в жизни Но в тылу или на фронте если будет возможность за тебя отомстить я своего не упущу
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22.07.2020 22:10 Відповісти
 
 