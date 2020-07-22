Загиблого на Донбасі бійця 503-го ОБМП Василя Кравченка поховали на Хмельниччині. ФОТОрепортаж

В Ізяславі Хмельницької області 22 липня відбулася церемонія прощання з бійцем 503-го ОБМП Василем Кравченком.

Про це йдеться на офіційній facebook-сторінці Ізяславської районної державної адміністрації, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьомий рік в Україні триває справжня війна, з усіма її наслідками. Їй не писані закони, смерть забирає цвіт нації. Не думаючи про своє життя, наші відважні захисники на перший поклик стали на захист своєї Вітчизни, за її свободу, незалежність і територіальну цілісність. І знову страшна чорна звістка прийшла в Ізяславський район. 20 липня близько дванадцятої години дня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на сході України під час виконання службових обов'язків загинув 26-річний військовий з Ізяслава Василь Кравченко", - сказано в повідомленні.

Сьогодні у дворі, де жив загиблий, зібралися сотні людей, щоб із ним попрощатися. Потім у Свято-Миколаївському храмі Ізяслава відправили поминальну службу.

"Похоронна процесія, яка розтяглася через усе місто, йшла в невимовній тузі під звуки духового оркестру. Поховали нового Героя з військовими почестями на центральному кладовищі міста Ізяслав, на алеї почесних поховань", - повідомили в РДА.









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Фото: facebook.com/izyaslav.rda

Нагадаємо, Василь Сергійович Кравченко народився 14 лютого 1994 року. Навчався в Ізяславській загальноосвітній школі III ступенів №4 та Ізяславському НВК "ЗОШ I-III ст. № 2, ліцей" ім. А.Кушнірука.

Його мобілізували в другу хвилю в лютому 2018 року. Кравченко двічі укладав контракт на військову службу. У квітні 2020-го - одружився.

Кравченко служив старшим стрільцем десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти 503-го окремого батальйону морської піхоти. Загинув 20 липня близько полудня в районі селища Шуми Торецької міської ради Донецької області внаслідок кульового поранення, якого зазнав під час ворожого обстрілу з гранатометів, стрілецької та снайперської зброї.

У нього залишилися батьки, сестра і дружина.