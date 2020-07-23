УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9377 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
2 198 1

Десантники 95-ї ОДШБр провели навчання з тактичної медицини, - Міноборони. ФОТОрепортаж

У Житомирській області в межах тактико-спеціальних навчань з бойовою стрільбою підрозділів 95-ї окремої десантно-штурмової бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України відбулися навчання з тактичної медицини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, основна мета навчань полягала в закріпленні практичних навичок з надання першої домедичної допомоги пораненому, самодопомоги та взаємодопомоги безпосередньо в бойових умовах.

"Під час навчання військовослужбовці відпрацювали першу домедичну допомогу та евакуацію умовно поранених безпосередньо із зони ведення вогню. Також десантники закріпили навички використання медичних засобів, які є в кожного військовослужбовця в індивідуальних аптечках.

Крім цього, на практиці були використані підручні засоби, щоб під час бойових дій військовий зміг зупинити кровотечу і зробити всі необхідні дії для збереження життя собі або пораненому побратиму", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: На Житомирщині відбуваються навчання 95-ї ОДШБр. ФОТОрепортаж

Десантники 95-ї ОДШБр провели навчання з тактичної медицини, - Міноборони 01
Десантники 95-ї ОДШБр провели навчання з тактичної медицини, - Міноборони 02
Десантники 95-ї ОДШБр провели навчання з тактичної медицини, - Міноборони 03
Десантники 95-ї ОДШБр провели навчання з тактичної медицини, - Міноборони 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Sea Breeze-2020: у Чорному морі стартували міжнародні навчання, в яких беруть участь вісім країн

Десантники 95-ї ОДШБр провели навчання з тактичної медицини, - Міноборони 05
Десантники 95-ї ОДШБр провели навчання з тактичної медицини, - Міноборони 06

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бойові підрозділи повітряного командування "Захід" тренувалися реагувати на порушення кордону і відновлювати систему розвідки, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Автор: 

Міноборони (7456) військові навчання (2781) 95 окрема десантно-штурмова бригада (126) Житомирська область (1280)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Імітація дій", ЗЕЛЕний цинізм. Щодня москалі калічать до десятка українських героїв, але ЗЕбогу п.х. Чотирі дні під Зайцево помирав наш боєць, ЗЄля "мог дагаваріцца", але плював на життя українського бійця, про те рєзко запилив відосік до луцького артіста. Ну шоб вата "нічего плохого нє падумала" про нього, що він проукраїнський.
показати весь коментар
23.07.2020 09:02 Відповісти
 
 