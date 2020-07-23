Десантники 95-ї ОДШБр провели навчання з тактичної медицини, - Міноборони. ФОТОрепортаж

У Житомирській області в межах тактико-спеціальних навчань з бойовою стрільбою підрозділів 95-ї окремої десантно-штурмової бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України відбулися навчання з тактичної медицини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, основна мета навчань полягала в закріпленні практичних навичок з надання першої домедичної допомоги пораненому, самодопомоги та взаємодопомоги безпосередньо в бойових умовах.

"Під час навчання військовослужбовці відпрацювали першу домедичну допомогу та евакуацію умовно поранених безпосередньо із зони ведення вогню. Також десантники закріпили навички використання медичних засобів, які є в кожного військовослужбовця в індивідуальних аптечках.

Крім цього, на практиці були використані підручні засоби, щоб під час бойових дій військовий зміг зупинити кровотечу і зробити всі необхідні дії для збереження життя собі або пораненому побратиму", - йдеться в повідомленні.

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