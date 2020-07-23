Чотири людини загинули, ще четверо травмовані внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою на Вінниччині. ФОТОрепортаж (оновлено)
Близько 5:30 ранку 23 липня на автодорозі поблизу села Лукашівка Літинського району (Вінницька область) сталася ДТП, унаслідок якої загинули чотири людини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За попередніми даними, водій автомобіля Opel виїхав на смугу зустрічного руху транспорту й зіткнувся з вантажівкою МAN.
Унаслідок ДТП чотири пасажири легкового автомобіля загинули, а обидва водії та ще двоє пасажирів зазнали травм.
На місці постраждалим надається медична допомога. Правоохоронці з'ясовують обставини ДТП.
Як повідомив пізніше Департамент комунікації Національної поліції Вінницької області, попередньо встановлено, що в салоні автомобіля Opel Zafira, який зіткнувся з вантажним автомобілем MAN, перебували 7 осіб.
Обставини та причини ДТП з’ясовуються в межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб). За таке правопорушення передбачено покарання - до 10 років позбавлення волі.
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можливо не доречно, але, на любих фото та відео де трапляється подібне, ЗАВЖДИ навкруги валяються одноразові рукавички експертів! Їх не вчать не смітити і прибирати за собою?
Хотя стой, если ты на четырёхполоске едешь 80, то тогда ты просто тормоз. Остатся надеятся, что в правом ряду плетёшся.
Обычный пешкодрал да, может и неадекватно. Новичёк за рулём? Да, может ему и много. Потому им и положено первые два года 70.
Это всё. Скорость на оценку ситуации не влияет и никто от неё не слепнет.
- дорожня обстановка (якість та ширина дорожнього покриття, завантаженість транспортом, погода)
- пора доби (якщо темно, то швидкість має бути десь на 20-25 % нижчою);
- тип та стан транспортного засобу. наявність засобів активної безпеки (електронних помічників);
- кількість людей у машині, наявність/відсутність вантажу.