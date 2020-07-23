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Новини Фото ДТП
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Чотири людини загинули, ще четверо травмовані внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою на Вінниччині. ФОТОрепортаж (оновлено)

Близько 5:30 ранку 23 липня на автодорозі поблизу села Лукашівка Літинського району (Вінницька область) сталася ДТП, унаслідок якої загинули чотири людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За попередніми даними, водій автомобіля Opel виїхав на смугу зустрічного руху транспорту й зіткнувся з вантажівкою МAN.

Унаслідок ДТП чотири пасажири легкового автомобіля загинули, а обидва водії та ще двоє пасажирів зазнали травм.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чоловік загинув, його дружина і двоє дітей потрапили до лікарні внаслідок ДТП на Рівненщині, - поліція. ФОТОрепортаж

На місці постраждалим надається медична допомога. Правоохоронці з'ясовують обставини ДТП.

Як повідомив пізніше Департамент комунікації Національної поліції Вінницької області, попередньо встановлено, що в салоні автомобіля Opel Zafira, який зіткнувся з вантажним автомобілем MAN, перебували 7 осіб.

Обставини та причини ДТП з’ясовуються в межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб). За таке правопорушення передбачено покарання - до 10 років позбавлення волі.

Чотири людини загинули, ще четверо травмовані внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою на Вінниччині 01
Чотири людини загинули, ще четверо травмовані внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою на Вінниччині 02
Чотири людини загинули, ще четверо травмовані внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою на Вінниччині 03
Фото: Цензор.НЕТ

Чотири людини загинули, ще четверо травмовані внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою на Вінниччині 04
Чотири людини загинули, ще четверо травмовані внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою на Вінниччині 05
Чотири людини загинули, ще четверо травмовані внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою на Вінниччині 06
Чотири людини загинули, ще четверо травмовані внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою на Вінниччині 07
Фото: Національна поліція

Автор: 

Вінницька область (1023) ДТП (4480) смерть (6774)


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Топ коментарі
+15
Люди садятся за руль и тут же вселяется в них какой-то бес. Спокойно ехать не могут. Если ты идешь по трассе 80-90-100, тебя считают лохом и делают как стоячего! Потом вот такие результаты!
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23.07.2020 09:11
+9
Четыре человека погибли, еще четверо травмированы в результате столкновения легковушки с грузовиком на Виннитчине - Цензор.НЕТ 3900
Подорожуйте на волах і буде вам щастя.
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23.07.2020 08:27
+5
Паралельна йде друга війна .... дорожна
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23.07.2020 08:26
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Паралельна йде друга війна .... дорожна
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23.07.2020 08:26 Відповісти
Четыре человека погибли, еще четверо травмированы в результате столкновения легковушки с грузовиком на Виннитчине - Цензор.НЕТ 3900
Подорожуйте на волах і буде вам щастя.
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23.07.2020 08:27 Відповісти
На волах на обгон не підеш.
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23.07.2020 10:09 Відповісти
Надо ещё поднять штрафы.
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23.07.2020 08:28 Відповісти
трагедія...
можливо не доречно, але, на любих фото та відео де трапляється подібне, ЗАВЖДИ навкруги валяються одноразові рукавички експертів! Їх не вчать не смітити і прибирати за собою?
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23.07.2020 08:33 Відповісти
ну епт, как нужно было ехать чтобы МАН перевернуть легковушкой...
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23.07.2020 08:33 Відповісти
Долгие годы тренировок.
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23.07.2020 08:39 Відповісти
На фотках видать специально не видно состояние дорожного полотна.
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23.07.2020 08:58 Відповісти
Там как раз дорога идеальная...
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23.07.2020 09:07 Відповісти
Люди садятся за руль и тут же вселяется в них какой-то бес. Спокойно ехать не могут. Если ты идешь по трассе 80-90-100, тебя считают лохом и делают как стоячего! Потом вот такие результаты!
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23.07.2020 09:11 Відповісти
Дадада, передай превед своему шефу рюкзакову.

Хотя стой, если ты на четырёхполоске едешь 80, то тогда ты просто тормоз. Остатся надеятся, что в правом ряду плетёшся.
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23.07.2020 09:54 Відповісти
Больше не пиши, я понял что ты дебил!
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23.07.2020 10:04 Відповісти
Давай давай, нажми ещё, и превед шефу не забуть тормаз
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23.07.2020 10:13 Відповісти
сон- вбивця
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23.07.2020 09:15 Відповісти
Eugen Mk ,это вы тормоз ,обычный человек после 100км/ч ,уже не адекватно оценивает ситуацию ,за секунду машина пролетает 28 метров🤫🤔🙄 это очень много ,чтобы совершить ошибку ,.....
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23.07.2020 10:04 Відповісти
27.778. Нормально ещё.
Обычный пешкодрал да, может и неадекватно. Новичёк за рулём? Да, может ему и много. Потому им и положено первые два года 70.

Это всё. Скорость на оценку ситуации не влияет и никто от неё не слепнет.
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23.07.2020 10:17 Відповісти
Питання не так у великій швидкості, як у тому, що при виборі швидкості руху завжди треба враховувати такі фактори:
- дорожня обстановка (якість та ширина дорожнього покриття, завантаженість транспортом, погода)
- пора доби (якщо темно, то швидкість має бути десь на 20-25 % нижчою);
- тип та стан транспортного засобу. наявність засобів активної безпеки (електронних помічників);
- кількість людей у машині, наявність/відсутність вантажу.
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23.07.2020 11:46 Відповісти
пасажирів жаль
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23.07.2020 11:01 Відповісти
"Земфира" на "ногах", грузовик на боку - "Опель" - луТшая машина!
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23.07.2020 15:50 Відповісти
 
 