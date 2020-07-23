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ВАКС засудив одеського суддю Целуха до 7 років в'язниці з конфіскацією майна за хабар у $2,5 тис. ФОТО

Суддю Малиновського райсуду Одеси Анатолія Целуха засудили до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також йому заборонили протягом 3 років обіймати певні посади.

Про це повідомила пресслужба ВАКС у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

За версією слідства, Целух отримав 2500 доларів неправомірної вигоди за ухвалення рішення у цивільних справах.

ВАКС засудив одеського суддю Целуха до 7 років вязниці з конфіскацією майна за хабар у $2,5 тис 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Група нардепів просить КС визнати неконституційним закон про ВАКС: Не можна застосовувати взагалі

Суд залишив обвинуваченому запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 тисяч гривень, поки вирок не набуде чинності.

Вирок може бути оскаржений в апеляції ВАКС.

Як пише Центр протидії корупції, на хабарі впіймали одеського суддю Анатолія Целуха.

ВАКС засудив одеського суддю Целуха до 7 років вязниці з конфіскацією майна за хабар у $2,5 тис 02

ВАКС засудив одеського суддю Целуха до 7 років вязниці з конфіскацією майна за хабар у $2,5 тис 03

Автор: 

Одеса (5494) суддя (1587) в’язниця (442) Антикорупційний суд ВАКС (1973)


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Топ коментарі
+13
А судья Волк вместе со своими 8-ю посипаками тупо ушли в отпуск, и НАБУ не смогло вручить им пидозры!!!!)))))
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23.07.2020 10:56
+8
Шось у лісі здохло....
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23.07.2020 10:57
+8
какая то мелочевка, там где суммы в миллионах тех не трогают
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23.07.2020 11:01
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А судья Волк вместе со своими 8-ю посипаками тупо ушли в отпуск, и НАБУ не смогло вручить им пидозры!!!!)))))
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23.07.2020 10:56 Відповісти
Венедиктова нажала на тормоз двумя ногами и руками!!!
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23.07.2020 11:04 Відповісти
Зеля нажал на пианино!
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23.07.2020 11:26 Відповісти
Так для того "младшего придворного" КАСТЫ ВЕЧНЫХ СУДЕЙ и сдали, чтобы народишко в целом систему не сломал!
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23.07.2020 17:33 Відповісти
Шось у лісі здохло....
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23.07.2020 10:57 Відповісти
Можливо, але щось незначне, бо риба якась дрібненька , так якась тюлька !!))
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23.07.2020 11:23 Відповісти
Я лет девять назад, заставил судью поменять решение (кассация вернула ему же). А заставил при помощи бани и камеры VD-90 Х. Было весело. Бабло до этого он уже получил.
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23.07.2020 11:42 Відповісти
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23.07.2020 12:11 Відповісти
..ееееххх.., Ув.ФантомФо, Вы ж не ливий и не вчорашний...- ще ж апеляция з касациею = и що матимемо в сухому залишку...???- вангую..= умовне.. а конфисковувати (на час виконання вироку) вже давно буде нихххх(т)...((( от-таке, вибачте, склалося наше украинське право(криво)суддя..
якщо вангонув неточно- на контроль хид справи- закидаете мене каминням...)))
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23.07.2020 23:24 Відповісти
какая то мелочевка, там где суммы в миллионах тех не трогают
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23.07.2020 11:01 Відповісти
Нізззя!! Це "політичне переслідування" !!)))
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23.07.2020 11:31 Відповісти
Да неужели. Наверное, первый реальный приговор коррупционеру за последние 6 лет!
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23.07.2020 11:03 Відповісти
Такими темпами всі ці САПи та т.ін., розтягнут боротьбу з корупцією на віка !! В Україні таких потвор мают саджати десятками , щодня !!))))
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23.07.2020 11:27 Відповісти
теперь точно сбежит в Крым..
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23.07.2020 11:06 Відповісти
Та й нехай.
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23.07.2020 11:31 Відповісти
Якби всі, та як подалі та навіка!!))
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23.07.2020 11:33 Відповісти
у него что проказу обнаружили?
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23.07.2020 11:07 Відповісти
Як зазвичай - затяті злочинці ходять безкарно, а за для виду саджають мілких корупціонерів
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23.07.2020 11:08 Відповісти
ох и сомневаюсь я что у судьи что о было к конфискации, там нужноконфисковать у его родственников ибо обычно они же нищие!))
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23.07.2020 11:12 Відповісти
При Порошенку такого не було!(с).
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23.07.2020 11:13 Відповісти
Срок дали, шоб не позорил такими сумами судейскую мафию. Крохобор какой то.
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23.07.2020 11:33 Відповісти
Демпінгує падла !!)))
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23.07.2020 11:35 Відповісти
Судя по сумме взятки, взяли самого "бедного" судью, у которого не нашлось ляма$ порешать.
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23.07.2020 11:44 Відповісти
Как всегда, поймали стрелочника. Сумма для судьи - ничтожная.
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23.07.2020 12:41 Відповісти
Смотря за что. Не такая уж маленькая сумма за отмазку физлица от не самого серьезного преступления.
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23.07.2020 13:20 Відповісти
Этот судья когда то вел мое дело. Ничего плохого сказать не могу. Наверное отказался "брать", поэтому оппоненты дали ему отвод. А вот, следующий судья Корой В. Д. за "бабки"перевернул дело с "ног на голову". Знаю это абсолютно точно, так как мой адвокат неожиданно отказался продолжать работать и сказал, что имел разговор с судьей. Тот предупредил, что вопрос "уже решен". Меня просто не вызвали в суд и без заседания вынес решение. Оповестили меня через месяц, когда срок апеляции прошел. Наверняка этого судью просто слили. Берут все!
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23.07.2020 13:38 Відповісти
очень мелкая взятка - нечем поделиться
потому и сдали
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23.07.2020 15:09 Відповісти
 
 