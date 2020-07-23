ВАКС засудив одеського суддю Целуха до 7 років в'язниці з конфіскацією майна за хабар у $2,5 тис. ФОТО
Суддю Малиновського райсуду Одеси Анатолія Целуха засудили до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також йому заборонили протягом 3 років обіймати певні посади.
Про це повідомила пресслужба ВАКС у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
За версією слідства, Целух отримав 2500 доларів неправомірної вигоди за ухвалення рішення у цивільних справах.
Суд залишив обвинуваченому запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 тисяч гривень, поки вирок не набуде чинності.
Вирок може бути оскаржений в апеляції ВАКС.
Як пише Центр протидії корупції, на хабарі впіймали одеського суддю Анатолія Целуха.
Топ коментарі
+13 Рома Маестро
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+8 phantom4
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+8 Vapy Provk
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якщо вангонув неточно- на контроль хид справи- закидаете мене каминням...)))
потому и сдали