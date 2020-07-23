Українець віз із Молдови російсько-радянську символіку, ордени і картини з Путіним. ФОТОрепортаж
У пункті пропуску "Старокозаче" на кордоні з Молдовою в Одеській області українські прикордонники виявили предмети з радянською та російською пропагандою, які намагався перевезти через кордон громадянин України.
Про це повідомляє в четвер вранці пресслужба Держприкордонслужби України, передає Цензор.НЕТ.
"Під час перевірки автомобіля, яким повертався з-за кордону громадянин України, прикордонники звернули увагу на нервову поведінку водія. З цієї причини прикордонники ініціювали поглиблений огляд транспортного засобу", - йдеться в повідомленні.
Прикордонно-митна група виявила у багажнику прапори із символікою СРСР, з гербом РФ, картини із символікою РФ, картини із зображенням президента РФ, картини із зображеннями військової техніки країни-агресора, наліпки, нагороди, а також значну суму коштів в іноземній валюті.
Про подію поінформували взаємодіючі структури. За участю представників Служби безпеки України з’ясовуються всі обставини для ухвалення правового рішення.
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Советское для бабушек, Путинское для совков, а валюта для себя...
зебил, ты видел хотя бы одного "порохобота" приверженца х.йла?
- А що то у вас твориться? Прапори російські лежать, портрети Путіна, і людина щось руками ******** та обурюється?
- Та то один місцевий "любитель "русского міра" "сувеніри русскамирские" віз... Затримали, та протокол складають...
- І воно вам треба, папір переводить?... Заведіть у тихе місце і запхніть йому цей "русскій мір" у задницю... Якщо виживе - "десятому закаже..."...
"Вчера был обнаружен человек которому реально помогла "Единая Россия". Он их рекламным банером сено от дождя накрыл....".
"Вовочка на уроке: «Марьванна, а требование «Путину - пожизненный срок!», это экстремизм, или патриотизм?».