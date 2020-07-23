Українець віз із Молдови російсько-радянську символіку, ордени і картини з Путіним. ФОТОрепортаж

У пункті пропуску "Старокозаче" на кордоні з Молдовою в Одеській області українські прикордонники виявили предмети з радянською та російською пропагандою, які намагався перевезти через кордон громадянин України.

Про це повідомляє в четвер вранці пресслужба Держприкордонслужби України, передає Цензор.НЕТ.

"Під час перевірки автомобіля, яким повертався з-за кордону громадянин України, прикордонники звернули увагу на нервову поведінку водія. З цієї причини прикордонники ініціювали поглиблений огляд транспортного засобу", - йдеться в повідомленні.

Прикордонно-митна група виявила у багажнику прапори із символікою СРСР, з гербом РФ, картини із символікою РФ, картини із зображенням президента РФ, картини із зображеннями військової техніки країни-агресора, наліпки, нагороди, а також значну суму коштів в іноземній валюті.

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Про подію поінформували взаємодіючі структури. За участю представників Служби безпеки України з’ясовуються всі обставини для ухвалення правового рішення.