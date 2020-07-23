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Українець віз із Молдови російсько-радянську символіку, ордени і картини з Путіним. ФОТОрепортаж

У пункті пропуску "Старокозаче" на кордоні з Молдовою в Одеській області українські прикордонники виявили предмети з радянською та російською пропагандою, які намагався перевезти через кордон громадянин України.

Про це повідомляє в четвер вранці пресслужба Держприкордонслужби України, передає Цензор.НЕТ.

"Під час перевірки автомобіля, яким повертався з-за кордону громадянин України, прикордонники звернули увагу на нервову поведінку водія. З цієї причини прикордонники ініціювали поглиблений огляд транспортного засобу", - йдеться в повідомленні.

Прикордонно-митна група виявила у багажнику прапори із символікою СРСР, з гербом РФ, картини із символікою РФ, картини із зображенням президента РФ, картини із зображеннями військової техніки країни-агресора, наліпки, нагороди, а також значну суму коштів в іноземній валюті.

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Українець віз із Молдови російсько-радянську символіку, ордени і картини з Путіним 01
Українець віз із Молдови російсько-радянську символіку, ордени і картини з Путіним 02
Українець віз із Молдови російсько-радянську символіку, ордени і картини з Путіним 03
Українець віз із Молдови російсько-радянську символіку, ордени і картини з Путіним 04
Українець віз із Молдови російсько-радянську символіку, ордени і картини з Путіним 05
Українець віз із Молдови російсько-радянську символіку, ордени і картини з Путіним 06

Про подію поінформували взаємодіючі структури. За участю представників Служби безпеки України з’ясовуються всі обставини для ухвалення правового рішення.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6116) Молдова (2086) символіка (189) СРСР (347)


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Топ коментарі
+38
все медали и ордена приколоть ему на спину и пусть так ходит
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23.07.2020 09:47
+29
Таких скотів потрібно примусово виселяти в дниру, без права в'їзду в Україну.
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23.07.2020 09:49
+26
Типовий ЗЕБІЛ лекторат...шмарклі.
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23.07.2020 09:50
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все медали и ордена приколоть ему на спину и пусть так ходит
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23.07.2020 09:47 Відповісти
прибить, шоб случайно не упали
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23.07.2020 10:06 Відповісти
В сраку ему затолкать всю эту символику и ****** ******ыча тупина непременно...
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23.07.2020 10:32 Відповісти
Гвоздями прибить. По доброте дешевной можно мебельными гвоздиками.
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23.07.2020 11:39 Відповісти
а лучше прихуRрить гвоздями......
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23.07.2020 12:31 Відповісти
До границы с Россией пусть ходит... И дальше на любимой "Рашке" пусть живет. Да, ему еще можно привязать к ноге памятник Дзержинского, к примеру, пусть тащит весь набор в Россию.
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23.07.2020 17:37 Відповісти
Как можно совместить советское, путинское и... ненависную иностранную валюту.)))
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23.07.2020 09:49 Відповісти
мож фубли....
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23.07.2020 09:56 Відповісти
Как раз там все прекрасно совмещается...
Советское для бабушек, Путинское для совков, а валюта для себя...
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23.07.2020 12:13 Відповісти
Таких скотів потрібно примусово виселяти в дниру, без права в'їзду в Україну.
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23.07.2020 09:49 Відповісти
Не поддерживаю! Нужно принудительно пролечивать в психушке
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23.07.2020 11:06 Відповісти
скорее "бизнесмен", хохол в худшей интерпретации...
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23.07.2020 09:58 Відповісти
Типовий ЗЕБІЛ лекторат...шмарклі.
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23.07.2020 09:50 Відповісти
Почему сразу зебил? Очень даже возможно что порохобот. С непризнанного приднестровья петеботы ездят и даже Петины друзья с которых он снял санкции.
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23.07.2020 09:51 Відповісти
вас таких тупых на ферме, что ли разводят?
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23.07.2020 10:00 Відповісти
Ти визначся, порохоботи це армія-мова-віра чи совкова символіка?
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23.07.2020 10:12 Відповісти
вот ещё одно явное подтверждение типичного зебила...
зебил, ты видел хотя бы одного "порохобота" приверженца х.йла?
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23.07.2020 10:28 Відповісти
Скрытого почти все.
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23.07.2020 10:57 Відповісти
Взагалі то більшість порохоботів, або просто розумних людей в курсі, що ***** зайшов на посаду зі згоди того самого "ненавистного" Держдепу, з яким буцім то воює Московія. Це таємниця для шлюбних фотографів, фітнестренерів та інших випускників Трускавця.
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23.07.2020 10:28 Відповісти
А рептилоиды? Ведь это рептилоиды хотят уничтожить святую Русь....
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23.07.2020 12:14 Відповісти
Точно украинец? По мойму у него росийский паспорт есть. К выборам готовятся твари колорадские
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23.07.2020 09:50 Відповісти
точнее к провокациям, скорее
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23.07.2020 09:59 Відповісти
Бабло и столько на распространение флажков не отвалят!
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23.07.2020 09:50 Відповісти
Цікаво було б простежити для кого він віз те лайно.
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23.07.2020 09:51 Відповісти
А смысл? Не догадываешься для кого в Украине он все ето вез? Я бы ему в багажник мину с замедлителем на 20 минут подложил и пропустил сделав вид что ничего не заметил.
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23.07.2020 09:53 Відповісти
О да!
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23.07.2020 10:02 Відповісти
Нечем теперь будет ему, водиле этому, обклеить туалет.
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23.07.2020 09:52 Відповісти
А может он коллекционер?
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23.07.2020 09:53 Відповісти
100%. На черном рынке за портрет путинга могут дать хорошую пиндюлину.
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23.07.2020 10:18 Відповісти
Вы тоже коллекционируете пАТреты ***************? Предпочитаете в рамочке или свернутого трубочкой?
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23.07.2020 10:37 Відповісти
да, а флажки думаю все знают куда надо вставить.
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23.07.2020 09:53 Відповісти
Готовятся раскачивать ситуацию в Одессе. Товар вез для своих пособников из ОПЗЖ.
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23.07.2020 09:53 Відповісти
Очмоб.
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23.07.2020 10:03 Відповісти
Свідок секти *****.
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23.07.2020 09:54 Відповісти
Чтобы не бороться с контрабандой украинского леса составами, нужно найти портрет *****, орден жукова и получить за это орден и повышение от зе.
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23.07.2020 09:59 Відповісти
Нема ніякої контрабанди лісу составами, у вас виходить що ЄС кришує контрабас. Є дірки в законодавстві, що використовуються певними людьми.
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23.07.2020 10:33 Відповісти
Чому не говорять яка валюта та скільки було цієї валюти? Також нема посилання на закон, яким заборонено ввозити цю символіку.
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23.07.2020 10:00 Відповісти
А зачем?) Незнание законов не освобождает от ответственности)))
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23.07.2020 11:46 Відповісти
зараза колорадская опять готовит мозги баранов к пикнику с шашлыками
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23.07.2020 10:00 Відповісти
Пприкордонний пункт пропуску "Старокозаче", на кордоні Молдови і України. Прикордонник перевіяє документи у громадянина. Той питає:
- А що то у вас твориться? Прапори російські лежать, портрети Путіна, і людина щось руками ******** та обурюється?
- Та то один місцевий "любитель "русского міра" "сувеніри русскамирские" віз... Затримали, та протокол складають...
- І воно вам треба, папір переводить?... Заведіть у тихе місце і запхніть йому цей "русскій мір" у задницю... Якщо виживе - "десятому закаже..."...
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23.07.2020 10:00 Відповісти
Это не украинец, это ватник или ЗЕбил.
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23.07.2020 10:07 Відповісти
а почему или? Разве есть какая то разница?
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23.07.2020 10:11 Відповісти
ЗЕбилы, судя по рейтингу осла и его партии, вроде бы как не безнадежны, а вот ватники, исходя из результатов голосования за поправки в конституцию - клиника.
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23.07.2020 10:16 Відповісти
Я стесняюсь спросить, но попробую - А можно ему всю эту хрень в задний проход натрамбовать?
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23.07.2020 10:10 Відповісти
нужно
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23.07.2020 12:20 Відповісти
Розстріляти нах! Двічі!
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23.07.2020 10:13 Відповісти
ехал поддержать цирк зе-вавки.
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23.07.2020 10:26 Відповісти
Українець віз із Молдови російсько-радянську символіку, ордени і картини з Путіним - Цензор.НЕТ 6257Українець віз із Молдови російсько-радянську символіку, ордени і картини з Путіним - Цензор.НЕТ 5776
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23.07.2020 10:27 Відповісти
~~~пожурыть и видпустыть .ежели под статью и конфискацию будет сепар в измерении М"2,М"3 и т.д....
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23.07.2020 10:43 Відповісти
Лишить гражданства.
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23.07.2020 10:50 Відповісти
На кой хер всё это дерьмо сдалось украинцу, неужели нечем задницу подтереть, хотя впрочем и это подойдёт. Здесь что-то не так. На такую символику без омерзения смотреть невозможно.
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23.07.2020 10:59 Відповісти
Прислали хлопці з Росії анекдот:

"Вчера был обнаружен человек которому реально помогла "Единая Россия". Он их рекламным банером сено от дождя накрыл....".
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23.07.2020 12:46 Відповісти
Я бы, дополнительно, этот рекламный банер, сверху, покрыл ещё и матом.
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23.07.2020 15:04 Відповісти
Продолжение:
"Вовочка на уроке: «Марьванна, а требование «Путину - пожизненный срок!», это экстремизм, или патриотизм?».
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23.07.2020 15:21 Відповісти
Порвіть український паспорт і відправте назавди у радянський союз!
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23.07.2020 11:15 Відповісти
зразу видно адепт секти порохоботів)))
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23.07.2020 11:49 Відповісти
Ой, а такие маленькие флажки и у меня есть! Я их вместе с октябрятскими звёздочками возил в Голландию продать, да постеснялся и привёз обратно...
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23.07.2020 12:00 Відповісти
На нары, а если по национальности украинец, повесить.
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23.07.2020 12:08 Відповісти
Наградить орденом Сутулого III-й степени с закруткой на спине!
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23.07.2020 12:26 Відповісти
скоко деньгов
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23.07.2020 12:32 Відповісти
уничтожить на месте - сжечь в контейнере
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23.07.2020 15:27 Відповісти
 
 