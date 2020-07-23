Депутат райради на позашляховику насмерть збив 18-річного мотоцикліста на Закарпатті. ФОТОрепортаж

Депутат Виноградівської райради Іван Удуд за кермом авто Toyota Land Cruiser збив мотоцикліста, хлопець загинув від важких травм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав місцевий журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram.

ДТП сталася в селі Ботар Виноградівського району Закарпаття.

"Іван Удуд, депутат Виноградівської районної ради, керуючи Toyota Land Cruiser із номерами АО0022АХ, збив чоловіка, що їхав на мотоциклі. Він виїжджав із узбіччя і влетів у мотоцикл, який їхав по дорозі.

У результаті зіткнення хлопець 2001 року народження зазнав травм черепа, несумісних із життям", - написав він.

Журналіст зазначив, що це друга смертельна ДТП депутата: "Перша була наприкінці 90-х. Тоді йому вдалося уникнути покарання. Крім того, він є швагром депутата Закарпатської обласної ради Карла Резеша".

Водночас, як повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області, ДТП сталася 22 липня близько 22:00.

Поліцейські попередньо встановили, що автомобіль Toyota, яким керував 51-річний чоловік, зіткнувся з мотоциклом. Унаслідок зіткнення водій мотоцикла, 18-річний місцевий мешканець, зазнав тілесних ушкоджень, несумісних із життям.

Водій позашляховика перебував за кермом у тверезому стані.

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За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого. У справі призначено ряд експертиз, які встановлять причини та обставини смертельної аварії.

Триває досудове розслідування.





Фото: Глагола/Telegram