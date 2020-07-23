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Новини Фото ДТП
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Депутат райради на позашляховику насмерть збив 18-річного мотоцикліста на Закарпатті. ФОТОрепортаж

Депутат Виноградівської райради Іван Удуд за кермом авто Toyota Land Cruiser збив мотоцикліста, хлопець загинув від важких травм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав місцевий журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram.

ДТП сталася в селі Ботар Виноградівського району Закарпаття.

"Іван Удуд, депутат Виноградівської районної ради, керуючи Toyota Land Cruiser із номерами АО0022АХ, збив чоловіка, що їхав на мотоциклі. Він виїжджав із узбіччя і влетів у мотоцикл, який їхав по дорозі.

У результаті зіткнення хлопець 2001 року народження зазнав травм черепа, несумісних із життям", - написав він.

Депутат райради на позашляховику насмерть збив 18-річного мотоцикліста на Закарпатті 01

Журналіст зазначив, що це друга смертельна ДТП депутата: "Перша була наприкінці 90-х. Тоді йому вдалося уникнути покарання. Крім того, він є швагром депутата Закарпатської обласної ради Карла Резеша".

Водночас, як повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області, ДТП сталася 22 липня близько 22:00.

Депутат райради на позашляховику насмерть збив 18-річного мотоцикліста на Закарпатті 02

Поліцейські попередньо встановили, що автомобіль Toyota, яким керував 51-річний чоловік, зіткнувся з мотоциклом. Унаслідок зіткнення водій мотоцикла, 18-річний місцевий мешканець, зазнав тілесних ушкоджень, несумісних із життям.

Депутат райради на позашляховику насмерть збив 18-річного мотоцикліста на Закарпатті 03

Водій позашляховика перебував за кермом у тверезому стані.

Також дивіться: Чотири людини загинули, ще четверо травмовані внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою на Вінниччині. ФОТОрепортаж

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого. У справі призначено ряд експертиз, які встановлять причини та обставини смертельної аварії.

Депутат райради на позашляховику насмерть збив 18-річного мотоцикліста на Закарпатті 04

Триває досудове розслідування.

Депутат райради на позашляховику насмерть збив 18-річного мотоцикліста на Закарпатті 05
Депутат райради на позашляховику насмерть збив 18-річного мотоцикліста на Закарпатті 06
Фото: Глагола/Telegram

Депутат райради на позашляховику насмерть збив 18-річного мотоцикліста на Закарпатті 07

Автор: 

депутат (1781) ДТП (4480) Закарпатська область (2071)


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Топ коментарі
+8
Пожиттєве таким треба давати.
Вбив людину - заплати своїм життям.
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23.07.2020 10:04
+7
Він дупутат і пофігу мороз.
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23.07.2020 10:03
+6
Царствие Небесное мотоциклисту. Соболезнования родным и близким от народа Украины.
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23.07.2020 10:05
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https://dumskaya.net/news/ukrainskiy-hasavyurt-vsu-zapretili-provodit-razv-120797/
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23.07.2020 10:02 Відповісти
В цьому пакеті ключове нововведення - мєри і дисциплінарний вплив на офіцерів з етойсторони, всі дії на фронті з етойсторони будуть координуваться виключно з говнокомандуючими (іншими словами тепер не тільки відповіді не буде, але й будуть за це карати).
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23.07.2020 10:15 Відповісти
Він дупутат і пофігу мороз.
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23.07.2020 10:03 Відповісти
"Слуга" убил хозяина.
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23.07.2020 10:04 Відповісти
Пожиттєве таким треба давати.
Вбив людину - заплати своїм життям.
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23.07.2020 10:04 Відповісти
Депутат откупится, подарит судье крузак и свободен - 28 лет так и при зе так будет.
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23.07.2020 10:04 Відповісти
щас будут кукарекать про притеснения мадьяр.. даже Сиярто что-то пукнет..
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23.07.2020 10:04 Відповісти
Царствие Небесное мотоциклисту. Соболезнования родным и близким от народа Украины.
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23.07.2020 10:05 Відповісти
Ну, все без варіантів, на вісім років баланду їсти. А тюремний номер нашити на фуфайку такий як був на його машині, яку він купив за "чесно" зароблені.
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23.07.2020 10:05 Відповісти
Подчеркнули, что был трезв, а далее все по накатанной дорожке......
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23.07.2020 10:06 Відповісти
Якщо той чорний крузак на фото, був там же під час зіткнення, то це мотоцикліст влетів в ту машину...
Депутатська безкарність і безалаберність 18 літніх мажорів індентична..
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23.07.2020 10:13 Відповісти
.. и кого ты защищаешь, адвокат дьявола..???- серийного убийцу..???!!! - та сто пудов эта мразь убрала машину и подчистила следы уже слегонца...........(((
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23.07.2020 10:27 Відповісти
Я за те щоб побільше неадекватних мажорів розбивались об машини корупційних депутатів....))
може так і світ трішки очиститься....
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23.07.2020 10:48 Відповісти
кстати, - после такого столкновения крузак в последней позе ну НИКАК не оказался бы.........!!! = вот и вывод(((
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23.07.2020 10:29 Відповісти
По идее мацацыклист должен был ещё малость пролететь после столкновения, так что крузак наваерно не тот.
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23.07.2020 10:30 Відповісти
Мотоцикл і мотоцикліст і точка зіткнення по одній лінії по теорії.. Те ж і бачимо на фото...
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23.07.2020 10:51 Відповісти
По какой одной?
Вообще фотки редкое г-но, ничего по ним не видно. Может об тот серый что сзади зацепился.
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23.07.2020 11:04 Відповісти
переднє колесо крузака - мотоцикл - смертник... приблизно одна лінія..
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23.07.2020 12:43 Відповісти
Думаю каждый водитель хоть раз в жизни пересекался с самоликвидатором на мотоцикле... Не всегда заканчивается ДТП, но частенько нервами для водителя.
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23.07.2020 11:03 Відповісти
В данном случае несмотря на качество фото похоже скорость моцыка была не из диапазона самоликвидаторов.
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23.07.2020 11:06 Відповісти
Видите ли, если бы он ехал не быстро, то смертельных травм при столкновении с практически стоящим авто не получил бы. Кроме того, фотки, конечно, не очень, но позвольте поинтересоваться где следы торможения мотоцикла???
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24.07.2020 00:22 Відповісти
Терміново треба визнать обочину "Головною дорогою"...
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23.07.2020 10:17 Відповісти
очередная пекарня возьмёт на поруки.
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23.07.2020 10:25 Відповісти
З фотографії можна зрозуміти, що мотоцикл рухався з величезною швидкістю, бо шматки залізяччя розкидані по всій дорозі. А ще з фотографії видно, що це дорога в межах населеного пункту, де швидкість має бути обмежена. Сам керував мотоциклом і знаю, що при швидкості 50 км/год на перешкоду можна відреагувати і загальмувати, навіть якщо ця перешкода виникла зненацька. Виходячи з цих даних, звинувачувати водія автомобіля було б передчасно. Звісно, якщо по життю хочеться постійно гавкати, як собака на ланцюгу, то хто заборонить.
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23.07.2020 10:45 Відповісти
При любом раскладе он должен был пропустить мотык...В совке за это сажали быдло на грузовых...когда жлоб пользуясь размерами транспортного средства принципиально не пропускал мотык ...а мотык нарушал скоростной режим
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23.07.2020 10:55 Відповісти
Иногда просто невозможно пропустить быстро движущийся мотоцикл Его просто нет в момент начала движения...
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23.07.2020 11:00 Відповісти
а откуда он берётся в момент столкновения??
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23.07.2020 11:07 Відповісти
Прилетает на бешеной скорости
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24.07.2020 00:16 Відповісти
У каждого водителя есть привычка посмотреть в зеркало заднего вида или боковое перед выездом на дорогу. Без этого в него врежутся в первый же день.
Итак, ты посмотрел в боковое зеркало. Никого нет либо очень далеко фара. Можно ехать. Ты начал движение, и страшный удар. Железо по всей проезжей части, труп.
Подумай сам, что произошло.
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23.07.2020 11:13 Відповісти
Бал занят своими государственными мыслями и некогда было смотреть в зеркало.
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23.07.2020 13:00 Відповісти
Если бы так было, то в первый день за рулём в него въехала бы фура.
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23.07.2020 13:11 Відповісти
Ты мне написал? или неправильно прочитал? Я же сказал...быдло принципиально не пропускает транспорт малых размеров....Ранше эти страдали водилы грузовых и трактористы...сегодня жлоба на джипах...
Но под фуру они почему-то не лезут
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23.07.2020 15:18 Відповісти
А я ОБВИНЯЮ. Лично я попал в аналогичную аварию. Ехал на электровелосипеде 35км/час через село. А болван, стоявший на обочине, тупо уже передо мной (метров 5) выехал наперерез мне. У меня был включен сигнал обгона (поворотник светозвуковой), а ему пофиг. Даже при такой скорости кувыркался как мяч. Спасло, что это было глубокой осенью и я тепло был одет, одежда смягчила удар.
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23.07.2020 12:54 Відповісти
У тебя голова в шлеме при этом превратилась в фарш? Нет? Не потому ли, что скорость была 35, а не 135?
А ты, кроме электровелосипеда, держал что-нибудь тяжелее в руках? Автомобиль водил? А знаешь, что электровелосипед в зеркало заднего вида выглядит как велосипед? И что у водителя есть психологический стереотип: "велосипеды быстро не ездят". Его психика из опыта знает, что велосипед едет со скоростью 3-5 метров в секунду, и просчитывает приблизительное расстояние, которое проедет велосипед.
Но у тебя электровелосипед, который едет в 2-3-4 раза быстрее. А выглядит в боковое зеркало, как велосипед. Водитель считает, что расстояние безопасное, и стартует. Он считал тебя велосипедом и не ожидал, что ты появишься быстрее. А ты не успел среагировать, так как ехал быстро. Вот так вот всё просто.
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23.07.2020 13:07 Відповісти
А может соблюдать правила дорожного движения обеим сторонам?! Вы не подумали об этом? Ездил и на машинах. Поэтому у меня на электровелосипеде все есть необходимое и спутать нельзя, не стану перечислять. После аварии водитель признался, что протупил и не посмотрел В ЗЕРКАЛО!! А сколько раз ехали мне навстречку при обгоне. Только увидев видеорегистратор, сразу сматывались со встречной полосы. НАДО СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, они обязательны для всех.
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23.07.2020 14:31 Відповісти
Я полностью и не защищаю двухколесников, я сам бы по крупному наказал некоторых. Есть придурки в Кременчуге на мотоциклах, едут с бешеной скоростью и ревом. Самое смешное, что перед светофором резко тормозят. Поэтому я и призываю к соблюдению правил обеими сторонами и не считать, что если ты на 4-х колесах то у тебя приоритет!
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23.07.2020 14:37 Відповісти
Я кілька десятків років за кермом свого транспорту, бо я не водій-професіонал. І мотоцикла кількасот см³ мав. Я бачив безліч аварій і багато трупів. Проте у мене не було не те що жодного ДТП - мене навіть ні разу не штрафували. Мені багато раз вибігали під колеса з-за автобусів. Багато раз вискакували з водійського місця на дорогу переді мною. Багато раз "йшли в лоб" на обгоні. Величезну кількість раз різко гальмували переді мною. Переді мною падали велосипедисти. Мені "підрізали", вискакували в лівий ряд на головну з другорядної. І т.д. і т.п. Мені завжди допомагали ПДД і передбачення. Іноді - реакція, яка теж пояснюється передбаченням та готовністю миттєво відреагувати. Коли я минаю автобус чи тролейбус, я завжди готовий гальмувати та скерувати вліво. Якщо наближається зустрічна і простору для маневру коло автобусу немає, а я бачу ноги того, хто може вибігти - я зменшу швидкість і триматиму ногу на педалі гальма. Коли ззаду хтось не витримує дистанцію, я легенько натискаю гальмо, щоб гальмування не було, але стоп-сигнал засвітився. Я слідкую за людьми на узбіччі, бо з групи людей на проїжджу частину може "випасти" п'яний. Я слідкую за дітьми і велосипедистами, бо він тупо може кинутись за літачком, або в'їхати колесом в ямку і впасти під колеса...
Мене така постійна увага не напружує. Це просто звичка, це ввійшло в кров, і тому я спокійно і впевнено їжджу скрізь, в будь-яких країнах, обставинах, погоді, в будь-яку пору року чи доби. І мені пох, хто як їздить. Я не можу вплинути на кожного за кермом, хто навколо мене, тому я слідкую за собою. І цього, я впевнений - достатньо.
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23.07.2020 17:49 Відповісти
кількість смертей у дтп пропорційна рівню корупції у країні
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23.07.2020 10:47 Відповісти
Именно та ситуация, когда нужно застрелиться, и это не Божий грех.
Других вариантов ведь нет.
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23.07.2020 10:50 Відповісти
Зная как ездят 18-ти летние мотоцеклисты, я бы не спешил клеймить депутата....
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23.07.2020 10:58 Відповісти
эт твоё право но зная психотип ,,депутатов"и всякого рода ,,слуг народа"и прочих,,рабов галерных"я всё равно предпочёл бы быть на стороне пострадавшего.(как то так)
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23.07.2020 11:05 Відповісти
Давайте не в общем о птичках, а в частностях. Парень разбился на смерть о стоящий автомобиль едва высунувшийся на дорогу. Следов торможения мотоцикла на дороге не видно. А статься подает материал "депутат на смерь сбил"... Это типа журналистские стандарты???
Да, хайп пойман. Люмпен негодует...
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24.07.2020 00:25 Відповісти
есть правила дорожного движения и они гласят:при выезде на дорогу водитель должен убедиться не создаёт ли движущемуся транспорту помех пункт!а всё остальное от лукавого!и да!!эксперт,о каком тормозном пути речь??если автомобиль внезапно срезает мотик??(там достаточно касания чтоб мотоцикл улетел как спичечный коробок) и далее если в результате погиб человек то что??,,депутат не насмерть сбил?"(таковы должны быть журналистские стандарты??)и последнее (в чём ты/вы прав)после такого даже люмпен будет негодовать но не такие ,,продвинутые"как ты/вы.(заранее благодарен не утруждайте себя ответом)
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24.07.2020 01:46 Відповісти
А я знаю как ведет такая срань на внедорожниках на трассе. Нагло и провоцируют ДТП.
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23.07.2020 12:45 Відповісти
А я знаю, как ведёт себя срань на велосипедах, электровелосипедах и прочих скутерах. Как на проезжей части, так и на тротуарах. И что?
Может, объяснишь, почему в Украине, например, на светофоре очень многие владельцы двухколёсного транспорта протискиваются между машинами, чтобы вылезти вперёд?
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23.07.2020 17:56 Відповісти
По опыту, я бы сказал значительно более вменяемо, чем самоликвидаторы... Как раз сегодня наблюдал как один такой чуть не попал под фуру маневрируя между рядами как полный кретин... Он даже не отдает себе отчета, что его не видно даже легковушке, не говоря уже фуре...
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24.07.2020 00:29 Відповісти
что тут скажеш??как ни цинично звучит:большие дяди на больших машинах большие дела творят!!(вовремя их на землю не опускают вот и верят в свою богоизбранность и безнаказанность) Р.S. а это тут же подтверждает:Водитель-депутат внедорожника находился за рулем в трезвом состоянии. Источник: https://censor.net/p3209711
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23.07.2020 10:59 Відповісти
Он же вроде в шлеме был и в это же время написали, что умер от ЧМТ. По ходу конкретно не повезло...
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23.07.2020 11:15 Відповісти
Неужели непонятно, что шлем спасёт только при падении на асфальт, но не при столкновении на огромной скорости, когда голова в нём превращается в фарш?
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23.07.2020 17:52 Відповісти
Что за бред...где ты вычитал эту чушь? Защитные шлемы рассчитаны на любые типы ударов, до определённого порога силы.
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23.07.2020 18:20 Відповісти
Я иногда просто вынужден тыкать дураков носом в...

БЕЗОПАСНОСТЬ МОТОЦИКЛЕТНЫХ ШЛЕМОВ

Любой шлем проектируется так, чтобы он мог защитить голову мотоциклиста при аварии: при ударе об асфальт или о бордюрный камень. Поэтому при тестировании на соответствие стандартам в первую очередь проверяется способность шлема поглощать энергию удара. Стандарты безопасности шлемов определяют, какую максимальную перегрузку (указывается в g, 1g = 9,8 м/c2) может передавать шлем на голову, в течение какого времени и при аварии какого типа.

Тестирование на соответствие стандартам обычно происходит следующим образом. Под действием силы тяжести шлем, разгоняясь до заданной скорости, скользит по направляющим вниз до столкновения с опорой, прикрепленной к полу. Энергию удара можно подбирать, варьируя высоту, с которой падает шлем, а также вес помещаемого внутрь шлема утяжелителя круглой формы («головы»). Внутри круглого утяжелителя находится датчик перегрузок, который фиксирует, сколько g и в течение какого времени получает «голова» при ударе.

Существуют разные стандарты безопасности шлемов: европейские, американские, японские, британские, австралийские. Так, на европейском рынке действуют нормативы ECE 22-05, принятые в мае 2000 г., и любые шлемы, продаваемые на территории Европы, обязательно тестируются на соответствие требованиям этого стандарта. Шлемы, продаваемые в США, должны соответствовать стандарту DOT (FMVSS 218), и дополнительно производитель может получить на свой товар удостоверение на соответствие рекомендательным стандартам Snell M2000/M2005.
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23.07.2020 20:23 Відповісти
Укажи, в каком пункте пункте говорится про защиту исключительно от падения на асфальт.
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/r022r4e.pdf
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24.07.2020 12:26 Відповісти
Да щас, буду я перечитывать 110 страниц, чтобы тыкать тебя носом второй раз. Верь в "экипировку" и ездь без башни, пока не зажмуришься, мне то что. Я таких, запачкавших асфальт, многих видел за свою жизнь.
Статистика, Великобритания:
-мотоциклисты составили 1% от числа участников дорожного движения, но при этом 19% всех погибших на дорогах;
-80 % случаев гибели мотоциклистов связаны с травмами головы;
-70 % всех тяжелых травм, полученных мотоциклистами при авариях, стали травмы головы.
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24.07.2020 14:52 Відповісти
Ожидаемо. Ляпнул чушь, теперь будешь как вощь на сковородке вертеться, но отстаивать эту чушь до последнего.
Я проверил по ключевым словам, в спецификации стандарта никаких упоминаний о том, что шлемы рассчитаны только от падения на асфальт. Это сопсно и так было понятно, я поэтому и не удержался от комента твоего абсурдного утверждения.

Кстати, ни разу в жизни не ездил на мопеде или мотоцикле и тут ты пальцем в...в общем не туда попал.
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24.07.2020 16:10 Відповісти
Похоже, ты многократно бился головой.
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27.07.2020 20:19 Відповісти
Через год все затихнет и он выйдет на свободу. А через месяц и вспоминать за это ДТП не будут. Вспомните Зайцеву. Если бы не повторно поднялась шумиха, то она отделалась только сроком в КПЗ, начали исчезать доказательства вины и т.п.
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23.07.2020 12:43 Відповісти
Депутатик районного разлива а машина за $100.000
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23.07.2020 13:32 Відповісти
 
 