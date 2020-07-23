Депутат райради на позашляховику насмерть збив 18-річного мотоцикліста на Закарпатті. ФОТОрепортаж
Депутат Виноградівської райради Іван Удуд за кермом авто Toyota Land Cruiser збив мотоцикліста, хлопець загинув від важких травм.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав місцевий журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram.
ДТП сталася в селі Ботар Виноградівського району Закарпаття.
"Іван Удуд, депутат Виноградівської районної ради, керуючи Toyota Land Cruiser із номерами АО0022АХ, збив чоловіка, що їхав на мотоциклі. Він виїжджав із узбіччя і влетів у мотоцикл, який їхав по дорозі.
У результаті зіткнення хлопець 2001 року народження зазнав травм черепа, несумісних із життям", - написав він.
Журналіст зазначив, що це друга смертельна ДТП депутата: "Перша була наприкінці 90-х. Тоді йому вдалося уникнути покарання. Крім того, він є швагром депутата Закарпатської обласної ради Карла Резеша".
Водночас, як повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області, ДТП сталася 22 липня близько 22:00.
Поліцейські попередньо встановили, що автомобіль Toyota, яким керував 51-річний чоловік, зіткнувся з мотоциклом. Унаслідок зіткнення водій мотоцикла, 18-річний місцевий мешканець, зазнав тілесних ушкоджень, несумісних із життям.
Водій позашляховика перебував за кермом у тверезому стані.
За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого. У справі призначено ряд експертиз, які встановлять причини та обставини смертельної аварії.
Триває досудове розслідування.
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Вбив людину - заплати своїм життям.
Депутатська безкарність і безалаберність 18 літніх мажорів індентична..
може так і світ трішки очиститься....
Вообще фотки редкое г-но, ничего по ним не видно. Может об тот серый что сзади зацепился.
Итак, ты посмотрел в боковое зеркало. Никого нет либо очень далеко фара. Можно ехать. Ты начал движение, и страшный удар. Железо по всей проезжей части, труп.
Подумай сам, что произошло.
Но под фуру они почему-то не лезут
А ты, кроме электровелосипеда, держал что-нибудь тяжелее в руках? Автомобиль водил? А знаешь, что электровелосипед в зеркало заднего вида выглядит как велосипед? И что у водителя есть психологический стереотип: "велосипеды быстро не ездят". Его психика из опыта знает, что велосипед едет со скоростью 3-5 метров в секунду, и просчитывает приблизительное расстояние, которое проедет велосипед.
Но у тебя электровелосипед, который едет в 2-3-4 раза быстрее. А выглядит в боковое зеркало, как велосипед. Водитель считает, что расстояние безопасное, и стартует. Он считал тебя велосипедом и не ожидал, что ты появишься быстрее. А ты не успел среагировать, так как ехал быстро. Вот так вот всё просто.
Мене така постійна увага не напружує. Це просто звичка, це ввійшло в кров, і тому я спокійно і впевнено їжджу скрізь, в будь-яких країнах, обставинах, погоді, в будь-яку пору року чи доби. І мені пох, хто як їздить. Я не можу вплинути на кожного за кермом, хто навколо мене, тому я слідкую за собою. І цього, я впевнений - достатньо.
Других вариантов ведь нет.
Да, хайп пойман. Люмпен негодует...
Может, объяснишь, почему в Украине, например, на светофоре очень многие владельцы двухколёсного транспорта протискиваются между машинами, чтобы вылезти вперёд?
БЕЗОПАСНОСТЬ МОТОЦИКЛЕТНЫХ ШЛЕМОВ
Любой шлем проектируется так, чтобы он мог защитить голову мотоциклиста при аварии: при ударе об асфальт или о бордюрный камень. Поэтому при тестировании на соответствие стандартам в первую очередь проверяется способность шлема поглощать энергию удара. Стандарты безопасности шлемов определяют, какую максимальную перегрузку (указывается в g, 1g = 9,8 м/c2) может передавать шлем на голову, в течение какого времени и при аварии какого типа.
Тестирование на соответствие стандартам обычно происходит следующим образом. Под действием силы тяжести шлем, разгоняясь до заданной скорости, скользит по направляющим вниз до столкновения с опорой, прикрепленной к полу. Энергию удара можно подбирать, варьируя высоту, с которой падает шлем, а также вес помещаемого внутрь шлема утяжелителя круглой формы («головы»). Внутри круглого утяжелителя находится датчик перегрузок, который фиксирует, сколько g и в течение какого времени получает «голова» при ударе.
Существуют разные стандарты безопасности шлемов: европейские, американские, японские, британские, австралийские. Так, на европейском рынке действуют нормативы ECE 22-05, принятые в мае 2000 г., и любые шлемы, продаваемые на территории Европы, обязательно тестируются на соответствие требованиям этого стандарта. Шлемы, продаваемые в США, должны соответствовать стандарту DOT (FMVSS 218), и дополнительно производитель может получить на свой товар удостоверение на соответствие рекомендательным стандартам Snell M2000/M2005.
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/r022r4e.pdf
Статистика, Великобритания:
-мотоциклисты составили 1% от числа участников дорожного движения, но при этом 19% всех погибших на дорогах;
-80 % случаев гибели мотоциклистов связаны с травмами головы;
-70 % всех тяжелых травм, полученных мотоциклистами при авариях, стали травмы головы.
Я проверил по ключевым словам, в спецификации стандарта никаких упоминаний о том, что шлемы рассчитаны только от падения на асфальт. Это сопсно и так было понятно, я поэтому и не удержался от комента твоего абсурдного утверждения.
Кстати, ни разу в жизни не ездил на мопеде или мотоцикле и тут ты пальцем в...в общем не туда попал.