Морпіхи провели навчання з бойовою стрільбою та відпрацюванням розвіддій. ФОТОрепортаж

На полігоні морської піхоти відбулися тактико-спеціальні навчання морської піхоти з бойовою стрільбою.

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Морські піхотинці провели тактико-спеціальні навчання протягом декількох днів на полігоні морської піхоти. Головною темою навчань стало відпрацювання розвідувальних дій у складі малих підрозділів і груп", - йдеться в повідомленні.







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Зазначається, що морські піхотинці відточували, зокрема, навички орієнтування на місцевості, спостереження, ідентифікації об'єктів умовного противника і передачі інформації з використанням сучасних вітчизняних і закордонних засобів розвідки.

Навчання проводилися під керівництвом досвідчених інструкторів, які пройшли відповідну програму підготовки за стандартами НАТО.