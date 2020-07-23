Патрульні тимчасово обмежили рух по вулиці Кіото в Києві: знайдено підозрілий пакет. ФОТО (оновлено)

Через підозрілий пакет тимчасово обмежили рух по вулиці Кіото в Деснянському районі Києва.

Про це в Telegram повідомляє пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

"У Деснянському районі тимчасово обмежено рух по вулиці Кіото. Сьогодні вранці надійшов виклик на вулицю Кіото. Пильні громадяни помітили на зупинці пакет, який викликав у них підозру. Зараз патрульні перекрили рух і охороняють місце події з метою безпеки громадян. Патрульні очікують прибуття вибухотехніків", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомив пізніше "Київ Оперативний", в пакеті виявили "яйця і молоко".



