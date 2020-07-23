Патрульні тимчасово обмежили рух по вулиці Кіото в Києві: знайдено підозрілий пакет. ФОТО (оновлено)
Через підозрілий пакет тимчасово обмежили рух по вулиці Кіото в Деснянському районі Києва.
Про це в Telegram повідомляє пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.
"У Деснянському районі тимчасово обмежено рух по вулиці Кіото. Сьогодні вранці надійшов виклик на вулицю Кіото. Пильні громадяни помітили на зупинці пакет, який викликав у них підозру. Зараз патрульні перекрили рух і охороняють місце події з метою безпеки громадян. Патрульні очікують прибуття вибухотехніків", - йдеться в повідомленні.
Як повідомив пізніше "Київ Оперативний", в пакеті виявили "яйця і молоко".
Топ коментарі
+11 Иванов Юрий #386693
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+8 Olexandr Chornogorodskij
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+5 Старый зольдат
показати весь коментар23.07.2020 11:01 Посилання
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если я заменю батарейки
Позавчора в Тернополі мужик залишив поломане авто. За кілька годин "специ" його розтрощили - заклали вибухівку на скло автомобіля і підірвали бо, УВАГА!!!, щоб часом не вибухнула вибухівка, як в тому авто може бути.
https://te.20minut.ua/DTP/terorizm-po-ternopilski-mashina-zaglohla-vodiy-pishov-shukati-dopomogu-11099399.html Тероризм по-тернопільськи
До речі, цю "спецоперацію" ідіоти оцінили аж в 50 тисяч грн. О це бізнес, пілять!
не обращаем внимание на организованный заинтересованными особями сеанс массового психоза для 73%ного впечатлительного обитателя "голубого очка"..