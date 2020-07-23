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Патрульні тимчасово обмежили рух по вулиці Кіото в Києві: знайдено підозрілий пакет. ФОТО (оновлено)

Через підозрілий пакет тимчасово обмежили рух по вулиці Кіото в Деснянському районі Києва.

Про це в Telegram повідомляє пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

"У Деснянському районі тимчасово обмежено рух по вулиці Кіото. Сьогодні вранці надійшов виклик на вулицю Кіото. Пильні громадяни помітили на зупинці пакет, який викликав у них підозру. Зараз патрульні перекрили рух і охороняють місце події з метою безпеки громадян. Патрульні очікують прибуття вибухотехніків", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомив пізніше "Київ Оперативний", в пакеті виявили "яйця і молоко".

Патрульні тимчасово обмежили рух по вулиці Кіото в Києві: знайдено підозрілий пакет 01
Патрульні тимчасово обмежили рух по вулиці Кіото в Києві: знайдено підозрілий пакет 02

Автор: 

КМДА (2379) Київ (19633) патрульна поліція (1442)


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Топ коментарі
+11
Зеленский уже звонит пакету!
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23.07.2020 11:04
+8
відчуваю скоро такі пакети стануть *абидєнностю*, аваковс працює
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23.07.2020 10:58
+5
Правильной дорогой идём товарисчи. Прямиком в Парашу.
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23.07.2020 11:01
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відчуваю скоро такі пакети стануть *абидєнностю*, аваковс працює
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23.07.2020 10:58 Відповісти
Або ***** працює. Процес спонукання бубочки до "миру"
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23.07.2020 11:01 Відповісти
Зеленский уже звонит пакету!
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23.07.2020 11:04 Відповісти
где предмет то?
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23.07.2020 11:00 Відповісти
"на остановке" ?
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23.07.2020 11:02 Відповісти
Правильной дорогой идём товарисчи. Прямиком в Парашу.
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23.07.2020 11:01 Відповісти
по каждому пакету будут улицу перекрывать???????????
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23.07.2020 11:01 Відповісти
Рюкзак же практичней, как не могут понять.
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23.07.2020 11:01 Відповісти
Порошенко підкинув?
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23.07.2020 11:01 Відповісти
не унимается барыга
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23.07.2020 11:05 Відповісти
show must go on
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23.07.2020 11:02 Відповісти
Це вже перебор.
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23.07.2020 11:02 Відповісти
Так а що там з вчорашніми сумками на вокзалі і на Космонавтів? Я так розумію, бімбу там не найшли?
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23.07.2020 11:03 Відповісти
эта музыка будет вечной
если я заменю батарейки
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23.07.2020 11:03 Відповісти
единственный подозрительный предмет, это авто полицаев
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23.07.2020 11:03 Відповісти
Цирк переїхав в Київ, сабаков знову бавиться..
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23.07.2020 11:06 Відповісти
Бомж насрал в пакет и теперь город перекрывать будут, а ЗЕ будет плясать?
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23.07.2020 11:08 Відповісти
Звоните бубочке!
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23.07.2020 11:10 Відповісти
Явно якась нездорова хрень готується...
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23.07.2020 11:12 Відповісти
Вона вже другий рік готується
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23.07.2020 11:41 Відповісти
На мусорку главное не ходите. Там столько "подозрительных пакетов" черного цвета - замучаетесь проверять
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23.07.2020 11:27 Відповісти
неужели овцам не доходит, что это кино для них.
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23.07.2020 11:33 Відповісти
Путін з цього також починав. правда, робив він то значно серйозніше - житлові будинки з людьми в повітря злітали. В нас, поки-що бутафорія. Але ж то лише початок. правда, зебіли? Ви ж це зробили, разом, суки!
Позавчора в Тернополі мужик залишив поломане авто. За кілька годин "специ" його розтрощили - заклали вибухівку на скло автомобіля і підірвали бо, УВАГА!!!, щоб часом не вибухнула вибухівка, як в тому авто може бути.
https://te.20minut.ua/DTP/terorizm-po-ternopilski-mashina-zaglohla-vodiy-pishov-shukati-dopomogu-11099399.html Тероризм по-тернопільськи
До речі, цю "спецоперацію" ідіоти оцінили аж в 50 тисяч грн. О це бізнес, пілять!
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23.07.2020 11:40 Відповісти
Как-то все синхронно происходит во многих регионах, как по команде. "Совпадение? Не думаю."© Но что-то мне не верится, что командиры местные - чувствуется многолетний опыт командиров.
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23.07.2020 11:59 Відповісти
Дебилы зеленомозгие, у меня собака серит столько, что заморитесь разминировать пакеты, херои картонные.
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23.07.2020 12:03 Відповісти
не просто пакет, а целый пакет пороха!
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23.07.2020 12:12 Відповісти
Пакет уже выдвинул требования?
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23.07.2020 13:15 Відповісти
яйко?.. млеко?...
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23.07.2020 15:23 Відповісти
боятся наперёд тупо нет смысла..
не обращаем внимание на организованный заинтересованными особями сеанс массового психоза для 73%ного впечатлительного обитателя "голубого очка"..
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23.07.2020 15:46 Відповісти
Хватит нагнетать - то с Ковидом, то чемоданами, то с пакетами, то с ******... "террористами".
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23.07.2020 17:12 Відповісти
 
 